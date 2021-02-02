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"Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
У російських кінотеатрах перед кіносеансами почали показувати ролики з путінською пропагандою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, один з таких роликів був продемонстрований відвідувачам кінотеатру "Орлятко" в Нижньому Новгороді. Відеозапис з путінською пропагандою опубліковано в соцмережах.
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Информационаая ценность сообщений на censor при Слугах Народа стала практически равна нулю: ковид, ковид, нищета, ковид, разборки среди насекомых из Слуг Народа, и как полковник генерала заказал.
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Ну, аминь.
Но "наш" тоже хорош:
Открывает рот - значит врёт!
2014 рік Зеленський:
"Обращусь к власти... если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь, отстаньте от них" (пруф)
2021 р. Зеленський:
"Що було, наприклад, на Донбасі? Перший крок же був не збройний, він був інформаційний. Частина нашої країни була піддана інформаційній атаці, що «там, у Києві, вас не поважають, там, у Києві, забороняють вам розмовляти російською мовою». Я ЗАВЖДИ КАЗАВ, ЩО ЦЕ БРЕХНЯ" (пруф)
Sergii Ruban
Стаття на BBC
в геленджиках !
Та ж сама х..ня, те же самые технологи.