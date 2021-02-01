Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві. ВІДЕО+ФОТО

У Москві біля метро "Тверська" чоловік намагався вчинити самоспалення. Перехожі повалили його на землю і збили полум'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

За інформацією агентства, чоловік залишився живий, йому надали допомогу.

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Як повідомляє Рустем Адагамов у фейсбуці, інцидент стався на Пушкінській площі. Він також оприлюднив відповідне фото:

При цьому не повідомляється, чи має цей інцидент відношення до акцій протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, що відбуваються у Москві та інших містах РФ.

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