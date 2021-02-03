"Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві. ВIДЕО

Російські омонівці побили журналіста Федора Худокормова під час акції протесту в Москві. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Худокормов вів прямий ефір, знімав, як силовики б'ють людей. В цей час на нього накинулися омонівці. Він встиг сказати, що він журналіст, і показав прескарту, але його двічі вдарили кийком по голові.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На протестах у Петербурзі один із поліцейських погрожував людям табельною зброєю, силовики застосовують шокери та сльозогінний газ. ВIДЕО