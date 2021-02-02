"Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду. ВIДЕО

У російських кінотеатрах перед кіносеансами почали показувати ролики з путінською пропагандою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, один з таких роликів був продемонстрований відвідувачам кінотеатру "Орлятко" в Нижньому Новгороді. Відеозапис з путінською пропагандою опубліковано в соцмережах.

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