Кіберполіція назвала три найпопулярніші схеми інтернет-шахрайства. ВIДЕО
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У 2020 році кіберполіція зафіксувала понад 40 000 звернень про правопорушення онлайн. Більш як 80% - це шахрайство.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі кіберполіції.
Так, за минулий рік правоохоронці заблокували понад 28 000 шахрайських інтернет-посилань і майже 9000 фінансових операцій зловмисників.
Першим і найпоширенішим методом ошукати користувачів інтернету лишається продаж неіснуючого товару на онлайн-оголошеннях або у соцмережах. Так, в кінці 2020 року поліція затримала 21-річну жительку Кіровоградщини, яка ошукала понад 500 клієнтів, буцімто продаючи онлайн брендовий одяг.
Другим характерним для України онлайн-шахрайством є фішинг – створення різного роду ресурсів для незаконного збору персональних даних. Одним із найбільш небезпечних проявів цього шахрайства є отримання аферистами даних банківських карток користувачів.
Популярності серед аферистів набуває і новий метод незаконного збагачення онлайн - використання відомих торгівельних майданчиків та створення фейкових сервісів доставки, де зловмисники виставляють свої підроблені оголошення та пропонують потім покупцям переходити у месенджери, де їм надсилають накладні фальшиві або посилання, де вони можуть оформити доставку. Кошти надходять не на платформу оголошень, а на карту шахрая. Сам же товар покупці так і не отримують.
"Тож, аби знизити ризик онлайн-шахрайства нікому не відкривайте дані своєї банківської картки, використовуйте лише перевірені ресурси, обирайте післяплату та уникайте комунікацій у сторонніх месенеджерах", - сказано в повідомленні.
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"Лоханул" на 1000 - вернешь 100к. Нима бабла ? - Веник, лопату и вперед ЕЖЕДНЕВНО по 4 часа в день убирать улицы - 2 утром, 2 вечером. Ни хочешь? - Одиночная камера на 5 лет. БЕЗ телефона и с видокамерой в интернет, чтоб все видели что у паскудника ни телефона, ни книг.
До того ж для документування подібного злочину потрібно, щоби з моменту звернення особи до фіксації зловмисників знімаючих готівку пройшло не більше пів години. А це, як правило в різних областях і слідчий, щоби отримати доступ до рахунку, має звернутись до суду, дочекатись рішення, надіслати його до виконання, а це ТИЖНІ!
Как Евстигнеева в фильме "ночные забавы"
Знакомый мент рассказывал, им на один из городских номеров в дежуку каждое утро около 09-00 звонил робот))
Якщо дзвонитимуть з іншого, - блокувати і його.
Мені на сотовий колись дзвонив якийсь дебіл о 12-й ночі кілька ночей підряд. Шоб, тіпа, "просто побалакать". Тоді на старих телефонах ще не було функції блокування. То довелося просити оператора, щоб заборонив дзвінки з того номера. Припинилися.