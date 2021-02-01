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Майже 12 млрд грн Фонду боротьби з COVID-19 залишилися невикористаними, - глава Рахункової палати Пацкан. ВIДЕО

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11,9 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19 станом на 1 січня 2021 року невикористані. Переважно, через неналежну координації дій уряду на боротьбу з пандемією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан в ефірі телеканалу "Прямий".

"Нагадаю, що Фонд був створений у квітні минулого року і становив 78,4 млрд грн. З них залишились невикористаними 11,9 млрд грн. Це дуже велика сума. Фактично, з 37-ми бюджетних програм нереалізованими в повному обсязі залишились 32", − зазначив Валерій Пацкан.

Голова Рахункової палати акцентував увагу на чотирьох програмах, за якими були не використані найбільші суми коштів Фонду. Зокрема, 1,4 млрд грн – МОЗ, реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення (додаткове фінансування); 4,7 млрд грн – Мінсоцполітики, надання Пенсійним фондом одноразової допомоги особам, які можуть втратити доходи у разі заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів; 2,1 млрд грн – МОЗ, забезпечення готовності та реагування системи громадського здоров'я на спалахи COVID-19, забезпечення засобами індивідуального захисту; 1,2 млрд грн – Мінекономіки, надання одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання на період здійснення обмежувальних заходів.

Читайте: У 2020 році з держбюджету не використали понад 67 млрд грн. Найбільше в МОЗ і Мінсоцполітики, - глава Рахункової палати Пацкан

На його думку, серед причин невикористання коштів основною була неналежна координація дій Уряду, а також непослідовні і несвоєчасні рішення.

"Йдеться про передчасні рішення Уряду про виділення коштів, як наслідок − майже чверть від суми загального обсягу Фонду – 19 млрд грн – були перерозподілені. Непослідовні та несвоєчасні дії уряду щодо виділення коштів. Спочатку Кабмін виділяє 35 млрд грн на дороги, потім 8,8 млрд грн забирає. 1 млрд на експрес-тести і 900 млн грн на кисень виділяють аж у листопаді, і залишається 2 місяці до кінця року. Освоїти ці кошти нереально, бо треба підвести кисень до ліжок, провести всі необхідні роботи", − зазначив Валерій Пацкан.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
евреев вылечим в израиле, а на гоев нечего бабло тратить, так подумала жидовласть
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01.02.2021 16:51
+2
Так Степанову их некогда осваивать,с утра до вечера по телеканалам бегает и рассказывает как он вакциной всех спасет которой до сих пор нет и почти не будет. Почти 12 млрд грн Фонда по борьбе с COVID-19 остались неиспользованными, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 8578
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01.02.2021 16:54
+1
если бы оплачивали лечение людям то использовали бы.
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01.02.2021 16:52
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евреев вылечим в израиле, а на гоев нечего бабло тратить, так подумала жидовласть
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01.02.2021 16:51 Відповісти
так плохо дороги строили, шо даже гроши не смогли толком освоить Почти 12 млрд грн Фонда по борьбе с COVID-19 остались неиспользованными, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 3655, при святом пятре такого безобразия отродясь не бывало
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01.02.2021 16:52 Відповісти
если бы оплачивали лечение людям то использовали бы.
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01.02.2021 16:52 Відповісти
недокрали ...
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01.02.2021 16:53 Відповісти
Так Степанову их некогда осваивать,с утра до вечера по телеканалам бегает и рассказывает как он вакциной всех спасет которой до сих пор нет и почти не будет. Почти 12 млрд грн Фонда по борьбе с COVID-19 остались неиспользованными, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 8578
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01.02.2021 16:54 Відповісти
Есть желание привиться?
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01.02.2021 16:55 Відповісти
не использованы - это одно...но есть ли они??? это другое...
и почему не выделяли средства, когда больницы задыхались (в полном смысле слова) от безденежья и как следствие невозможности в полном объеме лечить-спасать???...почему врачам не доплачивали??? почему больные сам оплачивали свое лечение и умирали???
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01.02.2021 17:02 Відповісти
- У нас там в бюджете заложено ___ млрд. грн. на _____ программу.
- Денег нет.
- Ясно. Т.е. можно не напрягаться?
- Можете и напрячься, только деньги от этого не появятся
- Так потом председатель Счетной палаты будет на нас бочку катить: мол виноваты - не освоили ...
- У каждого своя работа. Его работа - бочку катить.
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01.02.2021 17:02 Відповісти
Ну не смогли! Не смогли Освоить и организовать откаты, Специалистов не хватило!
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01.02.2021 17:08 Відповісти
Не тара пися.
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01.02.2021 17:28 Відповісти
Крадуцкий и Зеля никак не могут догадаться закупить нормальной вакцины... Они еще не предлагают за 5 млрд грн провести референдум, чтоб узнать, куда потратить эти деньги?
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01.02.2021 17:34 Відповісти
а то потому что зимой дороги не строяться, а так бы ушли все. только нахрена ви сюда слово КОВИД лепите? 70% фонда идут на дороги и ментам
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01.02.2021 18:03 Відповісти
мне только теперь стало понятно что по борьбе с ковид у нас есть ВСЕ!!!
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01.02.2021 18:04 Відповісти
ну вакцины купите на это бабло.
странно, что они не знают куда и как бабки тратить.
название "Фонд по борьбе с COVID-19" ни о чем господам не намекает?
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01.02.2021 19:30 Відповісти
85 процентов "освоили" на великую стройку и только оставшиеся 15 не смогли освоить на медицину!!!
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01.02.2021 23:00 Відповісти
 
 