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"Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков опублікував відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик опубліковано на сторінці спікера у фейсбуці, а в головній ролі сам Разумков. Основа сюжету - відео того, як Разумков їде на роботу автомобілем, входить до будівлі парламенту, проходить його коридорами і через свій кабінет заходить до сесійної зали.

"Добрий день. Починаємо працювати", - каже Разумков фінальну фразу ролика, сівши в крісло спікера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 осіб потрібно виносити в зал, коли буде підтримка в 300 голосів, - Разумков

 

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
І цей перейшов на відосіки. З ким поведешся, того і наберешся.
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01.02.2021 14:12
+15
Какое убожество....но возомнившее о себе бог зна что...
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01.02.2021 14:15
+13
Павлин
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01.02.2021 14:12
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І цей перейшов на відосіки. З ким поведешся, того і наберешся.
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01.02.2021 14:12 Відповісти
аж сльози навернули..
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01.02.2021 14:50 Відповісти
- Не плачь, не реви! Что они могут мне сделать за обгаженный портрет государя императора?(с)
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01.02.2021 14:54 Відповісти
- Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел Швейк в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями.(с)
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01.02.2021 14:58 Відповісти
приклеить усы и он поразительно похож на фюрера недавней Германии
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01.02.2021 16:28 Відповісти
"Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 6680
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01.02.2021 16:21 Відповісти
Павлин
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01.02.2021 14:12 Відповісти
" - Красиво идут!
- Интеллигенция! " (с) .
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01.02.2021 14:56 Відповісти
Прикольно . "Начинаем работать!" - Разумков опубликовал видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва - Цензор.НЕТ 3833
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01.02.2021 14:13 Відповісти
Прикольно было бы если бы он эти видосики за свои снимал.... А так это печально...
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01.02.2021 14:15 Відповісти
Да уж,нехилый такой ролик за бабло налогоплательщиков... и шо за клоаки у этого говнюка на руке в расфокусе,оператоы комбинированных съемок?
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01.02.2021 14:24 Відповісти
Какое убожество....но возомнившее о себе бог зна что...
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01.02.2021 14:15 Відповісти
Согласен . Полное недоразумение .
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01.02.2021 14:17 Відповісти
Видосики х..ня заразная.
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01.02.2021 14:16 Відповісти
"начінаєм продовжувати красти",-разумков.
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01.02.2021 14:17 Відповісти
Неужели вот этот, с лицом тряпичной бабки и самомнением зебуина, тоже видит себя президентом.. "Начинаем работать!" - Разумков опубликовал видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва - Цензор.НЕТ 273
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01.02.2021 14:20 Відповісти
Не читайте троллей перед едой... Пища не усваивается...
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01.02.2021 14:21 Відповісти
Не пердить в лужу.. Фонтан не получится..
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01.02.2021 14:27 Відповісти
Не обратил внимание, ты же то же на перекличке в новости с Гройсманом был....
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01.02.2021 14:33 Відповісти
опять пузыри в лужу пускаешь.. "перекличка" это твое, будь внимательней.
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01.02.2021 14:47 Відповісти
Очень похоже , что не видит , а уже уверен в этом.
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01.02.2021 14:26 Відповісти
100%
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01.02.2021 20:04 Відповісти
Шо перевыборы? Первый вопрос на референдуме должен быть срок полномочий депутатов и президента. Еще три года их терпеть...
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01.02.2021 14:22 Відповісти
От тільки не треба залякувати!
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01.02.2021 14:22 Відповісти
нарцисс в кубе.
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01.02.2021 14:23 Відповісти
фУка , я вас прошу , не надо - мы тут никак не можем "отойти" от того что вы уже "наиграли" по пиАнине ....
(как-же он себя любит) "Начинаем работать!" - Разумков опубликовал видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва - Цензор.НЕТ 1678
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01.02.2021 14:23 Відповісти
Только не работайте над местным референдумом. В условиях войны и разобщенного неселения - это прямой путь к распаду.
Лушче займитесь разбоев в МВД и СБУ, и позвольте населения защищать себя самим, и уберите понятие ХО из кодекса. с учетом того что у бандюков сплошной огнестрел это уже не актуально.
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01.02.2021 14:27 Відповісти
ШО ЭТО БЫЛО ? "Начинаем работать!" - Разумков опубликовал пафосный видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва - Цензор.НЕТ 5985
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01.02.2021 14:29 Відповісти
Ну він прийшов на десяту ранку у сесійний зал, а там - болт, нікого ще нема.
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01.02.2021 15:30 Відповісти
Починає працювати. Цікаво, а що до цього робив. Груші окалачував?
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01.02.2021 14:30 Відповісти
Яке противне іпало
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01.02.2021 14:33 Відповісти
А до цього ви чим займались?)))
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01.02.2021 14:44 Відповісти
Пилили гири, пардан, бабки. Ковидные. И бюджетные.
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01.02.2021 15:02 Відповісти
Судя по видео началась предвыборная кампания Разумкова в президенты.
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01.02.2021 14:44 Відповісти
На приказчика похож. По сравнению с шутов это у болотно-зеленых - прогресс. Почти, что менеджер среднего звена. Наступила для Украины эпоха какбыпрезидентов.
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01.02.2021 14:50 Відповісти
Даже неловко за него.
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01.02.2021 14:50 Відповісти
Прямо повеяло режессурой из 1980 и УТ-1
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01.02.2021 14:53 Відповісти
и на это гуано ещё бабки потратили
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01.02.2021 14:55 Відповісти
Этот пророссийский пида#ок думает что он когда-то станет президентом )))
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01.02.2021 14:58 Відповісти
МЕССИЯ! "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 324
Ей ей мессия! "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 9700
Обыкновенный региАнальный скупщик краденого, а мнит о себе не иначе, как о мессие. "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 4920
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01.02.2021 15:01 Відповісти
Ну все тримайтеся, зараз вони напрацюють.
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01.02.2021 15:05 Відповісти
пафос.
популізм.
некомпетентність.
самозакоханість.
те, що характеризує сьогоднішнє владне лайно.
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01.02.2021 15:15 Відповісти
прислуге урода всем до одного нужны психиатры.
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01.02.2021 15:23 Відповісти
мы начинаем КВН (с)
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01.02.2021 15:27 Відповісти
Ух ти - ух ти..ішь ти - ішь ти... все це,ми вже бачили
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01.02.2021 15:35 Відповісти
вспомнил одного полуумника катавшегося на самокате в кабмине
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01.02.2021 15:44 Відповісти
А чиї портрети в коридорі, крім шмарклі нікого не впізнав?
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01.02.2021 15:53 Відповісти
ШО опять не так!?, не так посмотрел, не то сказал, не так сел И.Т.Д. - в общем воркуны.
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01.02.2021 16:57 Відповісти
ШО опять не так!?, не так посмотрел, не то сказал, не так сел И.Т.Д. - в общем воркуны.
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01.02.2021 16:58 Відповісти
У Разумкова президентские амбиции, вот и записывает ролики. И он вполне может стать следующим президентом. Выбирать то особо не из кого.
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01.02.2021 16:59 Відповісти
Благодаря попочке влез в политику ! Та ему, судя с работы Рады, коров нельзя даже поручить пасть! Человек из себя ничего не представляет, в жизни ничего не добился, а уже лезет падла управлять людьми! Реальный недоумок!
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01.02.2021 17:04 Відповісти
что ж ты за дебил, если тебе кроме этой жабы выбирать особо не из кого "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 9959
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02.02.2021 00:47 Відповісти
Еще один НЕДОУМОК хочет стать ПОЛИТИКОМ! хе-хе
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01.02.2021 17:01 Відповісти
Вообще то у него верховный пост в парламентско-президентской республике "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 2750
так шта он не "хочет", он уже давно стал "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 6086
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02.02.2021 00:46 Відповісти
Точнее продолжаем гробить все и вся
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01.02.2021 17:09 Відповісти
Знімайте краще відео як ви щоб не скігліти берете лопату
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01.02.2021 18:43 Відповісти
Молодий Манафорт
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01.02.2021 20:03 Відповісти
...як свиня на коня (схож) "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 8405
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02.02.2021 00:45 Відповісти
схоже для 73% ліпять нового Зеленського.
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01.02.2021 20:11 Відповісти
Десь я подібне вже бачив... А, про ***** подібні ролики крутять.
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01.02.2021 20:49 Відповісти
vidosikmen
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01.02.2021 20:52 Відповісти
Чем-то на Виктора Фёдорыча похож.. и чем дальше - тем больше... "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 7314
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01.02.2021 22:18 Відповісти
Это что за показуха ? Вот как живут дети тяжелого детства ..Нужно аплодировать ? Ане пошли вы. Н....
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01.02.2021 22:32 Відповісти
"Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 5461
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02.02.2021 00:03 Відповісти
Похож кстати "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 6584
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02.02.2021 00:44 Відповісти
"Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 7201
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02.02.2021 00:36 Відповісти
Мля, верните хотя бы Гройсмана! "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 8286 Он в сравнении с этой бородавчатой жабой Ален Делон "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 5491
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02.02.2021 00:44 Відповісти
Барыга! "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 3177 "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 6278 (владелец сети лобмардов, тобто скупщик краденого "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 9787 )
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02.02.2021 00:49 Відповісти
на фронт бы их всех, на разминирование
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02.02.2021 06:32 Відповісти
В него вкладывают деньги люди из ОПЗЖ. Разумков - это лайт версия медведчука.
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03.02.2021 12:41 Відповісти
 
 