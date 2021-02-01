Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир". ВIДЕО
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Як проста вчителька з Дніпра по самі печінки вшкварила "русский мир" і за три дні "взула" секту Шарія? Про це все - в оптимістично-переможному "Без цензури"!
Марина Данилюк-Ярмолаєва знайомить вас із локальними героями, які не дають російській пропаганді промивати мізки молодому поколінню.
Вікторія Жданова, вчителька молодших класів, вдова загиблого в російсько-українській війні героя, доступно пояснює своїм маленьким вихованцям, що Крим окупували росіяни, що вони - вороги, які вбивають українців, а на додачу - розповідає про жахи, які чинив Йосиф Сталін. І після цього діти - який жах! - просять у батьків розмовляти з ними українською мовою!
Від цього у місцевої вати загалом і шарієфанів, звісно, просто-таки неймовірно палає!
Чому горе-батьків обурює те, що їхні ж діти просять говорити з ними українською мовою? Які нові страшилки придумують "русскомирцы"? Як найбільші страхи проросійських почвар втілила у життя вчителька 137-ї школи міста Дніпро?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.
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и тут крутят рожеЙ((((
мизки, будь проклят урод, что высрал впервые это недослово. как только уже не крутят мордами то((((
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країни, в якій живе?
Ні , тільки росіянин та малорос це може, він окупант та колабораціоніст і тому не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів та їхніх колаборантів-малоросів теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ І РОСІСЬКИМИ КОЛАБОРАНТАМИ- ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
она сказала, что это язык на котором разговаривает враг !
Але в країні відбуваєтся вже 7 років агресія ********** й нема часу поступово виховувати дітей до того розуміння , що світ складає ні тільки добро , але є дуже потужні сили зла .
Й саме ці сили окупували Крим й частину Донбасу .
Під час другої світової війни в усіх країнах союзників велась на усіх рівнях антинацистка пропаганда . Й фільм Чарлі Чапліна : "Диктатор" не був забороннений для дітей .
А ось за пОцефізм в той де ВБ могли й за грати посадити як нациського шпигуна !
Реальний приклад того, як палає і смердить вата від МОВИ та АРМІЇ.
Це ж суцільний жах , що діточкам росповідають замість сказачок про доброго "ефективного менеджера" , що ця потвора була вурдалаком и пила по ночах людську кровушку . А коли не пила , то дуже любила кровопускання . Петушарія не лякало ніколи , що софкоїдні "прєдкі" водили своїх діточок з немовлячього віку на усі паради софкоїдного 9-го травня ... Про Гітлєра можливо вести пропоганду антинациську , а проти більшовизма й сталінізма -- йой , це ж жах !!!
Це дуже дискусійге питання : з якого віку дитинка повинна починати дивитися на цей світ не тільки в тому ракурсі що світ складають добрі люди , але що існої зло ?!
На превеликий жаль , держава яка воює , на яку напав ворог-агресор , не має такого люфту (лагу) часу , щоб поступово підготувати дітей для таких новин , що є вороги , що хтось мріє цю дитинку знищити .
Тобто поряд з добром існує зло .
Хоча й мирний час , саме діти , які не особливо довірливі до незнайомців меньше потраляють в різні види халепи !
самая лучшая аналитика чо, правда в такой обертке шо.....
Вата гори до попіла
Взяти, наприклад , казку про Колобка.
В москалів він же не Круглобок, хоча слова коло в них немає.
Те саме стосується сирників.
Або прапорщик - чому не ветошнік російською, може в їхній мові є слово прапор ?
Діти мають знати, що в країні війна.
Чому ця паскудна мамаша приховує правду ?