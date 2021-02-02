Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався. ВIДЕО
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Кілька розбійників, багато дитячих комплексів і єдиний та неповторний "собачий рот" - у свіжому "Без цензури" із Богданом Буткевичем.
Отже, найгучнішою новиною нині є виключення із лав фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського, якого Сполучені Штати офіційно визнали російським агентом впливу.
Нагадаємо, що тоді, крім Дубінського, під санкції Сполучених Штатів також потрапили екснардеп Олександр Онищенко, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, експрацівник посольства США в Україні Андрій Теліженко, та ще троє осіб, яких пов'язують з Андрієм Деркачем: Дмитро Ковальчук, Антон Симоненко і Петро Журавель.
Проте найганебнішим у так званому вигнанні Дубінського стало те, що навіть за словами самих ЗЕ-депутатів, остаточною краплею, яка змусила Зеленського включитися в події й таки вигнати із фракції зашквареного нардепа, стали аж ніяк не санкції США. А те що Дубінський на день народження Зеленського, тобто, на засіданні фракції, образив "найвеличнішого лідера сучасності". І той вирішив зробити а-тя-тя поганому хлопчику Саші.
Що робити, якщо 40-мільйонною країною керує ображений 43-річний хлопчик? Що означатиме вигнання Дубінського для фракції "Слуга народу"? І що скаже на це Ігор Коломойський?
Та чи об’єднається фракція Зеленського із "бабусею політичної корупції", яка вже "20 років на ринку перевзувань"?
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Сын депутата Киссе с двойным гражданством прошел переаттестацию в ОГП по поручению Венедиктовой - СМИВторник, 02 февраля 2021, 14:53
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Сын народного депутата Украины Антона Киссе Геннадий Киссе, который в 2019 был уволен из органов прокуратуры, прошел переаттестацию и продолжит работать. Это стало известно по результатам работы комиссии, которая проводит переаттестацию сотрудников прокуратуры.
Об этом пишет "Антикор".
Как отмечает издание, "очевидцы процессы переаттестации утверждают, что переаттестация носила формальный характер, поскольку фамилия Киссе "была спущена сверху".
"Никаких особых проверок ни знаний, ни уровня компетентности, ни доброчестности не было. Просто спустили фамилию сверху. Да и членам комиссии так легче. Не нужно обосновывать, почему приняли то или иное решение, когда указание исходит лично от Венедиктовой", - говорит сотрудник офиса Генпрокурора, приближенный к процессу переаттестации.
Журналисты отмечают, что при проведении переаттестации должны учитываться все аспекты работы аттестуемого лица, в том числе и информация о его имущественном состоянии и деловая репутация и "в случае Геннадия Киссе такая информация, как утверждают близкие к процессу сотрудники, не учитывалась".
"Конечно, это выглядит не очень логично, когда кто-то не проходит переаттестацию, потому что у него автомобиль Chevrolet, а по кому-то - тонны информации о незадекларированном имуществе и двойном гражданстве. Но твой отец - народный депутат, который пообещал отдавать свой голос в нужный момент, и поэтому ты подходишь", - говорят в ОГП.
Ранее СМИ писали, что из открытого реестра компаний Болгарии стало известно, что Геннадий Антонович Киссе является учредителем компании "Перла Тур-1", документы на которую оформлял, используя свой болгарский паспорт (т.н. в Болгарии "личная карта") №720977205 от 10.02.2009. При этом, в документах был указан болгарский адрес проживания Геннадия Киссе - в городе София.
Але справа не в цьому . Найбільша ж біда в тому що -73% , обираючи ідіота президентом , не розуміли що творять ,, і в яку ж глибочезну , смердючу помийну яму заганяють цим , свою ж країну .
Я ніколи й не гадав , що така величезна маса людей , одночасно може підаватись масовому психозу , розповсюджуваному олігархічними телепомийками . . .
І дай Боже , щоб до наступних виборів, Україна не встигла cкотитись до повного хаосу , в усьому .
«Да - был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?».
Вот я, хоть ты тресни -- не понимаю -- когда все знают, кто реально правит в Украине, то причём тут Зеленский? Что он может и что от него зависит? Каким образом на него можно повлиять? Как его первоспитать?
Условно патриотические журналисты, сами создают миф о значимости Зеленского.
Его хозяевам, даже стараться не надо, что то придумывать, что он не дурак...
Он лепит голимый бред, страна в открытку грабится и сливается в утиль, Армия обезоруживается и позорится, все зарубежные друзья, коллеги и партнёры Украины, Зеленского и в грош не ставят... -- а СМИ гоняют хиханьки, да хаханьки в кулачёк...
Хм... -- говорил я тут кадысь, шо за Порохом ещё плакать будете -- так, таки будете, но он вам уже не поможет.