На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка: "Це спільне рішення з ОП". ВIДЕО

У Черкаській області відбулося представлення нового голови облдержадміністрації Олександра Скічка активу області.

Через карантинні заходи кількість присутніх було обмежено, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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У своїй промові новий очільник ОДА заявив, що прагне зробити "все і навіть більше" для процвітання регіону, де виріс, і підтримуватиме усіх, хто працюватиме заради цього. Також Скічко зазначив, що у нього "вже є амбітні плани щодо залучення рекордних інвестицій".

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Звернувшись до представників ЗМІ, він пообіцяв дати велике змістовне інтерв'ю, але не раніше, ніж за тиждень-два, які потрібні йому, щоб розібратися в поточних проблемах області.

Скічко також наголосив, що його відносини з міською владою Черкас складаються конструктивно. Міський голова Анатолій Бондаренко також запевнив, що готовий плідно працювати з головою ОДА.

Коментуючи своє призначення, Скічко заявив, що "це спільне рішення з Офісом Президента".

Як повідомлялося, 20 січня Кабінет Міністрів погодив кандидатуру Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації, 29 січня він був призначений на цю посаду Указом Президента.

Скічко народився 28 квітня 1991 року у Черкасах, де закінчив першу міську гімназію, 2013 року закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю "міжнародна економіка". Володіє англійською мовою. В минулому телеведучий, пародист, артист розмовного жанру, актор. У 2019 році обраний народним депутатом України від партії "Слуга народу".