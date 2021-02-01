"Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання. ВIДЕО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков опублікував відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик опубліковано на сторінці спікера у фейсбуці, а в головній ролі сам Разумков. Основа сюжету - відео того, як Разумков їде на роботу автомобілем, входить до будівлі парламенту, проходить його коридорами і через свій кабінет заходить до сесійної зали.

"Добрий день. Починаємо працювати", - каже Разумков фінальну фразу ролика, сівши в крісло спікера.

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