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Зеленський (17439) імпічмент (264) Рабінович (189) Опозиційна платформа - За життя (466)

"Ви всі загинете, бо ви диявол! Фашистський диявол", - Рабінович заспівав "Вставай, страна огромная..." і оголосив про початок імпічменту Зеленському. ВIДЕО

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ОПЗЖ має намір ініціювати процедуру імпічменту президенту Володимиру Зеленському через блокування мовлення телеканалів, підконтрольних Віктору Медведчуку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з трибуни парламенту заявив нардеп ОПЗЖ Вадим Рабінович.

"Ми ініціюємо процедуру імпічменту президента Зеленського, який познущався з виборців і країни. Сьогодні фашизм у нашій країні отримав свій колір - зелений. Але як наші діди й батьки свого часу зупинили і перемогли фашизм, ми - їхні нащадки, зробимо те саме і переможемо. Но пасаран! Фашизм не пройде! І ви всі загинете, бо ви диявол! Фашистський диявол", - сказав Рабінович і заспівав перший рядок радянської пісні часів Другої світової війни "Вставай, страна огромная...".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+142
"Вы все погибните потому, что вы дьявол! Фашистский дьявол", - Рабинович спел "Вставай, страна огромная..." и объявил о начале импичмента Зеленскому - Цензор.НЕТ 9987
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03.02.2021 10:45
+122
в наши часи еврей-рашист не удивляет.
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03.02.2021 10:44
+111
Удар "в сеце демократии ОПЗЖ" -
"Вы все погибните потому, что вы дьявол! Фашистский дьявол", - Рабинович спел "Вставай, страна огромная..." и объявил о начале импичмента Зеленскому - Цензор.НЕТ 737
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03.02.2021 10:50
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Вставай за Моисеем(Рабиновичем))))
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04.02.2021 10:58 Відповісти
Повесить бы , его портрет в тирах. Думаю ,попадали бы все в 10🎯
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04.02.2021 10:59 Відповісти
"Ви всі загинете, бо ви диявол! Фашистський диявол", - Рабінович заспівав "Вставай, страна огромная..." і оголосив про початок імпічменту Зеленському - Цензор.НЕТ 5145
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04.02.2021 13:16 Відповісти
Фаховий шахрай - антифашист, який ошукав легенду радянської авіації Героя СРСР Валентину Грізадубову і фахово розкрадав радянську власність(мабуть цім під час ВВВ займались його діди), так він ще і співає!"Ви всі загинете, бо ви диявол! Фашистський диявол", - Рабінович заспівав "Вставай, страна огромная..." і оголосив про початок імпічменту Зеленському - Цензор.НЕТ 8100
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04.02.2021 13:37 Відповісти
Маски сброшены...
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04.02.2021 18:07 Відповісти
Песня "Вставай стгана аггомная" в исполнении вадика габиновича под аккомпанемент медведчука. Шлягер, однако... И символично. В начале российской оккупации Донбасса эту песню истерично визжал бывший торговец курятиной захарченко, выступая на тамошних митингах.... Потом с автоматом из "Детского мира" вдрызг пьяный бегал Лондон брать... Русским спецназовцам это надоело... Финиш захарченки известен. Габинович будет не раз завидовать захарченке...
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04.02.2021 19:16 Відповісти
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