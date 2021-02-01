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Солістові групи "Пісняри" на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

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Учора, 31 січня, в пункті пропуску "Бориспіль" співробітники Держприкордонслужби України виявили громадянина Білорусі, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як підкреслюється, чоловік виявився білоруським музикантом, солістом групи "Пісняри".

"У ході заходів контролю прикордонники встановили, що в Криму іноземець перебував влітку минулого року і потрапив туди незаконно, порушуючи порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", - відзначають в прикордонне відомство.

Крім цього, уточнюється, що під час спілкування чоловік підтвердив факт незаконного в'їзду на півострів, куди, за його словами, потрапив літаком через закритий пункт пропуску "Сімферополь".

"За порушення українського законодавства прикордонники заборонили громадянину Білорусі в’їзд в нашу країну терміном на 3 роки. Наразі білорус вилетів рейсом до Мінська", - додали в Держприкордонслужбі.

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При цьому не уточнюється, про якого саме соліста групи "Пісняри" йдеться.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Солисту группы "Песняры" на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1480
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01.02.2021 13:38
+7
"Пєсняри" вже обігнали "Ласковий май" по кількості "колективів"? Солисту группы "Песняры" на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5652
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01.02.2021 13:38
+4
краще так.

Солістові групи "Пісняри" на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4033
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01.02.2021 13:43
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"Пєсняри" вже обігнали "Ласковий май" по кількості "колективів"? Солисту группы "Песняры" на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5652
показати весь коментар
01.02.2021 13:38 Відповісти
Солисту группы "Песняры" на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1480
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01.02.2021 13:38 Відповісти
краще так.

Солістові групи "Пісняри" на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4033
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01.02.2021 13:43 Відповісти
Касів Ясь бабло канюшину. На Кримі. Нехай і далі там косить.
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01.02.2021 13:39 Відповісти
пролетел "белым аистом"
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01.02.2021 13:39 Відповісти
нда, закрыли бедолаге путь в землю обетованную, и где этот несчастный теперь капусту рубить будет?
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01.02.2021 13:40 Відповісти
Це добре... Хай прилітають в Бориспіль і їх відправляють назад. Авіакомпаніям і аеропорту буде прибуток з квитків за проїзд.
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01.02.2021 13:41 Відповісти
Заповедный напев, заповедная даль.
Свет хрустальной зари, свет, над миром встающий.
Мне понятна твоя вековая печаль,
Беловежская пуща, Беловежская пуща.

Неприметной тропой я пробираюсь к ручью,
Где трава высока, там, где заросли гуще.
Но погранец украинский, притаился в лесу,
и с улыбкой сказал: "Иди на хер в свою Беловежскую пущу!".
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01.02.2021 14:02 Відповісти
до речі першим і кращим виконавцем Бєловєжскої пущі був киянин Юрій Денисов - та коли КГБ в 1977 не випустило його на гастролі за кордон як "неблагонадьожного", йому довелося покинути Пєснярів, а пісню віддали іншому виконавцю
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01.02.2021 15:36 Відповісти
это одна из моих любимых песен.. как и творчество Пахмутовой.. у нее много качественных песен.. Но!.. не уважаешь Законы Украины, значит не уважаешь Украину, поэтому нахер с пляжа!
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01.02.2021 15:40 Відповісти
У нас своїх вато-співунів вистачає.
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01.02.2021 14:04 Відповісти
Этот урод здесь уже не первый раз:
Солістові групи "Пісняри" на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4420
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01.02.2021 14:16 Відповісти
солісти були у 70х роках , зараз так собі, підхлвники таракана
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01.02.2021 14:17 Відповісти
Які в біса "Пєсняри"? Його ще й в проекті не було коли вони вже закінчили виступати...
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01.02.2021 14:19 Відповісти
яка славетна перемога....
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01.02.2021 15:02 Відповісти
Песняров нет уже считай лет 30. А в Беларуси их штук 10 фуфелов
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01.02.2021 15:38 Відповісти
Очередной понаехавший рашист. Им что, в Украине салом намазано, что-ли? Алкаш Мулявин - это кацап, который пел на языке, который сам не понимал, хотя талантливо косил под белоруса.
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01.02.2021 16:26 Відповісти
 
 