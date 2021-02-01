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Через два тижні Україна отримає вакцини від COVID-19, - МОЗ. ВIДЕО

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Україна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

"Україна почне вакцинацію в лютому. А значить, через два тижні отримає вакцини. Наша країна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини проти COVID-19 у межах першої хвилі розподілу", - сказав заступник голови МОЗ.

За словами Іващенка, вже підтверджено отримання 117 тисяч доз вакцин виробництва компаній Pfizer і BionTech.

Як повідомлялося, у рамках ініціативи COVAX вже в лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього, раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.

Також читайте: Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
117 тысяч ,это 58500 доз.То есть не хватит да же на медиков Киева! Опять брехня,и замалчивание проблемы! Вакцин нет,контракты на поставку не подписаны не с кем!
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01.02.2021 09:36
+3
Через две недели Украина получит вакцины от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3837
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01.02.2021 09:37
+2
Зеленые твари только ждут подачек вакцины от международных организаций. Сами же за бюджетные деньги ничего не покупают и контракты заключают лишь языком. И это стоит жизни украинцам. Что же, наголосовали, ляди, пришло время расплачиваться.
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01.02.2021 09:46
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117 тысяч ,это 58500 доз.То есть не хватит да же на медиков Киева! Опять брехня,и замалчивание проблемы! Вакцин нет,контракты на поставку не подписаны не с кем!
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01.02.2021 09:36 Відповісти
Через две недели Украина получит вакцины от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3837
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01.02.2021 09:37 Відповісти
это как раз к тому времени как еврейцы закончат у себя в Израиле поголовную вакцинацию ? Через две недели Украина получит вакцины от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4206
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01.02.2021 09:40 Відповісти
А це ще дивлячись яку вакцину?!
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01.02.2021 09:42 Відповісти
Дареной вакцине под хвост не заглядывают.
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01.02.2021 09:51 Відповісти
Безкоштовний сир лише у мишоловці.
В мене наприклад, немає ніякого бажання колоти собі якийсь "шмурдяк" з 50% гарантії.
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01.02.2021 09:59 Відповісти
Я тоже не буду колоть,даже бесплатно.Уже доказано что после вакцинации люди болеют.
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01.02.2021 10:12 Відповісти
Лікар: Хочете вакцину?
Ізраїльтянин: Ні.
Лікар: Але навіть Бібі Нетаньяху був вакцинований.
Ізраїльтянин: О, я вас прошу... Хто знає, що йому зробили за укол?
Лікар: Так ти не будеш?
Ізраїльтянин: Ні!
Лікар: Так навіть краще. Вакцина закінчується, і її не вистачить на всіх.Навіть У Хайфі мало її залишилося,і то не всім.
Ізраїльтянин: Т-а-а--аа--ак...! Ну, якщо вже не всім ... (Вся сім'я застрибує в машину і їде в Хайфу.)
* * *
Лікар: Хочете вакцину?
Німець: Ні.
Лікар: Це наказ!
Німець: В такому разі, так.
***
Лікар: Хочете вакцину?
Американець: Ні.
Лікар: А ваш сусід вже привився.
Американець: Правда? Ну тоді так.
***
Доктор: Хотите вакцину?
Русский: Нет.
Доктор: Да тебе просто слабо!
Русский: Мне слабо?! Две сразу коли, лепила.
***
Лікар: Хочете вакцину?
Українець: Можна просто довідку? А вакцину вколіть греку і гроші навпіл.
Лікар: Ще потрібно поділитися з головлікарем
Українець: Тоді третину. І довідку.
***
Лікар: Хочете вакцину!
Білорус: Російську? Не хочу.
Лікар: А інший у нас немає.
Білорус: Тим більше не хочу.
Лікар: А якщо навіть Лукашенко нею вакцинується?
Білорус: Хочу. Хочу щоб Лукашенко "Спутником5" вакцинувався. Тоді у нас можливо буде новий президент. І нормальна вакцина.
***
Лікар: Хочете вакцину?
Японець: Ні в якому разі! Ми пелюстки квітки сакури ...
Лікар: Так не хочете?
Японець: Ні. Не хочу.
Лікар: Але це - справа честі.
Японець: Тоді - хочу. Але я її зроблю сам собі. А коли закінчу, ви відрубаєте мені голову.
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01.02.2021 11:35 Відповісти
Зеленые твари только ждут подачек вакцины от международных организаций. Сами же за бюджетные деньги ничего не покупают и контракты заключают лишь языком. И это стоит жизни украинцам. Что же, наголосовали, ляди, пришло время расплачиваться.
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01.02.2021 09:46 Відповісти
В Мордовии делают инъекции вакциной "Спутник V" бродячим медведям Через два тижні Україна отримає вакцини від COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2399
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01.02.2021 09:49 Відповісти
Опубликован график заботы государства о своих гражданах

Если вы не в группе риска, то "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".

Через два тижні Україна отримає вакцини від COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1064

Очень сложно с такими графиками в руках убеждать "либертарианцев", что они должны платить налоги.
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01.02.2021 09:51 Відповісти
Сдохни гой
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01.02.2021 09:53 Відповісти
МВФ выставил новое условие получения кредита: Любые мед. закупки - только через гос. структуры. Никаких рыгоанальных прокладок. А какой смысл им закупать без прокладок? Правильно, никакого. А с шаровой поставки хоть чего-то, но продадут. Хотя бы очередь на вакцинацию.
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01.02.2021 10:02 Відповісти
очередь на вакцинацию - повеселило Через два тижні Україна отримає вакцини від COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7870
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01.02.2021 10:23 Відповісти
МВФ выставил новое условие получения кредита: Любые мед. закупки - только через гос. структуры..

Нечасто підтримую вимоги МВФ... )
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01.02.2021 11:42 Відповісти
А тебе ніхто й не питає, підтримуєш ти чи ні.
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01.02.2021 11:52 Відповісти
а я й не наполягаю ))))
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01.02.2021 12:50 Відповісти
Читаю між строчок. 95 квартал буде забезпечений Пфайзером разом з усіма родичами та їхніми друзями і знайомими. А лохів ширятимуть якимось шмурдяком.
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01.02.2021 10:07 Відповісти
Так вот у меня и возникает вопрос - какой смысл в МОЗе в его нынешнем состоянии? Это орган по распилу денег, который содержится за счёт бюджета...
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01.02.2021 10:10 Відповісти
Зачем вакцинироваться?
За последние сутки 2030 заболевших. Заболеваемость идет на спад.
Следующая волна будет в сентябре-октябре. К этому времени иммунитета уже не будет у 80% вакцинированных.
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01.02.2021 11:07 Відповісти
при планованих темпах вакцинації в Україні (і не лише) ,коли за пів року не вдасться вакцинувати 70 відсотків населення вакцинація в Україні(і не лише) -"коту під хвіст"- для припинення всесвітньої пандемії
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01.02.2021 11:40 Відповісти
паравоз. ДЛЯ ВАС !!

МОЗ запустить сайт, на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію від COVID-19 для груп ризику(в тому числі "дебіли") відповідно до етапів кампанії, також буде проведено комунікаційну кампанію щодо вакцинації від COVID-19. Через два тижні Україна отримає вакцини від COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6495
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01.02.2021 12:52 Відповісти
Уже 90% переболело в легкой форме. Да, есть тяжелые случаи, но на порядок меньше, чем от ушедших за поле зрения заболеваний. Вот провели бы бесплатное тестирование, которое по факту копеечное, а на 2400. Как то все мелкие услуги госструктур стоят ровно мин. пенсию. Стало бы понятно, что вакцинация уже пофигу, как и от гриппа. Свою вакцину разработать, или тупо технологию украсть слабо. А из бюджета лярды потянуть заманчиво.
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01.02.2021 11:13 Відповісти
наступна "хвиля" смертей очікується при повторному захворюванні.. НА ЖАЛЬ.
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01.02.2021 11:41 Відповісти
Найвеличніший лідор, якому не жаль коштів платників податків, щоби пересуватись на 50-ти членовозах, та його камаріль'я, радіють дармовій партії вакцини, якої вистачить лише для населення невеличкого райцентру ще й видають це за досягнення.
Чим вони відрізняються від керівництва зімбабви???
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01.02.2021 11:45 Відповісти
Да... Тот факт, что, как минимум, половина населения Украины конченые идиоты уже не вызывает сомнения, и их действительно нужно вакцинировать...
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01.02.2021 12:59 Відповісти
Вакцини не поможуть.
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01.02.2021 14:26 Відповісти
 
 