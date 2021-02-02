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Вакцина проти COVID-19 з'явиться на комерційному ринку не раніше літа, - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Вартість вакцини від коронавірусу на комерційному ринку починається від $7 до $33.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Сніданку з 1+1".

Міністр сказав, що Міністерство охорони здоров'я не регулює питання появи препарату від COVID-19 на комерційному ринку.

"Спілкуючись, зокрема, з виробниками вакцини, і знаючи, як країни обмежують її вихід на комерційний ринок, обмежують експорт, то, мені здається, це навряд чи раніше (літа. - Ред.) буде", - зазначив глава МОЗ.

Щодо вартості препарату, то Степанов вважає, що це залежить від компанії-виробника.

"Ті пропозиції, які ми отримували щодо вакцин, то вони починалися від семи доларів за дозу, а закінчувалися вартістю в більш ніж 33 долари", - додав міністр.

Також читайте: Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зросла до 27,9%: найвищі показники захворюваності в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Где вакцина клоуны .зедебильные?
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02.02.2021 10:09
+4
а зачем тогда нормальные страны беплатно вакцинируют население?
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02.02.2021 10:09
+3
Не совсем так. Сами деньги при таких масштабах ничего не значит. Коронавирус - это Власть! Коронавирус - это Новый Мировой Порядок!
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02.02.2021 10:01
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Для этого и был создан коронавирус.
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02.02.2021 09:58 Відповісти
Та таких болячок повно, не треба нічого створювати- головне маркетинг.
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02.02.2021 10:00 Відповісти
Не совсем так. Сами деньги при таких масштабах ничего не значит. Коронавирус - это Власть! Коронавирус - это Новый Мировой Порядок!
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02.02.2021 10:01 Відповісти
а зачем тогда нормальные страны беплатно вакцинируют население?
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02.02.2021 10:09 Відповісти
китайское гавно за 30 баксов
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02.02.2021 10:54 Відповісти
Плацебо так само допоможе- головне вірно взяти за нього гроші.)))
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02.02.2021 09:58 Відповісти
Стоп! А где же наша родная "Козаченько-1"? Ведь десятки миллионов истрачены и обещали же? "Эту Страну погубит коррупция!"
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02.02.2021 09:59 Відповісти
Це що? Вперше чую.
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02.02.2021 10:01 Відповісти
Да ну, гугл в помощь.
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02.02.2021 10:02 Відповісти
Гугл мовчить чомусь та нічого не видає. Вакцина проти COVID-19 з'явиться на комерційному ринку не раніше літа, - Степанов - Цензор.НЕТ 2890
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02.02.2021 10:10 Відповісти
На запит "Вакцина Козаченько-1" жодних посилань на вакцину нема. Так що це?
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02.02.2021 10:11 Відповісти
Що це? Це чергова брехня для роздування зрадозрадної зради. Вакцина проти COVID-19 з'явиться на комерційному ринку не раніше літа, - Степанов - Цензор.НЕТ 9579
Пора вже звикнути.
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02.02.2021 10:12 Відповісти
І тебе зачистять.
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02.02.2021 13:36 Відповісти
Вы явно издеваетесь над здравым смыслом. В том же цензоре полно новостей про украинскую вакцину от Ковида. Включая и цифры сколько потрачено на эту вакцину из моего кармана. Так что вакцина есть , ее не может не быть.
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02.02.2021 14:18 Відповісти
Щезни.
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02.02.2021 14:41 Відповісти
Ты антиукрански настроенные придурок. Говорят тебе - есть вакцина наша, родная. А ты не веришь, слушаешь московскую пропаганду.
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02.02.2021 15:16 Відповісти
В спам, хамло.
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02.02.2021 15:40 Відповісти
а может "анаконда" или "витрина" ...
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02.02.2021 14:37 Відповісти
Где вакцина клоуны .зедебильные?
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02.02.2021 10:09 Відповісти
есть только клизма)))
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02.02.2021 10:12 Відповісти
Это для зедебилов ,вместо вакцины?Согласен.
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02.02.2021 10:20 Відповісти
я бы не спешил колоть себе всё подряд))
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02.02.2021 10:47 Відповісти
о Степанов , тот у которого без коммерческой прокладки в страну ни чего не заедет ... да , конечно , «верю» , буквально каждому слову -« верю »
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02.02.2021 10:19 Відповісти
не лукавь ! от коммерсов вакцина скорее всего уже есть !
другое дело - где шо и по чем - ну тут думаю степашка лучше знает...
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02.02.2021 10:20 Відповісти
Степанов, так что Синовак, таки правда сказал, продадим только Богатыревой и больше никому, ни в коем случае? 🤣 Брехун.
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02.02.2021 10:26 Відповісти
Ну він брехав, що вакцину потрібно обовязково купувати через прокладку, напевно і зараз бреше.
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02.02.2021 11:30 Відповісти
Пандемії настане кінец у країні з останьою проданою дозою. А взагали з них міністри як з лайна куля, не можуть прорахувати наступний крок. Тому переводять все в площину обіцянок та забалтиванія, прикриваючи свою не фаховість.
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02.02.2021 11:41 Відповісти
Міністр комерційної медицині України! Це його реальна посада. Вакцина проти COVID-19 з'явиться на комерційному ринку не раніше літа, - Степанов - Цензор.НЕТ 8277
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02.02.2021 11:54 Відповісти
До того часу Більшість перехворяє. Привезуть шмурдяк для вакцинації тих у кого вже є антитіла, та кричатимуть що відсоток від неї вищі за показники виробника.
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02.02.2021 11:59 Відповісти
Это статья, степашка!
За бизнес на крови!
Как он переживает за коммерческую вакцину, ты посмотри!
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02.02.2021 13:07 Відповісти
tZE
Коррупционная вакцинация от Зеленского и К

Вакцина проти COVID-19 з'явиться на комерційному ринку не раніше літа, - Степанов - Цензор.НЕТ 9456

19.01.2021 г. сайт Верховной Рады опубликовал законопроект №4613 группы депутатов от "Слуг Народа" во главе с руководителем комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання" (*1)
Основной целью законопроекта по замыслу его авторов есть " ...створення адаптованого до законодавства Європейського Союзу (далі - ЄС) законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус процедури державної реєстрації лікарських засобів «під зобов'язання». Такі зміни дадуть правове поле для здійснення державної реєстрації вакцин для профілактики COVID-19."
Это безусловно полезное начинание членов правящего монобольшинства в ВР, ставит весьма интересный вопрос - а чем же руководствовался министр здравоохранения Украины Степанов, (избранный этим же монобольшинством на свою должность), заключая договор на поставку вакцины произвоства Sinovac Biotech с представителем китайской компании в Украине АО «Лекхим» и осуществившим авансовый платеж в размере 698.340 млн. грн. на его счета, до создания юридичиских оснований своих действий ?
Учитывая, что данное данное лекарственное средство не прошло клинические испытания и не имеет сертификата использования в Украине действия министра выглядят откровенным нарушением норм законодательства.
Ответ на этот риторический вопрос находится прямо в этом дивном проекте.
По сути своей данное преложение является способом законодательной имплементации разрешительных норм других государств для Украины. В этом нет ничего хорошего и ничего плохого. Ситуация действительно тяжелая, наши внутренние органы медицинской сертификации насквозь коррумпированы, Академия наук и ее НИИ сборище пенсионеров, обвешивающих научными "званиями" один другого и живущих за счет бюджета.
В такой ситуации сертификацию вакцин, от которых зависит жизнь миллионов людей лучше доверить серьезным иностранным центрам.
Например тем, которые и упомянуты в преамбуле объяснительной записки к этому законопроекту - Food and Drug Administration (FDA) (США) или процедуре по Директиве 2001/83/ЕС Європейського Парламента. Безусловно, это было бы логиччно и правильно - автоматически регистрировать для применения вакцины разрешенные разрешительными системами США и ЕС, учитывая в том числе и требования Конституции Украины преамбула, ст. 102, 116.
Но как раз вот тут и начинаются главные "прелести" насквозь коррумпированной украинской власти. Предлагаемая законопроектом редакция "Стаття 92. Державна реєстрація лікарських засобів під зобов'язання для екстреного медичного застосування лікарського засобу" вместо этого предлагает учитывать
" клінічні дослідження проводилися з дозволу та/або під наглядом (контролем) відповідних компетентних органів країн: Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу."
То есть для регистрации вакцины в Украине достаточно согласия органов контроля например Мексики, ну или Бразилии. Все это было бы смешно, если бы от этого документа напрямую не зависели жизни МИЛЛИОНОВ людей, которым завтра вкатят вакцину которую что то одобрил в Мексике.
Вообще этот ларчик открывается просто. Группа "слуг народа" пользуясь ситуацией лоббирует закупку вакцины производства Китая, заодно и прикрывая финансовую аферу Степанова с перечислением денег "Лекхиму".
Потому в списке и появились Мексика и Бразилия в которых китайцы всеми правдами и неправдами продавили регистрацию своей живокультуральной вирусной вакцины. Что кстати в Бразилии вызвало целый политический скандал, ибо выяснилось, что реальный результат эффективности вакцины производства Китая не превышает 55%.
Принятие этого законопроекта в поданном виде означает, что общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности.
Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной.
Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech.
P.S. На прошлом гешефте с китайскими масками и прочим барахлом деятели ОПУ купили себе дома и машины. Но им оказалось этого мало. Теперь они решили торговать жизнями украинцев ...
(*1) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70854
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02.02.2021 13:41 Відповісти
...да уж. да уж - все уже заждались , у населения от бабок лопаются карманы , девать просто некуда , пусть лохи вакцинируются бесплатно, мы самая богатая нация . можем позволить!!! ..трижды СУГС!!!!))) Вакцина проти COVID-19 з'явиться на комерційному ринку не раніше літа, - Степанов - Цензор.НЕТ 8432 Вакцина проти COVID-19 з'явиться на комерційному ринку не раніше літа, - Степанов - Цензор.НЕТ 8432 Вакцина проти COVID-19 з'явиться на комерційному ринку не раніше літа, - Степанов - Цензор.НЕТ 8432
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02.02.2021 17:47 Відповісти
 
 