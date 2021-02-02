Вакцина проти COVID-19 з'явиться на комерційному ринку не раніше літа, - Степанов. ВIДЕО
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Вартість вакцини від коронавірусу на комерційному ринку починається від $7 до $33.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Сніданку з 1+1".
Міністр сказав, що Міністерство охорони здоров'я не регулює питання появи препарату від COVID-19 на комерційному ринку.
"Спілкуючись, зокрема, з виробниками вакцини, і знаючи, як країни обмежують її вихід на комерційний ринок, обмежують експорт, то, мені здається, це навряд чи раніше (літа. - Ред.) буде", - зазначив глава МОЗ.
Щодо вартості препарату, то Степанов вважає, що це залежить від компанії-виробника.
"Ті пропозиції, які ми отримували щодо вакцин, то вони починалися від семи доларів за дозу, а закінчувалися вартістю в більш ніж 33 долари", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Пора вже звикнути.
другое дело - где шо и по чем - ну тут думаю степашка лучше знает...
За бизнес на крови!
Как он переживает за коммерческую вакцину, ты посмотри!
Коррупционная вакцинация от Зеленского и К
19.01.2021 г. сайт Верховной Рады опубликовал законопроект №4613 группы депутатов от "Слуг Народа" во главе с руководителем комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання" (*1)
Основной целью законопроекта по замыслу его авторов есть " ...створення адаптованого до законодавства Європейського Союзу (далі - ЄС) законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус процедури державної реєстрації лікарських засобів «під зобов'язання». Такі зміни дадуть правове поле для здійснення державної реєстрації вакцин для профілактики COVID-19."
Это безусловно полезное начинание членов правящего монобольшинства в ВР, ставит весьма интересный вопрос - а чем же руководствовался министр здравоохранения Украины Степанов, (избранный этим же монобольшинством на свою должность), заключая договор на поставку вакцины произвоства Sinovac Biotech с представителем китайской компании в Украине АО «Лекхим» и осуществившим авансовый платеж в размере 698.340 млн. грн. на его счета, до создания юридичиских оснований своих действий ?
Учитывая, что данное данное лекарственное средство не прошло клинические испытания и не имеет сертификата использования в Украине действия министра выглядят откровенным нарушением норм законодательства.
Ответ на этот риторический вопрос находится прямо в этом дивном проекте.
По сути своей данное преложение является способом законодательной имплементации разрешительных норм других государств для Украины. В этом нет ничего хорошего и ничего плохого. Ситуация действительно тяжелая, наши внутренние органы медицинской сертификации насквозь коррумпированы, Академия наук и ее НИИ сборище пенсионеров, обвешивающих научными "званиями" один другого и живущих за счет бюджета.
В такой ситуации сертификацию вакцин, от которых зависит жизнь миллионов людей лучше доверить серьезным иностранным центрам.
Например тем, которые и упомянуты в преамбуле объяснительной записки к этому законопроекту - Food and Drug Administration (FDA) (США) или процедуре по Директиве 2001/83/ЕС Європейського Парламента. Безусловно, это было бы логиччно и правильно - автоматически регистрировать для применения вакцины разрешенные разрешительными системами США и ЕС, учитывая в том числе и требования Конституции Украины преамбула, ст. 102, 116.
Но как раз вот тут и начинаются главные "прелести" насквозь коррумпированной украинской власти. Предлагаемая законопроектом редакция "Стаття 92. Державна реєстрація лікарських засобів під зобов'язання для екстреного медичного застосування лікарського засобу" вместо этого предлагает учитывать
" клінічні дослідження проводилися з дозволу та/або під наглядом (контролем) відповідних компетентних органів країн: Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу."
То есть для регистрации вакцины в Украине достаточно согласия органов контроля например Мексики, ну или Бразилии. Все это было бы смешно, если бы от этого документа напрямую не зависели жизни МИЛЛИОНОВ людей, которым завтра вкатят вакцину которую что то одобрил в Мексике.
Вообще этот ларчик открывается просто. Группа "слуг народа" пользуясь ситуацией лоббирует закупку вакцины производства Китая, заодно и прикрывая финансовую аферу Степанова с перечислением денег "Лекхиму".
Потому в списке и появились Мексика и Бразилия в которых китайцы всеми правдами и неправдами продавили регистрацию своей живокультуральной вирусной вакцины. Что кстати в Бразилии вызвало целый политический скандал, ибо выяснилось, что реальный результат эффективности вакцины производства Китая не превышает 55%.
Принятие этого законопроекта в поданном виде означает, что общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности.
Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной.
Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech.
P.S. На прошлом гешефте с китайскими масками и прочим барахлом деятели ОПУ купили себе дома и машины. Но им оказалось этого мало. Теперь они решили торговать жизнями украинцев ...
(*1) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70854