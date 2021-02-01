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русский мир (377) Шарій Анатолій (215) Данилюк-Ярмолаєва (361)

Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Як проста вчителька з Дніпра по самі печінки вшкварила "русский мир" і за три дні "взула" секту Шарія? Про це все - в оптимістично-переможному "Без цензури"!

Марина Данилюк-Ярмолаєва знайомить вас із локальними героями, які не дають російській пропаганді промивати мізки молодому поколінню.

Вікторія Жданова, вчителька молодших класів, вдова загиблого в російсько-українській війні героя, доступно пояснює своїм маленьким вихованцям, що Крим окупували росіяни, що вони - вороги, які вбивають українців, а на додачу - розповідає про жахи, які чинив Йосиф Сталін. І після цього діти - який жах! - просять у батьків розмовляти з ними українською мовою!

Від цього у місцевої вати загалом і шарієфанів, звісно, просто-таки неймовірно палає!

Чому горе-батьків обурює те, що їхні ж діти просять говорити з ними українською мовою? Які нові страшилки придумують "русскомирцы"? Як найбільші страхи проросійських почвар втілила у життя вчителька 137-ї школи міста Дніпро?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти. 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+65
Робимо висновок - учителька "на своєму місці"... Коли авторитет чужої людини діти ставлять вище за авторитет власних батьків, це не вина дітей чи вчительки, а "біда" батьків... "Недопрацювання", як кажуть ... Такі діти вже будуть рости УКРАЇНЦЯМИ...
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01.02.2021 10:41
+57



вадим

@TroshV

·13 ч

Та сама вчителька з Дніпра Вікторія Жданова.

Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир" - Цензор.НЕТ 8572
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01.02.2021 10:44
+37
ось таких як вона потрібно ставити на керівні посади , що пов"язані з освітою !!!
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01.02.2021 10:55
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Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир" - Цензор.НЕТ 8091
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01.02.2021 14:28 Відповісти
У Шария аж в очках потемнело.
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01.02.2021 11:21 Відповісти
в очку
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01.02.2021 11:24 Відповісти
Респект панні Марії, вона робить найголовнішу справу у нашій країні. Вона бороться за мізки майбутніх свідомих українців і виховує справжніх майбутніх патріотів!
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01.02.2021 11:24 Відповісти
Пани Мария утверждает, что на русском языке разговаривать могут только враги Украины. Учитывая то, что значительная часть атошников -- русскоязычная, это выглядит, как минимум, странно.
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01.02.2021 12:06 Відповісти
Жидокацап?
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01.02.2021 12:30 Відповісти
Долбень ! Она сказала, что это язык врага ! Ты разницу, дебил - не видишь !?
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01.02.2021 13:17 Відповісти
От, брехун! Ти особисто рахував якою мовою спілкуються АТОшники?!
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01.02.2021 23:50 Відповісти
тьху!
и тут крутят рожеЙ((((
мизки, будь проклят урод, что высрал впервые это недослово. как только уже не крутят мордами то((((
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01.02.2021 15:06 Відповісти
Підтримка суспільства таких педагогів, як Вікторія Володимирівна, - це добре (дуже добре), але вся ця (та інші подібні) історія висвітила нагальну проблему що випливає з відсутності Закону (або Законів), що могли б одночасно закріпити право українців бути Українцями і, одночасно, - обов"язок "вати" поважати, вивчати, знати та не принижувати історію, культуру та мову Країни, яка надала їм можливість стати її громадянами (або "негромадянами"). ІМХО.
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01.02.2021 11:44 Відповісти
Эту прошарийскую шалаву необходимо отправить в лугандон. Таким мразям в Украине не место!!!
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01.02.2021 11:50 Відповісти
Класний випуск! Велика шана вчительці!
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01.02.2021 11:52 Відповісти
Ну, если эта учительница реально утверждает, что на русском языке разговаривают исключительно враги, то это не делает чести её интеллекту.
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01.02.2021 12:01 Відповісти
Великоросійський шовінізм та малороська меншовартість - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країни, в якій живе?
Ні , тільки росіянин та малорос це може, він окупант та колабораціоніст і тому не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів та їхніх колаборантів-малоросів теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ І РОСІСЬКИМИ КОЛАБОРАНТАМИ- ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
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01.02.2021 12:53 Відповісти
Дебил, она не так сказала, ты просто даун.. - раз не понимаешь значения сказанного !
она сказала, что это язык на котором разговаривает враг !
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01.02.2021 13:18 Відповісти
Ти думаєш цей Кацапоштейн просто придурок чи що? Це хворе на "адзін нарот" добре петрає що воно шкрабає і навіщо.
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01.02.2021 17:02 Відповісти
Если Блунштейн не знает иврита и все еще здесь то он наверняка дегенерат. Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир" - Цензор.НЕТ 4908
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01.02.2021 16:56 Відповісти
Недавно почув чудову фразу: Ти можеш називати себе українцем не тоді, коли твої батьки українці. А тоді, коли твої діти - є Українці.
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01.02.2021 12:02 Відповісти
Есть небольшие детали! Авиаторское, где находиться 137 школа - это бывшая лётная в/ч. Там компактно проживают выходцы из Орды и их отпрыски, они ненавидят Украину и украинцев, молятся на "рюский мир" и ЗЕлёную падаль. Гнида, шо написала заявление, из Луганска, беженка(не в ту сторону побежала). Посёлок умирал, и по инициативе Филатова, его присоединили к городу. Сделали ремонты, дороги, транспорт - и вот "благодарность"! Какая тварь там ратовала за двойное гражданство!? Тут свою падаль некуда девать! Любителей русского дерьма. Бывших совковых вояк в Днепре полно - это генетические рабы.
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01.02.2021 12:29 Відповісти
Вчительці подяка, патріотка і патріотів виховує!
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01.02.2021 12:35 Відповісти
Ну патріотів у нас вже до холєри...Плюнеш випадком на вулиці і обов"язково в якогось патрійота попадеш...Можливо,нам потрібно більше просто розумних,знаючих,з високим інтелектом дітей?..
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01.02.2021 12:50 Відповісти
Звичайно, для інтернаціонального довбня (насправді рускамірського попихача) слово патріот, як і націоналіст, є лайливим. Таких рускамірських бидлів-пропагандонів, які свої висери перекладають з язига на мову при допомозі автоперекладачів та плюються на вулиці гівном на людей, вже не виправиш. Їхнє місце на історічєской родінє, на Таймирі. Всіх у совєцькі вагони для худоби і туди їх. Нехай там пасуть вівцебиків та разом з ними їдять ягель. Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир" - Цензор.НЕТ 8025
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01.02.2021 13:02 Відповісти
Ну конечно... только высокоинтеллектуальные дебилы - плюют на улице... )))
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01.02.2021 13:20 Відповісти
Усе б було дуже добре під час мирного життя .

Але в країні відбуваєтся вже 7 років агресія ********** й нема часу поступово виховувати дітей до того розуміння , що світ складає ні тільки добро , але є дуже потужні сили зла .
Й саме ці сили окупували Крим й частину Донбасу .

Під час другої світової війни в усіх країнах союзників велась на усіх рівнях антинацистка пропаганда . Й фільм Чарлі Чапліна : "Диктатор" не був забороннений для дітей .
А ось за пОцефізм в той де ВБ могли й за грати посадити як нациського шпигуна !
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01.02.2021 14:13 Відповісти
Володимир Романчук гнида
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01.02.2021 15:47 Відповісти
Марина респект! Спасибо. Очень актуальная тема поднята. Викторя Жданова - учитель-геерой Украины!
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01.02.2021 12:45 Відповісти
Електорат Януковича. В крыму не враги. Чемодан. Вокзал...
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01.02.2021 12:48 Відповісти
полушарий и шаро#бы аж упрели Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир" - Цензор.НЕТ 6824
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01.02.2021 12:55 Відповісти
Поки в України є таки вчителі доти в України є майбутнє
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01.02.2021 12:59 Відповісти
Дитина розумніша за батьків.
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01.02.2021 13:04 Відповісти
оччччень правильно сказала учительница - руский язык - это язык врагов, убивающих украинцев... и точка! руские - это враги Украины!
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01.02.2021 13:10 Відповісти
Порох вірно розставив пріорітети.
Реальний приклад того, як палає і смердить вата від МОВИ та АРМІЇ.
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01.02.2021 13:17 Відповісти
Петушаний абыдылсы за Сралина .

Це ж суцільний жах , що діточкам росповідають замість сказачок про доброго "ефективного менеджера" , що ця потвора була вурдалаком и пила по ночах людську кровушку . А коли не пила , то дуже любила кровопускання . Петушарія не лякало ніколи , що софкоїдні "прєдкі" водили своїх діточок з немовлячього віку на усі паради софкоїдного 9-го травня ... Про Гітлєра можливо вести пропоганду антинациську , а проти більшовизма й сталінізма -- йой , це ж жах !!!

Це дуже дискусійге питання : з якого віку дитинка повинна починати дивитися на цей світ не тільки в тому ракурсі що світ складають добрі люди , але що існої зло ?!
На превеликий жаль , держава яка воює , на яку напав ворог-агресор , не має такого люфту (лагу) часу , щоб поступово підготувати дітей для таких новин , що є вороги , що хтось мріє цю дитинку знищити .
Тобто поряд з добром існує зло .

Хоча й мирний час , саме діти , які не особливо довірливі до незнайомців меньше потраляють в різні види халепи !
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01.02.2021 14:05 Відповісти
Низкий поклон Вам Учительница Виктория! Спасибо за будущих патриотов Украины!
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01.02.2021 14:12 Відповісти
Моя повага!!! Молодець!!!!!
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01.02.2021 14:14 Відповісти
Фамилия коротковата, слишком басит, а также маловато раз употр. проклятое словцо - мизги.
самая лучшая аналитика чо, правда в такой обертке шо..... Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир" - Цензор.НЕТ 9012
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01.02.2021 15:07 Відповісти
Загнати всіх російськомовних в концтабори і спалити на добрива! Бандера був би тільки за. Тут хтось проти?
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01.02.2021 15:45 Відповісти
ідіот ?
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02.02.2021 08:38 Відповісти
Давайте краще заспіваємо всі разом гімн
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01.02.2021 15:48 Відповісти
Потрібно підтримка таким вчителям. На керівних посадах теж необхідно щоб були такі люди.
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01.02.2021 17:01 Відповісти
Дай Бог здоровля цій вичтельці і все необхідне для довгого і безпечного життя в Україні.
Вата гори до попіла Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир" - Цензор.НЕТ 1536 Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир" - Цензор.НЕТ 5004
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01.02.2021 18:36 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир" - Цензор.НЕТ 4944
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01.02.2021 18:41 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир" - Цензор.НЕТ 5246
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01.02.2021 18:42 Відповісти
власне справжня руська мова то українська.
Взяти, наприклад , казку про Колобка.
В москалів він же не Круглобок, хоча слова коло в них немає.
Те саме стосується сирників.
Або прапорщик - чому не ветошнік російською, може в їхній мові є слово прапор ?
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02.02.2021 08:40 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир" - Цензор.НЕТ 1851
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01.02.2021 18:46 Відповісти
Правильна вчителька.
Діти мають знати, що в країні війна.
Чому ця паскудна мамаша приховує правду ?
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01.02.2021 20:18 Відповісти
Кстати, пример это еще раз подтверждает тот факт, что учителя и школа оказывают большое влияние на формирование мировозрения детей и те выродки-"учителя" из лугандона которые промывают детям мозги и воспитывают там настоящих янычар ненавидящих все украинское такие же преступники как и террористы убивающие украинцев на фронте. И что они должны быть признаны преступниками-коллаборационистами и понести уголовную ответственность за разжигание ненависти и посягательство на территориальную целостность Украины. Но это рецепт в нормальной страны и народа, а не для страны победившего зебилизма-какая разница, в которой враги Украины спокойно сидят в парламенте и правительстве, президент ватно-маланский лох, а народ тупое стадо.
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01.02.2021 21:21 Відповісти
Потрібно позбавляти українського громадянства особин, що не знають державної мови України.
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01.02.2021 23:13 Відповісти
Величезний респект вчительці!!! А ватнікам - чемодан, вокзал, кацапщина!!!
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02.02.2021 10:21 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир" - Цензор.НЕТ 8076
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02.02.2021 12:09 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир" - Цензор.НЕТ 7898
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02.02.2021 13:15 Відповісти
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