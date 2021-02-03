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"Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Російські омонівці побили журналіста Федора Худокормова під час акції протесту в Москві. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Худокормов вів прямий ефір, знімав, як силовики б'ють людей. В цей час на нього накинулися омонівці. Він встиг сказати, що він журналіст, і показав прескарту, але його двічі вдарили кийком по голові.
Топ коментарі
+33 Ksenia VB
показати весь коментар03.02.2021 09:59
+16 Гыг с Вами
показати весь коментар03.02.2021 10:28
+13 Tema9
показати весь коментар03.02.2021 10:03
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Будь ласка, зачекайте...
Таки все майже вірно...
и кричать слава росЦии, чечня КРУТОО
Никогда мы не будем братьями... - так как вам до нас далеко...
Мы встали один за всех и все-за одного и сожги такую же падаль , которая нас пыталась убить в 2013-2014 на майдане !
А вы - терпите...
В живот - ногой!
Эл. шокер - в пах!
Дубинкой - лихо по мозгах!
Стоят России царь и строй
На ,,Новичке" и палачах.
Кого из мудрых ни спроси,
Другой опоры нет Руси!
Ее земля давно, увы,
Смесь тел казненных и крови!