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призначення (1019) ОДА (1540) Черкащина (646) Офіс Президента (1750) Скічко (43)

На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка: "Це спільне рішення з ОП". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У Черкаській області відбулося представлення нового голови облдержадміністрації Олександра Скічка активу області.

Через карантинні заходи кількість присутніх було обмежено, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У своїй промові новий очільник ОДА заявив, що прагне зробити "все і навіть більше" для процвітання регіону, де виріс, і підтримуватиме усіх, хто працюватиме заради цього. Також Скічко зазначив, що у нього "вже є амбітні плани щодо залучення рекордних інвестицій".

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Звернувшись до представників ЗМІ, він пообіцяв дати велике змістовне інтерв'ю, але не раніше, ніж за тиждень-два, які потрібні йому, щоб розібратися в поточних проблемах області.

Скічко також наголосив, що його відносини з міською владою Черкас складаються конструктивно. Міський голова Анатолій Бондаренко також запевнив, що готовий плідно працювати з головою ОДА.

Коментуючи своє призначення, Скічко заявив, що "це спільне рішення з Офісом Президента".

Як повідомлялося, 20 січня Кабінет Міністрів погодив кандидатуру Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації, 29 січня він був призначений на цю посаду Указом Президента.

Скічко народився 28 квітня 1991 року у Черкасах, де закінчив першу міську гімназію, 2013 року закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю "міжнародна економіка". Володіє англійською мовою. В минулому телеведучий, пародист, артист розмовного жанру, актор. У 2019 році обраний народним депутатом України від партії "Слуга народу".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Циркащина )))
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02.02.2021 12:25
+17
більше клоунів! Шоб мудрий нарід вдосталь нажрався цирку
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02.02.2021 12:25
+15
- Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. (с)
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02.02.2021 12:24
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- Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. (с)
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02.02.2021 12:24 Відповісти
більше клоунів! Шоб мудрий нарід вдосталь нажрався цирку
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02.02.2021 12:25 Відповісти
видать уних все хорошо раз они шарикова избрали На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка: "Це спільне рішення з ОП" - Цензор.НЕТ 5868
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02.02.2021 12:55 Відповісти
НЕ обижайте Полиграф Полиграфыча! Он на колчаковских фронтах, понимаешь ли... На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка: "Це спільне рішення з ОП" - Цензор.НЕТ 3682
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02.02.2021 14:08 Відповісти
Циркащина )))
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02.02.2021 12:25 Відповісти
Це точно! 100%
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02.02.2021 13:11 Відповісти
Фильм ВАЗеленского "Атака клоунов"
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02.02.2021 18:18 Відповісти
У новому випуску гумористичного проєкту #@)₴?$0 обсміяли кандидата на посаду голови Черкаської ОДА Олександра Скічка.

Ведучий програми Майкл Щур пригадав Скічку його рекорд - той свого часу вдягнув на себе 69 трусів.
Аби побити його рекорд, в ефірі програми Щур вдягнув на себе 70 трусів.

https://18000.com.ua/tabloid/shhur-odyagnuv-70-trusiv-abi-pobiti-rekord-skichka-video/
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02.02.2021 12:25 Відповісти
Так получается председателем ОГА Щура нужно назначать? Он же больше трусов одел?!
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02.02.2021 12:32 Відповісти
Згадалося як на американському ТВ презентували зеленського - показали відомий номер з роялем і комент - на роялі грали двоє а президентом обрали лише одного. Іншому певно обідно)
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02.02.2021 12:41 Відповісти
Больше всех сейчас обидно пенсионеру Виктору в Ростове, и скорее всего читая новости он восклицает: «А шо, так можно было??!»
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02.02.2021 12:48 Відповісти
Зеленое стадо назначает министров и прочих чиновников по принципу тупой и еще тупее....
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02.02.2021 12:25 Відповісти
Родней и ещё роднее, но родня все тупее и тупее
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02.02.2021 12:29 Відповісти
Шкода Черкаси. Воно накерує.
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02.02.2021 12:26 Відповісти
Коли вже Яринку в Полтаві чекати?
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02.02.2021 12:26 Відповісти
На Черкасщине представили нового председателя ОГА Скичко: "Это совместное решение с ОП" - Цензор.НЕТ 886 На Черкасщине представили нового председателя ОГА Скичко: "Это совместное решение с ОП" - Цензор.НЕТ 7384
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02.02.2021 12:26 Відповісти
Головне тепер повне эвробачення На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка: "Це спільне рішення з ОП" - Цензор.НЕТ 8618
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02.02.2021 14:11 Відповісти
Це той що рекорд у швидкісному вдяганні трусів побив?
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02.02.2021 12:27 Відповісти
не швідкісне, а кількістне...
але Щур перепобив...
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02.02.2021 19:55 Відповісти
Ще повезло! А міг бути юзік, чи сердючка
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02.02.2021 12:29 Відповісти
На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка: "Це спільне рішення з ОП" - Цензор.НЕТ 5594 На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка: "Це спільне рішення з ОП" - Цензор.НЕТ 2328
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02.02.2021 14:12 Відповісти
Сюр какой-то... Всякого говна от нашей политики ожидал, но чтобы атака клоунов?!
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02.02.2021 12:31 Відповісти
Мастер по трусам....снимет последние трусы с народа.... На Черкасщине представили нового председателя ОГА Скичко: "Это совместное решение с ОП" - Цензор.НЕТ 7537
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02.02.2021 12:32 Відповісти
сколько кварталовцев , лигасмешников и прочих шоу менов без должностей , просто сумасшедший кадровый потенциал у гаранта , для дальнейшего погружения страны на дно
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02.02.2021 12:32 Відповісти
Юрушев пробашлял
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02.02.2021 12:35 Відповісти
ЦИРКащина в захваті від призначення? На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка: "Це спільне рішення з ОП" - Цензор.НЕТ 5121
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02.02.2021 12:35 Відповісти
це вже четвертий
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02.02.2021 14:11 Відповісти
позор! дибилы ***
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02.02.2021 12:37 Відповісти
Это уже агония ЭТОГО РЕЖИМА.....Анекдот))) Хотя и не смешно...Он токо шнурки научился в этой жизни завязывать,а его на такую посаду назначили))....
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02.02.2021 12:40 Відповісти
да ладно вам, "актив" же хлопал в ладоши...
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02.02.2021 13:23 Відповісти
Одни клоуны на командных должностях, и так по всей стране.Совершаем прорыв как Венесуэла на мировую арену.
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02.02.2021 12:45 Відповісти
АП - фейк, а ОДА живуче падло. Грошенятка буде піляти(((
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02.02.2021 12:49 Відповісти
Он на это бредставление трусы все одел? Все 70 штук???
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02.02.2021 12:58 Відповісти
Что такое ОП? Организованная Преступность?
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02.02.2021 13:01 Відповісти
Как это обошлось без привычного для демократической системы Украины перфоманса На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка: "Це спільне рішення з ОП" - Цензор.НЕТ 5899
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02.02.2021 13:19 Відповісти
он пообещал дать большое содержательное интервью, но не раньше, чем через неделю-две, которые нужны ему, чтобы разобраться в текущих проблемах области.Источник: https://censor.net/ru/v3245503

Т.е., тамада за недельку-другую разберется в проблемах области?!
Хотя, если тесть подсластит...
Теперь черкасщане вместо картошки юрушевские торты есть будут...
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02.02.2021 13:22 Відповісти
Это совместное решение с олигархом Юрушевым я бы сказал))) Он уже включил пилораму под распил бюджета области, думаю...уроды зеленые.

__________________
Александр Скичко был телеведущим и пародистом на телеканале Украина. С 2017 года женат на Елизавете Юрушевой, дочери бизнесмена Леонида Юрушева, владеющего одним из крупнейших вагоностроительных заводов Украины - Днепровагонремстрой. Завод часто выступал подрядчиком Укрзалізниці.
Также Юрушеву принадлежат: Коростенский завод МДФ, InterContinental Kiev, Fairmont Grand Hotel Kyiv, девелоперская компания Ярославов Вал, Украинская холдинговая лесопильная компания и др.
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02.02.2021 14:01 Відповісти
На Черкащині з'явився новий вид шахрая ,котрий маскується під очільника
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02.02.2021 14:09 Відповісти
И так потиху превратить Украину в страну-шапито...
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02.02.2021 14:40 Відповісти
Що це за фішка в них , червона нитка на запясті , Сатаністи мордора,,,???
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02.02.2021 14:43 Відповісти
Мои соболезнования. но это вы сами выбрали.
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02.02.2021 15:27 Відповісти
Специальность у Скичко - "международная экономика"... Но что он может дать области? Никакого опыта... Кадры под стать Зеленскому. Такое впечатление, что Зеленский изначально не понимал и сейчас не понимает, зачем он пошёл в Президенты?... Единственная его мысль, видимо была такой: "Ничего я на этом посту сделать не смогу, да и не буду. Самое главное, что пожизненно буду иметь массу преференций как бывший Президент". Т.е. человек банально пришёл получить "жирную" льготу.
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02.02.2021 16:13 Відповісти
Вітаю мешканців Черкащини. Тепер у вас є персональний клоун.
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02.02.2021 17:50 Відповісти
 
 