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Київ (13830) Євромайдан (918) Жизневський (33)

Пам'ять загиблого на Майдані білоруса Жизневського вшанували в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У центрі столиці відбулася церемонія вшанування пам'яті Героя України Михайла Жизневського, який загинув під час подій Революції Гідності.

Як передає кореспондент Укрінформу, учасники заходу пройшли від пам'ятника княгині Ользі на Михайлівській площі до народного меморіалу Жизневському на вулиці Грушевського, інформує Цензор.НЕТ

Кілька сотень людей зі стягами Білорусі, України та національно-визвольного руху "Правий сектор" пройшли Михайлівською, Софіївською площами, вулицею Богдана Хмельницького, Хрещатиком та Грушевського до меморіалу Жизневському.

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Память загиблого на Майдані білоруса Жизневського вшанували в Києві 01
Память загиблого на Майдані білоруса Жизневського вшанували в Києві 02
Память загиблого на Майдані білоруса Жизневського вшанували в Києві 03
Память загиблого на Майдані білоруса Жизневського вшанували в Києві 04

Також дивіться: Зеленський, Разумков, Шмигаль і Єрмак з нагоди Дня Соборності поклали квіти до пам'ятника Грушевському. ФОТОрепортаж

Память загиблого на Майдані білоруса Жизневського вшанували в Києві 05
Память загиблого на Майдані білоруса Жизневського вшанували в Києві 06
Память загиблого на Майдані білоруса Жизневського вшанували в Києві 07
Память загиблого на Майдані білоруса Жизневського вшанували в Києві 08
Фото: Павло Багмут, Укрінформ

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"Михась Жизневський – герой двох народів, який загинув за нашу свободу", "Михасю Жизневському: слава, слава, слава!", "Жыве Беларусь", "Слава Україні" – "Героям Слава", "Україна і Беларусь понад усе", "Верым, можам, пераможам", "За нашу і вашу свободу!", "Поки ми єдині – ми не переможні", "ОМОН = Беркут", – скандували учасники пам’ятної ходи.

Ходу координували працівники поліції.

Нагадаємо, білоруський активіст Євромайдану загинув від кульового поранення під час штурму на вулиці Грушевського 22 січня 2014 року. Михайлу Жизневському 13 червня 2017 року було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно).

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Жыве Беларусь!
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01.02.2021 01:03
+17
Жыве Беларусь!
Слава Україні!
Героям Слава !
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01.02.2021 01:09
+16
Світла та вічна пам'ять Герою!
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01.02.2021 01:57
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Жыве Беларусь!
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01.02.2021 01:03 Відповісти
Жыве Беларусь!
Слава Україні!
Героям Слава !
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01.02.2021 01:09 Відповісти
Молитвенно помянем доброго чистого человека, воина света, отдавшего жизнь за свободу и достоинство людей.
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01.02.2021 02:34 Відповісти
Про таких людей завжди потрібно пам'ятати! Героям Слава!
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01.02.2021 01:38 Відповісти
...самое забавное то что ватные "украинцы" и ватные "беларусы" - метнулись за паребрик ...это + .. ну а свободные или осуждающие режим пролетариата свалят от оккупации рускава мира(на пример из Крима) .... это этничесские чистки населения которые приведут в тупизну в очередной раз РФ ... и такое уже было в том столетии после чего такие люди как Стив Возняк и многие другие Украинцы - делают экономику США несокрушимой и играют потом против ********** постсовка ...уничтожая тот постсовок ... такие страны как РФ - это провал изначально ... и Северная Корея тому яркий пример.
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01.02.2021 01:41 Відповісти
Світла та вічна пам'ять Герою!
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01.02.2021 01:57 Відповісти
Спочивай з миром, синку....
Героям слава!!!
Память погибшего на Майдане белоруса Жизневского почтили в Киеве - Цензор.НЕТ 2824
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01.02.2021 08:21 Відповісти
Вічна Пам"ять і Слава Великому Білорусу Герою України Михайлу Жизнєвському. Саме таких зараз не вистачає на білоруських Майданах.
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01.02.2021 09:18 Відповісти
Svitla Pam"yat' ...
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01.02.2021 09:49 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Пам'ять загиблого на Майдані білоруса Жизневського вшанували в Києві - Цензор.НЕТ 7883
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01.02.2021 11:07 Відповісти
Живе Беларусь. Пам'ять і сум в серці.
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01.02.2021 11:20 Відповісти
 
 