Солістові групи "Пісняри" на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Учора, 31 січня, в пункті пропуску "Бориспіль" співробітники Держприкордонслужби України виявили громадянина Білорусі, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як підкреслюється, чоловік виявився білоруським музикантом, солістом групи "Пісняри".

"У ході заходів контролю прикордонники встановили, що в Криму іноземець перебував влітку минулого року і потрапив туди незаконно, порушуючи порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", - відзначають в прикордонне відомство.

Крім цього, уточнюється, що під час спілкування чоловік підтвердив факт незаконного в'їзду на півострів, куди, за його словами, потрапив літаком через закритий пункт пропуску "Сімферополь".

"За порушення українського законодавства прикордонники заборонили громадянину Білорусі в’їзд в нашу країну терміном на 3 роки. Наразі білорус вилетів рейсом до Мінська", - додали в Держприкордонслужбі.

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При цьому не уточнюється, про якого саме соліста групи "Пісняри" йдеться.