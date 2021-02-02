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Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Поліцейські оголосили підозру 26-річному уродженцю Сумщини. У новорічну ніч він двічі вдарив ножем у ногу перехожого, а потім почав бити. Від отриманих поранень чоловік цього ж дня помер у лікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва, в новорічну ніч у столичну поліцію від оператора 103 надійшло повідомлення про те, що на Андріївському узвозі ножем поранено чоловіка.

За інформацією начальника Подільського управління поліції Павла Василенка, поліцейські одразу розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів та за допомогою відео з камер спостереження встановили всіх учасників цієї події: "Потерпілим виявився 37-річний уродженець Донеччини, який вже декілька років працював і мешкав у столиці. У новорічну ніч чоловік разом із своїм знайомим прогулювався на Андріївському узвозі, де між ним та компанією молодих людей відбувся конфлікт. Один із молодиків, перебуваючи напідпитку, двічі вдарив ножем у ногу чоловіка, а потім продовжив наносити удари руками та ногами по голові свого опонента. Потерпілого терміново госпіталізували до медичного закладу, проте чоловік помер ввечері цього ж дня так і не прийшовши до тями".

Згідно з повідомленням судово-медичного експерта, смерть чоловіка настала внаслідок колото-різаного поранення стегна, яке спричинило велику крововтрату. У рамках досудового розслідування за місцем мешкання фігуранта слідчі провели санкціонований обшук, під час якого вилучили знаряддя вчинення злочину та інші речові докази.

"Наразі 26-річному уродженцю Сумської області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі", - додав Павло Василенко.
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Топ коментарі
+16
ты дятел читать умеешь? пострадавший с Донбаса! Ад устроила россия!!! но анонимного малолетнего "майкла" уже было не остановить
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02.02.2021 00:31
+14
Вроде по тв сказали что вменяют десятку срока. Офуеть! Запросто на улице убить ножом, и добивать ногами! Тут 15 строгого и без удо. Он же через 6-7 лет выйдет и на другой день убьёт следующего. Валом примеров с криминальной хроники!
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02.02.2021 00:46
+6
...и ногами по голове тоже не хотел убивать Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 8018
(кацап, ты уже подзадолбал с гугл-транслейтом Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 5762)
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02.02.2021 03:15
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01.02.2021 23:57 Відповісти
ты дятел читать умеешь? пострадавший с Донбаса! Ад устроила россия!!! но анонимного малолетнего "майкла" уже было не остановить
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02.02.2021 00:31 Відповісти
на зону, в петушарню
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01.02.2021 23:58 Відповісти
Что? Опять ментовский беспредел?
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02.02.2021 00:26 Відповісти
Зачем вступал в конфликт с компанией?
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02.02.2021 00:30 Відповісти
Мы этого не знаем. Но иногда, люди себя ведут настолько вызывающе хамски, что не реагировать невозможно...
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02.02.2021 00:53 Відповісти
вы этого не знаете потому что сидите на бутылке Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 6997 она "зналку" передаливает Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 8332
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02.02.2021 03:16 Відповісти
Это разценивать как угрозу?
Что вы пытаетесь донести?
И вообще, вы способны выражать свои мысли на доступном, гражданском языке?
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02.02.2021 07:56 Відповісти
Вроде по тв сказали что вменяют десятку срока. Офуеть! Запросто на улице убить ножом, и добивать ногами! Тут 15 строгого и без удо. Он же через 6-7 лет выйдет и на другой день убьёт следующего. Валом примеров с криминальной хроники!
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02.02.2021 00:46 Відповісти
Якщо колов по ногах,то не хотів вбивати, але артерію пошкодив мабуть.
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02.02.2021 01:37 Відповісти
...и ногами по голове тоже не хотел убивать Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 8018
(кацап, ты уже подзадолбал с гугл-транслейтом Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 5762)
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02.02.2021 03:15 Відповісти
Звідки вас дибілів набирають тільки, всюди кацапи привиджуються- опустили тебе мабуть твої брати узкоговорящие ,забути не можеш.
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02.02.2021 10:17 Відповісти
І що? Це не вбивство з необережності. Тут смерть, яка настала в наслідок явно ************ дій. Він же не випадково ножем штрикнув? А хотів вбивати чи ні - це не має впливати на статтю. Людина померла - все - по максимуму за вбивство (якщо не самооборона чи справді з необережності).
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02.02.2021 11:41 Відповісти
Не з необережності, а не навмисне- велика різниця.Я ж не захищаю убивцю, просто вказую на деякі нюанси.
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02.02.2021 12:43 Відповісти
Ну зрозуміло, що не ви закон цей придумували. Я просто вважаю, що треба його змінювати.
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02.02.2021 13:23 Відповісти
з необережності це на будівництві обіперся на стіну, а вона розвалилась, а знизу стояв Вася....

нічо собі - то я кину в когось сокирою і теж мона сказати шо з необережності, типу не в голову хотів а в зад, а то й ващє хтів ся промахнути, так?
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02.02.2021 13:29 Відповісти
Интересно было бы выяснить у знакомых убийцы, что именно вынудило его схватиться за нож. Также было бы интересно послушать знакомого убитого.
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02.02.2021 00:53 Відповісти
держи нас в курсе какие еще типовые интересы бывают у набутылычников Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 8187
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02.02.2021 03:13 Відповісти
Полицейским УВАЖУХА!!!! МОЛОДЦЫ!!!! МОЖЕТЕ!!!
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02.02.2021 08:31 Відповісти
Понимаю: носить оружие уже нужно обязательно. Ублюдков развелось слишком много.
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02.02.2021 10:26 Відповісти
дебилы-экспериментаторы, собираясь гулять по вечернему Киеву, не берите нож на прогулку - это тупо, к тому же дурак с ножом в глазах Граждан выглядит агрессивным трусом
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02.02.2021 11:24 Відповісти
Все стоят и смотрят как убивают чела, или просто проходят мимо. Как будто в этом городе это обычное дело.
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02.02.2021 11:58 Відповісти
вот вам и откуда кровопотеря при непроникающем в задницу....
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02.02.2021 12:31 Відповісти
Давно пора разрешить применения оружия простым гражданам в таких случаях...
Идиотов сейчас много и ходят вооруженными, а простые люди беззащитны.
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02.02.2021 12:45 Відповісти
Ну ... Тут треба ще встигнути ствол дістати. Хіба що у інших буде - відлякають.
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02.02.2021 13:04 Відповісти
Тут психологічний швидше момент - коли знаєш, що у людини запросто може виявитися волина при собі і за законом він має повне право в разі чого (якщо ти ніж дістанеш, наприклад) пальнути тобі в лобєшника чи яйця відстрелити, то ******* 100 разів подумає спершу, оскільки більшість з них сцикуни.
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02.02.2021 13:28 Відповісти
Масса варіантів ... Знайдеться суб*єкт, якого, по п*яні, нічого не злякає.
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02.02.2021 16:28 Відповісти
обратите внимание как СТАДО спокойно идет рядом и наблюдает как убивают человека....я не говорю что они должны бросится крутить отморозка. Но хотя бы закричать, отпрянуть, убежать...как то привлечь внимание к проишествию. От этого и отморозок бы убежал и не добивал ногами возможно....а они КАК СТАДО идут рядом. Они же выбирают как стадо клоунов....
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02.02.2021 13:58 Відповісти
Это действительно стадо. Тупое и равнодушное.
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02.02.2021 16:20 Відповісти
 
 