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Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Москві біля метро "Тверська" чоловік намагався вчинити самоспалення. Перехожі повалили його на землю і збили полум'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

За інформацією агентства, чоловік залишився живий, йому надали допомогу.

Як повідомляє Рустем Адагамов у фейсбуці, інцидент стався на Пушкінській площі. Він також оприлюднив відповідне фото:

Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві 01

При цьому не повідомляється, чи має цей інцидент відношення до акцій протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, що відбуваються у Москві та інших містах РФ.

Також читайте: Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб. ВIДЕО
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Топ коментарі
+56
отак дай кацапу рецепт коктейлю молотова, він його собі в дупу засуне...
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31.01.2021 16:13
+36
Палити треба не себе, а омон, ***** чи навального.
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31.01.2021 16:14
+20
пока холопы будут себя поджигать, ничего не поменяется.. мусоров для начала нужно поджигать ! ну а в конце растерзать плешфюрера как каддафи !
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31.01.2021 16:14
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отак дай кацапу рецепт коктейлю молотова, він його собі в дупу засуне...
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31.01.2021 16:13 Відповісти
То може він когось хотів спалити, але як ви кажете руки із дупи...
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31.01.2021 16:38 Відповісти
А ви вразливий.)
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31.01.2021 17:04 Відповісти
Не переймайтесь за лаптєногого: "Баби єщьо наражают!"(с)
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31.01.2021 17:28 Відповісти
Палаюча шина більш корисна для Людства "...ніж той невдаха касаб..."(с) (І смачного! Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 546)
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31.01.2021 17:54 Відповісти
до чего народ довели Мужчина пытался совершить самосожжение на Пушкинской площади в Москве - Цензор.НЕТ 586
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31.01.2021 16:13 Відповісти
Хотел человек на бутылку сесть - а то оказался коктейль Молотова
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31.01.2021 20:10 Відповісти
Палити треба не себе, а омон, ***** чи навального.
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31.01.2021 16:14 Відповісти
це гасло треба на плакати і розвішати всією московією, як навчальний борд
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31.01.2021 16:23 Відповісти
пока холопы будут себя поджигать, ничего не поменяется.. мусоров для начала нужно поджигать ! ну а в конце растерзать плешфюрера как каддафи !
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31.01.2021 16:14 Відповісти
лучше с бомбой за пазухой под машину *****!
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31.01.2021 16:15 Відповісти
а мог бы сжечь мусор
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31.01.2021 16:16 Відповісти
краще би фуйла спалив.
чи кількох фуйлових псів.
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31.01.2021 16:18 Відповісти
мабудь то не була протестна акція, просто кацап захотів спалитися
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31.01.2021 16:22 Відповісти
Та то бухий кацап попросив прикурить, дихнув спіртягою, от і загорівся.
Дєлов то, - обична мулька у кацапів. )))

Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 5620
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31.01.2021 16:33 Відповісти
идиёт, лучше бы мусор сжег.
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31.01.2021 16:18 Відповісти
Никогда не понимал такой акции... Может кацапу холодно стало и хороводы уже не согревают!? Мужчина пытался совершить самосожжение на Пушкинской площади в Москве - Цензор.НЕТ 8550
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31.01.2021 16:21 Відповісти
В Москві поліція жорстоко затримує людей,не сподівався що в Росії люди так чинять спротив
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31.01.2021 16:21 Відповісти
самовозгорание ваты....
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31.01.2021 16:21 Відповісти
Чисто кацапский протест.
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31.01.2021 16:23 Відповісти
Мужчина пытался совершить самосожжение на Пушкинской площади в Москве - Цензор.НЕТ 4142
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31.01.2021 16:24 Відповісти
Русский бунт, бессмысленный и... просто бессмысленный.
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31.01.2021 16:37 Відповісти
и знают же сволочи что бунтуют и все равно стоят
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31.01.2021 16:58 Відповісти
Тупые крымнашисты даже сжечь себя не могут - пазор, пазор!!!!😁😁😁
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31.01.2021 16:27 Відповісти
Опускай, опускай!!
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31.01.2021 20:11 Відповісти
Какой смысл сжигать себя, если можно забрать с собой пару ОМОНовцев и умереть мужчиной ?
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31.01.2021 16:28 Відповісти
1. за семью обосрался
2. православный
3. они не виноваты, это все вот это плохое делают олигархи, а так может Путин увидит и им каак поддаст пендаля, а якутский скульптор этому мужику памятник слепит и назовут его именем сортир в Верхних петушках)
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31.01.2021 16:34 Відповісти
Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 5592
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31.01.2021 16:47 Відповісти
Хоть бы кто б бункерного гнома поджег,а себя не стоит.
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31.01.2021 17:03 Відповісти
Да не убивайтесь же вы так! Вы же так не убьетесь Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 9841
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31.01.2021 16:28 Відповісти
Понту себя так просто убивать, может лучше с начало с ОМОНовцами пободатся, а потом...
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31.01.2021 16:31 Відповісти
Тупо и бессмысленно!
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31.01.2021 16:31 Відповісти
Если одному светит 7 лет за то шо с поваленных деревьев ветки "воровал", то этому с 15 лет светит + еженедельные упражнения с толстой бутылкой(но не пить)
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31.01.2021 16:31 Відповісти
Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 2164
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31.01.2021 16:32 Відповісти
Даже баларусы на фоне кацепов смотрятся по лучше.
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31.01.2021 16:32 Відповісти
Мусоросжигательная установкаЧоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 6671
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31.01.2021 16:33 Відповісти
А що за фото? Де уе?
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31.01.2021 16:41 Відповісти
на фото Вознесенский переулокЧоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 8603
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31.01.2021 16:44 Відповісти
Задержанные так активно селфились, что у них загорелись телефоны.
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31.01.2021 17:05 Відповісти
Одну тачку таки сожгли.
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31.01.2021 16:45 Відповісти
Главное воевать с Украиной или в Сирии не боятся, а от каких то сопляков с ОМОНА срутся как сраные веники.
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31.01.2021 16:35 Відповісти
Воюют не такие как он, такие как амон.
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31.01.2021 16:45 Відповісти
Раз уж принял такое решение о самоубийстве в знак протеста. Что тоже, конечно, поступок. Но эффективности в этом намного меньше, чем если бы он дал заразительный пример, что в действительности нужно делать с коктейлем. А его теперь просто запишут в "сумасшедшие" и всё.
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31.01.2021 16:37 Відповісти
Та да , если памирать , так с музыкой . Мог бы забрать с собой пару - тройку кацманавтов . Тогда бы точно стал героем для народа .
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31.01.2021 16:49 Відповісти
Напрямок правильний. Тільки палити не себе потрібно. Як діти малі, їй бо.
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31.01.2021 16:40 Відповісти
Следующее сообщение будить выстрелил в себя фейерверком, бросали камни над головою «на кого бог пошлёт»… они реально там все такие?
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31.01.2021 16:52 Відповісти
Других кацапский бог не завёз...
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31.01.2021 17:01 Відповісти
Это все постановка и рука Вашингтона...
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31.01.2021 16:53 Відповісти
Це був відчайдушний вогняний натяк на головного двірника кремалівайського.
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31.01.2021 16:58 Відповісти
Кацапи, ще раз: Палити треба вештающихся поряд кацапів, а не самого себе..
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31.01.2021 16:58 Відповісти
Глупец вместо жечь омон или автозаки он себя жгет -как говориться почувствуйте разницу между кацапами и нами одиннарот говорите?кацапы по рабски осуждали насислие майдана над беркутом помню поддерживали беркут мы за тебя бей тех майдаунов и тд, даже после того как беркут издевался и стрелял, постоянно и сейчас звучит от кацапов вы жгли беркут в рабской холопско-кацапской психологии не доходит как так можно против власти даже если стоит на кону или вы( народ население) или они(омон власть) а только кричать позор и снимать на телефон
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31.01.2021 16:59 Відповісти
Недавно только один "не как мы" устроил самопджог. Почувствовал разницу?
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31.01.2021 17:30 Відповісти
не манипулируй кацап под немецким впн из за мусоров и власти и протестов у нас никто не поджигал не жертвовал были случаи аферы с квартирой обмана но не из митинга скажи еще что мусора мягко обходятся как говорит солоьвев мол не так как в Париже только не говорят что в Париже никто не блокирует и дает митинговать спецзназ работает только когда жгут машины грабят магазины бьют витрины кидают камни только тогда начинают приминять воду газ, в роисси та толпа импотентная что вышла кидала коктейли или громила вирины?
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31.01.2021 18:08 Відповісти
Нажаль кацап не згорів. Сумно. Якось так склалося, що чим менше кацапів - тим легше жити українцю. Якийсь нонсенс та сюр.
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31.01.2021 17:02 Відповісти
Психопаты везде имеются
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31.01.2021 17:04 Відповісти
выфсёврёти !
нету до сих пор на кацапии ни одной новости о каких то там пратестах Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 7813 Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 9490
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31.01.2021 17:04 Відповісти
От, ...лять, таки вижив, падло... Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 931
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31.01.2021 17:09 Відповісти
Никогда этого не понимал. Назло злодеям сожгу... себя.
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31.01.2021 17:14 Відповісти
---Так ! росія НЕ Україна ... Опісля поразки російської революції - 1905 р. їх письменник Максим Горький влучно надасть хар-актеристику їхнім революціонерам -- обивателям : ----И гагарьі тоже стонут---им гагарам. недоступно наслажденье битвой жизни--- гром ударов их пугает. Глупьій пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Только гордьій буревестник реет смело и свободно над седьім от пеньі морем ! Сьогодні біля зупинки станції -метро " Сухаревская " пов*язали нашого Буревія ... Журналісти лементували : --- Терорісто ?---русачка вторила -- --Украинец !!! Отож НЕ будемо занудами --- нехай розколихують оту цитадель ЗЛА. як можуть... А нам .українцям . лише варто надихнути їх словами нашого " Каменяра " : ---Лупайте сю скалу ! Нехай ні жар . ні -холод . не спинять вас...
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31.01.2021 17:20 Відповісти
Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 3757
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31.01.2021 17:33 Відповісти
Не того поджег, дурак.
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31.01.2021 17:53 Відповісти
После такого не выживают, помрёт намедни.
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31.01.2021 18:44 Відповісти
А у нас себя ветеран сжег...какая между ними разница Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 7163 А между Вовами Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 922
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31.01.2021 19:56 Відповісти
и... да пусть бы всю расию сжёг... мать бы его сено ела... зачем эта "новость" в Украину?
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31.01.2021 20:53 Відповісти
Лошара, пояс шахида куда эффективней.
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31.01.2021 22:08 Відповісти
Рецепт коктейлю Молотова для кассабів: вогненебезпечний вміст виливаєте в унітаз, а горловину пляшки змащуєте вазеліном, і йдете на протест проти свого сЦарька
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01.02.2021 08:07 Відповісти
 
 