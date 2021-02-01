Бомбардувальник Су-24 армії РФ пролетів на низькій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook у Чорному морі. ВIДЕО

Російський тактичний бомбардувальник Су-24 зблизився з есмінцем ВМС США Donald Cook, який виконує завдання у міжнародних водах Чорного моря.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про дії російських пілотів йдеться в заяві Шостого флоту ВМС США, який дислокується в Середземному морі.

Американські військові опублікували відеозапис небезпечного маневру.

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