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Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві. ВІДЕО+ФОТО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Москві біля метро "Тверська" чоловік намагався вчинити самоспалення. Перехожі повалили його на землю і збили полум'я.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.
За інформацією агентства, чоловік залишився живий, йому надали допомогу.
Як повідомляє Рустем Адагамов у фейсбуці, інцидент стався на Пушкінській площі. Він також оприлюднив відповідне фото:
При цьому не повідомляється, чи має цей інцидент відношення до акцій протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, що відбуваються у Москві та інших містах РФ.
Топ коментарі
+56 Борменталь Незабаром
показати весь коментар31.01.2021 16:13
+36 василь лялик
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+20 bios22
показати весь коментар31.01.2021 16:14
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чи кількох фуйлових псів.
Дєлов то, - обична мулька у кацапів. )))
2. православный
3. они не виноваты, это все вот это плохое делают олигархи, а так может Путин увидит и им каак поддаст пендаля, а якутский скульптор этому мужику памятник слепит и назовут его именем сортир в Верхних петушках)
народнаселение) или они(омон власть) а только кричать позор и снимать на телефон
нету до сих пор на кацапии ни одной новости о каких то там пратестах