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Нікарагуа (14) санкції (6842)

Рада запровадила санкції проти Нікарагуа. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада підтримала рішення РНБО про застосування санкцій проти Республіки Нікарагуа через "почесного консула" в окупованому Криму.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за постанову проголосували 322 народні депутати.

Документом пропонується ухвалити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо Республіки Нікарагуа", введене в дію Указом Президента України.

Нагадаємо, раніше Україна надіслала ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.

Пізніше Кабмін запропонував запровадити санкції проти Нікарагуа через призначення консула в окупованому Криму.

Також Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа.

1 лютого 2021 року Зеленський вніс у Раду постанову про запровадження санкцій проти Нікарагуа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неповагу до територіальної цілісності України Нікарагуа заплатить грошима і репутаційними втратами, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Вот это рубанули, мир содрогнулся... Рада ввела санкции против Никарагуа - Цензор.НЕТ 9005
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02.02.2021 11:34
+8
И єто на фоне покупки електроенергии с параши...
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02.02.2021 11:43
+7
Неграм може пох...Тільки Нікарагуа - це країна Центральної Америки. Чи "какая разніца" Рада запровадила санкції проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 9967
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02.02.2021 11:44
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Неграм как-то по ...... !!!
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02.02.2021 11:32 Відповісти
- «Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя ногами по толстым ножкам обеденного стола.» (с)
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02.02.2021 11:38 Відповісти
Неграм може пох...Тільки Нікарагуа - це країна Центральної Америки. Чи "какая разніца" Рада запровадила санкції проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 9967
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02.02.2021 11:44 Відповісти
Прошу заметить, что про Африку не было ни слова!!!
Никарагуа

Этнический состав: метисы 69 %
белые 12 %
чернокожие, мулаты и самбо 14 %
индейцы 5 %
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02.02.2021 14:08 Відповісти
Ну так і про Африку я нічого не писав. А чому тоді ви виділили саме негрів , а не метисів?
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02.02.2021 14:14 Відповісти
Бо неграм "какая разніца" так само як ЗЄбілам.
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02.02.2021 18:33 Відповісти
Не придерайтесь к словам, плиз.
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02.02.2021 19:37 Відповісти
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02.02.2021 15:11 Відповісти
Вот это рубанули, мир содрогнулся... Рада ввела санкции против Никарагуа - Цензор.НЕТ 9005
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02.02.2021 11:34 Відповісти
Та ладно, - все верно сделали.
Но на фоне покупки е/е с раши вспоминается трусы и крестик.
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02.02.2021 11:46 Відповісти
Даже не знаю, что сказать... ну ура, наверное...
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02.02.2021 11:34 Відповісти
Прям таки сииильно потрудились.
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02.02.2021 11:35 Відповісти
это потужно.
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02.02.2021 11:35 Відповісти
Я так розумію ПЄС проти цих санкцій?))
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02.02.2021 11:36 Відповісти
наверное. повидимому это все не мыролюбно.
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02.02.2021 11:38 Відповісти
ПЄС - ЗА.
А порохоботи - ПРОТИ.
Ще не розібрались. Рада запровадила санкції проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 1063
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02.02.2021 12:01 Відповісти
та нет, им скорей пох на движухи зеленых макак
Рада запровадила санкції проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 4225
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02.02.2021 12:15 Відповісти
далеко не каждый найдет Никарагуа на карте мира с первого раза
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02.02.2021 11:36 Відповісти
Ну это смотря что курнуть Рада ввела санкции против Никарагуа - Цензор.НЕТ 5049
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02.02.2021 11:37 Відповісти
из депутатов точно далеко не каждый))
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02.02.2021 11:38 Відповісти
Возле Гандураса. Рада запровадила санкції проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 5
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02.02.2021 11:54 Відповісти
ну теперь Никарагуа выкинет белый флаг... такого удара они не перенесут))
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02.02.2021 11:37 Відповісти
ВР заразилась от зеленского вирусом громких пуков в лужу ?
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02.02.2021 11:40 Відповісти
Яий ЗЕ, така і вся ЗЕлень.
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02.02.2021 11:44 Відповісти
Страшно, аж жуть.
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02.02.2021 11:42 Відповісти
пірімогааа! бубочко ввів хоча б Нікарагуа!!
Рада запровадила санкції проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 9664
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02.02.2021 11:42 Відповісти
И єто на фоне покупки електроенергии с параши...
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02.02.2021 11:43 Відповісти
Димова завіса.
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02.02.2021 11:45 Відповісти
зажопи єдинні, хто проти.
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02.02.2021 11:45 Відповісти
Во как кацапов плющит!
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02.02.2021 11:50 Відповісти
капець Нікарагуа
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02.02.2021 11:50 Відповісти
Сейчас пацаны в Никарагуа сидят и пытаются понять кто против них санкции ввел. Вводят в Гугл запрос с фамилией Зеленский а поиск им ролик с роялем выдает... Шах и мат...
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02.02.2021 11:55 Відповісти
зато опять Украина покупает у РФ электричество и каждый из нас включая электрочайник оплачивает патроны для убийства наших мальчиков на войне
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02.02.2021 11:56 Відповісти
с росии электроэнергию импортировать можно. А с Никарагуа работать нельзя. Как задолбали двойные стандарты нашей зеленой команды
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02.02.2021 11:57 Відповісти
Гончаренко, ты? Рада запровадила санкції проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 5817
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02.02.2021 11:58 Відповісти
палюсь ... Рада запровадила санкції проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 6190
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02.02.2021 13:50 Відповісти
А еще Никарагуа одна из первых подписала безвиз с Украиной.
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02.02.2021 11:57 Відповісти
Порохоботам не успели разослать методичку, как на это реагировать.
Санкции ввели из-за назначения парашей "почётного консула" Никарагуа в Крыму.
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02.02.2021 11:57 Відповісти
Повне гондурасиво...
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02.02.2021 11:58 Відповісти
Слухай, ну ти ж адекватний, невже не розумієш, для чого і чому потрібні оці санкції, нехай вони навіть вони дріб'язкові через отой самий товарооборот? Навіщо ти уподобляєшся серунам-зебілам на цій гілці Oleksandr Boiko, Vitaly Ivanov 1fb1e034, Igr 44, злой крот, cimbitep, roman top, Мартин Иден ba3f106f, Fortis Lapis, Шнырк тощо.
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02.02.2021 12:03 Відповісти
От і зустрілись два порохоботи... Рада запровадила санкції проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 5104
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02.02.2021 12:17 Відповісти
Та розумію звичайно, не переживай ))) знаю, що це дипломатичний демарш заради принципу, хоч навіть реально не виконується (приблизно як заочний суд над Чівокунею).
Але важко не погодитись, що в самій ситуації є елемент ґабсурди... Рада запровадила санкції проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 6485
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02.02.2021 12:56 Відповісти
Хотелось бы еще знать какие экономические санкции мы ввели против Никарагуа. Сколько мне известно с 2017 года с этой страной у нас вообще нет никаких торгово-экономических связей связей.
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02.02.2021 12:11 Відповісти
ЗаЖОПники только против.
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02.02.2021 12:16 Відповісти
Судя по комментам, местные порохоботы тоже против.
Без методички не разобрались. Рада запровадила санкції проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 524
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02.02.2021 12:19 Відповісти
Ты что, из зелёных? Вы вообще за всё, что предложит ваша весёлая квартальная команда, не разбираясь и не вникая.
И запомни - порохоботы живут своим умом и ни в каких методичках не нуждаются.
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02.02.2021 12:42 Відповісти
Почитай комменты своих СОЕУМЦЕВ.
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02.02.2021 12:45 Відповісти
Бедняги, чем они не угодили украинской власти?
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02.02.2021 12:18 Відповісти
Консула они в Крыму назначили.
Зачем Никарагуа Крым (у них и так тепло и бананы) - тут я х/з. Рада запровадила санкції проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 9752
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02.02.2021 12:43 Відповісти
Когда-то ещё при СССР вошдь никарагуанской революции Даниэль Ортега встречался в аптеке с пионерами. Ностальгия
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02.02.2021 13:18 Відповісти
В Артеке
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02.02.2021 13:19 Відповісти
Да!
Я была пионеркой - в Никарагуа был ортега, мне на пенсию пора - а там все "ортега" . Рада запровадила санкції проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 9452

Заплатили соседи никарагуанцам по-соседски (связи то все старые) - те и открыли консульство в Крыму, а соседи и рады: Крым в составе РФ никарагунаские коммуняки признали! Рада запровадила санкції проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 9452
(те кого хошь где хошь за деньги признают, хоть Крым на Марсе, если марсиане заплатят)
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02.02.2021 14:49 Відповісти
мщi моi покiйна бабуня казали,як нема ума
щитай КАЛIКА.
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02.02.2021 12:23 Відповісти
В Мьянме произошел военный переворот. Избранный президент арестован. Байден уже сказал что США введут санкции. А у нас - ни гу-гу.
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02.02.2021 12:28 Відповісти
Вот да!
Пусть введут санкции в отношении Мьянмы и не покупают в Раде ихние рубины! Рада запровадила санкції проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 7983
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02.02.2021 12:42 Відповісти
Про что базар?
Формальность, которую необходимо выполнить.
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02.02.2021 12:34 Відповісти
Це дуже велика перемога для зеленых кнопкодавов
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02.02.2021 12:45 Відповісти
Можна конкретизувати в чому саме полягають санкції?
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02.02.2021 12:53 Відповісти
Кофе и кокаин поставлять не будут
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02.02.2021 13:10 Відповісти
В чем будут выражаться санкции? в раздувании щек? или солнце над латиноамериканским государством закроют??? может перестанем покупать у них бананы и кофе?
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02.02.2021 13:19 Відповісти
Хуг!!!..папуасы вздохнули с облегчением и удивлением --какая-та там Никарагуа посетила Крым,ничего страшного,если женщина пришла первой...))))))))
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02.02.2021 13:19 Відповісти
Анекдот
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02.02.2021 13:22 Відповісти
Я эту Никарагуа ненавидел ещё в школе, когда учителя заставляли делать доклады на политинформации, как Даниель Ортега борется с мировым капитализмом...что вообще можно говорить про страну, у которой даже национальный праздник есть дружбы с кацапстаном..
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02.02.2021 13:30 Відповісти
Львиная доля экспорта из никрагуа идет в США.Нужно с американцами договариваться,чтобы те прижали санкциями этих макак,тогда будет толк.
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02.02.2021 14:01 Відповісти
это как? в Никарагуа теперь не смогут посмотреть Сватов? Рада запровадила санкції проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 1624
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02.02.2021 14:58 Відповісти
В Никарагуа без запчастей останутся престижные такси ЗАЗ-968М.
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02.02.2021 17:30 Відповісти
"За неуважение к территориальной целостности Украины Никарагуа заплатит деньгами и репутационными потерями", - Кулеба.
У Никарагуа репутация потеряна так давно и так надёжно, что её опять потерять нельзя. А деньгами рашка их кормит так же давно и надежно, что мы им ничем навредить не сможем.
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02.02.2021 17:10 Відповісти
Эти санкции возвышают Никарагуа - они теперь стали международным игроком.
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02.02.2021 17:23 Відповісти
Это что же теперь - Украина не продаст Никарагуа ни сало. ни самогон, ни автомобиль "Таврия", ни запчасти к Ан-24?
(Даже если бы у никарагуанцев были на всё это деньги)
Это дискриминация - убогих обижать нельзя.
Никарагуанский посол по чётным теперь будет опускать статус Крыма,
а по нечётным развлекать украинцев с чувством юмора.
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02.02.2021 17:28 Відповісти
 
 