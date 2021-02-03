Інститут нацпам'яті представив ролик про діяльність ОУН у Центральній та Східній Україні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Український інститут національної пам'яті до річниці Першого Великого збору ОУН підготував ролик про діяльність українських націоналістів у центральних, східних та південних областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УІНП.
Зазначається, що з 28 січня по 3 лютого 1929 року тривав Перший Великий збір ОУН, який також відомий як Конгрес українських націоналістів. На ньому було проголошено створення ОУН на чолі з полковником Євгеном Коновальцем, озвучено загальні світоглядні засади, політичне бачення ситуації та устроєві форми організації.
"Діяльність ОУН зосереджувалась насамперед в західних областях України, що перебували у складі міжвоєнної Польщі. Однак, з початком німецько-радянської війни було створено кілька похідних груп ОУН, які змогли налагодити підпільну діяльність в центральних, східних та південних областях, включно з Донбасом та Кримом", - йдеться в повідомленні.
Як коментує дослідник ОУН, декан історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Іван Патриляк, у Дніпропетровській області в кожному районі була підпільна організація.
"Є радянські дані про арешти та розгроми в 1944-46 роках по кожному району. Сотні людей арештовано у Дніпропетровській області. Теж саме у Миколаївській, Одеській, Херсонській області", - розповідає він.
Будь ласка, зачекайте...
Манипуляция осуществляется до тех пор, пока жертва не начнет сомневаться в адекватности своего восприятия мира и не поверит в кремлевскую теорию.
Применяя газлайтинг, легко свести с ума целые массы людей. Можно убедить людей что земля имеет не круглую, а треугольную форму, что путин Бог и.т.п
Существует несколько вариантов защиты от газлайтинга 1 - изолировать себя от зоны влияния газлайтеров и всегда оставаться при своем, изначальном мнении, а если вы уже стали жертвой газлайтинга, нужно пересмотреть свое отношение к вещам
https://youtu.be/BhdU88P1sV0?t=21
нажимает отравить жалобу , выбираем оскорбление проявление нетерпимости , там на выбор
Ми - Українці, ми - не єдині
Больше всего меня интересует, какими будут теперь ФОТОЖАБЫ.
2. Бандера ніколи не сидів у концтаборі (перебував під опікою в секторі Z (zellenbau) табору Заксенхаузен. Був в досить комфортних умовах, народив сина, мав право виходу та отримання кореспонденції. Викладав у диверсійній школі.
3. Відповідь з військово-історичного науково-дослідницького управління федерального архіву ФРН (м. Потсдам) запевнювала, що жодних боїв між УПА та Вермахтом не відбувалось.
4. У Бабиному ярі загинули тільки представники ОУН(м)
Начиталися радянської чи російської преси ?
Особливо про комфортні умови сидіння у концтаборі ...
Бажаю , щоб ти так з п"яток років посидів
"Відповідь з військово-історичного науково-дослідницького управління федерального архіву ФРН (м. Потсдам) запевнювала, що жодних боїв між УПА та Вермахтом не відбувалось." - та ти шо... А документы говорят об обратном... ! Почему она "запевнивала", а не показала документы !? )))