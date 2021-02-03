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Зеленський (17439) Кива (367) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

"Зеленський для мене більше не президент. Курчат по осені порахуємо!" - нардеп ОПЗЖ Ківа про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK. ВIДЕО (оновлено)

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Народний депутат від партії "Опозиційна Платформа - За життя" Ілля Ківа, коментуючи рішення президента Володимира Зеленського щодо блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK, назвав главу держави "злочинцем, який намагається приховати свої злочини".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський для мене більше не президент, він просто злочинець, який намагається приховати свої злочини.

Всім рота не заткнеш і шило в мішку не сховаєш! А курчат по осені порахуємо!!!"- написав він.

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Відповідаючи на запитання журналіста "112 каналу" про те, в якій, на його думку, державі зараз живе український народ, Ківа відповів: "Вчора закінчився, який так і не відбувся президент України Зеленський, шостий президент України. Він був обраний народом, але системно порушуючи закон він перетворився на злочинця, який просто замітає сліди своїх злочинів. І одним з елементів цього ганебного факту стало закриття опозиційних телеканалів. Тих телеканалів, які викривали владу в крадіжці, саботажі, розкраданні держави, заподіянні збитку і заподіянні збитку територіальної цілісності країни. Це все було просякнуте сьогодні. Просякнута наша країна - смертю, голодом, злиднями, війною ... все це сьогодні влада намагається приховати, і тому вона йде на безпрецедентні кроки. Ті кроки, які остаточно обривають і припиняють якесь політичне майбутнє для цих профанів і аферистів. Вони це зробили, вони замахнулися на святе - на свободу слова. Жодна влада в світі, яка замахнулася на свободу слова, не мала майбутнього і не має теперішнього".

Також Ківа зазначив, що Тарас Козак для нього є не просто колегою, а й другом.

"Козак - громадянин України, який має права, прописані йому Конституцією. Те, що сьогодні відбувається в нашій країні, крім як свавіллям, формуванням диктатури слабкою, безвольною, непрофесійної владою, що заплуталася в своїх злочинах, у своїй корупції, в жодному разі не має залишатися безкарним. Ми опозиційні політики, які системно захищаємо інтереси українського народу і української держави, стоїмо поперек горла злочинному режиму Зеленського. Ми будемо боротися, ми будемо протистояти, ми будемо виводити людей на вулиці. Іншої можливості захистити права і захистити свої життя, до жаль в цій країні, вже не залишилося. Зневажити все, що тільки можна зневажити. Конституцію, свободу слова, свободу волевиявлення, свободу жити. У цій країні. Все просякнуте смертю ... Це був кинутий виклик і ми цей виклик прийняли. Ми і є народ України. Зеленський - злочинець, який буде сидіти на лаві підсудних і буде відповідати за свої злочини, які він скоїв" , - сказав він.

Пізніше Ківа додав, що ОПЗЖ зі своїми поплічниками подаватимуть до судів, блокуватимуть адміністративні будівлі, а також будуть виходити на вулиці: "Будемо робити все, щоб змести злочинний режим Зеленського ... Влада перейшла межу і стала злочинної ... Наше завдання сьогодні - не розповзтися по норах".

"Зеленський - це злочинець, який підтирається Конституцією, підтирається правами людини. Накладення санкцій на громадянина України - порушення Конституції ... Ніхто з членів ОПЗЖ не боїться Зеленського", - сказав він, назвавши Зеленського і його оточення "жалюгідними, нікчемними, цинічними і бздливими мишами".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Зеленський для мене більше не президент. Курчат по осені порахуємо! - нардеп ОПЗЖ Ківа про блокування телеканалів 112, NewsOne і ZIK 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+46
О как передаки у ваты дымят,аж снег быстрее таить начал))))
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03.02.2021 09:16
+39
Воем на ватных болотах УДОВЛЕТВОРЁН!!!)))
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03.02.2021 09:19
+31
Приємно бачити, що в коментах прихильники Порошенка і прихильники Зеленського однаково ненавидять всю цю проросійську наволоч!
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03.02.2021 09:16
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"Зеленський для мене більше не президент. Курчат по осені порахуємо!" - нардеп ОПЗЖ Ківа про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 1379
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03.02.2021 10:08 Відповісти
При порошенко этот Кива в ментовке служил, на командной должности. Все уже забыли.
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03.02.2021 10:11 Відповісти
Імітація, димова завіса, потрібно націоналізувати всі канали і передати в ОТГ.
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03.02.2021 14:21 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
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03.02.2021 10:23 Відповісти
Навпаки, він потрохи становиться президентом! "Зеленський для мене більше не президент. Курчат по осені порахуємо!" - нардеп ОПЗЖ Ківа про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 1597
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03.02.2021 10:25 Відповісти
ківа-тупий собачий рот.
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03.02.2021 10:37 Відповісти
+++
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03.02.2021 11:30 Відповісти
А для мене ти також злочинець
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03.02.2021 10:39 Відповісти
Ущербное своих 5 копеек вставило. Кива идет нах...
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03.02.2021 10:45 Відповісти
+++
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03.02.2021 11:31 Відповісти
Кива угрожает Монике, что фапать на ее портрет больше не будет.
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03.02.2021 10:45 Відповісти
Теперь кива будет свое"шило"пытаться себе в рот засунуть
в знак протеста
адназначна
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03.02.2021 10:53 Відповісти
сегодня понравилась перекошенная рожа кума бункерной крысы...
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03.02.2021 11:01 Відповісти
И пусть взрываются ватные и зеленые пердаки!
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03.02.2021 11:37 Відповісти
"Зеленський для мене більше не президент. Курчат по осені порахуємо!" - нардеп ОПЗЖ Ківа про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 7345
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03.02.2021 12:10 Відповісти
Кива собирается "выводить народ" ?
Он давно не нюхал дубинку нацвардии на своей дурной лисине ?.
Кива, ты там тихонько дрочи и не отсвечивай, "лидер народный" ...
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03.02.2021 12:10 Відповісти
"Зеленський для мене більше не президент. Курчат по осені порахуємо!" - нардеп ОПЗЖ Ківа про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 6441
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03.02.2021 12:11 Відповісти
"Зеленський для мене більше не президент. Курчат по осені порахуємо!" - нардеп ОПЗЖ Ківа про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 4426
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03.02.2021 12:11 Відповісти
"Зеленський для мене більше не президент. Курчат по осені порахуємо!" - нардеп ОПЗЖ Ківа про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 3154
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03.02.2021 12:13 Відповісти
Люди, добрі і ось цей баран у вр, вирішує, як нам жити!! ТА ГАНЬБА ТИМ, хто вважає його людиною!!
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03.02.2021 12:29 Відповісти
Ганьба тим хто його вибрав в депутати.
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03.02.2021 12:49 Відповісти
кива от злости пыпыську себе не оторви когда в очередной раз на сессии вр будешь дрочить
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03.02.2021 12:57 Відповісти
Кива для нас - граждан Украины уже давно не политик, а черт ватный, лысая шляпа между ног медведчука. И передвигается по городу этот черт в сопровождении охраны ибо знает, шо если его кто-то встретит одного на улице - ему внятно и понятно объяснят кто он такой.
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03.02.2021 13:08 Відповісти
Ще один, "контужений"!!!
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03.02.2021 13:37 Відповісти
"Натурально,моя хвамилия Голохвастов. А то необразованное мужичье перекручивает." (с)
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03.02.2021 15:35 Відповісти
Сдохни, урод
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03.02.2021 15:48 Відповісти
Кива по ходу едет на бюджетном авто от государства ))))
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03.02.2021 21:55 Відповісти
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