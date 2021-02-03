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Медведчук (1323) Росія (47217) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Один з лідерів ОПЗЖ, кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук спростував зв'язок телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Згідно із законом, на підставі якого винесені санкції, економічні та інші, вони не можуть бути застосовані щодо громадян України, а також юридичних осіб, зареєстрованих за українським законодавством", – наголосив Медведчук.

Він наголосив, що санкції можна застосувати лише проти нерезидентів, осіб, які мають іноземне громадянство, а також осіб без громадянства та іноземних юридичних компаній.

"Інших підстав для застосування санкцій до громадянина України, народного депутата України, члена політради нашої партії Тараса Козака немає. Ні в чинному законодавстві, ні в Конституції", – сказав Медведчук.

Читайте: Ще під час засідань ТСК Ради СБУ визнала, що Козак пов'язаний з грошима РФ через Медведчука, - нардепка "Голосу" Устінова

"Не знаю, чи думав він, на що він іде. Не знаю, як і хто йому порадив або хто ним керував, а я думаю, що тут є очевидний елемент зовнішнього управління, але він зробив те, що погубить його політично як президента країни", - сказав Медведчук.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+65
... Заявил абсолютно независимый кум путина.
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03.02.2021 14:49
+52
Медведчук о блокировке каналов своего соратника Козака: Очевидный элемент внешнего управления Зеленским - Цензор.НЕТ 9899
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03.02.2021 14:48
+52
шоб ти сдохло падло !!!!
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03.02.2021 14:49
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а как это ******* может свободно к своему куму ездить в Мааскву!? потом также беспрепятственно вьезжать в Украину? ну понятно, что ему официально не могут лапти скрутить, но есть же и другие методы решения вопроса, он же наносит откровенный вред и пакости Украине!
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03.02.2021 15:37 Відповісти
Байден щож ти робиш!!!!
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03.02.2021 15:37 Відповісти
готовься чертило на выход, ты следующий! а не фиг было нашего вову зависимым называть! он тебе сделает козью морду!
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03.02.2021 15:38 Відповісти
Сподіваюсь у Медведчука скоро трапиться інфаркт або інсульт
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03.02.2021 15:39 Відповісти
Не желай зла другим, оно придет к тебе
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03.02.2021 18:32 Відповісти
так он уже перекошенній, с лета, говорят, что-то уже было
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04.02.2021 14:25 Відповісти
Стул Мертвечука
Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським - Цензор.НЕТ 5081
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03.02.2021 15:40 Відповісти
а кадыров не твоим гудком управляет???
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03.02.2021 15:40 Відповісти
Ну ты Медведчук и мразь , пойди ***** своему пожалуйся . Все , что есть у этого козла , все за счет Украины , а он ее решил продать по дороже , неблагодарная скотина Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським - Цензор.НЕТ 2954
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03.02.2021 15:41 Відповісти
А ты, курво, кем управляешься?!
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03.02.2021 15:42 Відповісти
Все Говно всплыло на этом интервью , Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським - Цензор.НЕТ 8594
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03.02.2021 15:45 Відповісти
Супер санкции! Ещё бы тебя, прихвостень ботоксного карлика, за решётку посадили. Народ бы ликовал!
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03.02.2021 15:49 Відповісти
кстати они все еще в ютубе есть и стримят хоть бы там забанили))
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03.02.2021 15:49 Відповісти
У Мертвечука и его говноканалы с )(уйлом одно обьяснение что нами управляет сша,чтоб сделать не нам хорошо а насолить россии,он это повторял недавно и рос пропагандоны также,так зачем нам такие антиукраинские каналы они ни чем не отличаются от россия 24
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03.02.2021 15:50 Відповісти
Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським - Цензор.НЕТ 900
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03.02.2021 15:51 Відповісти
Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським - Цензор.НЕТ 3716
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03.02.2021 16:12 Відповісти
А тобой кто управляет, старый предатель? Небось до сих пор в архивах КГБ пылится компромат на тебя,а ты подобострастно прислуживаешь оккупантам...
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03.02.2021 15:55 Відповісти
а уже 67 лет, всё мало, мало... а сын живет и учится в Швейцарии. уже и месторождение подарил Путин, а всё мало
предательство - это в генах...начиная с папаши.
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04.02.2021 14:05 Відповісти
Я не хочу бути злим, але я хочу, щоб цей кгбіський виродок, кум фашиста-путіна.син посібника фашистської Німетчини, бивший зек, який побив юнака і мав вирок на чотири роки, а кгб відмазало---згинув з території нашої України, або сів в тюрму. Мерзотник і гнида--це тобі оцінка від внука і сина діди якого і близьки рідні загинули в гомадянську і другу світову війни через нелюдів леніна,сталіна і гітлера.
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03.02.2021 16:00 Відповісти
Зе, подними падающий рейтинг! Мертвечука на нары! Не останавливайся, будь как Голобородько 😜😜😜
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03.02.2021 16:07 Відповісти
это было бы класс!
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04.02.2021 14:06 Відповісти
По словам айфончука, очень сильное "внешнее управление", сначало ***** заставило закрыть оппозиционные каналы, по *********, теперь зЕ заставило! Айфончук ты хоть изредка соображай чьё там хрюкаешь, конечно если есть чем, но не лишней!
Скажи спасибо "внешнему", что твой канал "Г+Г" не закрыл! Надеюсь, пока не закрыл...
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03.02.2021 16:18 Відповісти
Ни о какой "свободе слова" ,"СМИ" "политических преследований" и т.д. здесь и речи нет. Данные каналы ТВ - это не что иное , как информационная подлая диверсия внешнего врага РФ и именно на внешнего врага работают за его же деньги все эти Козаки. Мертверчуки, Грабиновичи, и Муфричи и их гнилые каналы со всякими паскудами. Там, где речь идет о безопасности и территориальной целостности нашего государство, всякая политика кончается, тогда надо просто драться за свою Родину со всяким отребьем, которому она не нужна.
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03.02.2021 16:21 Відповісти
А всего то прошло лишь 10 дней как Байден стал президентом.
Далее будет интересней.
Мертветчуки - сосите падлы, сосите ...й Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським - Цензор.НЕТ 8091

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03.02.2021 16:24 Відповісти
Московские мрази под видом Украинцев по всем веткам визжат что это Байден приказал прихлопнуть русомразную падаль. Это же самое про «внешнее управление» визжат и мертвечук и все парашные пропагандоны. Типа все связано только с приходом Байдена. Хитрые блляди не упоминают более явный фактор - что в московском сатанате в связи с навальным в эти дни не до Украины - и этим правильно воспользовалась власть в Киеве
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03.02.2021 16:37 Відповісти
Ця мразота на гроші кацап)(уйла,викупило тб канали та перетворило їх в смітники,і ще роззявляє свого рота за якесь там керування з закордону.
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03.02.2021 16:38 Відповісти
Насправді воно нічого не має проти зовнішнього управління, головне, щоб керівниками були кремлядь та гебня...
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03.02.2021 18:43 Відповісти
а каналы антиукраинские эти как грибы растут - уже их 7-8 штук.
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04.02.2021 14:08 Відповісти
Не хрен сильно переживать за КОЗАКА и рвать дупу !!Следствие и суды могут идти годами и десятилетиями!! А к тому времени , я думаю успеют подохнут и всякие там российкие ворюги рабиновичи и Чавкающий Медведчук и российский петух Погребинский и истеричка Бондаренко и многие другие!! .....Никто, ничего , не должен торопится отменять! Вот пуйло -***** уже пять -шесть лет не выполняет решение судов Европы,.о возмещении затрат Акционерам ЮКОСА или убийство путиным трёх лидеров опозиции России, (Политковской и других) и ничего!! С ним все лидеры государств мира встречаются, жмут ему руку и даже плодотворно торгуют, не смотря на многочисленные санкции!! Так , что не всё так безнадёжно!!! Может к тому времени и, даст бог, путин здохнет!!!
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03.02.2021 16:46 Відповісти
Завыл кремлевский иуда. А глазки красные, ночки не доспал, выл как **** в мороз.
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03.02.2021 16:47 Відповісти
и получил п.... от Пукина. Шо делать, шо делать? Он думал, что окончательно лапшу повесил украинцам, регулярно ездит в Мацкву за советами, и своих с собой прихватывает , сидит рядом с вором и бандитом Рабиновичем в Раде
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04.02.2021 14:11 Відповісти
И эта тварь что то ещё млямлит!!! Оно медвечуковское чмо руководимо точно уе б ком Путиным
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03.02.2021 17:18 Відповісти
Если твари опзжд вылезут на улицу то мы их загоним под стол очень быстро. Кастет лежит на тумбочке в прихожей, ждёт какого нибудь Шарикова
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03.02.2021 17:21 Відповісти
вся твоя, мертвечук, деятельность, как и твоих прихлебателей, это очевидный элемент внешнего управления кремлядями
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03.02.2021 17:28 Відповісти
Скільки Медведчук біди зробив для України, і готовий, як він каже, "боротися" далі. За що ця його боротьба? Йому вже пора починати спокутувати...якщо це можливо
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03.02.2021 17:55 Відповісти
Про очевидный элемент внешнего управления с Кремля забыл?
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03.02.2021 17:58 Відповісти
Если Зеленский - "под управлением Америки", то Медведчук вообще без своей головы.
Под управлением Америки Япония, Корея, Сингапур и другие стали настоящими Тиграми.
А с русско-кагебешным миром в голове можно стать только завистливым вонючим скунсом.
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03.02.2021 17:59 Відповісти
Да,это внешнее управление. И против США ты не попрёшь,@баный кощей. Себя скорее сгубишь гнида кацапская.
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03.02.2021 18:01 Відповісти
Массоны, Сорос, Ротшильд, бе-бе-бе, гуманоиды с марса, русскоязычная челюсть, не забудем не простим, Гейтс всех чипировал, американские лаборатории, бла-бла-бла...
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03.02.2021 18:36 Відповісти
цьому лайну тексти готують в адміністрації пуйла?

соросята, внєшнєє управлєніє, бІндєри, фошиЗди, ко, ко, ко....
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03.02.2021 18:40 Відповісти
всіх в ліфт!

Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським - Цензор.НЕТ 6233
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03.02.2021 18:48 Відповісти
Ляльки зовнішнього керуваня?
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03.02.2021 20:09 Відповісти
Путин заставил, по каналу Роисся1 вчера передали!
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03.02.2021 19:06 Відповісти
ДА ОН ПРОСТО ДЕБИЛ !!!
Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським - Цензор.НЕТ 7824
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03.02.2021 19:49 Відповісти
Чого ця тварь ще в Україні?!
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03.02.2021 20:03 Відповісти
Вони ЗА зовнішне керуваня,але тільки з кремля!
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03.02.2021 20:10 Відповісти
АХМЕТОВА ЕЩЁ БЫ КТО ТО ПРИЖАЛ !!!!!
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03.02.2021 21:41 Відповісти
уже, бо все спродуе.
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04.02.2021 07:43 Відповісти
кремлевская марионетка оду верности внешнему управлению запела.
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04.02.2021 07:42 Відповісти
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