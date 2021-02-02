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Ситуація на Донбасі потребує активної участі ОБСЄ, - голова організації Лінде. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Ситуація на Донбасі, як і раніше, потребує безпосередньої участі ОБСЄ. Глава ОБСЄ Анн Лінде й надалі братиме участь в зусиллях на вищому рівні, щоб знайти стійке політичне рішення конфлікту в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Лінде заявила під час візиту в Москву.

За її словами, зараз необхідно поліпшити гуманітарну ситуацію на Донбасі.

"Під час візиту в Україну мої враження підтвердили необхідність активної участі ОБСЄ. Ми продовжимо вимагати скасування обмежень пересування СММ (Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, - ред.) у всіх сферах. СММ повинні мати безперешкодний доступ на всій території України", - заявила Лінде.

Вона додала, що ОБСЄ стурбовані свободою пересування громадян України на сході.

"Ми б хотіли побачити роботу КПВВ. Необхідно відкрити пункти переміщення", - зазначила Лінде.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голова ОБСЄ Лінде відвідала КПВВ в Золотому на Луганщині (оновлено). ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше Лінде повідомляла, що Україна виконала всі умови нормандського саміту в Парижі. При цьому свою частину зобов'язань не виконала Російська Федерація.

Зазначимо, бойовики на Донбасі продовжують блокувати роботу п'яти КПВВ - "Щастя, "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Маріїнка".

Автор: Анастасія Потіха
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Та куда уже более активное ??? Это ещё более активно не видеть что там происходит ?
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02.02.2021 13:09 Відповісти
Та ДА ,кого-же ещё Ситуація на Донбасі потребує активної участі ОБСЄ, - голова організації Лінде - Цензор.НЕТ 8831СИТУАЦИЯ НА ДОНБАССЕ НУЖДАЕТСЯ В УЧАСТИ ВСУ и БОЛЬШЕ НИКОГО !!!
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02.02.2021 13:15 Відповісти
На донбассі ОБСЕ, в економіці МВФ, в політиці США і старий світ ,ми самі шось можемо
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02.02.2021 13:20 Відповісти
А воно нам точно надо?
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02.02.2021 13:30 Відповісти
Не понял... А что ОБСЕ делало 6 лет там? Т.е. оно непосредственно не учавствовало в этой войне? А на хрена тогда они там нужны? Вопросов много, ответ ОДИН - на этих териториях необходимы ВСУ Пороха с тактикой и стратегией Азербайджана. А ОБСЕ пусть потом сильно опечаливается.
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02.02.2021 13:31 Відповісти
Вопрос на засыпку!
Что предлагает ОБСЕ, что бы уменьшить обстрелы наших воинов?
Только что то реальное пожалуйста!
Типа - закрыть грудьми наблюдателей.
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02.02.2021 16:33 Відповісти
 
 