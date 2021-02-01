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інтернет (657) Медведєв (1763) Росія (47196)

Росія готова закрити інтернет і платіжну систему SWIFT, - Медведєв. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Російська Федерація готова відключитися від глобального інтернету в разі потреби. Однак до цього в РФ готові вдатися лише в крайньому випадку.

Про це в інтерв'ю російським ЗМІ заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

При цьому він запевняє, що Росія має технології, щоб забезпечити автономну роботу "рунету".

"Технологічно для цього все готово. На законодавчому рівні також всі рішення прийняті. Але ще раз підкреслюю: це непросто, і цього б дуже не хотілося", - сказав Медведєв.

Він визнав, що таке рішення є запасним планом на випадок, якщо Росію відключать від глобальної мережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума РФ ухвалила закон про цензуру в інтернеті: під блокування можуть потрапити Twitter, Facebook і YouTube

"Інтернет, як відомо, з'явився в певний час. І, безумовно, ключові права на управління (перебувають - ред.) у Сполучених Штатах Америки. Так що потенційно, якщо трапиться щось надзвичайне, якщо у когось зовсім знесе голову, таке може статися. Саме тому, що ключі від цієї скриньки перебувають за океаном", - додав Медведєв.

Заступник голови Радбезу РФ заявив, що Росії надходять також постійні загрози відключення від міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT.

"Ми навіть були змушені створити свою систему передачі інформації, якщо раптом це станеться, щоб можна було обмінюватися електронними повідомленнями. Те ж саме потенційно може статися і з інтернетом, і тоді у нас не буде доступу до основних вузлів цієї мережі", - уточнив Медведєв.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+43
Медведев допускает отключение РФ от глобального интернета: Ключи от ларчика находятся в США. Если у кого-то совсем снесет голову, мы обеспечим автономную работу "рунета" - Цензор.НЕТ 6624
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01.02.2021 10:21
+41
Насколько интернет станет чище без стад ольгинских шавок
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01.02.2021 10:22
+36
Я хочу сегодня , Я хочу сей час !
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01.02.2021 10:21
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Медведев допускает отключение РФ от глобального интернета: Ключи от ларчика находятся в США. Если у кого-то совсем снесет голову, мы обеспечим автономную работу "рунета" - Цензор.НЕТ 6624
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01.02.2021 10:21 Відповісти
пол
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01.02.2021 10:22 Відповісти
И фото со следом от кокошника на голове...
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01.02.2021 11:33 Відповісти
что ключи от этого ларчика находятся за океаном", - добавил Медведев

=========================================
ключи у того ,у каво в руках ножівка по металу і хто знає де проходить оптоволоконний кабель зв"язку Хоч кабель не один але підгадити кацапам можна.І потрібно. Росія готова закрити інтернет і платіжну систему SWIFT, - Медведєв - Цензор.НЕТ 4534
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01.02.2021 22:21 Відповісти
Я хочу сегодня , Я хочу сей час !
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01.02.2021 10:21 Відповісти
Терміново закінчуйте стіну на кордоні України і паРАші, кацапозомбі повинні бути в чебурнетському стійлі.
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01.02.2021 12:14 Відповісти
Насколько интернет станет чище без стад ольгинских шавок
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01.02.2021 10:22 Відповісти
у них то как раз доступ останется. служебные троли никуда не денутся.
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01.02.2021 10:28 Відповісти
Они оноs как раз продолжат информационную войну.
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01.02.2021 10:30 Відповісти
здрастє, вони тільки для бидла чебурнет введуть. Ботоферми і далі будуть срати на просторах інтернету.
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01.02.2021 10:56 Відповісти
привет, мне мерещится если бы американцы вырубили интернет в виде расширения санкций, они бы сие предусмотрели
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01.02.2021 19:17 Відповісти
+ + +
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01.02.2021 11:13 Відповісти
Возврат к общению с помощью азбуки. Скажите спасибо господину Морзе, кацапы.
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01.02.2021 10:22 Відповісти
Та да)))
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01.02.2021 10:22 Відповісти
а старлинк маска, они будут глушить, или давать за его юзание 10 лет без права переписки? ))
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01.02.2021 10:22 Відповісти
Глушити технічно не зможуть, відсталі, тому за користування компом на лєсоповал
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01.02.2021 10:33 Відповісти
вони просто заборонять ввіз супутникових терміналів для інету.
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01.02.2021 22:23 Відповісти
в Британии какието лицензии выдают, так что вполне возможно что спутники не будут работать пролетая над територией рашки
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01.02.2021 10:50 Відповісти
будуть як за Советів за прослуховування "радіо Свобода" на учет в КГБ )))
п.с. без адаптера ці супутники нічого не варті, будуть просто пролітати на зашрашкою, та і над всім світом, Маск не альтруїст щоб міліарди вбухати на благо отаких от країн як засраха.
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01.02.2021 11:00 Відповісти
Дима ты серьёзно , אתה רציני,🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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01.02.2021 10:22 Відповісти
Ни кому не выгодно вас отключать, нужно что б ватно годовые хоть иногда видели правду
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01.02.2021 10:22 Відповісти
На Расии есть радио Попова и есть эфир. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Медведев допускает отключение РФ от глобального интернета: Ключи от ларчика находятся в США. Если у кого-то совсем снесет голову, мы обеспечим автономную работу "рунета" - Цензор.НЕТ 3558 Источник: https://censor.net/ru/n3245217
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01.02.2021 10:24 Відповісти
будем только рады) вот только гордону в комментах некому написать будет
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01.02.2021 10:25 Відповісти
Уже готовят своих баранов к отключению и как всегда -"это всё запад".
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01.02.2021 10:26 Відповісти
Медведев допускает отключение РФ от глобального интернета: Ключи от ларчика находятся в США. Если у кого-то совсем снесет голову, мы обеспечим автономную работу "рунета" - Цензор.НЕТ 7116
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01.02.2021 10:26 Відповісти
Медведев допускает отключение РФ от глобального интернета: Ключи от ларчика находятся в США. Если у кого-то совсем снесет голову, мы обеспечим автономную работу "рунета" - Цензор.НЕТ 7681
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01.02.2021 10:29 Відповісти
Нет это дворец "Пионеров" ПутинаМедведєв допускає відключення РФ від глобального інтернету: Ключі від скриньки в руках США. Якщо у когось зовсім знесе голову, ми забезпечимо автономну роботу "рунету" - Цензор.НЕТ 5374 Медведєв допускає відключення РФ від глобального інтернету: Ключі від скриньки в руках США. Якщо у когось зовсім знесе голову, ми забезпечимо автономну роботу "рунету" - Цензор.НЕТ 5328
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01.02.2021 10:51 Відповісти
Статистику надо выправлять Медведев допускает отключение РФ от глобального интернета: Ключи от ларчика находятся в США. Если у кого-то совсем снесет голову, мы обеспечим автономную работу "рунета" - Цензор.НЕТ 814
Медведев допускает отключение РФ от глобального интернета: Ключи от ларчика находятся в США. Если у кого-то совсем снесет голову, мы обеспечим автономную работу "рунета" - Цензор.НЕТ 4642
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01.02.2021 10:26 Відповісти
а шо єто чмо уже какой-то заместитель? Расстроил сцаря? Медведев допускает отключение РФ от глобального интернета: Ключи от ларчика находятся в США. Если у кого-то совсем снесет голову, мы обеспечим автономную работу "рунета" - Цензор.НЕТ 673
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01.02.2021 10:27 Відповісти
Хорошо бы что бы отключились прямо сегодня.
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01.02.2021 10:27 Відповісти
зачем тянуть?
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01.02.2021 10:27 Відповісти
- Всё, "пиндосы", допрыгались! Кончилася ваша монополия на Интернет! У нас теперь есть "рунет" и "Чебурашка"!!!
- Ну и что? Мы как были "заинтернечеными", так и останемся, а вы будете "зарунечеными" и "чебурахнутыми" на всю голову...
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01.02.2021 10:27 Відповісти
Давайте отключайтесь, и побыстрее.
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01.02.2021 10:29 Відповісти
Просто Медведев, позволяет себе такие заявления.
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01.02.2021 10:29 Відповісти
Дима ты серьёзно , אתה רציני,🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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01.02.2021 10:29 Відповісти
Чесно кажучи, буде скучно в тирнеті без кацапських долбойобів
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01.02.2021 10:30 Відповісти
Медведев допускает отключение РФ от глобального интернета: Ключи от ларчика находятся в США. Если у кого-то совсем снесет голову, мы обеспечим автономную работу "рунета" - Цензор.НЕТ 2801
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01.02.2021 10:31 Відповісти
Это не новость. Работы по подготовке к изолированной сети были начаты еще в 2008 году. Медведев, правда, скромно умолчал, что СВР и ФСБ обеспечены каналами доступа к англоязычному сегменту Сети через спутниковые каналы связи и дублирующие линии связи через кабельные глубоководные линии. Работы по ним уже закончены в 2019 году.
Такое вот "отключение". Но то такое...
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01.02.2021 10:31 Відповісти
Не-не-не...ты забыл что еще ОБЯЗАТЕЛЬНО должно пойти что нибудь "не так"
Рогозин предлагал Маску батут, теперь амеры месяц кормят на шару москалей на МКС, ТРИ фирмы с 14 года перестали поставлять москалям буровой раствор и Грязьпром импортозамещением успешно угандошил Чаяданское месторождение и теперь в Силу Сибири нема шо вдувать и надо срочно строить СС-2 ..а сколько еще траблов о которых малоизвесно...так что интересного будет много
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01.02.2021 11:01 Відповісти
Здесь речь шла ТОЛЬКО о изоляции от мировой сети Интернет. А буровые и проч. это из другой оперы.
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01.02.2021 17:20 Відповісти
Буровые и проч. - это таки не просчитанные риски и потери. Сеть это не только тролли и ФСБ с СВР..А логистика и информация бизнеса? Я даже не буду говорить и биржах и прочих финансистских заморочках, простой не подсанкционный бизнес, начиная с туризма и заканчивая запчастями и материалами. В Мордоре нет ни одной отрасли, критично не зависимой от поставок из за бугра. Как им быть?
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01.02.2021 19:32 Відповісти
Очередной этап развития во времени фашистского режима.
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01.02.2021 10:33 Відповісти
Медведєв допускає відключення РФ від глобального інтернету: Ключі від скриньки в руках США. Якщо у когось зовсім знесе голову, ми забезпечимо автономну роботу "рунету" - Цензор.НЕТ 4568
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01.02.2021 10:33 Відповісти
Updated version 2.0
Медведєв допускає відключення РФ від глобального інтернету: Ключі від скриньки в руках США. Якщо у когось зовсім знесе голову, ми забезпечимо автономну роботу "рунету" - Цензор.НЕТ 5330
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01.02.2021 10:37 Відповісти
Это устаревшая версия! Уже не обама чмо, а байден!!! И икон маловато. Не скрепно.
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01.02.2021 10:54 Відповісти
не не скрепно, прямо в кинескоп должен быть вкраплен образ ***** с золотым контуром,и каждый раб должен страдать ожидая загрузки новостей раша растудыть её тудей, я по такому случаю могу им модем подарить, в двухтысячные я его припаял к двойке, от времена были Медведєв допускає відключення РФ від глобального інтернету: Ключі від скриньки в руках США. Якщо у когось зовсім знесе голову, ми забезпечимо автономну роботу "рунету" - Цензор.НЕТ 2196
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01.02.2021 12:54 Відповісти
И дедушку Попова вспомните он вам связь обеспечить 🤦😂🤔😂😂 идиоты
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01.02.2021 10:34 Відповісти
Медведєв допускає відключення РФ від глобального інтернету: Ключі від скриньки в руках США. Якщо у когось зовсім знесе голову, ми забезпечимо автономну роботу "рунету" - Цензор.НЕТ 6873Медведєв допускає відключення РФ від глобального інтернету: Ключі від скриньки в руках США. Якщо у когось зовсім знесе голову, ми забезпечимо автономну роботу "рунету" - Цензор.НЕТ 2989Медведєв допускає відключення РФ від глобального інтернету: Ключі від скриньки в руках США. Якщо у когось зовсім знесе голову, ми забезпечимо автономну роботу "рунету" - Цензор.НЕТ 7779
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01.02.2021 10:35 Відповісти
Глобальный обмен информацией, который мы называем интернет - щелкает авторитарные режимы как семечки. И если в РФ не произойдет быстрого переформатирования власти (транзита, революции) и при сценарии долгосрочного противостояния - именно путиноиды начнут отключать население от интернета. Вряд ли это поможет, но "Лукашенки, Путины, Медведевы..." будут хвататься за эту соломинку.
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01.02.2021 10:41 Відповісти
А СВИФТОМ автономно научились пользоваться ? А, козломордые ?)
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01.02.2021 10:42 Відповісти
Голову давно уже "снесло" в России, и не одному, а во главе с "царём".
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01.02.2021 10:46 Відповісти
"Если у кого-то совсем снесет голову" не димон на путина намекает?
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01.02.2021 10:48 Відповісти
Медведєв допускає відключення РФ від глобального інтернету: Ключі від скриньки в руках США. Якщо у когось зовсім знесе голову, ми забезпечимо автономну роботу "рунету" - Цензор.НЕТ 6232
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01.02.2021 10:48 Відповісти
Скорее бы.
А управление интернетом перешло к Китаю. 90% оборудования производится там. Сколько дыр они себе оставили в ПО?
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01.02.2021 10:49 Відповісти
хуавэи амеры повыбрасывали, шото там в прошивочке было не чисто.
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01.02.2021 12:56 Відповісти
Оставлять "дыры" в прошивке - это требование властей.
Не делиться информацией о дырах с США - преступление!
Хуавей сообщил не о всех дырах, вот и поплатился.
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01.02.2021 13:39 Відповісти
Какое управление интернетом в Китае? Китайское?))))))То что они штампуют оборудование, это не означает что интернет их, в самом Китае интернет порезан, их железная дорога даже не знала что Адобе прекращает 1 января поддержку флеша, из за чего остановились поезда, и ждали пока Китайские спецы поставят паленый флеш в Китайскую базу жд))))Весь интернет каким мы его знаем 100% Американский, даже скрепопоностные АНАЛоговнету эту понимают)))
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02.02.2021 00:30 Відповісти
С помощью барабанов можна обмениваться информацией.
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01.02.2021 10:49 Відповісти
лаптевый Инет тормозной , качаю у буржуев скорость 100Мбит\сек ,у лаптей 1Мбит
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01.02.2021 10:52 Відповісти
Я - добрий лікар та український каратель. В мене швидкість інтернету - 250 Мбіт/сек. На неокупованій москалями території.
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01.02.2021 12:14 Відповісти
И от свифта, от свифта тоже отключайтесь!!
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01.02.2021 10:52 Відповісти
Медведєв допускає відключення РФ від глобального інтернету: Ключі від скриньки в руках США. Якщо у когось зовсім знесе голову, ми забезпечимо автономну роботу "рунету" - Цензор.НЕТ 2500
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01.02.2021 10:58 Відповісти
Почему только интернет? Вообще отключайтесь и переходите в полную автономку. Всем будет легче.
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01.02.2021 10:59 Відповісти
ну правильно северное гетто и не подключалось и все живы здоровы жруть траву и восхваляють корейского *****.
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01.02.2021 12:58 Відповісти
"Медведев допускает отключение РФ от глобального интернета: Ключи от ларчика находятся в США. Если у кого-то совсем снесет голову.." - это он о бункерном деде с деменцией?
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01.02.2021 11:00 Відповісти
Швидше б вже
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01.02.2021 11:06 Відповісти
Пригожинская ботосперма будет работать только для внутреннего зомбирования плебеев для поддержки курса Православного рейха и его незаменимого очередного фюрера.
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01.02.2021 11:15 Відповісти
Это он, скорее всего, намекает на ИНТРАнет (как в Северной Корее). Принцип прост: страна превращается в одну большую локальную сеть. Выход в глобальную сеть только по специальному разрешению надзирающих органов. Время работы ограничено, а список посещаемых сайтов четко регламентирован. Нарушение правил грозит пожизненным лишением возможности пользоваться благами западной цивилизации.

Ну а следующим логичным шагом будет перевод всех на расейскую операционную систему (опять же как в Северной Корее). Такая уже имеется, кстати, и называется просто - ОСЬ. В Северной Корее она называется Красная Звезда.
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01.02.2021 11:16 Відповісти
Медвед проснулся, загорел **** в берлоге
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01.02.2021 11:19 Відповісти
скорее бы
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01.02.2021 11:23 Відповісти
О как завернул... какашку в подарочную бумажку.)) Когда вырубят интернет скажут, что госдеп отключил. Шах и мат!
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01.02.2021 11:23 Відповісти
Таке враження,що дімон ще не проспався. Медведєв допускає відключення РФ від глобального інтернету: Ключі від скриньки в руках США. Якщо у когось зовсім знесе голову, ми забезпечимо автономну роботу "рунету" - Цензор.НЕТ 1519
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01.02.2021 11:29 Відповісти
Угу, щаз ми вам кинемося допомагати, ажно волосся назад, ага)))

Тільки що в почула в прямому ефірі на "Прямому", російську журналістку, яка звертається до нас: "Поддержите, нас, братья-украинцы! Да, мы не такие смелые, как вы, да у нас недостаточно вашего мужества на Майдане.....бла-бла-бла..."

Не пришло й 7-ми років.. блд. Нє, немиті недоімперці - самі, і без нас.
Своїми життями, й життями своїх синів здобувайте свободу. Не свободу якомусь Навальному, який відрізняється від Пуйла лише віком, а свою свободу.
Нам, коли ви підтримали анексію Криму й принесли "рузьке мір" на Схід України, не треба було боротись за свободу. Ми завжди були вільними. Ви прийшли нищити суверенну і незалежну державу, цинічно вбиваючи наших героїв, грабували наші будинки, й гвалтувати наших жінок у неприродній спосіб. А про знущання на підвалах МГБшниками над нашими полоненими - й писати не буду.
Бажаю вам розуму й розуміння того, що ви, котрі 20 років підтримуєте свого кровавого терориста Пуйла, є такими ж співучасниками злочину.
І чим швидше ви повалите свій режим й недоімперія буде знищеною, тим краще для нас.
Між нашими світоглядами - прірва.
Ніколи ми не будемо братами!
Л.Крижановська
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01.02.2021 11:38 Відповісти
скорее уже!
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01.02.2021 12:00 Відповісти
Вопрос, который рассорил многие семьи, родственников,
коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий КоленоВстан или
Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ
СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля
жили, живут, будут жить в США (Западе)…Остальное не важно….

Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству,
но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы
узнаем, что его дети (из пяти детей, Оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый вата-мозг вкушателя так же будут вещать про то
что "… а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные
ресурсы"…
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01.02.2021 12:28 Відповісти
Скорше б.
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01.02.2021 12:33 Відповісти
Транспортный протокол вы тоже уже свой выдумали?
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01.02.2021 12:45 Відповісти
Они об этом не думали еще... Но транспорт - будет! Жигулями обеспечат...
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01.02.2021 14:01 Відповісти
Каждому мокселю в дом бесплатный чебурнет! Нечего по Интернетам лазить)))
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01.02.2021 13:01 Відповісти
Медведєв допускає відключення РФ від глобального інтернету: Ключі від скриньки в руках США. Якщо у когось зовсім знесе голову, ми забезпечимо автономну роботу "рунету" - Цензор.НЕТ 9539
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01.02.2021 13:16 Відповісти
Чебурнет Вам в помощь насколько интернет сообщество станет чище без Вас Медведєв допускає відключення РФ від глобального інтернету: Ключі від скриньки в руках США. Якщо у когось зовсім знесе голову, ми забезпечимо автономну роботу "рунету" - Цензор.НЕТ 5212
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01.02.2021 13:17 Відповісти
Медведєв допускає відключення РФ від глобального інтернету: Ключі від скриньки в руках США. Якщо у когось зовсім знесе голову, ми забезпечимо автономну роботу "рунету" - Цензор.НЕТ 3615Медведєв допускає відключення РФ від глобального інтернету: Ключі від скриньки в руках США. Якщо у когось зовсім знесе голову, ми забезпечимо автономну роботу "рунету" - Цензор.НЕТ 7196Медведєв допускає відключення РФ від глобального інтернету: Ключі від скриньки в руках США. Якщо у когось зовсім знесе голову, ми забезпечимо автономну роботу "рунету" - Цензор.НЕТ 5775
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01.02.2021 13:25 Відповісти
И SWIFT тоже обеспечите тупоголовые? Если снесет голову кому то... то головы у всех расиян станут, как на их гербе...
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01.02.2021 13:59 Відповісти
А від мерседеса, бмв, ауді, вольксваген, вони переживуть відключення?
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01.02.2021 18:18 Відповісти
Росія готова закрити інтернет і платіжну систему SWIFT, - Медведєв - Цензор.НЕТ 7184
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14.02.2021 10:23 Відповісти
Чого народ тішиться?
90℅ всіх кряків писали москалі і викладали їх у вільний доступ. Якщо кацапію відрубати від інету (правда, не уявляю, як це можна зробити), то будете весь софт, включаючи сраний вінрар, купляти в дяді Біла.
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01.06.2021 08:11 Відповісти
 
 