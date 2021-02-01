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армія РФ (13467) літак (1986) США (14465) Чорне море (1353)

Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство За кордоном

Російський тактичний бомбардувальник Су-24 зблизився з есмінцем ВМС США Donald Cook, який виконує завдання у міжнародних водах Чорного моря.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про дії російських пілотів йдеться в заяві Шостого флоту ВМС США, який дислокується в Середземному морі.

Американські військові опублікували відеозапис небезпечного маневру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
Бомбардировщик Су-24 армии РФ пролетел на низкой высоте вблизи американского эсминца Donald Cook в Черном море - Цензор.НЕТ 6185
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01.02.2021 15:04
+46
Вот за что уважаю Турцию . На ними военные орды низко не летают . Вообще не летают .
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01.02.2021 15:03
+29
Повезло летуну что это был Дональд Кук а не Ашот 6
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01.02.2021 15:10
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ай яй яй ... и что делать.. новость стратегическая
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01.02.2021 15:02 Відповісти
это ролик для возбуждения русни...
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01.02.2021 15:04 Відповісти
Понты кацапские.
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01.02.2021 15:23 Відповісти
Бомбардировщик Су-24 армии РФ пролетел на низкой высоте вблизи американского эсминца Donald Cook в Черном море

=========================================
пролетел и ладно...А ведь мог и в море нырнуть перед эсминцем Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі - Цензор.НЕТ 2496
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01.02.2021 21:07 Відповісти
таких понтовщиков-камикадзе американцы во Второй мировой как семушку лузгали Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі - Цензор.НЕТ 56
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01.02.2021 15:55 Відповісти
маресьев ..ляяяяя... медальку ему Херой кацапстану...
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01.02.2021 15:02 Відповісти
да он и так обосрался от храбрости Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі - Цензор.НЕТ 3060
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01.02.2021 21:08 Відповісти
Вот за что уважаю Турцию . На ними военные орды низко не летают . Вообще не летают .
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01.02.2021 15:03 Відповісти
_Ну так жить-то хоцца. А над лопоузими можно издеваться и быковать - их политиканы на привязи держат, не позволяют ответить. Вот в Сирии вояки дали наглым хамам по иплу, так за это гнилые политиканы Мэттиса из Пентагона выжили.
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01.02.2021 15:08 Відповісти
*лопоухими
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01.02.2021 15:08 Відповісти
Ігорко, а скільки літаків русня вже втратила в Сірії, зважаючи що в "терористів", з якими то ніби вона воює, ППО нема зовсім?
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01.02.2021 15:17 Відповісти
Больше капса, Ссаков!
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01.02.2021 15:20 Відповісти
Ооо.Набутылочник уже горд Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі - Цензор.НЕТ 4719 ится своим металлоломом 80х годов. Ишаков, с вас все ржут а не боятся.
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01.02.2021 15:31 Відповісти
Ошибаешься. Первый полет - 1970 Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі - Цензор.НЕТ 6898 Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі - Цензор.НЕТ 6898 Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі - Цензор.НЕТ 6898 Начало экспл - 1975 Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі - Цензор.НЕТ 3347 Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі - Цензор.НЕТ 3347 Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі - Цензор.НЕТ 3347
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01.02.2021 15:50 Відповісти
насправді, цей ванька мріяв, щоб його збили, бо тоді може американці дістануть з води, одягнуть в нормальний одяг, нагодують і дадуть випити америкаського віскі
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01.02.2021 15:53 Відповісти
ЦЕ ТОЧНО НАД ТУРКАМИ ВЖЕ БУВ МІНУС ОДИН.
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01.02.2021 15:19 Відповісти
Это терпеливые европейцы воспринимают необходимость сбивать ******** «путинских соколов», срезающих небесные дорожки по чужим огородам, как тяжкое бремя. И всячески пытаются избежать его, чтобы не брать грех на душу. Поэтому менжуются, чешут репу над радарами, и готовы бережно выгнать полотенцем назойливую муху в форточку, а потом высказать претензии по дипломатическим каналам. Турки же видят мир ровно наоборот - муху, чтобы не брать грех на душу, надо ****** пантофлей немедленно. Хоть бы и разбив стеклянный столик, на который она села. А потом уже, по дипломатическим каналам послать все претензии *****.
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01.02.2021 15:34 Відповісти
прикол в тому, що американці збивши це відро, полізуть у холодну воду рятувати ваньку!
а потім доведеться ванькє давать вид на проживання! бо воно ж там, в цьому відрі, сидить обісране - начальник наказав літати поруч і здохнути, якщо буде треба
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01.02.2021 15:50 Відповісти
То есть, вы "опустили" американских военных ниже уровня турецких?
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01.02.2021 16:08 Відповісти
Да, да, да мы все помним события в Сирии под Дейр-эз-Зор, когда *********** решили побыковать. Результат вполне закономерен.
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01.02.2021 15:20 Відповісти
А помните, как вы в Сирии решили сбить израильский самолёт?
Но попали в свой...
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01.02.2021 15:54 Відповісти
Раз засняли...значит знали откуда летит и на какой высоте...и при реальном конфликте этого бы винторого дурачка завалили за несколько километров....
Так оно пальцы веером...и под бояру хвастаться будет...я возле крейсера пролетел...
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01.02.2021 15:03 Відповісти
За несколько сотен километров...
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01.02.2021 15:22 Відповісти
это как валенком по трибуне постучать!!! ну и х ли? Гопота!
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01.02.2021 15:03 Відповісти
Бомбардировщик Су-24 армии РФ пролетел на низкой высоте вблизи американского эсминца Donald Cook в Черном море - Цензор.НЕТ 6185
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01.02.2021 15:04 Відповісти
Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі - Цензор.НЕТ 9261
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01.02.2021 15:34 Відповісти
+
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01.02.2021 20:29 Відповісти
Продолжают быковать - от безнаказанности, пока Запад только трепется и глазами лупает.
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01.02.2021 15:04 Відповісти
я б теж не збивав, бо цей ванька може бути хворим на ковід! а тут цілий корабель військових
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01.02.2021 15:55 Відповісти
Ну хоть не дымел как Кузя и в море не упал....
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01.02.2021 15:05 Відповісти
Дымит ещё как.Посмотри какой шлейф дыма тянется за этим старым корытом
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01.02.2021 15:12 Відповісти
Быкуй не быкуй, все-равно получишь...шайбу.
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01.02.2021 15:06 Відповісти
мериканская газета The New York Times утверждает, что на основании документов и бесед со своими источниками она смогла полностью восстановить события, развернувшиеся 7 февраля в сирийской провинции Дэйр-эз-Заур. Тогда в результате столкновения проправительственных сил и армии США были убиты сотни людей, многие из которых предположительно являлись бойцами российской ЧВК Вагнера.
Morukc Umnaber/dpa
Газета описывает произошедшее как самооборону американских войск, которые были атакованы превосходящими силами противника. Бойня развернулась в районе завода Коноко, где на аванпосту находилось около 30 бойцов армии США. Около 15:00 7 февраля они увидели приближение колонны - порядка 500 человек и 27 единиц техники, включая танки и БТР. Американские военные доложили о передвижении возможного противника, после чего по тревоге были подняты авиация и наземные формирования.
Около 20:30 три танка Т-72 приблизились примерно на полтора километра к заводу Коноко. Американцы приготовились к отражению атаки, создав отряд из 16 бойцов на четырех броневиках. Примерно в 22:30 произошло столкновение: как пишет газета, аванпост американских сил подвергся танковому обстрелу, артиллерийскому и минометному огню. «Воздух был заполнен пылью и осколками», - пишет издание. Американцы бросились к противотанковым ракетным установкам.



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В течение 15 минут представители армии США пытались убедить российскую сторону прекратить атаку, но безрезультатно. утверждает издание. После этого американские военные произвели предупредительные выстрелы в сторону нападавшей техники, однако войска продолжали наступать.
В газете также утверждается, что российское командование в Сирии заверило американскую сторону, что нападающие не являются представителями армии РФ, после чего командование США отдало приказ уничтожить нападающих.Десятки наемников российских ЧВК, возможно, погибли в бою с американцами в Сирии
Ответный удар нанесла американская авиация: беспилотники Reaper, истребители F-22, F-15E, бомбардировщики B-52, штурмовики AC-130 и вертолеты AH-64 «Апач». Наземные силы вели огонь ракетами. Интенсивные удары продолжались около трех часов, после чего большинство самолетов и вертолетов вернулось на базы, исчерпав запас топлива и боеприпасов. Наступавшие отступили, и огонь прекратился, пишет издание. Американцы наблюдали, как наемники и сирийские бойцы вернулись, чтобы забрать тела убитых. Никто из американцев не пострадал, был ранен лишь один из сирийцев, воевавших на стороне США, пишет газета.
Газета со ссылкой на документы говорит о 200-300 погибших со стороны про-асадовских сил. При этом неизвестно, сколько из них относится к ЧВК Вагнера.
Выживший наемник ЧВК Вагнера рассказал СМИ подробности боя под Дейр-эз-Зором
Напомним, о крупном столкновении русских с американцами в Сирии стало известно в середине февраля. Официально Минобороны опровергло участие российских военных в этом столкновении. ЧВК Вагнера является неофициальной организацией, поэтому никаких комментариев со стороны наемников не последовало. Тем не менее факт столкновения и многочисленных жертв подтверждался рядом источников. В том числе, Znak.com поговорил с родственниками погибших, а радиостанция «Свобода» пообщалась с одним из непосредственных участников столкновения. Его рассказ вполне согласуется с версией NY Times.
Американское издание называет столкновение 7 февраля одним из самых кровавых за время этой кампании в Сирии.
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01.02.2021 15:08 Відповісти
16 американських "панфіловців" наваляли москалям.
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01.02.2021 15:18 Відповісти
фото 500 уничтоженных вагнеровцев, конечно же никто и никогда не предьявит...
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01.02.2021 16:09 Відповісти
А чего ты умник не сгонял, не сфоткал, а сидишь дрочишь клаву, стратег.
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01.02.2021 17:04 Відповісти
Ванья... не надо нервничать!! Достаточно было отследить пять рейсов Ил-76 *Скальпель*, (это рашкинский летающий госпиталь ) который хорошо мотался между Хемиймом и Москау с Петербурхом!! А знаешь...что там госпиталь им. Бурденко в Москау..и ВМА в Петербурхе... Они специализируются по оторванным рукам..ногам..мозгам. Так это только раненные..))) А 200-х если и вывозили...то не спешили. Да и учти указ ***** о засекречивании потерь рашкоармии в мирное время..от мая 2015 года. И как ты думаешь... какое соотношение убитый-раненный могло быть там при работе нескольких Апачей.. плюс артиллерия ...да ещё и АС-130?))))
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01.02.2021 19:02 Відповісти
_Да только вот решение принимали - сами военные, на месте и уже находясь под обстрелом атакующих рашистов! Если бы решение принимали гнилые политиканы и бюрократы в Вашингтоне, им бы приказали отступить - и рашисты трубили бы повсюду о своей победе, как американцы обосрались и бросились от них наутёк.
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01.02.2021 16:14 Відповісти
Повезло летуну что это был Дональд Кук а не Ашот 6
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01.02.2021 15:10 Відповісти
Ашот би такого нахабства не простив...
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01.02.2021 15:18 Відповісти
Шо там повезло?) Ему еще на базе галифе стирать
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01.02.2021 15:35 Відповісти
Может это рекламная *************? С ценником летал, на продажу так сказать, для орошения полей к примеру ?
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01.02.2021 15:11 Відповісти
То кацапня від страху понти ганяє, а у саміх аж скрєпи вже мокрі і гавніцом *******... Бомбардировщик Су-24 армии РФ пролетел на низкой высоте вблизи американского эсминца Donald Cook в Черном море - Цензор.НЕТ 9984
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01.02.2021 15:13 Відповісти
развлекают от скуки спасают моряков , ни и Иджис там чтобы не ржавел... Бомбардировщик Су-24 армии РФ пролетел на низкой высоте вблизи американского эсминца Donald Cook в Черном море - Цензор.НЕТ 1599
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01.02.2021 15:15 Відповісти
Хорошо хоть смог своим ходом улететь. А то, как обычно, мог и в воду упасть, тогда американцам пришлось бы отвлекаться от проведения запланированных маневров и проводить спасательную операцию.
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01.02.2021 15:15 Відповісти
😂
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01.02.2021 15:19 Відповісти
в вк уже поржали-там буржуйка шоб до аэродрома дотянуть на щепках и валенки))
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01.02.2021 15:17 Відповісти
Напугали ежа голой ж...
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01.02.2021 15:19 Відповісти
Дык каждый раз так, это у них уже традиция...
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01.02.2021 15:20 Відповісти
Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі - Цензор.НЕТ 667 А вот и приветствие куковцев доблесным соколам путена.Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі - Цензор.НЕТ 2098
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01.02.2021 15:21 Відповісти
Рисковано.
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01.02.2021 16:47 Відповісти
мне кажется , это фото как-то связано с тем,что солдат срочников садят на бутылки, каждый касап должен через это пройти
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02.02.2021 11:41 Відповісти
там батут ніби ще є, рьігозін казав. Правда оркі серуть, жеруть і сплять у "нєнавістньіх піндосов")))
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01.02.2021 15:21 Відповісти
Сейчас ватные начнут печатать,что все уволились Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі - Цензор.НЕТ 7733
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01.02.2021 15:22 Відповісти
Смертник. Один уже в Сирии долетался .
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01.02.2021 15:24 Відповісти
....далеко не один...)))
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01.02.2021 19:17 Відповісти
Треба було в'є**ть, щоб лєтун на 4 частини розвалився.
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01.02.2021 15:28 Відповісти
Надо было сбить кацапа.
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01.02.2021 15:29 Відповісти
довелось би лізти його діставати з води
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01.02.2021 16:02 Відповісти
..там их двое сидят....
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01.02.2021 19:18 Відповісти
Если на эсминце в это время было включено высокое (РЛС), то пилот СУшки уже импотент
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01.02.2021 15:30 Відповісти
Да нее - бояры навернет,пятерых баба овершит и снова в бой с пиндосами....
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01.02.2021 16:09 Відповісти
Этот тот самый Дональд Кук, моряки которого массово попросились на гражданку после позапрошлогоднего пролета Сру-24? А кто же кораблем управляет сейчас??? Неужто смертников понабирали???
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01.02.2021 15:35 Відповісти
Еле набрали новый экипаж Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі - Цензор.НЕТ 5600
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01.02.2021 15:38 Відповісти
Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі - Цензор.НЕТ 1941
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01.02.2021 16:13 Відповісти
Да.Для обучения ватокосмических войск полетам
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01.02.2021 15:42 Відповісти
Это была атака .нужно было стрелять на поражение.
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01.02.2021 15:40 Відповісти
Предупредительную очередь дать перед носом хамов. Это - отрезвляет наглецов.
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01.02.2021 15:52 Відповісти
Не чув досі , щоб американці щось подібне робили . Бояться ?
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01.02.2021 15:43 Відповісти
немає сенсу таке робити, це просто ********...
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01.02.2021 17:41 Відповісти
а чего так низко летел? высоко влететь уже не может, или не умеет? или керосина не хватает?
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01.02.2021 15:47 Відповісти
Су-24 - медленный. Он не является угрозой для эсминца. Тем более, одинокий, без прикрытия.
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01.02.2021 15:49 Відповісти
Рискованная тема, этот хлам может упасть на корабль😁😁😁
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01.02.2021 15:55 Відповісти
турки б такого шанса не упустили
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01.02.2021 15:59 Відповісти
Ну это еще ничего, главное чтоб не навалом, как в 1988 году
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01.02.2021 16:01 Відповісти
Після 1988 СРСР прожив три роки, а США і досі там.
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01.02.2021 16:51 Відповісти
Вы#босы перед потенциальным врагом - главная черта вояк из ссср и нынешней рф. 25.05.1968 г. в Норвежском море один совковый стратегический бомбардировщик Ту-16 тоже облетал на предельно низкой высоте американский авианосец Эссекс. Спустя несколько секунд внезапно превратился в плавающие обломки. Официальная версия властей ссср - самолет потерял управление. Говорят, что он все-таки получил снарядом в задницу из 38-мм орудия авианосца. Американцы достали из воды тела экипажа и передали советским военным морякам. Рашка эти уроки не любит учить и вспоминать. Рас3,14здяйство, долбо#бизм и русское авось - главный залог всех надуманных побед рфии. В инете гуляет небольшое видео этого случая.
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01.02.2021 16:06 Відповісти
ну и сработал бы у американцев, чисто случайно, зенитная шестистволка. замыкание случилось, ай-яй-яй, какая трагедия. так нет же, сопли жуют...
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01.02.2021 16:10 Відповісти
Кацапня зараз аж сцить від радощів- ну як же,пралєтелі! От тільки не здогадується,що пралєтелі вони, як фанера над Парижем. Тому що один американський есмінець вартий всього кацапського чорноморського флоту,і болт він клав на цей самальотік. Ну і на весь їх тіпа флот.
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01.02.2021 16:16 Відповісти
Забавно, что это не с мобилки снимали - за секунду чётко в центр самолёт попал и отслеживается. Осталось только на кнопку нажать и полетел бы петушара в одну сторону, а лапти в другую )))
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01.02.2021 16:22 Відповісти
вяличие прокачивают.
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01.02.2021 16:24 Відповісти
Русише швайне просили поделиться питьевой водой,а то надоело мочу в Крыму пить из под крана
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01.02.2021 16:29 Відповісти
Та да - я даже заметил в кабине горку пустых баклажек - наверняка салабона за водой послали!
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01.02.2021 16:43 Відповісти
Кацапы такие Кацапы))
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01.02.2021 16:57 Відповісти
Кого там Рашка пытаетмся пугать?? ))
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01.02.2021 17:39 Відповісти
як кажуть на казломордській мові - панти для приезжих.
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01.02.2021 20:58 Відповісти
дешевые кацапские понты
летающий унитаз пронесся мимо
смешно и грустно
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01.02.2021 21:11 Відповісти
Та ото воно,корито іржаве і чадяще,літало в надії на те,що янкі його "приводнять" і засраному парашесському бидлу-літуну буде надано чудовий привід для вимолення гамерицького притулку і у перспективі виду на громадянство США. Але жаднюги- америкоси не те що ракети,а й камінця із рогатки пошкодували на оту срань. У-у-у, безсовісні...
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01.02.2021 22:30 Відповісти
Ту-16 уже так пролетал, только зацепил крылом воду и писсданулся.
Американцы долго смеялись.
Есть видео в ютубе.
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01.02.2021 22:58 Відповісти
 
 