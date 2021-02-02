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Зеленський (17431) Дубінський Олександр (415) Буткевич Богдан (432)

Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Кілька розбійників, багато дитячих комплексів і єдиний та неповторний "собачий рот" - у свіжому "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

Отже, найгучнішою новиною нині є виключення із лав фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського, якого Сполучені Штати офіційно визнали російським агентом впливу.

Нагадаємо, що тоді, крім Дубінського, під санкції Сполучених Штатів також потрапили екснардеп Олександр Онищенко, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, експрацівник посольства США в Україні Андрій Теліженко, та ще троє осіб, яких пов'язують з Андрієм Деркачем: Дмитро Ковальчук, Антон Симоненко і Петро Журавель.

Проте найганебнішим у так званому вигнанні Дубінського стало те, що навіть за словами самих ЗЕ-депутатів, остаточною краплею, яка змусила Зеленського включитися в події й таки вигнати із фракції зашквареного нардепа, стали аж ніяк не санкції США. А те що Дубінський на день народження Зеленського, тобто, на засіданні фракції, образив "найвеличнішого лідера сучасності". І той вирішив зробити а-тя-тя поганому хлопчику Саші.

Що робити, якщо 40-мільйонною країною керує ображений 43-річний хлопчик? Що означатиме вигнання Дубінського для фракції "Слуга народу"? І що скаже на це Ігор Коломойський?

Та чи об’єднається фракція Зеленського із "бабусею політичної корупції", яка вже "20 років на ринку перевзувань"?

Дивіться проект журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

Також читайте: Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 8875
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02.02.2021 15:42
+13
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Чергова порція локшини на вуха 73%-вого лохтората !!!)))
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02.02.2021 15:33
+12
Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 1119
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02.02.2021 15:44
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Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Чергова порція локшини на вуха 73%-вого лохтората !!!)))
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02.02.2021 15:33 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 7224
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02.02.2021 15:58 Відповісти
Зелена пліснява послідовно та наполеглево нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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02.02.2021 15:35 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 2160
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02.02.2021 15:57 Відповісти
Байден ****, почему у нас средние зарплаты до сих пор не 1000$ &
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02.02.2021 15:36 Відповісти
Ти помилився ,Україна це не Росія!!! В Україні в усіх негараздах винен Порошенко,а в Росії в усіх негараздах винен Госдеп,Байден,Обама та т.ін. !!!)))
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02.02.2021 15:39 Відповісти
це ще виновний обамич
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02.02.2021 15:44 Відповісти
Споконвічна москальська "страшилка"- Ворожа облога "матушки России" !!!))))
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02.02.2021 15:46 Відповісти
Янукович требует прокуроров к себе в Россию,тому що
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02.02.2021 16:25 Відповісти
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))))
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02.02.2021 15:40 Відповісти
я бы посмотрел передачу как выносили всех вперед ногами с периметра улиц Институтская-Банковая-Грушевского-Майдан-Хрещатик и онные заповедные малины....
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02.02.2021 15:48 Відповісти
самый справедливый генпрокурвор. Ура товарищи!!!!


Сын депутата Киссе с двойным гражданством прошел переаттестацию в ОГП по поручению Венедиктовой - СМИВторник, 02 февраля 2021, 14:53

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Сын народного депутата Украины Антона Киссе Геннадий Киссе, который в 2019 был уволен из органов прокуратуры, прошел переаттестацию и продолжит работать. Это стало известно по результатам работы комиссии, которая проводит переаттестацию сотрудников прокуратуры.
Об этом пишет "Антикор".
Как отмечает издание, "очевидцы процессы переаттестации утверждают, что переаттестация носила формальный характер, поскольку фамилия Киссе "была спущена сверху".
"Никаких особых проверок ни знаний, ни уровня компетентности, ни доброчестности не было. Просто спустили фамилию сверху. Да и членам комиссии так легче. Не нужно обосновывать, почему приняли то или иное решение, когда указание исходит лично от Венедиктовой", - говорит сотрудник офиса Генпрокурора, приближенный к процессу переаттестации.
Журналисты отмечают, что при проведении переаттестации должны учитываться все аспекты работы аттестуемого лица, в том числе и информация о его имущественном состоянии и деловая репутация и "в случае Геннадия Киссе такая информация, как утверждают близкие к процессу сотрудники, не учитывалась".
"Конечно, это выглядит не очень логично, когда кто-то не проходит переаттестацию, потому что у него автомобиль Chevrolet, а по кому-то - тонны информации о незадекларированном имуществе и двойном гражданстве. Но твой отец - народный депутат, который пообещал отдавать свой голос в нужный момент, и поэтому ты подходишь", - говорят в ОГП.
Ранее СМИ писали, что из открытого реестра компаний Болгарии стало известно, что Геннадий Антонович Киссе является учредителем компании "Перла Тур-1", документы на которую оформлял, используя свой болгарский паспорт (т.н. в Болгарии "личная карта") №720977205 от 10.02.2009. При этом, в документах был указан болгарский адрес проживания Геннадия Киссе - в городе София.
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02.02.2021 15:36 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 4416
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02.02.2021 16:01 Відповісти
Там навіть не це головне... Папашка - один з головних "фігурантів" сепаратизму в Буджаку... Про "Бесарабську республіку" чув? Його "рило" там стриміло у всіх чотирьох спробах це створить...
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02.02.2021 16:12 Відповісти
Дубинский, санкции против китайцев. Зеленский пытается неуклюже выслужиться перед новым президентом США. Только заметил ли это Байден, который вообще плохо ориентируется в реальности, не то что в Зеленских.
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02.02.2021 15:40 Відповісти
Лялька з ганчір"я ,напхана тирсою,неспроможна на самостійні дії!!! Все відбувається за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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02.02.2021 15:43 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 8875
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02.02.2021 15:42 Відповісти
Дубинский стал какой-то жалкий и опущенный. Куда девалась спесь и наглость "говорящего дупла" папы Бени?
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02.02.2021 15:42 Відповісти
Слуги утискують румуно-молдавських євреїв. Теж мені інтернаціоналісти!
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02.02.2021 15:44 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 1119
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02.02.2021 15:44 Відповісти
На морозі Вава менший буде Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 9761
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02.02.2021 16:02 Відповісти
Такое впечатление, что Зеленский изначально не понимал и сейчас не понимает, зачем он пошёл в Президенты?... Единственная его мысль, видимо была такой: "Ничего я на этом посту сделать не смогу, да и не буду. Самое главное, что пожизненно буду иметь массу преференций как бывший Президент". Т.е. человек банально пришёл получить "жирную" льготу.
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02.02.2021 15:59 Відповісти
Лялька не спроможна на самостійні дії ,віслючок не пішов ,його пішли !!!)))
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02.02.2021 16:06 Відповісти
Зєлєнский і розуміння ( здоровий глузд) , це речі не сумісні ,, навіть навпаки - абсолютно протилежні .
Але справа не в цьому . Найбільша ж біда в тому що -73% , обираючи ідіота президентом , не розуміли що творять ,, і в яку ж глибочезну , смердючу помийну яму заганяють цим , свою ж країну .

Я ніколи й не гадав , що така величезна маса людей , одночасно може підаватись масовому психозу , розповсюджуваному олігархічними телепомийками . . Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 1393 .

І дай Боже , щоб до наступних виборів, Україна не встигла cкотитись до повного хаосу , в усьому .
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02.02.2021 22:19 Відповісти
Я думаю від просто дурник. Я навіть припускаю, що коли йому «запропонували», він щиро хотів щось зробити але його спроможності жорстко регламентовані його інтелектуальними здібностями! Ось він хоче всіх помирити, тут і «какя разніца», і «я нє лох какой-та» і.т.д. , а потім настала реальність зі всіма факторами і навіть зараз цей чоловік тупо не усвідомлює що робиться навколо нього. Це все тому, що Зеленський безнадійно дурний і недалекий чоловік!
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02.02.2021 23:28 Відповісти
У мене пропозиція: ЗРОБІТЬ ІНТЕРВЬЮ НА ВУЛИЦЯХ СЕРЕД ТИХ ДЕБІЛІВ, ЩО ОБРАЛИ ЦЮ ІСТОТУ ДО ПАРЛАМЕНТУ.
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02.02.2021 16:00 Відповісти
і що ти від них хочеш почути? каяття? - наївний... чи хочеш щоб слиною забризкали? ковіду не боїшся? Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 7841
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02.02.2021 17:09 Відповісти
вже перехворів. цікаво подивитися на істот.
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02.02.2021 17:22 Відповісти
Что делать, если сорокамиллионной страной руководит обиженный 43-летний мальчик?

«Да - был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?».

Вот я, хоть ты тресни -- не понимаю -- когда все знают, кто реально правит в Украине, то причём тут Зеленский? Что он может и что от него зависит? Каким образом на него можно повлиять? Как его первоспитать?
Условно патриотические журналисты, сами создают миф о значимости Зеленского.

Его хозяевам, даже стараться не надо, что то придумывать, что он не дурак...
Он лепит голимый бред, страна в открытку грабится и сливается в утиль, Армия обезоруживается и позорится, все зарубежные друзья, коллеги и партнёры Украины, Зеленского и в грош не ставят... -- а СМИ гоняют хиханьки, да хаханьки в кулачёк...
Хм... -- говорил я тут кадысь, шо за Порохом ещё плакать будете -- так, таки будете, но он вам уже не поможет.
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02.02.2021 16:30 Відповісти
"Мудрий нарід",це важка спадщина України від Московіі !!! )))
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02.02.2021 16:41 Відповісти
новая ширка - ЗЮля ? )))))
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02.02.2021 17:09 Відповісти
вава --- а ты на очереди --- и очередь перед тобой короткая --- ДУМАЙ ПАДЛА
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02.02.2021 18:55 Відповісти
лучше очередь с автомата....а еще лудше с кулемета
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02.02.2021 19:29 Відповісти
Ще б США поставило за вимогу вигнати з країни всяких там Бойків, Ахмєтовів, Навінських, Рабіновічєй і іншу нечисть.
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02.02.2021 20:09 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 2689
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02.02.2021 21:22 Відповісти
И ОНА НАЧАЛА ИГРАТЬ ЧЛЕНОМ НА РОЯЛЕ )))
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03.02.2021 03:35 Відповісти
 
 