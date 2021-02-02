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Рівненщина (908) військові навчання (2587)

Бійці гірничо-штурмової бригади провели наступ за стандартами НАТО на Рівненщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

На Рівненському військовому полігоні закінчився етап злагодження одного з батальйонів окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс", який завершився бойовою стрільбою.

Згідно із задумом навчань, батальйон виконував завдання в другому ешелоні бригади з метою проведення рейдових дій на зазначеному напрямку, переслідування і знищення умовного противника, а також заняття оборони на певному рубежі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інформаційне агентство Міноборони АрміяInform. Особливістю навчань було те, що розробка операції проводилася за операційними стандартами НАТО (MDMP).

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Топ коментарі
+6
Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине - Цензор.НЕТ 4416
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01.02.2021 22:20
+5
Палишся, кацап- рюмочні це у вас, на рашці.
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01.02.2021 22:20
+2
Разработка операции может быть и по операционным стандартам НАТО, а вот само наступление, как в древние времена - цепь пехоты за броней и стрельба от фонаря. Одно известное видео из Лугандона напоминает, там тоже по полю "штурмовали" без всяких "операционок" Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине - Цензор.НЕТ 3270
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01.02.2021 22:07
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Может провели наступление в рамках учений?
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01.02.2021 22:05 Відповісти
Палишся, кацап- рюмочні це у вас, на рашці.
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01.02.2021 22:20 Відповісти
ольгинец шифруется Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине - Цензор.НЕТ 5800
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01.02.2021 22:22 Відповісти
Разработка операции может быть и по операционным стандартам НАТО, а вот само наступление, как в древние времена - цепь пехоты за броней и стрельба от фонаря. Одно известное видео из Лугандона напоминает, там тоже по полю "штурмовали" без всяких "операционок" Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине - Цензор.НЕТ 3270
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01.02.2021 22:07 Відповісти
Щось мені здалося як на прогулянці діяли..
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01.02.2021 22:09 Відповісти
Причем полусонные. И вишенкой на торте - ржавые люки БМП (в конце ролика). Ну хоть постреляли. А то, все "учения" без единого выстрела проходят. В целом, впечатление очень смурное от таких "учений".
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02.02.2021 10:31 Відповісти
А новина гарно влучила в сьогоднішню тему про НАТО в Зеленського, в "десяточку" влучила!
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01.02.2021 22:19 Відповісти
Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине - Цензор.НЕТ 4416
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01.02.2021 22:20 Відповісти
а всё потому, что современная химия не стоит на месте...
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01.02.2021 23:13 Відповісти
Бла, бла - бла... очередная показуха - НИ О ЧЁМ ...! А почему бы не показать НЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ действия путем "вводных" - попали под перекрестный огонь (своих, противника), попали в засаду..., потеря половины состава... ? То что РЕАЛЬНО может быть, а не совковый театр ...!
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01.02.2021 22:22 Відповісти
Стрелок на 0.37 секунде - вообще порадовал... Я ждал, когда он завалится от такой стрельбы... ПОЗОРИЩЕ...
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01.02.2021 22:24 Відповісти
Может у него плечо болит?
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01.02.2021 22:33 Відповісти
Не смеши...
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01.02.2021 22:41 Відповісти
Взяли Ровно,не?Донецк в другой стороне.
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01.02.2021 22:31 Відповісти
там проще
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01.02.2021 22:39 Відповісти
В порівнянні з 2014 р , тоді армії взагалі не було, зараз показуха.
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01.02.2021 23:19 Відповісти
ривнинщине--когда вы научитесь писать а не бабка полотерка редактор((жесть
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01.02.2021 23:40 Відповісти
ровенском..блин а не ривненском ппц как вы задрали
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01.02.2021 23:40 Відповісти
а толку, вы продались шмаркле, а значит воины куйла
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01.02.2021 23:45 Відповісти
Не увидел никаких выводов из азеротурецкой-**************** войны. Жаль. Слишком много ********** агентов сидят на всех уровнях!
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02.02.2021 11:09 Відповісти
Ага, понял: по стандартам НАТО следует тащиться по полю боя на манер беременных баб, в полный рост, в боевом порядке, именуемом "безобразная куча"....
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02.02.2021 11:58 Відповісти
А в 1941 - 1945 тоже наступали по стандартам НАТО ! Задрали уже с этим НАТО !
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02.02.2021 13:31 Відповісти
 
 