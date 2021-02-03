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Інститут нацпам'яті (227) історія (1048) ОУН (46)

Інститут нацпам'яті представив ролик про діяльність ОУН у Центральній та Східній Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Український інститут національної пам'яті до річниці Першого Великого збору ОУН підготував ролик про діяльність українських націоналістів у центральних, східних та південних областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УІНП.

Зазначається, що з 28 січня по 3 лютого 1929 року тривав Перший Великий збір ОУН, який також відомий як Конгрес українських націоналістів. На ньому було проголошено створення ОУН на чолі з полковником Євгеном Коновальцем, озвучено загальні світоглядні засади, політичне бачення ситуації та устроєві форми організації.

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"Діяльність ОУН зосереджувалась насамперед в західних областях України, що перебували у складі міжвоєнної Польщі. Однак, з початком німецько-радянської війни було створено кілька похідних груп ОУН, які змогли налагодити підпільну діяльність в центральних, східних та південних областях, включно з Донбасом та Кримом", - йдеться в повідомленні.

Як коментує дослідник ОУН, декан історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Іван Патриляк, у Дніпропетровській області в кожному районі була підпільна організація.

"Є радянські дані про арешти та розгроми в 1944-46 роках по кожному району. Сотні людей арештовано у Дніпропетровській області. Теж саме у Миколаївській, Одеській, Херсонській області", - розповідає він.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Институт нацпамяти представил ролик о деятельности ОУН в Центральной и Восточной Украине - Цензор.НЕТ 1846
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03.02.2021 02:19
+15
Слава Украине, смерть Московии ! ✌️
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03.02.2021 02:16
+15
В Бабиному Ярі німці розстріляли членів ОУН. Степан Бандера відсидів в концтаборі. УПА воювало з німецькими підрозділами і це добре задокументовано!
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03.02.2021 02:44
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Слава Украине, смерть Московии ! ✌️
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03.02.2021 02:16 Відповісти
Институт нацпамяти представил ролик о деятельности ОУН в Центральной и Восточной Украине - Цензор.НЕТ 1846
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03.02.2021 02:19 Відповісти
Ви дуже помиляєтеся, приклад не вдалий. Як в Сенаті США та вищому керівництві держорганів, є крайні ліваки та представники "арабского мира", так і в Кнессеті достатньо антисемітів. Зараз багато ізраїльських арабів більші сеоністи ніж деякі вроджені євреї. В цьому плані, Україна не виняток.
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03.02.2021 11:07 Відповісти
Историю переписывает каждая власть, но и правду писать надо, что в планы Гитлера не входило, строить национальные республики, это были ошибки тех националистов
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03.02.2021 02:26 Відповісти
Ти ідіот? ОУН воювало з німцями!
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03.02.2021 02:42 Відповісти
В Бабиному Ярі німці розстріляли членів ОУН. Степан Бандера відсидів в концтаборі. УПА воювало з німецькими підрозділами і це добре задокументовано!
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03.02.2021 02:44 Відповісти
Во времена СССР читал книгу о партизанском отряде Ковпака. Так вот это ГРОМАДНОЕ партизанское соединение воевало против немцев СОВМЕСТНО "бандеровцами", а камисар соединения Ковпака - Руднёв - поддерживал это - за это был убит агентами из Москвы !
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04.02.2021 02:25 Відповісти
Но только Украинцы таки создали , в итоге , свою национальную республику не смотря на потуги советов и немцев
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03.02.2021 05:48 Відповісти
А бувають ненаціональні республіки?
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03.02.2021 08:39 Відповісти
Кремлевская пропаганда, широко применяет Газлайтинг. Вид психологического насилия, суть которого заключается в систематическом опровержении истины и внушении выгодной для кремля теории.

Манипуляция осуществляется до тех пор, пока жертва не начнет сомневаться в адекватности своего восприятия мира и не поверит в кремлевскую теорию.

Применяя газлайтинг, легко свести с ума целые массы людей. Можно убедить людей что земля имеет не круглую, а треугольную форму, что путин Бог и.т.п

Существует несколько вариантов защиты от газлайтинга 1 - изолировать себя от зоны влияния газлайтеров и всегда оставаться при своем, изначальном мнении, а если вы уже стали жертвой газлайтинга, нужно пересмотреть свое отношение к вещам
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03.02.2021 03:08 Відповісти
Слава героям ОУН, их борьба продолжается и сейчас, они пробудили украинский дух на Восточной Украине, которая почти стала Малороссией
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03.02.2021 04:23 Відповісти
Там все было понятно, они , с повязками на руках помогали наводить порядок.
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03.02.2021 04:41 Відповісти
ФлешМоб закроем Шария

https://youtu.be/BhdU88P1sV0?t=21

нажимает отравить жалобу , выбираем оскорбление проявление нетерпимости , там на выбор

Ми - Українці, ми - не єдині
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03.02.2021 05:23 Відповісти
Институт нацпамяти представил ролик о деятельности ОУН в Центральной и Восточной Украине - Цензор.НЕТ 6203
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03.02.2021 05:54 Відповісти
Доброе утро! Институт нацпамяти представил ролик о деятельности ОУН в Центральной и Восточной Украине - Цензор.НЕТ 2679
Больше всего меня интересует, какими будут теперь ФОТОЖАБЫ. Институт нацпамяти представил ролик о деятельности ОУН в Центральной и Восточной Украине - Цензор.НЕТ 4373
Институт нацпамяти представил ролик о деятельности ОУН в Центральной и Восточной Украине - Цензор.НЕТ 3527
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03.02.2021 06:06 Відповісти
Рекомендую всім,кого цікавить тема почитати книгу Володимира Косика "Україна і Німеччина у Другій Світовій Війні".Книга видана ще у 1986-ому році в Парижі і хоча Косик,як націоналіст трохи заангажований там досить об"єктивно показано,як народилась ОУН,з ким вона співпрацювала,чому розкололась і так далі...До речі,однією з причин припинення співробітництва з німцями Косик пояснює тим,що багато провідників ОУН були одружені на єврейських жінках...Так от,в книзі не згадуються жодні загони ОУН,направлені на схід України...Вони апріорі не могли вижити в тому середовищі за радянських часів...А те,що НКВС,а потім КДБ арештовувало українців на сході як членів ОУН - не показник...З таким же успіхом вони могли йти по тій же 58-ій статті як японські,китайські,американські,німецькі,англійські...шпигуни...
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03.02.2021 10:16 Відповісти
О, то в тому що, українські націоналісти воювали з німцями вже євреї винні, жінок своїх заслали? Я вам скажу більше, серед українських націоналістів було немало євреїв.
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03.02.2021 11:28 Відповісти
1. жодних бойових підрозділів ОУН на Сході України не було
2. Бандера ніколи не сидів у концтаборі (перебував під опікою в секторі Z (zellenbau) табору Заксенхаузен. Був в досить комфортних умовах, народив сина, мав право виходу та отримання кореспонденції. Викладав у диверсійній школі.
3. Відповідь з військово-історичного науково-дослідницького управління федерального архіву ФРН (м. Потсдам) запевнювала, що жодних боїв між УПА та Вермахтом не відбувалось.
4. У Бабиному ярі загинули тільки представники ОУН(м)
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03.02.2021 13:12 Відповісти
Бред !
Начиталися радянської чи російської преси ?
Особливо про комфортні умови сидіння у концтаборі ...
Бажаю , щоб ти так з п"яток років посидів Інститут нацпам'яті представив ролик про діяльність ОУН у Центральній та Східній Україні - Цензор.НЕТ 1118
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03.02.2021 16:55 Відповісти
" Бандера ніколи не сидів у концтаборі (перебував під опікою в секторі Z (zellenbau) табору Заксенхаузен." - та ти шо... А зачем !? Других мест не было !? )))

"Відповідь з військово-історичного науково-дослідницького управління федерального архіву ФРН (м. Потсдам) запевнювала, що жодних боїв між УПА та Вермахтом не відбувалось." - та ти шо... А документы говорят об обратном... ! Почему она "запевнивала", а не показала документы !? )))
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04.02.2021 02:30 Відповісти
 
 