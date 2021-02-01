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Понад 160 осіб затримано 31 січня у Білорусі, - правозахисники. ВIДЕО

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Журналісти і правозахисники повідомляють про затримання в Білорусі в неділю, 31 січня.

Правозахисний центр "Вясна" опублікував списки затриманих у всій Білорусі, станом на вечір неділі їх 167 осіб, більшість затримано в Мінську, повідомляє Цензор.НЕТ.

У неділю в Білорусі продовжилися протести після виборів, інформує Настоящее время.Уже кілька тижнів поспіль учасники протесту виходять на "спільну прогулянку" - вони збираються в різних районах, десь з біло-червоно-білими прапорами (білоруська Генпрокуратура вже заявила, що готується визнати їх екстремістськими), десь без гасел і розпізнавальних знаків, десь влаштовуючи ходи.

Телеканал "Белсат" повідомляв, що, за даними очевидців, біля станції метро "Жовтнева" силовики забирали звичайних перехожих, когось - "для підтвердження особи". Також була затримана швейцарська журналістка Люція Чиркі, пізніше посольство Швейцарії повідомило, що журналістку звільнили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарську журналістку Чиркі затримали в центрі Мінська, - правозахисний центр "Весна"

"Я їхала випити кави з другом, коли на світлофорі зупинився мікроавтобус. Люди в масках без пояснення причин затягли нас в маршрутку. Моя подруга та її чоловік все ще перебувають в ув'язненні", - написала журналістка в твіттері.

Також читайте: Швейцарську журналістку Чиркі затримали в центрі Мінська, - правозахисний центр "Вясна"
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Топ коментарі
+6
Опять не свергли??? Ну что ж такое!
Понад 160 осіб затримано 31 січня у Білорусі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8104
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31.01.2021 22:29
+3
Ясно: оккупанты Беларуси взяли в плен 160 человек.
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31.01.2021 21:48
+2
По данным МВД сегодня вышли на митинги протеста 3000 человек, из них 3843 задержаныБолее 160 человек задержаны 31 января в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1464
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31.01.2021 21:55
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Ясно: оккупанты Беларуси взяли в плен 160 человек.
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31.01.2021 21:48 Відповісти
А они были и не против... Более 160 человек задержаны 31 января в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3103
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31.01.2021 21:54 Відповісти
По Бєлсату все показували 25 душ, і говорили про двох затриманих...
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01.02.2021 07:47 Відповісти
та грохніть ви вже нарешті цього лукашеску!
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31.01.2021 21:49 Відповісти
На Светку запал?
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31.01.2021 21:51 Відповісти
По данным МВД сегодня вышли на митинги протеста 3000 человек, из них 3843 задержаныБолее 160 человек задержаны 31 января в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1464
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31.01.2021 21:55 Відповісти
Признают красно-белый флаг экстремистским, сразу 15 суток превратятся в 15 лет... -- а шо б не ходили на Революцию кофе попить.
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31.01.2021 21:56 Відповісти
Ехали кофе попить, ну не порожняком же ехать, плакатик прихватили.
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31.01.2021 22:04 Відповісти
-- в итоге совместили неприятное с бесполезным...
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31.01.2021 22:05 Відповісти
Да попили в маршрутке кофе с омоновцами, но это совсем другая история.
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31.01.2021 22:13 Відповісти
Более 160 человек задержаны 31 января в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9706
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31.01.2021 22:01 Відповісти
Чё это за пид.ры ?
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31.01.2021 22:37 Відповісти
Более 160 человек задержаны 31 января в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5366 Более 160 человек задержаны 31 января в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2193
показати весь коментар
31.01.2021 22:03 Відповісти
Опять не свергли??? Ну что ж такое!
Понад 160 осіб затримано 31 січня у Білорусі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8104
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31.01.2021 22:29 Відповісти
Вата-шоу. Понад 160 осіб затримано 31 січня у Білорусі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5490
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31.01.2021 22:58 Відповісти
 
 