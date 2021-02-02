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затримання (4143) Москва (1103) протест (2249) Санкт-Петербург (248) Навальний (573)

У центрі Москви і Санкт-Петербурга жорстко затримують прихильників Навального, які зібралися. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном

Штаб Олексія Навального після оголошення вироку опозиціонеру закликав усіх прихильників опозиціонера вийти на Манежну площу в центрі столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, з самого ранку 2 лютого до Манежну площу в Москві стягнуто значні сили правоохоронних органів - сотні співробітників Росгвардії і ОМОНу, десятки одиниць спецтехніки. Пушкінську площу повністю відгородили металевими парканами, навколо неї виставлено оточення. На вхід і вихід закрито станції метрополітену "Охотний ряд", "Площа Революції", "Олександрівський сад" і "Театральна". У цих районах відключено мобільний інтернет.

Об одинадцятій годині за московським часом там зібралися кілька тисяч осіб. Очевидці повідомляють, що автомобілі, які проїжджають центральними вулицями міста, безперервно гудуть. Є дані про сотні затриманих.

Прихильники Навального також збираються в центрі Санкт-Петербурга на Невському проспекті. Там теж почалися затримання.

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За даними ОВД-Инфо, затримано 746 осіб, із них 612 у Москві, 119 у Санкт-Петербурзі. Зазначається, що силовики діють дуже грубо.

У центрі Москви і Санкт-Петербурга жорстко затримують прихильників Навального, які зібралися 01

За оцінками кореспондентів Настоящего Времени, в центр Москви вийшли кілька сотень людей. Під час затримання протестувальників поліцейські застосовували палиці. У Петербурзі, за даними видання "Бумага", також застосовували електрошокери.

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Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви ухвалив рішення відправити в колонію опозиційного політика Олексія Навального. Умовне покарання, яке він отримав в одній із кримінальних справ у 2014 році, було замінено на 3,5 року колонії загального режиму. Політик має провести в ув'язненні близько 2,5 років, оскільки в 2014 році кілька місяців провів під домашнім арештом. Також зарахують час його перебування в СІЗО з 17 січня 2021 року.
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Топ коментарі
+12
Чем больше в Мордоре орки друг друга поубивают , тем лучше станет мир ✌️
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02.02.2021 23:27
+11
руские Свинокацапсины калечат и убивают руских свинособак. Это замечательно. Поубивайте уже один одного, руские скоты В центре Москвы и Санкт-Петербурга жестко задерживают собравшихся сторонников Навального - Цензор.НЕТ 7165
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02.02.2021 23:26
+9
Це ж добре, навіщо нам некорумпована, вільна і успішна Росія ? Нам вигідна корумпована та бідна країна-ізгой, яку ненавидить весь світ. Тому, бажаю омону наснаги у втоптуванні в багно прибічників бутерброду.
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02.02.2021 23:25
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Нормальным людям нужно уезжать оттуда. Если у нас ещё есть шанс, тот там без вариантов вообще.
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02.02.2021 23:21 Відповісти
Це ж добре, навіщо нам некорумпована, вільна і успішна Росія ? Нам вигідна корумпована та бідна країна-ізгой, яку ненавидить весь світ. Тому, бажаю омону наснаги у втоптуванні в багно прибічників бутерброду.
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02.02.2021 23:25 Відповісти
Коли дна не видно, то не здаються фантазійними очікування що це стало понять на нашу територію з черговою скрепною місією...
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02.02.2021 23:32 Відповісти
нормальные люди там давно не живут. только рузьке луди.
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02.02.2021 23:31 Відповісти
Хтось із психіатрів може пояснити - для чого вони виходять на вулиці?
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02.02.2021 23:22 Відповісти
руские Свинокацапсины калечат и убивают руских свинособак. Это замечательно. Поубивайте уже один одного, руские скоты В центре Москвы и Санкт-Петербурга жестко задерживают собравшихся сторонников Навального - Цензор.НЕТ 7165
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02.02.2021 23:26 Відповісти
Чем больше в Мордоре орки друг друга поубивают , тем лучше станет мир ✌️
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02.02.2021 23:27 Відповісти
к сожалению они не убивают друг друга (пока что)
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02.02.2021 23:30 Відповісти
Як кажуть на роісі :"Любит-значит бьет"))) то поліцаї їх так "*******". Нема чого скиглити-проміняли свободу за тюремну пайку,то й живіть з цим.
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02.02.2021 23:28 Відповісти
бей кассаба с молоду будет кассаб как золото.
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02.02.2021 23:29 Відповісти
Бачив я цих борцунів. Поліцаї одного тягнуть до автозаку, а п"ятеро біжать слідом знімаючи на телефони.
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02.02.2021 23:31 Відповісти
Терпілами вони звуться)
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02.02.2021 23:34 Відповісти
Чтобы спасти Россию нужно сжечь Москву, желательно всю
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02.02.2021 23:32 Відповісти
нет только мацкву но и всю кацапню.
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02.02.2021 23:37 Відповісти
Питер тоже нахер.
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02.02.2021 23:49 Відповісти
Влада дубасить майбутніх і сьогоднішніх платників податків щоб ті ходили за іншим, більш безпечним маршрутом: робота - домівка, а не вешталися по мітингах.
У цирках б'ють "братів наших менших", щоби ті теж заробляли гроші на аренах, а не спали та їли.
Що не так? ХХІ сторіччя надворі. А коли було інакше?
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02.02.2021 23:36 Відповісти
Odessa_1232 - "Чтобы спасти Россию нужно сжечь Москву, желательно всю". - Я бы еще добивил: - со всеми рускими от роддома до победного У центрі Москви і Санкт-Петербурга жорстко затримують прихильників Навального, які зібралися - Цензор.НЕТ 3613
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02.02.2021 23:38 Відповісти
Опа! Регіони фіг забили на Мацькву! Мусора в Мацькві отримують вдесятеро більше бабла, ніж ті ж мусора в регіонах. Схоже зараз почнеться парад суверенитетів)) У центрі Москви і Санкт-Петербурга жорстко затримують прихильників Навального, які зібралися - Цензор.НЕТ 1013
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02.02.2021 23:38 Відповісти
І правильно. Люди в регіонах животіють, а Пуйло собі палаци будує неміряні. Перший має відвалитись Краснодар. Разом з Геленжиком)) У центрі Москви і Санкт-Петербурга жорстко затримують прихильників Навального, які зібралися - Цензор.НЕТ 2895
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02.02.2021 23:42 Відповісти
Потім Крим. Міст вже є, відразу вода з'явиться. Потім Хабаровськ, Якутськ, Новосибірськ, Західна Сибір.... А Пуйло нехай сидить у бункері, поки не набридне
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02.02.2021 23:45 Відповісти
я лично только потдерживаю вяликую эвенко тунгусию или тысячелетнюю коми корякию.
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02.02.2021 23:44 Відповісти
еси бы это не сделали гордые русские витязи,это сделали бы солдаты нато или клятые биндеры.
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03.02.2021 00:08 Відповісти
Нех шастать по улицам без коктейля для омона.
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03.02.2021 00:08 Відповісти
Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии... Для русских лидеров это самый выгодный бизнес.
У. Черчилль
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03.02.2021 00:12 Відповісти
Не хочете Соловьева обматюкать в чате?
Воно зараз піздить, що то не по делу
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03.02.2021 00:20 Відповісти
добре, файно. а от якщо б вони іще стріляти одне в одного почали б - було би іще краще: що менше кацапні, то краще. доки ця клята нація не змаеншиться до кордонів "владіміро-суздальскаго княжєства", спокою від них ніц не буде.
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03.02.2021 01:06 Відповісти
поросячі боти обгавкують протести проти пУТІНА
що ж... ось так
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03.02.2021 02:15 Відповісти
Бей русню молотом-будет русня золотом.
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03.02.2021 03:19 Відповісти
И...и...нуууу....а теперь дружно ....хором, ...все вместе.....Спасибо деду за пабедууууу!!....и.ииии...Путин -ПАМАГИИИИ! ....ииии...и-иии...и-ииии!!!
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03.02.2021 06:52 Відповісти
В голові росіян системний збій на рівні цивілізаційного вибору. Навальний, Путін, Ціхановськая це все настільки дрібні політичні особи, що нічого позитивного вони, в силу їх інтелектуальної імпотентності , не можуть надати Росії чи Білорусії для позитивного розвитку цих країн. Всі кричать Путін - вор! Але їм чомусь заціпило, крикнути , чи бодай повісити плакат - Путін вор верни все уворованноє и гражанам и соседним странам! Ні. Їм до таких логічних висновків ще далеко. Там стільки вербонутих: сексотів, філєрів, доносчиків, що революція просто не можлива. Адже, хто хоче щоб, наприклад сотні заслужених артистів РФ виявились примітивними агентами чим помічниками ФСБ, що писали доноси на колег, на ліво, і на право, як один недавно почивший їх артист. ЇХ протест це заміна одного диктатора на іншого такого ж узьколобого в плані цивілізацйійного розвитку РФ, як Михалков який розказує про Велику Россію на фоні, ні не косімічних ракет, портретів нобеліських лауреатів, а десятків ікон і попівського мракобісся позаминулих віків.
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03.02.2021 08:52 Відповісти
пиз*ите их - как можно больше!!!!!
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03.02.2021 18:28 Відповісти
 
 