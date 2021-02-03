"Ви всі загинете, бо ви диявол! Фашистський диявол", - Рабінович заспівав "Вставай, страна огромная..." і оголосив про початок імпічменту Зеленському. ВIДЕО

ОПЗЖ має намір ініціювати процедуру імпічменту президенту Володимиру Зеленському через блокування мовлення телеканалів, підконтрольних Віктору Медведчуку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з трибуни парламенту заявив нардеп ОПЗЖ Вадим Рабінович.

"Ми ініціюємо процедуру імпічменту президента Зеленського, який познущався з виборців і країни. Сьогодні фашизм у нашій країні отримав свій колір - зелений. Але як наші діди й батьки свого часу зупинили і перемогли фашизм, ми - їхні нащадки, зробимо те саме і переможемо. Но пасаран! Фашизм не пройде! І ви всі загинете, бо ви диявол! Фашистський диявол", - сказав Рабінович і заспівав перший рядок радянської пісні часів Другої світової війни "Вставай, страна огромная...".

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