Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
В українському інфополі розірвалася справжня бомба, і Богдан Буткевич у екстреному "Без цензури" розкладає по поличках цю, без сумніву, історичну подію.
У це важко повірити, але Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака та належних йому телеканалів "Ньюсван", ЗІК і 112. По факту ці санкції передбачають припинення діяльності телеканалів. Санкції проти телеканалів запроваджуються терміном на 5 років. У "Ньюсван", ЗІК і 112 будуть заблоковані активи, їм анулюють ліцензії і заборонили користуватися телекомунікаційними мережами. Також канали не зможуть виконувати економічні та фінансові зобов'язання і втратять право виводити капітали за межі України.
Персональні санкції проти Козака також діятимуть 5 років. У нього заблоковані активи, він позбувся права укладати угоди, виконувати економічні та фінансові зобов'язання й виводити капітали з України. Як тепер працюватимуть (якщо взагалі працюватимуть) ці рупори російської пропаганди в Україні? Чи справді російський вплив в Україні позбудеться інформаційного поля? І головне: чому заблоковані медіа-помийки не мають жодного стосунку до журналістики та свободи слова?
Дивіться у екстреному випуску "Без цензури"!
А як ви ставитеся до блокування телеканалів Медведчука? Залишайте коментар на підтримку каналу, ставте лайк і підписуйтеся на оновлення, якщо ви ще цього не зробили. Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти. Тут ми разом із вами відвойовуємо український ютуб!
Будь ласка, зачекайте...
Коли що, то це був сарказм...)
Муля Слобожанска
@MullyaMia
Vova Holobutsky разом з Vova Golobutskyi.
Відключаємо своі атомні реактори і починаємо купувати електрику у Росії - козаки тримають язик в дупі, а потім виключаємо проросійські канали, - і патріотичний народ в екстазі. Я зараз під шумок ще підняв би ціни на комуналку.
А так - типичные князьки пытаются отстаивать свои интеерсы.
А тепер - спокійно.
1. Закриття проросійських каналів прив'язали до конкретної персони - Козака.
2. Козак - лише номінальний власник. Протягом кількох днів, всі канали перепишуть на нову підставну особу, яка не під санкціями. Компанії-власники теж змінять. На цьому - все.
3. Але кілька днів іде розкрутка теми з судами та іншими ритуальними танцями: інформаційне поле займають канали Медведчука. Сам факт стає приводом для консолідації електората ОПЗЖ: своіх абідєлі.
4. Всі канали починуть працювати після зміни власника. До каналів підвищується увага, ОПЗЖ і проросійський наратив укріплюється.
Вибачте, що зіпсував свято.
Так хто Зеленський?
В.Ар´єв
Які ще старожили?
Вообще-то владельцу запрещено проводить какие-либо операции со своим имуществом. Почитайте, что входит пакет санкций, прежде чем тирижировать примитивизмы.
Во всех смыслах.
Хорошо шо сам Б*гдан, а не сама как ее там, двойная нашо-кацапская фамилия, что с таким голосом, шо аж звук на минимум надо дабы в ушах не резало, говорит.
причем вна стримах она с напарником - не так взвизгивает то.
не, ну реально, если "самая крепкая аналитика", то пжлст., не нужно шоб слушатели вздрагивали от высокого тона, или как там. За таким тембром мона Найтвиш послушать, но там под музло хотя бы и всем нравится.
https://www.youtube.com/watch?v=r68pw16-aJo
и потом подкидаешь дров и .... опять смотришь, ты понял шо делать то? не благодари.
Песики ,що щодня обріхували мене ,
коли я поравсь на своїм обійсті,замовкли,
бо шось реально здохло не в лісі , а в місті.
Я отримую більше спокою в своїм існуванні,
нерви відпочивають ,наче випив грам двісті.
Може вони жеруть жирну юшку,
може на них нагорлав хазяїн,
може їх підстілку прогризли миші,
я просто не переймаюсь причиною ,
цього казусу --- я радію тиші.
Три ватные антиукраинские помойки закрыть - это много стоит.
Истерикой врагов из ОПЗЖ доволен. Считаю, что нужно идти дальше и накладывать персональные экономические санкции против твари медведчука и всех членов банды ОПЗЖ. В идеале уголовные дела и в СИЗО, вместе с портновым