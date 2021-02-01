Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир". ВIДЕО

Як проста вчителька з Дніпра по самі печінки вшкварила "русский мир" і за три дні "взула" секту Шарія? Про це все - в оптимістично-переможному "Без цензури"!

Марина Данилюк-Ярмолаєва знайомить вас із локальними героями, які не дають російській пропаганді промивати мізки молодому поколінню.

Вікторія Жданова, вчителька молодших класів, вдова загиблого в російсько-українській війні героя, доступно пояснює своїм маленьким вихованцям, що Крим окупували росіяни, що вони - вороги, які вбивають українців, а на додачу - розповідає про жахи, які чинив Йосиф Сталін. І після цього діти - який жах! - просять у батьків розмовляти з ними українською мовою!

Від цього у місцевої вати загалом і шарієфанів, звісно, просто-таки неймовірно палає!

Чому горе-батьків обурює те, що їхні ж діти просять говорити з ними українською мовою? Які нові страшилки придумують "русскомирцы"? Як найбільші страхи проросійських почвар втілила у життя вчителька 137-ї школи міста Дніпро?

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