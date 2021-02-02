Рада запровадила санкції проти Нікарагуа. ВIДЕО
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Верховна Рада підтримала рішення РНБО про застосування санкцій проти Республіки Нікарагуа через "почесного консула" в окупованому Криму.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за постанову проголосували 322 народні депутати.
Документом пропонується ухвалити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо Республіки Нікарагуа", введене в дію Указом Президента України.
Нагадаємо, раніше Україна надіслала ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.
Пізніше Кабмін запропонував запровадити санкції проти Нікарагуа через призначення консула в окупованому Криму.
Також Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа.
1 лютого 2021 року Зеленський вніс у Раду постанову про запровадження санкцій проти Нікарагуа.
Будь ласка, зачекайте...
Никарагуа
Этнический состав: метисы 69 %
белые 12 %
чернокожие, мулаты и самбо 14 %
индейцы 5 %
Но на фоне покупки е/е с раши вспоминается трусы и крестик.
А порохоботи - ПРОТИ.
Ще не розібрались.
Санкции ввели из-за назначения парашей "почётного консула" Никарагуа в Крыму.
Але важко не погодитись, що в самій ситуації є елемент ґабсурди...
Без методички не разобрались.
И запомни - порохоботы живут своим умом и ни в каких методичках не нуждаются.
Зачем Никарагуа Крым (у них и так тепло и бананы) - тут я х/з.
Я была пионеркой - в Никарагуа был ортега, мне на пенсию пора - а там все "ортега" .
Заплатили соседи никарагуанцам по-соседски (связи то все старые) - те и открыли консульство в Крыму, а соседи и рады: Крым в составе РФ никарагунаские коммуняки признали!
(те кого хошь где хошь за деньги признают, хоть Крым на Марсе, если марсиане заплатят)
щитай КАЛIКА.
Пусть введут санкции в отношении Мьянмы и не покупают в Раде ихние рубины!
Формальность, которую необходимо выполнить.
У Никарагуа репутация потеряна так давно и так надёжно, что её опять потерять нельзя. А деньгами рашка их кормит так же давно и надежно, что мы им ничем навредить не сможем.
(Даже если бы у никарагуанцев были на всё это деньги)
Это дискриминация - убогих обижать нельзя.
Никарагуанский посол по чётным теперь будет опускать статус Крыма,
а по нечётным развлекать украинцев с чувством юмора.