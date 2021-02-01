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Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі. ВIДЕО
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У польському Лодзі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств KSW 58.
В рамках одного з поєдинків андеркарда зустрілися росіянин Шаміль Мусаєв і словенець Урос Юришич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com.
Мусаєв переміг одноголосним рішенням суддів. Відразу після оголошення результату між бійцями зав'язалася бійка, яка переросла в масову бійку.
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Топ коментарі
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Мир должен исключить этот мордор от любых спортивных соревнований в цивилизованном обществе
«Он сказал неприятную фразу, религиозную тему задел. За это можно было ему и головой дать, но тогда бы меня дисквалифицировали на несколько лет. Когда "вырубать" не хочу человека, тогда так делаю. Не хотел, чтобы он сильно пострадал. Если бы он полдня со мной провел, я бы его перевоспитал», - заявил Мусаев.
Напомним, Мусаев выиграл у Юришича единогласным решением судей, что вызвало шквал негодования в команде словенского бойца.