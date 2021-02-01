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інтернет (657) шахрайство (671) Правоохоронні органи (2660) кіберполіція (297) кібербезпека (653)

Кіберполіція назвала три найпопулярніші схеми інтернет-шахрайства. ВIДЕО

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У 2020 році кіберполіція зафіксувала понад 40 000 звернень про правопорушення онлайн. Більш як 80% - це шахрайство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі кіберполіції.

Так, за минулий рік правоохоронці заблокували понад 28 000 шахрайських інтернет-посилань і майже 9000 фінансових операцій зловмисників.

Першим і найпоширенішим методом ошукати користувачів інтернету лишається продаж неіснуючого товару на онлайн-оголошеннях або у соцмережах. Так, в кінці 2020 року поліція затримала 21-річну жительку Кіровоградщини, яка ошукала понад 500 клієнтів, буцімто продаючи онлайн брендовий одяг.

Другим характерним для України онлайн-шахрайством є фішинг – створення різного роду ресурсів для незаконного збору персональних даних. Одним із найбільш небезпечних проявів цього шахрайства є отримання аферистами даних банківських карток користувачів.

Популярності серед аферистів набуває і новий метод незаконного збагачення онлайн - використання відомих торгівельних майданчиків та створення фейкових сервісів доставки, де зловмисники виставляють свої підроблені оголошення та пропонують потім покупцям переходити у месенджери, де їм надсилають накладні фальшиві або посилання, де вони можуть оформити доставку. Кошти надходять не на платформу оголошень, а на карту шахрая. Сам же товар покупці так і не отримують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Нацагентстві з розшуку та управління активами заявили, що невідомі від імені керівництва вели фейкове службове спілкування: збирали компромат

"Тож, аби знизити ризик онлайн-шахрайства нікому не відкривайте дані своєї банківської картки, використовуйте лише перевірені ресурси, обирайте післяплату та уникайте комунікацій у сторонніх месенеджерах", - сказано в повідомленні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
А может проще, лучше и быстрей принять вменяемые законы?
"Лоханул" на 1000 - вернешь 100к. Нима бабла ? - Веник, лопату и вперед ЕЖЕДНЕВНО по 4 часа в день убирать улицы - 2 утром, 2 вечером. Ни хочешь? - Одиночная камера на 5 лет. БЕЗ телефона и с видокамерой в интернет, чтоб все видели что у паскудника ни телефона, ни книг.
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01.02.2021 10:11
+3
А ще, наприклад, Аваківці повідомляють про масові замінування і за кожну фейкову перевірку отримують 40 000грн з бюджету. Добре що поки склади зі зброєю не палять.
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01.02.2021 10:06
+2
Ці схєми кришують мусора і СБ. Причому на дуже високом рівні. Центри, з яких шахраї дзвонять людям розташовані у виправних колоніях, а там свої оперативні блоки і туди, проникнути зі сторони не можливо. Так що це хліб начальників ІТК та оперів ментовських та СБшних... В день там розводять на сотні тисяч, а іноді і мільйони гривень. Хто ж їм віник у руки дасть?
До того ж для документування подібного злочину потрібно, щоби з моменту звернення особи до фіксації зловмисників знімаючих готівку пройшло не більше пів години. А це, як правило в різних областях і слідчий, щоби отримати доступ до рахунку, має звернутись до суду, дочекатись рішення, надіслати його до виконання, а це ТИЖНІ!
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01.02.2021 13:42
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А ще, наприклад, Аваківці повідомляють про масові замінування і за кожну фейкову перевірку отримують 40 000грн з бюджету. Добре що поки склади зі зброєю не палять.
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01.02.2021 10:06 Відповісти
А может проще, лучше и быстрей принять вменяемые законы?
"Лоханул" на 1000 - вернешь 100к. Нима бабла ? - Веник, лопату и вперед ЕЖЕДНЕВНО по 4 часа в день убирать улицы - 2 утром, 2 вечером. Ни хочешь? - Одиночная камера на 5 лет. БЕЗ телефона и с видокамерой в интернет, чтоб все видели что у паскудника ни телефона, ни книг.
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01.02.2021 10:11 Відповісти
Ці схєми кришують мусора і СБ. Причому на дуже високом рівні. Центри, з яких шахраї дзвонять людям розташовані у виправних колоніях, а там свої оперативні блоки і туди, проникнути зі сторони не можливо. Так що це хліб начальників ІТК та оперів ментовських та СБшних... В день там розводять на сотні тисяч, а іноді і мільйони гривень. Хто ж їм віник у руки дасть?
До того ж для документування подібного злочину потрібно, щоби з моменту звернення особи до фіксації зловмисників знімаючих готівку пройшло не більше пів години. А це, як правило в різних областях і слідчий, щоби отримати доступ до рахунку, має звернутись до суду, дочекатись рішення, надіслати його до виконання, а це ТИЖНІ!
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01.02.2021 13:42 Відповісти
Так иди в депутаты и принимай. чо трындеть?
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02.02.2021 08:54 Відповісти
Ясен пень. Наложкой сразу плюс 80_100 процентов от цены доставки. Плюс потерянное время.
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01.02.2021 10:15 Відповісти
да не фига. наложка + 10 -15. Не больше.
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01.02.2021 11:49 Відповісти
Минимально 20грн + 2% от суммы, это для Н.Почты.
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01.02.2021 17:18 Відповісти
Звонят, требуют оплатить несуществующий долг. Причем ни сумму долга, ни кому должен не называют. Звонит робот. В чем смысл?
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01.02.2021 10:22 Відповісти
Скучно человеку.
Как Евстигнеева в фильме "ночные забавы"
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01.02.2021 10:27 Відповісти
А если серьёзно - кто-то просто дал номер как контактной особы.
Знакомый мент рассказывал, им на один из городских номеров в дежуку каждое утро около 09-00 звонил робот))
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01.02.2021 10:29 Відповісти
колектори задовбують.
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01.02.2021 13:43 Відповісти
Заблокувати номер, з якого дзвонять.
Якщо дзвонитимуть з іншого, - блокувати і його.
Мені на сотовий колись дзвонив якийсь дебіл о 12-й ночі кілька ночей підряд. Шоб, тіпа, "просто побалакать". Тоді на старих телефонах ще не було функції блокування. То довелося просити оператора, щоб заборонив дзвінки з того номера. Припинилися.
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01.02.2021 14:43 Відповісти
А можна було підняти слухавку, покласти її у кастрюлю, та постукати молотком. Це працює.
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01.02.2021 17:19 Відповісти
В том что покупается пакет кредитов по 50 копеек за штуку в количестве ну например миллион штук. И путём капанья на мозг звонками из колл-центоров кто-то да заплатит. Полиции пофиг, а номера у нас к паспортам не привязаны - любой может такое замутить купив гору симок, а поймать и посадить за такое - пока не слышал о прецедентах.
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01.02.2021 17:22 Відповісти
Ну прямо под этой новостью реклама фэйковых антен на 300 каналов.
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01.02.2021 20:26 Відповісти
 
 