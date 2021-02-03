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Зеленський (17439) санкції (6842) 112_Україна (173)

Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! ВIДЕО

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В українському інфополі розірвалася справжня бомба, і Богдан Буткевич у екстреному "Без цензури" розкладає по поличках цю, без сумніву, історичну подію.

У це важко повірити, але Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака та належних йому телеканалів "Ньюсван", ЗІК і 112. По факту ці санкції передбачають припинення діяльності телеканалів. Санкції проти телеканалів запроваджуються терміном на 5 років. У "Ньюсван", ЗІК і 112 будуть заблоковані активи, їм анулюють ліцензії і заборонили користуватися телекомунікаційними мережами. Також канали не зможуть виконувати економічні та фінансові зобов'язання і втратять право виводити капітали за межі України.

Персональні санкції проти Козака також діятимуть 5 років. У нього заблоковані активи, він позбувся права укладати угоди, виконувати економічні та фінансові зобов'язання й виводити капітали з України. Як тепер працюватимуть (якщо взагалі працюватимуть) ці рупори російської пропаганди в Україні? Чи справді російський вплив в Україні позбудеться інформаційного поля? І головне: чому заблоковані медіа-помийки не мають жодного стосунку до журналістики та свободи слова?

Дивіться у екстреному випуску "Без цензури"!

А як ви ставитеся до блокування телеканалів Медведчука? Залишайте коментар на підтримку каналу, ставте лайк і підписуйтеся на оновлення, якщо ви ще цього не зробили. Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти. Тут ми разом із вами відвойовуємо український ютуб!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статистика YouTube: Сумарна аудиторія NewsOne, "112 Україна" та ZIK становить 16 тис. осіб. СКРИНШОТИ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Заборонити коллаборантську партію ОПЗЖ в Украіні !
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03.02.2021 10:18
+16
Ну Слава Богу начало положено ,теперь надо и самого Медведчука с сотоварищами упаковать надёжно на нары ... Проект "Без цензуры": конец медведчуковского телевизионного ада! - Цензор.НЕТ 5336
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03.02.2021 10:19
+9
ОПЗЖ отримала привід для мега-піару, ЗЕля отримав образ патріота, але канали так і будуть працювати
А тепер - спокійно.
1. Закриття проросійських каналів прив'язали до конкретної персони - Козака.
2. Козак - лише номінальний власник. Протягом кількох днів, всі канали перепишуть на нову підставну особу, яка не під санкціями. Компанії-власники теж змінять. На цьому - все.
3. Але кілька днів іде розкрутка теми з судами та іншими ритуальними танцями: інформаційне поле займають канали Медведчука. Сам факт стає приводом для консолідації електората ОПЗЖ: своіх абідєлі.
4. Всі канали починуть працювати після зміни власника. До каналів підвищується увага, ОПЗЖ і проросійський наратив укріплюється.
Вибачте, що зіпсував свято.
Так хто Зеленський?
В.Ар´єв
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03.02.2021 10:25
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недоработка я бы к стенке поставил всех журналюшек проституток с этих каналов чтобы впредь в стране где ты родился выжил тебя лечили выучили а ты лайном поливаешь... Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 8695
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03.02.2021 10:30 Відповісти
Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 9730 Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 5775
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03.02.2021 10:31 Відповісти
Заборонити коллаборантську партію ОПЗЖ в Украіні !
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03.02.2021 10:18 Відповісти
Конец? А как же наши "самые честные в мире" суды?
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03.02.2021 10:19 Відповісти
Про суды в этом видео тоже есть пояснение.
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03.02.2021 10:43 Відповісти
А тебе пепо подсказал на 11,80 за выс@р? Не маловато, алень шыкаладный?
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03.02.2021 16:41 Відповісти
Конец не конец, но я боюсь, чтобы клоун не сдал назад, сейчас на него будут давить все его ватное окружение, и если эти помойки вернуться в эфир у них рейтинг будет самый высокий.
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03.02.2021 10:19 Відповісти
Ну Слава Богу начало положено ,теперь надо и самого Медведчука с сотоварищами упаковать надёжно на нары ... Проект "Без цензуры": конец медведчуковского телевизионного ада! - Цензор.НЕТ 5336
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03.02.2021 10:19 Відповісти
Вперед порохоботи, це ж при Зеленському розвалюють одне з "досягнень" попереднього гетьмана))))
Коли що, то це був сарказм...)
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03.02.2021 10:21 Відповісти
Ти ще скажи що це Зеля ввів санкції з доброї волі . Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 9193 .
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03.02.2021 10:26 Відповісти
Напомни, когда это решение СНБО было принято?
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03.02.2021 10:45 Відповісти



Муля Слобожанска

@MullyaMia


Vova Holobutsky разом з Vova Golobutskyi.
Відключаємо своі атомні реактори і починаємо купувати електрику у Росії - козаки тримають язик в дупі, а потім виключаємо проросійські канали, - і патріотичний народ в екстазі. Я зараз під шумок ще підняв би ціни на комуналку.
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03.02.2021 10:23 Відповісти
Відомий порохоботський пропагандон цей Голобуцький.
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03.02.2021 10:27 Відповісти
Согласен что нельзя закупать электроэнергию у врага, но вспомним Крым - он был завоёван в принципе с помощью пропаганды то есть телевизора. Да и в самом начале оккупации в первую очередь рашисты захватывали телевышки.
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03.02.2021 11:40 Відповісти
А чомусь про таку ж зливну яму "наш" ніхто і не згадує
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03.02.2021 10:23 Відповісти
Потому, что весь пакет документов против этих трёх помоек уже был подготовлен ещё в 18ом году. А по "наш" необходимо провести работу. Но вопрос: есть ли кому?
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03.02.2021 10:47 Відповісти
Прикол в том,что СНБО ввело санкции не против каналов,а против всей собственности Тараса Козака за...отмывание денег от торговли ОРДЛО.То есть за терроризм.
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03.02.2021 10:23 Відповісти
І це і тактично і стратегічно правильний крок!
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03.02.2021 11:31 Відповісти
Это не медийная бомба, это просто то что должно было быть еще в 2015м. В нормальный странах, где олигархат не держит так за яйца наших политиков это сделали бы моментально.
А так - типичные князьки пытаются отстаивать свои интеерсы.
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03.02.2021 10:24 Відповісти
ура наконец конец!
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03.02.2021 10:24 Відповісти
Конец? Открывай новый канал на другого владельца.
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03.02.2021 11:55 Відповісти
ОПЗЖ отримала привід для мега-піару, ЗЕля отримав образ патріота, але канали так і будуть працювати
А тепер - спокійно.
1. Закриття проросійських каналів прив'язали до конкретної персони - Козака.
2. Козак - лише номінальний власник. Протягом кількох днів, всі канали перепишуть на нову підставну особу, яка не під санкціями. Компанії-власники теж змінять. На цьому - все.
3. Але кілька днів іде розкрутка теми з судами та іншими ритуальними танцями: інформаційне поле займають канали Медведчука. Сам факт стає приводом для консолідації електората ОПЗЖ: своіх абідєлі.
4. Всі канали починуть працювати після зміни власника. До каналів підвищується увага, ОПЗЖ і проросійський наратив укріплюється.
Вибачте, що зіпсував свято.
Так хто Зеленський?
В.Ар´єв
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03.02.2021 10:25 Відповісти
ЗЕ- молодець. На відміну від Пороха, який засцяв на вимогу суспільства закрити ці канали.
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03.02.2021 10:29 Відповісти
...і навіть Зеленського за антиукраїнську пропаганду не зміг посадити...
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03.02.2021 10:31 Відповісти
Не можна посадити за те, чого нема- тим більше, коли ти не суд. Перед коментуванням вивчи, що президент може, а що ні, невігласе.
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03.02.2021 10:33 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що нічого антиукраїнського у висловлюваннях Зеленського та його 95 кварталу не було?
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03.02.2021 10:45 Відповісти
Нічого, що б хоч якось порушувало законодавство України. Хоча я точно не прихильник їх творчості з 2013 року.
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03.02.2021 10:47 Відповісти
Брешешь як завжди.
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03.02.2021 11:56 Відповісти
В мене гасло на Фейсбук "За правду тебе будуть ненавидіти!". Та й старожили знають, що я ненавиджу брехню.
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03.02.2021 12:00 Відповісти
Що з того що ти там щось намалював на фейсбуці.
Які ще старожили?
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03.02.2021 12:10 Відповісти
Брись.
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03.02.2021 12:16 Відповісти
А так гарно співав - "правда... старожили...". Звичайний троль-пропагандон.
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03.02.2021 12:18 Відповісти
"Каналы перепишут"... видимо на маму?
Вообще-то владельцу запрещено проводить какие-либо операции со своим имуществом. Почитайте, что входит пакет санкций, прежде чем тирижировать примитивизмы.
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03.02.2021 13:35 Відповісти
Петикам важна команда фас и погадить. Думать - это вообще не про них
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03.02.2021 16:47 Відповісти
Смотрите, как похорошел Зеленский. Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 5074
Во всех смыслах. Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 7210
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03.02.2021 10:27 Відповісти
А ти за кого голосував?
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03.02.2021 10:32 Відповісти
За НАШЕГО Президента! Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 5939
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03.02.2021 10:34 Відповісти
Вот что папа Байден животворящий делает! Вова все понял, вазелин не поможет, пришлось срочно становиться хорошим!
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03.02.2021 10:28 Відповісти
Думаю просто пиар ход. ПО факту - ничо не изменится. Медведчук свою газету на каждом перекрестке в каждое авто тычет.
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03.02.2021 10:30 Відповісти
Ой да ладно конец, уже скоро зарегистрируют новые каналы или купят и переделают те что есть. А вот Зеля оказался брехуном в очередной раз когда говорил что не закроет ни один канал.
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03.02.2021 10:31 Відповісти
Горит, от того что закрыли твои помойки?
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03.02.2021 11:57 Відповісти
Підтримую думки автора блогу.
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03.02.2021 10:33 Відповісти
Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 4459
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03.02.2021 10:34 Відповісти
Потом послушаю
Хорошо шо сам Б*гдан, а не сама как ее там, двойная нашо-кацапская фамилия, что с таким голосом, шо аж звук на минимум надо дабы в ушах не резало, говорит.
причем вна стримах она с напарником - не так взвизгивает то.

не, ну реально, если "самая крепкая аналитика", то пжлст., не нужно шоб слушатели вздрагивали от высокого тона, или как там. За таким тембром мона Найтвиш послушать, но там под музло хотя бы и всем нравится.
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03.02.2021 10:35 Відповісти
Само смогло прочесть, что наваяло? Попробуй разок
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03.02.2021 16:50 Відповісти
идешь на.....
https://www.youtube.com/watch?v=r68pw16-aJo
и потом подкидаешь дров и .... опять смотришь, ты понял шо делать то? не благодари.
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03.02.2021 17:09 Відповісти
избавить медиа среду от этого шлака - это хорошо. я далек от того, чтобы аплодировать стоя, но точно приятно удивлен. пусть это станет началом доброй традиции - изгнание московских пропагандонов.
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03.02.2021 10:35 Відповісти
В этой суете забыли ещё о одном канале , как по мне не мение пропарашенский - НАШ.
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03.02.2021 10:37 Відповісти
Як же ж так трапилось що ті канали відкрили за патріота Петра Олексійовича...
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03.02.2021 10:43 Відповісти
Ти вважаєш Зеленського більшим українцем, ніж Порошенко?
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03.02.2021 10:48 Відповісти
Не відкрили, а придбали.
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03.02.2021 11:58 Відповісти
Саме так, дякую за уточнення.
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03.02.2021 12:58 Відповісти
Ведите свою пропаганду Вконтакте теперь или валите к своему корешу пороху на прямой
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03.02.2021 11:29 Відповісти
Чергове доведення аксіоми - або український президент стає українським націоналістом, або тікає до Ростова. Ким стане ЗЕ, питання часу. Поки можна констатувати стриманий оптимізм стосовно першого варіанту.
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03.02.2021 11:34 Відповісти
"Надеемся, что свою позицию власть подкрепит солидным правовым обоснованием, которое, очевидно, понадобится в судах, чтобы защитить решение и обеспечить его воплощение в жизнь. Но для этого надо отстранить всю пророссийскую команду Портнова, всех этих татаровых, смирновых, бабиковых и иже с ними, которые окопались в офисе Зеленского и незаконно давят на суды и правоохранительные органы.Источник: https://censor.net/ru/n3245692
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03.02.2021 11:58 Відповісти
Недолугий репчик:
Песики ,що щодня обріхували мене ,
коли я поравсь на своїм обійсті,замовкли,
бо шось реально здохло не в лісі , а в місті.
Я отримую більше спокою в своїм існуванні,
нерви відпочивають ,наче випив грам двісті.
Може вони жеруть жирну юшку,
може на них нагорлав хазяїн,
може їх підстілку прогризли миші,
я просто не переймаюсь причиною ,
цього казусу --- я радію тиші.
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03.02.2021 12:01 Відповісти
этого полицаевского Выродка в месте с ОПГ за ЖоПу на пожизняк с полной конфискацией а его подстилку марченко обменять у ее кума не всех Украинских заложников!!!!
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03.02.2021 12:02 Відповісти
І це Байден при владі всього 10 днів, далі буде.
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03.02.2021 12:05 Відповісти
Браво товарищ Зеленский! Сделал, то что мы (Украина) должны были сделать еще несколько лет назад. Если это не шантаж ОПЗЖ и не предмет торга - то респект вдвойне.
Три ватные антиукраинские помойки закрыть - это много стоит.

Истерикой врагов из ОПЗЖ доволен. Считаю, что нужно идти дальше и накладывать персональные экономические санкции против твари медведчука и всех членов банды ОПЗЖ. В идеале уголовные дела и в СИЗО, вместе с портновым
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03.02.2021 12:24 Відповісти
Как ета, парАшенка нє ввьол санкциі в 2018? Нівєрю! Нє мог чєстнєйшей души чєлавєк, із такімі троґатєльнимі патріатічєскімі слоґанамі, как #армійамовавіра, нє ввєсті санкциі протіф мєдвєдчюка! Ета фсьо клєвєта пятай калони! Караул, ловітє ОхєндакрИмля, Богдана Буткевича!
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03.02.2021 12:25 Відповісти
ОПЗЖ догоняет Зелю и СН по рейтингам... -- причём тут патриотика, национализм и интересы Украины?
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03.02.2021 13:57 Відповісти
Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 9522
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03.02.2021 16:53 Відповісти
Жестко, но правильно.
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03.02.2021 18:58 Відповісти
Таке враження, що цей чувак з підвалу віщає - картинка позорище за дикцію краще промовчати .... давайте текстову версію.
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03.02.2021 20:04 Відповісти
НЕ ВЕРЮ! в платежках и в ценах ничего не измениться, по селам люди ничего и так не смотрят экономят на электроэнергии. А они договорятся, интересная игра.
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03.02.2021 20:25 Відповісти
Ублюдочні антиукраїнські журнашлюхи повинні бути позбавлені громадянства і викинуті з країни
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03.02.2021 21:10 Відповісти
 
 