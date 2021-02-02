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Палій "Епіцентру" в Первомайську заявив, що це була "помста господареві магазину", - Нацполіція. ВIДЕО

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Інформація про наявність у 37-річного палія магазину "Епіцентр" у Первомайську спільника не підтверджується. Причиною підпалу затриманий назвав "помсту господареві магазину".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Нагадаємо, що близько 13 години до Первомайського управління поліції надійшло повідомлення пропідпал торговельного центру.

Зловмисник, озброєний ножем та сокирою, підпалив приміщення, а під час спроби його затримання постраждали двоє охоронців. Наразі вони перебувають у медичному закладі, їхньому життю ніщо не загрожує.

Зараз слідчі затримали 37-річного зловмисника у порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом йому буде оголошено про підозру у скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід. Дії злочинця слідчі кваліфікували як умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство. За скоєне йому загрожує до довічного позбавлення волі.

Поліцейські з’ясовують мотиви підпалу та перевіряють усі ймовірні версії вчиненого злочину. В поліції зазначають, що інформація про те, що затриманий мав спільника не знаходить свого підтвердження.
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Топ коментарі
+12
і протипожежна система в них не працює.
виникає питання чи безпечно знаходитись в їхніх магазинах.
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02.02.2021 19:28
+10
Доставщик заказов хоть не пострадал? Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске заявил, что это была "месть хозяину магазина", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 59
Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске заявил, что это была "месть хозяину магазина", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9298
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02.02.2021 19:16
+10
ничего страшного с магазином не случилось. Новый барак построят на месте сгоревшего.
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02.02.2021 19:18
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первые минуты пожара
https://youtu.be/lPtykf1dfSA
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02.02.2021 18:56 Відповісти
И вот это они не смогли затушить?? Рукожопые...
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02.02.2021 18:59 Відповісти
і протипожежна система в них не працює.
виникає питання чи безпечно знаходитись в їхніх магазинах.
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02.02.2021 19:28 Відповісти
В нас у Харкові один з єпіцентрів знесли до фундаменту, в іншому не віддають інтерне замовлення, грощі не повертають, книга скарг вся у матах. Робітники поговорюють що з минулого року зартлатню ще не виплатили. Думай-ТЕ
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02.02.2021 22:03 Відповісти
Ой дурак. Теперь до 15 лет светит. Герега постарается
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02.02.2021 18:56 Відповісти
Написано до пожиттєвого.
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02.02.2021 19:07 Відповісти
За поджог обычного магазина ни чего бы не было, полиция даже искать не стала.
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02.02.2021 19:49 Відповісти
Та два охоронника в лікарні з пораненнями- який в біса підпал?
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02.02.2021 20:22 Відповісти
Прикольно. За замах на життя і підпал - до пожиттжвого. А чуваку, за те, що на Андріївському зарізав іншого чувака - до 10. Яке чудове законодавство.
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02.02.2021 21:34 Відповісти
Двох з пораненнями в лікарні- ти читати не вмієш, приколіст?
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02.02.2021 21:55 Відповісти
Ні. Це ви читати не вмієте. За 2 поранених та підпал - до пожиттєво. За вбивство людини - до 10 років.
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02.02.2021 22:50 Відповісти
Ще раз- до 10 це вже присуд суду, це ви маєте на увазі? Чи це звинувачення назвало норму статті ?
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03.02.2021 02:37 Відповісти
Я маю на увазі ось цю статтю вчорашню - Полиция Киева задержала мужчину, зарезавшего в новогоднюю ночь прохожего на Андреевском спуске. ВИДЕО. До вас в мене ніяких претензій, лише до нашого законодавства та "правових" органів і судів.
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03.02.2021 08:14 Відповісти
В дурке подлечат, и выпустят через год.
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02.02.2021 22:46 Відповісти
Ну гереге ты неплохо отмстил...но зачем же было топором махать?? Получил бы максимум червонец...а теперь пожизненное мотать...
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02.02.2021 18:57 Відповісти
Вряд чи він мав намір їх вбивати. Думаю, адвокат на цьому і буде стояти. Те що, йому хочуть пожиттєве не означає що, дадуть.
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03.02.2021 08:49 Відповісти
Почему мне кажется что я знаю за кого это тело голосовало на президентских выборах?
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02.02.2021 18:59 Відповісти
Потому что ты его подельник, которого он не сдал?
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02.02.2021 20:13 Відповісти
Ты опять ник поменял? Все надеешься что с новым ником тебя не опустят?
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02.02.2021 20:18 Відповісти
Да ты не нервничай так. Может он тебя и не сдаст.
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02.02.2021 20:21 Відповісти
Та я ж молчать не буду, ты за мной паровозом пойдёшь если что, я про все твои «подвиги» расскажу.
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02.02.2021 20:25 Відповісти
Теперь будет пожизненно вспоминать о пожаре
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02.02.2021 19:03 Відповісти
Герострат **********.
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02.02.2021 19:08 Відповісти
операция Ы пицентр. от ревизии нас спасет только кража. или пожар
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02.02.2021 19:08 Відповісти
Тут же не просто нанесение ущерба. Это ж рабочий день, куча людей. Давка, паника, дым - если бы завтыкали с эвакуацией могло быть много жертв.
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02.02.2021 19:11 Відповісти
Набирают в охрану не подготовленных людей - вот и результат - нету магазина.Там и задержать его можно и нужно было и потушить огонь большой сложности не было.....
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02.02.2021 19:14 Відповісти
ничего страшного с магазином не случилось. Новый барак построят на месте сгоревшего.
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02.02.2021 19:18 Відповісти
У охранников только одна задача, что бы не воровали.
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02.02.2021 19:19 Відповісти
Ну да. А еще они могут бомжа ногами попинать.Правда им и зарплату платят такую что они сами подворовывают....Иначе смысл там работать,а текучка там просто колосальная....Но ведь его токо открыли и могли набрать неплохих парней еще не знающих о том что на зарплату их кинут и в скором времени выкинут и с работы))))....
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02.02.2021 19:26 Відповісти
Доставщик заказов хоть не пострадал? Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске заявил, что это была "месть хозяину магазина", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 59
Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске заявил, что это была "месть хозяину магазина", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9298
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02.02.2021 19:16 Відповісти
видео с дрона
https://youtu.be/_lRh6nO_lVY
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02.02.2021 19:19 Відповісти
Хорошо хоть ветра не было...дым вертикально вверх шел...А если бы на многоэтажки подул...то там и в квартирах народ мог бы задохнуться...
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02.02.2021 19:33 Відповісти
мне кажется все равно многоэтажку закоптило...
(не критично (до эвакуации) но...неэстетично - точно! такая копоть и смрад от горящего китайского хлама...шо...закопченные стена и окна смердеть еще долго будут)
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02.02.2021 19:37 Відповісти
Погоняло его "Галюн". В телефоне куча совместных фоток и за прошлине лето тоже! Из соображений этикетки не буду их тут приводить.
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02.02.2021 19:29 Відповісти
Это мой кореш у реально проблемы с головой в последнее время...
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02.02.2021 19:33 Відповісти
Отчасти, я его понимаю. Более конских магазинов не встречал.
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02.02.2021 19:23 Відповісти
Ну, а что делать, если антимонопольный магазин дал им возможность полностью захватить рынок.
Мерлен - выбор товаров никакой, Олди - даже сайта нормального нет, АРС - только в некоторых городах имеется, продавцы там внимательные, а выбор плохой.
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02.02.2021 19:44 Відповісти
ОБИ обратно звать.
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02.02.2021 21:32 Відповісти
Хорошо горит.
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02.02.2021 19:27 Відповісти
Помстився так помстився, йолоп. Герегам втратити той магазин як людині 10 гривень згубити.
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02.02.2021 19:30 Відповісти
Зафрахтують пару раз "Мрію" на Китай за вакциною, покриють всі збитки і ще "навару" вистачить побудувати новий маркет.
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02.02.2021 19:49 Відповісти
Если обворовывают и обманывают простых предпринимателей, по делам ей и директору.
Ей потому что нанимает мудаков и воров.
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02.02.2021 19:32 Відповісти
да никто сидеть не будет! У хозяина все застраховано, а крендель этот или действительно отбитый, или косит под дебила, причем довольно реалистично. 20 лет назад, когда мешками в Европу везли замороженные носы и уши (нахрена? на холодец, что-ли? так там его не едят!), этому бойцу было лет 10-12, я так думаю. Хозяина он вполне мог видеть по интернету, особенно после событий с закупкой повязок и работой эпицентра во время карантина. так что , скорее всего, казачок засланный и косит под дауна, но вавка в голове не исключается
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02.02.2021 19:39 Відповісти
Если бы чаще так делали, то не кидали бы так всю страну! А так бандиты народа не боятся....
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02.02.2021 19:50 Відповісти
а охрана при чем тут
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02.02.2021 20:09 Відповісти
Та нічого, Герега ще красівший побудує. Це пиль для тетки.
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02.02.2021 20:19 Відповісти
Може, цей магазин комусь заважав, а цього дебіла підіслали.
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02.02.2021 20:20 Відповісти
так а шо там с пожарной безопасностью, наверное всё чотко в "Эпицентрах" ? Палій "Епіцентру" в Первомайську заявив, що це була "помста господареві магазину", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6641 проверять не будут... Палій "Епіцентру" в Первомайську заявив, що це була "помста господареві магазину", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6641... и с охранной порядок -три старпёра-мусора на 5000 квадратов... и продавцы в каждом отделе всегда на подхвате.. Палій "Епіцентру" в Первомайську заявив, що це була "помста господареві магазину", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6641
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02.02.2021 20:42 Відповісти
Помста за утиски малого бізнесу, а може йому гараж знесли щоб епіцентр побудувати,
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02.02.2021 20:45 Відповісти
Горіла гарега падала.
Продуктовый магазин.
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02.02.2021 20:53 Відповісти
Чем ему рыговские Гереги помешали???
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02.02.2021 21:07 Відповісти
А чем Гереги так пожарнику нагадили ?
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02.02.2021 21:35 Відповісти
С топором на ул. Достоевского 2.... нда.
А про носы и ушт отрезанные и замороженные и в европу мешками - это, или шизофреник, или косит.
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02.02.2021 22:05 Відповісти
Родя Раскольников
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02.02.2021 22:24 Відповісти
А выгорело хорошо...теперь манегеры со всех эпицентров насписывают на погорельца...
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02.02.2021 22:39 Відповісти
Так отомстить хотел, что готов был кучу людей угробить в пожаре. Если казни нет, пожизненное - самое справедливое для него наказание.
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02.02.2021 22:47 Відповісти
Признают психом, посидит полгода в Дурке. Ну там душ Шарко, микстура Бехтерева и все такое. И отправят домой
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03.02.2021 02:06 Відповісти
Ну, заявка на пожиттєве то, від бажання залякати їнших. Реально, залежить від суда. Адвокат стане на позицію що, вбивати охоронців він наміру не мав і не вбив. Тут максимум можуть натягнути на п'ять років. За підпал максимум червонець світить і тоді тілесні просто поглинаються. В результаті буде вибір між нанесенням тілесних та підпала. Жодна зі статей начебто не передбачає пожиттєвого.
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03.02.2021 09:01 Відповісти
 
 