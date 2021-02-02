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Росія (47203) блогер (157) Штефан (117)

"Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

ОПЗЖ і підконтрольний куму Путіна Віктору Медведчуку телеканал "112" стали на захист блогерки Таїсії Маламан (di.rubens), яка прославилася своєю любов'ю до Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на телеканалі "112" вийшов спеціальний сюжет про те, що скандальний ролик за участю Маламан неправильно зрозуміли, а ОПЗЖ обіцяє блогерці юридичну підтримку.

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"Ми насправді мало не єдині, хто заступився за цю дівчинку. Більш того, ми не просто там заступилися і публічно зробили якусь заяву. Ми надамо юридичну допомогу. Ми наймемо адвоката хорошого і повністю візьмемо на себе всі ці витрати. Дуже поганий прецедент тому, що її там почали цькувати ні за що. Те що там якийсь військовий, якийсь офіцер - хоча я не вважаю, що він може називатися офіцером, - змонтував якось це відео і вирішив отримати якісь політичні дивіденди, нехай це буде на його совісті", - сказав голова молодіжного крила ОПЗЖ Артем Марчевський.

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Топ коментарі
+87
Півні закукурікали...🐓🐔
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02.02.2021 16:37
+80
Кацапьё раскачивает Украину...
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02.02.2021 16:37
+56
я представляю, якби такий випадок стався в росії..!) цю блогершу б закопали десь у лісі під москвою 2) телеканал через день спалили б і закрили... А у нас керівництво держави соплі жує.. Максимум присудить штраф 50К і то не факт...
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02.02.2021 16:41
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"Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 8768
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02.02.2021 18:01 Відповісти
Про це не вам судити! Для цього треба мати уявлення про суть офіцерської гідності.
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02.02.2021 18:04 Відповісти
Кремлешлюха. Да, полно такого говна в Киеве. Непуганные они там.
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02.02.2021 18:25 Відповісти
С петушиной лавки да к ней в шалаш. В параше любовь пусть любовь к мокшанам проявляет. А тут нехрен.
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02.02.2021 18:29 Відповісти
Какой позор и стыд. Чуть не каждый день потери на фронте, убивают лучших сынов Украины, а какая то дура признается в пылкой любви к рашке - стране убийце. Что же это за особь, что у нее и ей подобным в голове?
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02.02.2021 18:39 Відповісти
Ну так судится с ТЕМ блогером, который якобы исказил её слова... !
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02.02.2021 18:49 Відповісти
То что там какой-то военный, какой-то офицер - хотя я не считаю, что он может называться офицером, (((считака прорашистский,девочку прорашистских взглядов не считает )))- "Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 3400
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02.02.2021 18:54 Відповісти
дайте линк на курву
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02.02.2021 19:11 Відповісти
Зовут это чудо Маламан (Онацкая) Таисия Игоревна. Вот ее страничка на Миротворце:

https://myrotvorets.center/criminal/onackaya-taisiya-igorevna/

Вот ее странички в facebook и youtube:

https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD/100023448887702

https://www.youtube.com/channel/UCWtl2-xwruQcqrdp1S9_LMg/videos

А вот страничка офицера ВСУ:

https://www.facebook.com/ukrop.bc
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03.02.2021 00:39 Відповісти
Инстаграм и тикток:

https://www.instagram.com/di.rubens/
https://www.tiktok.com/@di.rubens?lang=uk-UA
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03.02.2021 00:46 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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02.02.2021 19:21 Відповісти
Алло или ОПЖЗ, какая разница за что разголяться, букв то одинаково.

Девка найдет себя у нас, тут совок даже еще не "закруглялся".
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02.02.2021 19:24 Відповісти
та ще б вони цю ватну ********** не захищали.
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02.02.2021 19:29 Відповісти
А за оскорбление военного офицера кто-нить ответит?
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02.02.2021 19:45 Відповісти
Никто, Леночка Лукаш ответила за слова о том, что все служащие ВСУ преступники ? Нет, продолжает гадить с экрана на пропутлеровских телеканалах, так что все в порядке
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02.02.2021 21:40 Відповісти
уже не будет гадить - отключили
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03.02.2021 01:07 Відповісти
пора провести чистку в Украине от всей етой опзЖоповской мерзоти!
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02.02.2021 19:58 Відповісти
Вороги України стали на захист ворога України. Ото новина.
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02.02.2021 20:03 Відповісти
Нинішня антиУкраїнська влада слуг ригАналів засуджує лише Патріотів...(((Посібники терористів ху*ла почуваються вільно і комфортно...СУМНО...(((
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02.02.2021 20:06 Відповісти
Еще один тупой собачий рот. Можно скрестить с Сашком Дубинеску
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02.02.2021 20:10 Відповісти
Всё с этой барышней понятно и понятно на чьем канале её отмазывают.
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02.02.2021 20:16 Відповісти
Патриот не пойдет на ТВ каналы врага.
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02.02.2021 20:17 Відповісти
У них там в ОПаЖ*опа гарний АДвокат.
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02.02.2021 20:34 Відповісти
Давно петухам морды не чистили, - совсем обнаглели
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02.02.2021 20:40 Відповісти
"Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 297
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02.02.2021 20:45 Відповісти
зачем пиарить жто чмо?
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02.02.2021 20:54 Відповісти
112 прорашистский кАнал надо сжечь к херам,как вражеский и антиукраинский!А паразита Медведку просто обнулить...у них это с куманьком принято!))))
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02.02.2021 20:55 Відповісти
"Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 6936
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02.02.2021 20:55 Відповісти
ми стоїмо за своє , чужого нам не треба .
малу свинособаку потрібно поставити на місце.
і цю лярву ,що перекладає .
і перемоги россіянам над мордором ...
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02.02.2021 21:09 Відповісти
112 надо наказать за эту порнуху.
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02.02.2021 21:40 Відповісти
распоясались - получите ответку. уже вас отключили
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03.02.2021 01:05 Відповісти
"Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 2945
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02.02.2021 21:49 Відповісти
ОПЗЖ - путинские гниды.
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02.02.2021 21:55 Відповісти
ОЛЕКСАНДР КОЛИМ

Знайшов цікаве відео!!! Ви зрозуміли хто чи що це... "Маленька-невинність"

https://twitter.com/i/status/1354898275359449088
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02.02.2021 21:56 Відповісти
Похоже, мендель нужно волноваться, как бы зе такую маламан на ее место не взял
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02.02.2021 21:56 Відповісти
Сепари раскручують тупу авцу.
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02.02.2021 21:57 Відповісти


CaІеdоnіа@CaIedonia_sI





Сейчас время самых никчемных кумиров.
И это я не про нас, а вообще.
Инста-гуру, инфлюенсеры с тиктока зарабатывающие миллионы, миллионы экспертов во всех областях и другие "авторитеты" - это беда во всем мире.
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02.02.2021 21:58 Відповісти
Как сообщает Цензор.НЕТ, на телеканале "112" вышел специальный сюжет о том, что скандальный ролик с участием Маламан был неправильно понят, а ОПЗЖ обещает ей юридическую поддержку. Киевская блогерша и любительница России угрожает судом офицеру ВСУ Анатолию Штефану. Источник: https://censor.net/ru/v3245564
Источник: https://censor.net/ru/v3245564

"Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 5237
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02.02.2021 23:31 Відповісти
"Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 7851
"Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 612
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02.02.2021 23:34 Відповісти
Легли уже... каналы "Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 3797
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03.02.2021 00:03 Відповісти
дай Бог навсегда.
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03.02.2021 00:31 Відповісти
ТАК У НИХ УЖЕ НЕ СТОИТ !)
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03.02.2021 02:55 Відповісти
А хто питав у цього півня кого він вважає офіцером, а кого ні. Ти навіть не заслуговуєш бути громодянином України!
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03.02.2021 08:40 Відповісти
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