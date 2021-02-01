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Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

У польському Лодзі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств KSW 58.

В рамках одного з поєдинків андеркарда зустрілися росіянин Шаміль Мусаєв і словенець Урос Юришич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com.

Мусаєв переміг одноголосним рішенням суддів. Відразу після оголошення результату між бійцями зав'язалася бійка, яка переросла в масову бійку.

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Топ коментарі
+131
Какого вообще буя Польша пускает к себе этих расияцких животных?
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31.01.2021 19:00
+88
Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі - Цензор.НЕТ 2950
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31.01.2021 19:16
+86
Шаміль Мусаєв, русскій вітязь
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31.01.2021 19:01
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Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі - Цензор.НЕТ 6256
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01.02.2021 11:52 Відповісти
Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі - Цензор.НЕТ 3635
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01.02.2021 11:52 Відповісти
ТАК ЕГО СРАЗУ КАК ШАВКУ ПРИДАВИЛИ !) ДАГ ЗАПРОДАНЕЦ )))
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01.02.2021 12:29 Відповісти
Дисквалифицироваться, как лыжника Большунова.
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01.02.2021 12:59 Відповісти
а зачем, вообще, обезьяну среди людей пускать?
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01.02.2021 13:30 Відповісти
Зачем вообще звать мокшанских животных?
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01.02.2021 15:20 Відповісти
Нет ну что, Шамиль Мусаев, чистокровный руссссский человек.
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01.02.2021 17:05 Відповісти
Kacaпсский сцарь...0снователь **********..САТАНИСТ и ********/== Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі - Цензор.НЕТ 1772 Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі - Цензор.НЕТ 7156Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі - Цензор.НЕТ 517Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі - Цензор.НЕТ 9156
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01.02.2021 18:27 Відповісти
Ничего удивительного, росия - дикая страна
Мир должен исключить этот мордор от любых спортивных соревнований в цивилизованном обществе
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01.02.2021 20:17 Відповісти
Шамиль объяснил, почему так поступил.
«Он сказал неприятную фразу, религиозную тему задел. За это можно было ему и головой дать, но тогда бы меня дисквалифицировали на несколько лет. Когда "вырубать" не хочу человека, тогда так делаю. Не хотел, чтобы он сильно пострадал. Если бы он полдня со мной провел, я бы его перевоспитал», - заявил Мусаев.
Напомним, Мусаев выиграл у Юришича единогласным решением судей, что вызвало шквал негодования в команде словенского бойца.
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04.02.2021 06:37 Відповісти
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