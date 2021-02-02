Ситуація на Донбасі потребує активної участі ОБСЄ, - голова організації Лінде. ВIДЕО

Ситуація на Донбасі, як і раніше, потребує безпосередньої участі ОБСЄ. Глава ОБСЄ Анн Лінде й надалі братиме участь в зусиллях на вищому рівні, щоб знайти стійке політичне рішення конфлікту в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Лінде заявила під час візиту в Москву.

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За її словами, зараз необхідно поліпшити гуманітарну ситуацію на Донбасі.

"Під час візиту в Україну мої враження підтвердили необхідність активної участі ОБСЄ. Ми продовжимо вимагати скасування обмежень пересування СММ (Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, - ред.) у всіх сферах. СММ повинні мати безперешкодний доступ на всій території України", - заявила Лінде.

Вона додала, що ОБСЄ стурбовані свободою пересування громадян України на сході.

"Ми б хотіли побачити роботу КПВВ. Необхідно відкрити пункти переміщення", - зазначила Лінде.

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Нагадаємо, раніше Лінде повідомляла, що Україна виконала всі умови нормандського саміту в Парижі. При цьому свою частину зобов'язань не виконала Російська Федерація.

Зазначимо, бойовики на Донбасі продовжують блокувати роботу п'яти КПВВ - "Щастя, "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Маріїнка".