Бійці гірничо-штурмової бригади провели наступ за стандартами НАТО на Рівненщині. ВIДЕО
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На Рівненському військовому полігоні закінчився етап злагодження одного з батальйонів окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс", який завершився бойовою стрільбою.
Згідно із задумом навчань, батальйон виконував завдання в другому ешелоні бригади з метою проведення рейдових дій на зазначеному напрямку, переслідування і знищення умовного противника, а також заняття оборони на певному рубежі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інформаційне агентство Міноборони АрміяInform. Особливістю навчань було те, що розробка операції проводилася за операційними стандартами НАТО (MDMP).
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