Розбився під час посадки прототип міжпланетного корабля SpaceX Starship. ВIДЕО

Належна Ілону Маску космічна компанія SpaceX здійснила запуск дев'ятого прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter SpaceX, запуск був успішним, проте корабель розбився під час посадки.

Live feed of Starship SN9 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021

Нагадаємо, у вересні 2019 року Ілон Маск представив прототип ракети Starship для колонізації Місяця і Марса.

Але в листопаді під час випробувань перший повномасштабний прототип космічного корабля Starship Mk1 вибухнув під час випробувань.

У січні 2020 року генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що збирається будувати по 100 міжзоряних кораблів на рік. Кожен раз, коли орбіти Землі і Марса перебуватимуть у потрібному положенні, він збирається відправляти на Червону Планету по 100 тисяч добровольців.