Майже 12 млрд грн Фонду боротьби з COVID-19 залишилися невикористаними, - глава Рахункової палати Пацкан. ВIДЕО

11,9 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19 станом на 1 січня 2021 року невикористані. Переважно, через неналежну координації дій уряду на боротьбу з пандемією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан в ефірі телеканалу "Прямий".

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"Нагадаю, що Фонд був створений у квітні минулого року і становив 78,4 млрд грн. З них залишились невикористаними 11,9 млрд грн. Це дуже велика сума. Фактично, з 37-ми бюджетних програм нереалізованими в повному обсязі залишились 32", − зазначив Валерій Пацкан.

Голова Рахункової палати акцентував увагу на чотирьох програмах, за якими були не використані найбільші суми коштів Фонду. Зокрема, 1,4 млрд грн – МОЗ, реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення (додаткове фінансування); 4,7 млрд грн – Мінсоцполітики, надання Пенсійним фондом одноразової допомоги особам, які можуть втратити доходи у разі заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів; 2,1 млрд грн – МОЗ, забезпечення готовності та реагування системи громадського здоров'я на спалахи COVID-19, забезпечення засобами індивідуального захисту; 1,2 млрд грн – Мінекономіки, надання одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання на період здійснення обмежувальних заходів.

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На його думку, серед причин невикористання коштів основною була неналежна координація дій Уряду, а також непослідовні і несвоєчасні рішення.

"Йдеться про передчасні рішення Уряду про виділення коштів, як наслідок − майже чверть від суми загального обсягу Фонду – 19 млрд грн – були перерозподілені. Непослідовні та несвоєчасні дії уряду щодо виділення коштів. Спочатку Кабмін виділяє 35 млрд грн на дороги, потім 8,8 млрд грн забирає. 1 млрд на експрес-тести і 900 млн грн на кисень виділяють аж у листопаді, і залишається 2 місяці до кінця року. Освоїти ці кошти нереально, бо треба підвести кисень до ліжок, провести всі необхідні роботи", − зазначив Валерій Пацкан.