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Байден (2320) олігарх (688) розслідування (1959) США (14460)

Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

В адміністрації Джо Байдена вже тривалий час говорять про те, щоб заблокувати обіг корупційних коштів, на території якої б країни це не відбувалося.

З такою заявою ексдиректор у справах Європи і Євразії в Раді національної безпеки США, колишній координатор Держдепартаменту США з санкційної політики Деніел Фрід виступив в ефірі програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі Еспресо.TV, передає Цензор.НЕТ.

"Ми передамо дані наших розслідувань представникам України, аби подальша робота відбувалася у вас. Дуже розраховую, що президент Байден вплине на керівницвто України таким чином щоб ці розслідування були проведені сумлінно", - зазначив дипломат.

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Також він підтвердив наміри команди Байдена перекрити "брудні" фінансові потоки, що надходять до Сполучених Штатів.

"В адміністрації Джо Байдена вже тривалий час говорять про те, аби заблокувати обіг корупційних коштів, коштів нечистих на руку бізнесменів, на території якої б країни вони не перебували. Тому слід очікувати зрушень в цьому напрямку. Слід прослідковувати джерела махінацій, тобто як і яким чином вони проходили через банківську систему США", - підкреслив Фрід.
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Топ коментарі
+48
НА НАРЫ ВСЕХ ОЛИГАРХОВ ,ВСЕХ ДО ЕДИНОГО НА НАРЫ .... Администрация Байдена передаст Украине материалы расследований об олигархах, - дипломат Фрид - Цензор.НЕТ 9454
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31.01.2021 20:51
+47
Это первая и последняя проверки Вовочки на вшивость администрацией Байдена
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31.01.2021 20:54
+41
Администрация Байдена передаст Украине материалы расследований об олигархах, - дипломат Фрид - Цензор.НЕТ 3238
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31.01.2021 20:54
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І що це дасть - краще б самі прижучили наших олігархів. Їх гроші могли б навіть взяти собі.
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31.01.2021 22:53 Відповісти
жучить будут величайшего по полной программе Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 5554
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31.01.2021 22:56 Відповісти
Це все дурня що каже цей колишній чиновник. І хто його уповноважував робити такі заяви? Просто в редакторів Цензора немає цікавих тем нині ось, і пускають всяку беліберду, а нарід на це ведеться.
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31.01.2021 23:10 Відповісти
Кризис жанра - нема ажіотажу на цензорі.... От і постять маячню.
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01.02.2021 12:41 Відповісти
Зачем? Чтобы Коломою было проще уйти от ответственности?

Кто сейчас в Украине будет что-то расследовать по этой теме?
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31.01.2021 23:27 Відповісти
Байден объявил войну мировому олигархату. Порошенко врядли может расчитывать на второй срок. Демократы скорее всего выберут молодого украинца не из бизнеса и не связанного с другими олигархами.
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31.01.2021 23:34 Відповісти
а кого выберите вы,товарисч майор?
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31.01.2021 23:43 Відповісти
Себя.
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31.01.2021 23:58 Відповісти
Украинцы выберут новое литсо олигархата, под лозунгом только не Тимошенко. Им блин мало фсбешного гопника, алчного мародера и олигархической куклы. Вопрос Тимошенко в 2021 стал уже не политическим, сейчас есть цифры, история поступков ее и остальных тягныбоков, гриценок, лещенок, ющенок и т.д. . Это уже тест на мораль и умственные способности украинского населения.
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01.02.2021 00:01 Відповісти
Вот хоть завтра проголосую за Тимошенко, если она расскажет, откуда берет на каждые выборы сотни миллионов гривень (это она сама указывает в своих декларациях в ЦИК)
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01.02.2021 01:04 Відповісти
У бени и ахметки берет ,только вот не получилось ,народ оболваненный за клоуна проголосовал ,но думаю если выбирать между ней и блазнем она была бы лучше.
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01.02.2021 08:05 Відповісти
ви впевнені,що лазаренко відсидів і за гріхи тимошенко?
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01.02.2021 06:57 Відповісти
Постійна реклама Юлі на шпальтах сайтів свою чорну справу робить.
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01.02.2021 08:02 Відповісти
этот ты так решил нежно нам йулю протолкнуть?)) типо мы дебилы да?))
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01.02.2021 08:51 Відповісти
Юльку по *алчности*, важко догнати, як ти думаєш, чого із бубочкою заграє?
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01.02.2021 20:03 Відповісти
угу на манер вавы не лоха Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 3233
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01.02.2021 00:05 Відповісти
Естественно, выберут клоуна №2 из Квартала-96. Другие народу-деграданту не подходят.
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01.02.2021 07:54 Відповісти
ну скажи кого бы ты выбрал и почему? а то тут ******* гонять каждый может что тот лох , а вон тот лошара - ещё и барыга!
но нам надо знать точно личность не запятнанную.
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01.02.2021 08:53 Відповісти
Тарифи виросли, щоб компенсувати облгазам Фірташа втрату доходів в часи воєнної зими 2014-2015, бо люди економили газ.
Це не жарт! Цей аргумент в документах НКРЕКП, на яких базується нинішнє підвищення тарифів на розподіл газу. Тобто, виходить, що логіка підвищення тарифів в тому, щоб прості українці відшкодовували втрати бізнес-партнерів агресора в часи нашого супротиву...
Зверніть увагу, НКРЕКП в постанові офіційно заявила, що підвищення тарифів на розподіл відбулося через необхідність компенсувати "недоотриману тарифну виручку операторів ГРМ попередніх періодів 2015-2019 років". Що таке оператори ГРМ? Це, передовсім, облгази Фірташа. А про яку "недоотриману виручку" йдеться, я детально поцікавилася, переглянула документи, на які посилалася НКРЕКП в постанові (зокрема, судові рішення). Виявилося, що мова йде про холодний період 2014-2015...
Якого біса, люди, які реально втратили через війну, повинні компенсовувати Фірташу недоотримані доходи, які він недоотримав, тому що ми тоді мерзли, тримали газ в будинках на мінімумі?
А тому, що при владі - партія капітуляції. Ось так, українці, капітуляція і виглядає... Ви просто не знали, коли голосували за ЗЕ, що таке «капітуляція», про яку вас попереджували, ви не знали, що вона прийде до вас не лише у військовій та гуманітарній сфері, а навіть(!) у платіжках за газ... і в першу чергу у платіжках за газ, бо не забуваємо, що Фірташ - партнер Путіна/Газпрома в газовому бізнесі "РосУкрЕнерго".
А тепер кілька слів про технічні деталі. Фірташ багато років вимагав компенсації "недоотримання тарифної виручки" воєнної зими, і навіть його облгази організували цю компенсацію для себе самостійно - тупо не заплатили "Нафтогазу" за великий об'єм газу за період 2014-15 років. Однак, за часів Порошенка вдалося таки відсудити у облгазів ці гроші.
Але тільки до влади прийшов Зеленський, з червня 2019 року суди почали, як на конвеєрі, штампувати протилежні рішення про зобов'язання НКРЕКП компенсувати з кишень українців Фірташу втрати, у яких винна держава-агресор.
Що, зрештою, НКРЕКП і зробив.

Тетяна Чорновол

https://www.facebook.com/tchornovol/posts/3391933014269331
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31.01.2021 23:36 Відповісти
эти все разговоры о повышении, понижении тарифов похожи не бред от йули сами знаете какой.
это всё бред для слабоумных. если газ стоит 10 гр за куб, то с какого перепугу он должен стоить по 2 гр на пример за куб?
тут примитивные начнуть выть - а какие зп у нас? какие пенсии? как мы будем платить за такой дорогой газ?!!!
дак вот товарисчи примитивные - надо требовать не дешёвого газа и электричества, а требовать нормальных зарплат и пенсий.
и тогда всё станет на свои места и будет тишина.
вы спросите с какого перепугу за ту же работу в польше, работяга получает в разы больше оплату? почему у нас работая - едва хватает на еду, а на комуналку уже как получится?
да, да... тут сей час подтянутся те, кто будут рассказывать что у нас работники меньше работают и меньше производят.
нет, вы не правы. работают и производят больше. просо как говорит дубинский - кто-то ****** наши деньги.
а ****** на таможне, в налоговой, менты, сбу, суды, чинуши. ну и олигархи со своими схемами и монополиями.
эти все миллиарды и есть ваши недоплаченные зарплаты и пенсии. вы только поинтересуйтесь сколько примерно воруется бюджетов и станет ясно где ваши недоплаченные деньги за работу.

а сказки о низких тарифах - это уловки куловодов, которые хотят сменить попередныков у кормушки и дальше грабить. это морковка перед ослом.
выборы начинаются!!!
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01.02.2021 09:06 Відповісти
Эти материалы Венедиктова передаст СБУ.....
А СБУ их потеряет.......
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31.01.2021 23:39 Відповісти
и толку оригиналы в США дела там же Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 4801 И судя по вою бородатой жопы бени Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 4801 припекает не кисло Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 5826
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31.01.2021 23:42 Відповісти
время венедиктовой в ГПУ истекает
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31.01.2021 23:43 Відповісти
Увы.....
Сделают эту дуру крайней и Зеля назначит след дуру.....
Надо у Зели вообще забрать право назначения кадров...
Не его это..
Пусть будут конкурсы с иностранцами. Нашим выбирать нельзя доверять вообще. Там честных на пальцах одной руки, и их пытаются любыми способами не допустить. Конкурсы судей как пример.
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31.01.2021 23:50 Відповісти
Байден за транш МВФ поставит другого в ГПУ и персажает всех мллиардеров. Украина победит!
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01.02.2021 00:05 Відповісти
Украине нужна хунта. Настоящая. Вот тогда и будет порядок.
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01.02.2021 12:21 Відповісти
Будуть "розслідувати" років зо три-чотири, а може, й сім. Бо й так сидять у наших СІЗО.
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01.02.2021 08:05 Відповісти
Байдену слід розмістити місію США на Донбасі.
"Я не можу сказати, чи саме таким чином діятиме адміністрація Байдена. Але про це слід думати - чи дійсно США варто було б наполягати на розміщенні своєї місії в Україні. Ймовірно, так. А якщо так, то чи не слід нам далі розробляти проекти санкцій для того щоб повпливати на позитивне рішення стосовно розміщення місії. Знову ж таки, ймовірно, що так", - Деніел Фрід.
https://www.youtube.com/watch?v=j_uGdFRzTHI&feature=emb_logo
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31.01.2021 23:48 Відповісти
Байден и порошенко, медведчук, коломойский и прочие олигархи классовые враги, демократы уничтожат миллиардеров, Украина будет свободна!
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31.01.2021 23:59 Відповісти
в чьи руки они отдадут эти документы? в руки бениного приёмного сынули? документы в том числе на беню?....так крупно коломойше ещё фартило....приёмный сынуля бени и обнулённого и его своя в доску прокурорка уже потирают свои грязные ручонки, предвкушая скодько бабала налом они получат за закрытие этих дел...
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01.02.2021 00:05 Відповісти
где в США Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 6220 во поток подсознания Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 6220
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01.02.2021 00:07 Відповісти
І щуку кинули у річку
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01.02.2021 00:12 Відповісти
Администрация Байдена передаст Украине материалы расследований об олигархах, - дипломат Фрид. ВИДЕО
В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, на территории какой бы страны это ни происходило.

Як що завтра на великому дереві на гіляках будуть висіти Ахметка, Коломойський, Пінчук, Новинський, Фірташ і риги і деякі слуги з клоуном, то це мабуть буде свято для України і кожен рік у цей день требо буде відмічати свято падіння тарифів на всі види енергоносіїв Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 4845
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01.02.2021 00:14 Відповісти
лучше бы сами и разобрались с этим отребьем...
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01.02.2021 00:15 Відповісти
Американское следствие и суд МОГУТ поставить ТОКУ , а наши "честные" похе рят все дела... !!!
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01.02.2021 06:05 Відповісти
Пора не говорити, а блокувати і конфіскувати крадене. Скільки можна українців грабувати?.
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01.02.2021 08:18 Відповісти
))))американцы просто издеваются над зекретином и валят ему рейтинг еще глубже -никто ж не думает,что зеля начнет того же беню судить...
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01.02.2021 00:47 Відповісти
Олигархам на олигархов,что б они "вспомнили все свои дела,которые уже забыли? Вот им будет приятно,поржут!
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01.02.2021 07:05 Відповісти
Це слід читати так - надаємо документи мілким слугам мафії і очікуємо від них посадки їх же начальників тієї мафії.
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01.02.2021 07:29 Відповісти
наш серый, глупый народ при любых фактах и дальше будут голосовать за олигархов. а наши силовики задницу вытрут этими фактами))) в первую очередь должны поменяться граждане и не верить популистам. но увы 73% верят в сказки
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01.02.2021 07:47 Відповісти
20% откровенной ваты и 20% зебилов всегда найдутся, к сожалению. Такое впечатление, что 7 лет никакой войны и Крым с Донецком никто не отжимал.
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01.02.2021 08:34 Відповісти
Копии документов себе оставьте, для ПАМЯТИ и истории: как только вы передадите их Украине - они ИСЧЕЗНУТ!
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01.02.2021 08:42 Відповісти
внезапные пожары штука непредсказуемая
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01.02.2021 09:54 Відповісти
нам справи передадуть і тут їх похоронять ,в нас справи відкриваються по заявам портновиї деркачів
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01.02.2021 08:48 Відповісти
Которые заранее написанные Портновым, с не доказуемой базой на Пороха ! Так как Порох за свою каденцию отмазал всех РЕГИОНАЛОВ ! И НЕ ОДИН ЕГО СОРАТНИК НЕ СЕЛ НА НАРЫ !!!!
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01.02.2021 09:03 Відповісти
нормально... олигархам передадут дела об олигархах - расследуйте)))
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01.02.2021 08:49 Відповісти
Вот теперь Украинцы и УВИДЯТ НАСТОЯЩЕЕ НУТРО ЗЕЛЕНСКОГО !!! ? ВОВА ДАВАЙ, ПОКАЖИ БАЙДЕНУ И УКРАИНЦАМ СВОИ ЛОЗУНГИ И ОБЕЩАНИЕ, ТОЛЬКО ОДЕНЬ ПАМПЕРС!
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01.02.2021 08:56 Відповісти
Олександр Елисеев - чи не зажопно-касапський бот?
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01.02.2021 17:13 Відповісти
Странно,почему вседумают ,что только на Беню документи передадуть,а на Пороха,на Зайца,своровавшим милионы на стену,на Парубка,на святого Турчина,и прочия,вон сколько их революционеров на крови украинцев розбогатевших.
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01.02.2021 09:04 Відповісти
Святое дело "Бурисмы" обнародовать нельзя потому, что у Байдена тоже есть сын
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01.02.2021 09:52 Відповісти
Надеюсь материалы этих расследований появятся в свободном доступе. У Бигуса например , или у Шабунина. Ну в общем у всей своры соросят.
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01.02.2021 09:08 Відповісти
отлично, теперь у власти есть карт бланш на посадку хитроопого Поросенка, одним этим он переплюнет "попередников" выполнив хотя бы одно предвыборное обещание
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01.02.2021 10:54 Відповісти
Сын президента США Хантер Байден работал в совете директоров украинской энергетической компании "Бурисма".О каком картАдміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 289 бланше может быть речь?
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01.02.2021 11:17 Відповісти
Отличная новость. Ждем конкретных дел.
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01.02.2021 12:46 Відповісти
Так надо заблаговременно "наклепать" орденов и медалей, чтобы было чем награждать олигархов за весомый вклад в укрепление экономической мощи государства...
Или у кого-то есть сомнение, что будет как-то иначе?
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01.02.2021 12:55 Відповісти
ну все нарко-Дурак готовь место в ростове.....
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01.02.2021 14:49 Відповісти
5 сезон серіалу "Слуга народу" зняла кінокомпанія Bellingcat
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07.03.2021 22:39 Відповісти
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