Кіберполіція назвала три найпопулярніші схеми інтернет-шахрайства. ВIДЕО

У 2020 році кіберполіція зафіксувала понад 40 000 звернень про правопорушення онлайн. Більш як 80% - це шахрайство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі кіберполіції.

Так, за минулий рік правоохоронці заблокували понад 28 000 шахрайських інтернет-посилань і майже 9000 фінансових операцій зловмисників.

Першим і найпоширенішим методом ошукати користувачів інтернету лишається продаж неіснуючого товару на онлайн-оголошеннях або у соцмережах. Так, в кінці 2020 року поліція затримала 21-річну жительку Кіровоградщини, яка ошукала понад 500 клієнтів, буцімто продаючи онлайн брендовий одяг.

Другим характерним для України онлайн-шахрайством є фішинг – створення різного роду ресурсів для незаконного збору персональних даних. Одним із найбільш небезпечних проявів цього шахрайства є отримання аферистами даних банківських карток користувачів.

Популярності серед аферистів набуває і новий метод незаконного збагачення онлайн - використання відомих торгівельних майданчиків та створення фейкових сервісів доставки, де зловмисники виставляють свої підроблені оголошення та пропонують потім покупцям переходити у месенджери, де їм надсилають накладні фальшиві або посилання, де вони можуть оформити доставку. Кошти надходять не на платформу оголошень, а на карту шахрая. Сам же товар покупці так і не отримують.

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"Тож, аби знизити ризик онлайн-шахрайства нікому не відкривайте дані своєї банківської картки, використовуйте лише перевірені ресурси, обирайте післяплату та уникайте комунікацій у сторонніх месенеджерах", - сказано в повідомленні.