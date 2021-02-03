Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Один з лідерів ОПЗЖ, кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук спростував зв'язок телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Згідно із законом, на підставі якого винесені санкції, економічні та інші, вони не можуть бути застосовані щодо громадян України, а також юридичних осіб, зареєстрованих за українським законодавством", – наголосив Медведчук.
Він наголосив, що санкції можна застосувати лише проти нерезидентів, осіб, які мають іноземне громадянство, а також осіб без громадянства та іноземних юридичних компаній.
"Інших підстав для застосування санкцій до громадянина України, народного депутата України, члена політради нашої партії Тараса Козака немає. Ні в чинному законодавстві, ні в Конституції", – сказав Медведчук.
"Не знаю, чи думав він, на що він іде. Не знаю, як і хто йому порадив або хто ним керував, а я думаю, що тут є очевидний елемент зовнішнього управління, але він зробив те, що погубить його політично як президента країни", - сказав Медведчук.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
предательство - это в генах...начиная с папаши.
Скажи спасибо "внешнему", что твой канал "Г+Г" не закрыл! Надеюсь, пока не закрыл...
Далее будет интересней.
Мертветчуки - сосите падлы, сосите ...й
Под управлением Америки Япония, Корея, Сингапур и другие стали настоящими Тиграми.
А с русско-кагебешным миром в голове можно стать только завистливым вонючим скунсом.
соросята, внєшнєє управлєніє, бІндєри, фошиЗди, ко, ко, ко....