У центрі Москви і Санкт-Петербурга жорстко затримують прихильників Навального, які зібралися. ВIДЕО

Штаб Олексія Навального після оголошення вироку опозиціонеру закликав усіх прихильників опозиціонера вийти на Манежну площу в центрі столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, з самого ранку 2 лютого до Манежну площу в Москві стягнуто значні сили правоохоронних органів - сотні співробітників Росгвардії і ОМОНу, десятки одиниць спецтехніки. Пушкінську площу повністю відгородили металевими парканами, навколо неї виставлено оточення. На вхід і вихід закрито станції метрополітену "Охотний ряд", "Площа Революції", "Олександрівський сад" і "Театральна". У цих районах відключено мобільний інтернет.

Об одинадцятій годині за московським часом там зібралися кілька тисяч осіб. Очевидці повідомляють, що автомобілі, які проїжджають центральними вулицями міста, безперервно гудуть. Є дані про сотні затриманих.

В Москве и Петербурге продолжаются задержания



видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/kohdG1toKW — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

В Москве сотрудник ОМОН ударил журналиста телеграм-канала Real View Федора Худокормова



видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/6PW5tWa0IY — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

Прихильники Навального також збираються в центрі Санкт-Петербурга на Невському проспекті. Там теж почалися затримання.

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"Бумага" пишет о жестких задержаниях на Гостином дворе. Людей валят на землю и бьют шокером



Видео: "Бумага" pic.twitter.com/qtCGjVbx5n — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

За даними ОВД-Инфо, затримано 746 осіб, із них 612 у Москві, 119 у Санкт-Петербурзі. Зазначається, що силовики діють дуже грубо.

За оцінками кореспондентів Настоящего Времени, в центр Москви вийшли кілька сотень людей. Під час затримання протестувальників поліцейські застосовували палиці. У Петербурзі, за даними видання "Бумага", також застосовували електрошокери.

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Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви ухвалив рішення відправити в колонію опозиційного політика Олексія Навального. Умовне покарання, яке він отримав в одній із кримінальних справ у 2014 році, було замінено на 3,5 року колонії загального режиму. Політик має провести в ув'язненні близько 2,5 років, оскільки в 2014 році кілька місяців провів під домашнім арештом. Також зарахують час його перебування в СІЗО з 17 січня 2021 року.