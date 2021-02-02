Разумков оголосив про виключення Дубінського із фракції "Слуга народу". ВIДЕО

У Верховній Раді офіційно оголосили про виключення народного депутата Олександра Дубінського із фракції "Слуга народу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це спікер парламенту Дмитро Разумков заявив під час засідання Ради.

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"Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" на своєму засіданні 1 лютого 2021 року ухвалила рішення виключити зі складу фракції народного депутата України Олександра Дубінського. ... Згідно зі статтею 60 закону про регламент Верховної Ради, повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді народного депутата України Дубінського Олександра Анатолійовича", - сказав Разумков.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

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Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції.