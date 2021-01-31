Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
В адміністрації Джо Байдена вже тривалий час говорять про те, щоб заблокувати обіг корупційних коштів, на території якої б країни це не відбувалося.
З такою заявою ексдиректор у справах Європи і Євразії в Раді національної безпеки США, колишній координатор Держдепартаменту США з санкційної політики Деніел Фрід виступив в ефірі програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі Еспресо.TV, передає Цензор.НЕТ.
"Ми передамо дані наших розслідувань представникам України, аби подальша робота відбувалася у вас. Дуже розраховую, що президент Байден вплине на керівницвто України таким чином щоб ці розслідування були проведені сумлінно", - зазначив дипломат.
Також він підтвердив наміри команди Байдена перекрити "брудні" фінансові потоки, що надходять до Сполучених Штатів.
"В адміністрації Джо Байдена вже тривалий час говорять про те, аби заблокувати обіг корупційних коштів, коштів нечистих на руку бізнесменів, на території якої б країни вони не перебували. Тому слід очікувати зрушень в цьому напрямку. Слід прослідковувати джерела махінацій, тобто як і яким чином вони проходили через банківську систему США", - підкреслив Фрід.
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Кто сейчас в Украине будет что-то расследовать по этой теме?
но нам надо знать точно личность не запятнанную.
Це не жарт! Цей аргумент в документах НКРЕКП, на яких базується нинішнє підвищення тарифів на розподіл газу. Тобто, виходить, що логіка підвищення тарифів в тому, щоб прості українці відшкодовували втрати бізнес-партнерів агресора в часи нашого супротиву...
Зверніть увагу, НКРЕКП в постанові офіційно заявила, що підвищення тарифів на розподіл відбулося через необхідність компенсувати "недоотриману тарифну виручку операторів ГРМ попередніх періодів 2015-2019 років". Що таке оператори ГРМ? Це, передовсім, облгази Фірташа. А про яку "недоотриману виручку" йдеться, я детально поцікавилася, переглянула документи, на які посилалася НКРЕКП в постанові (зокрема, судові рішення). Виявилося, що мова йде про холодний період 2014-2015...
Якого біса, люди, які реально втратили через війну, повинні компенсовувати Фірташу недоотримані доходи, які він недоотримав, тому що ми тоді мерзли, тримали газ в будинках на мінімумі?
А тому, що при владі - партія капітуляції. Ось так, українці, капітуляція і виглядає... Ви просто не знали, коли голосували за ЗЕ, що таке «капітуляція», про яку вас попереджували, ви не знали, що вона прийде до вас не лише у військовій та гуманітарній сфері, а навіть(!) у платіжках за газ... і в першу чергу у платіжках за газ, бо не забуваємо, що Фірташ - партнер Путіна/Газпрома в газовому бізнесі "РосУкрЕнерго".
А тепер кілька слів про технічні деталі. Фірташ багато років вимагав компенсації "недоотримання тарифної виручки" воєнної зими, і навіть його облгази організували цю компенсацію для себе самостійно - тупо не заплатили "Нафтогазу" за великий об'єм газу за період 2014-15 років. Однак, за часів Порошенка вдалося таки відсудити у облгазів ці гроші.
Але тільки до влади прийшов Зеленський, з червня 2019 року суди почали, як на конвеєрі, штампувати протилежні рішення про зобов'язання НКРЕКП компенсувати з кишень українців Фірташу втрати, у яких винна держава-агресор.
Що, зрештою, НКРЕКП і зробив.
Тетяна Чорновол
https://www.facebook.com/tchornovol/posts/3391933014269331
это всё бред для слабоумных. если газ стоит 10 гр за куб, то с какого перепугу он должен стоить по 2 гр на пример за куб?
тут примитивные начнуть выть - а какие зп у нас? какие пенсии? как мы будем платить за такой дорогой газ?!!!
дак вот товарисчи примитивные - надо требовать не дешёвого газа и электричества, а требовать нормальных зарплат и пенсий.
и тогда всё станет на свои места и будет тишина.
вы спросите с какого перепугу за ту же работу в польше, работяга получает в разы больше оплату? почему у нас работая - едва хватает на еду, а на комуналку уже как получится?
да, да... тут сей час подтянутся те, кто будут рассказывать что у нас работники меньше работают и меньше производят.
нет, вы не правы. работают и производят больше. просо как говорит дубинский - кто-то ****** наши деньги.
а ****** на таможне, в налоговой, менты, сбу, суды, чинуши. ну и олигархи со своими схемами и монополиями.
эти все миллиарды и есть ваши недоплаченные зарплаты и пенсии. вы только поинтересуйтесь сколько примерно воруется бюджетов и станет ясно где ваши недоплаченные деньги за работу.
а сказки о низких тарифах - это уловки куловодов, которые хотят сменить попередныков у кормушки и дальше грабить. это морковка перед ослом.
выборы начинаются!!!
А СБУ их потеряет.......
Сделают эту дуру крайней и Зеля назначит след дуру.....
Надо у Зели вообще забрать право назначения кадров...
Не его это..
Пусть будут конкурсы с иностранцами. Нашим выбирать нельзя доверять вообще. Там честных на пальцах одной руки, и их пытаются любыми способами не допустить. Конкурсы судей как пример.
"Я не можу сказати, чи саме таким чином діятиме адміністрація Байдена. Але про це слід думати - чи дійсно США варто було б наполягати на розміщенні своєї місії в Україні. Ймовірно, так. А якщо так, то чи не слід нам далі розробляти проекти санкцій для того щоб повпливати на позитивне рішення стосовно розміщення місії. Знову ж таки, ймовірно, що так", - Деніел Фрід.
https://www.youtube.com/watch?v=j_uGdFRzTHI&feature=emb_logo
В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, на территории какой бы страны это ни происходило.
Як що завтра на великому дереві на гіляках будуть висіти Ахметка, Коломойський, Пінчук, Новинський, Фірташ і риги і деякі слуги з клоуном, то це мабуть буде свято для України і кожен рік у цей день требо буде відмічати свято падіння тарифів на всі види енергоносіїв
Или у кого-то есть сомнение, что будет как-то иначе?