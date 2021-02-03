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Апеляційний суд змінив запобіжний захід Котеленець (Фортуні) на домашній арешт: її звільнили з-під варти в залі суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід ветеранці АТО/ООС Вікторії Котеленець з утримання плід вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Колегія суддів у складі Лашевич, Рибак і Ященко розглянула апеляцію на запобіжний захід ветерану АТО/ООС Вікторії Котеленець (Фортуні) у вигляді утримання під вартою без права на заставу і вирішила змінити її на цілодобовий домашній арешт. Котеленець звільнили з-під варти в залі суду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Варто зазначити, що в зал суду викликали швидку допомогу. Матері Котеленець стало зле перед оголошенням рішення суду. У неї підозрюють напад епілепсії.

Апеляційний суд змінив запобіжний захід Котеленець (Фортуні) на домашній арешт: її звільнили з-під варти в залі суду 01
Апеляційний суд змінив запобіжний захід Котеленець (Фортуні) на домашній арешт: її звільнили з-під варти в залі суду 02
Апеляційний суд змінив запобіжний захід Котеленець (Фортуні) на домашній арешт: її звільнили з-під варти в залі суду 03
Апеляційний суд змінив запобіжний захід Котеленець (Фортуні) на домашній арешт: її звільнили з-під варти в залі суду 04
Апеляційний суд змінив запобіжний захід Котеленець (Фортуні) на домашній арешт: її звільнили з-під варти в залі суду 05
Апеляційний суд змінив запобіжний захід Котеленець (Фортуні) на домашній арешт: її звільнили з-під варти в залі суду 06
Апеляційний суд змінив запобіжний захід Котеленець (Фортуні) на домашній арешт: її звільнили з-під варти в залі суду 07
Апеляційний суд змінив запобіжний захід Котеленець (Фортуні) на домашній арешт: її звільнили з-під варти в залі суду 08
Апеляційний суд змінив запобіжний захід Котеленець (Фортуні) на домашній арешт: її звільнили з-під варти в залі суду 09
Апеляційний суд змінив запобіжний захід Котеленець (Фортуні) на домашній арешт: її звільнили з-під варти в залі суду 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

2 лютого Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Котеленець: "Затримана за нібито участь у "параді" бойовиків Вікторія Котеленець (Фортуна): "Колись я вже говорила з есбеушником. Він пильно мене розглядав, розпитував. Потім сказав, що то не я"

Нагадаємо, ветеранку Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоювання українських полонених на "параді" в Донецьку. Вікторію Котеленець поліція затримала через зовнішню схожість з терористкою "ДНР", яка конвоювала українських військових на "параді полонених" в окупованому Донецьку влітку 2014 року. Котеленець затримали в Міністерстві ветеранів 19 січня, куди вона прийшла отримувати посвідчення учасника бойових дій. З 2015 по 2017 роки вона воювала в лавах ДУК "Правий сектор", а потім - Української добровольчої армії. Чоловік Вікторії - лейтенант ЗСУ. Суд відправив матір двох малолітніх дітей у СІЗО на 60 діб без права внесення застави.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
а отпустить и принести извинения, слабо?
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03.02.2021 17:01
+19
Вся эта ...ренатень свидетельствует только об одном: судебной системы нет. Судьи как флюгеры: откуда подует ветер, на том языке будут говорить "чего изволите". Судили бы ее завтра, осталась за решеткой. И неважно, есть за что, или нет. Вот вам, зебилята, пример, о чем я говорю: каналы отключили, а система как была ***...ской, так и осталась.
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03.02.2021 17:01
+17
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда - Цензор.НЕТ 4259
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03.02.2021 17:03
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Байден!!! Ну сколько можно!!! Успакойся уже!!! ))))))))))))))))
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03.02.2021 16:59 Відповісти
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда - Цензор.НЕТ 4259
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03.02.2021 17:03 Відповісти
вот что пендель животворящий делает.. И все дела против Пороха - в гпу закрыли (после звонка от шмаркли) Апеляційний суд змінив запобіжний захід Котеленець (Фортуні) на домашній арешт: її звільнили з-під варти в залі суду - Цензор.НЕТ 7050
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03.02.2021 17:11 Відповісти
Гарна новина. Аби ще продовження було...
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03.02.2021 17:00 Відповісти
Маленькі діти побачать, обіймуть маму.

Яна Зінкевич

Разом з колегами Народними депутатами 8 та 9 скликань Бондар Михайло, Andriy Sharaskin,Оксана Корчинська, Міністром у справах ветеранів Yulia Lap, делегованим представником від ПС Dana Nicka уже в суді по справі ветеранки Вікторія Фортуна Котеленець

Будемо поручителями.

Також суд не прийняв документи депутатів, що нажаль не змогли бути присутніми на засіданні (а планували приєднатись ближче до кінця суду, коли заслуховуватимуть поручителів, попередньо і завчасно вчора передавши заяви про поруки адвокатам). Це взагалі нонсенс.

Але сьогодні хоча б пропустили поручителів у залу суду на відміну від вчорашнього судового засідання по Андрію Free Riff в Шевченківському суді.

Боремось!
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03.02.2021 17:00 Відповісти
а отпустить и принести извинения, слабо?
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03.02.2021 17:01 Відповісти
Вся эта ...ренатень свидетельствует только об одном: судебной системы нет. Судьи как флюгеры: откуда подует ветер, на том языке будут говорить "чего изволите". Судили бы ее завтра, осталась за решеткой. И неважно, есть за что, или нет. Вот вам, зебилята, пример, о чем я говорю: каналы отключили, а система как была ***...ской, так и осталась.
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03.02.2021 17:01 Відповісти
красный день календаря !!! с такими то новостями...
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03.02.2021 17:02 Відповісти
От якби відпустили додому та закрили кримінальну справу,то тоді б це щось значило,а так-це все звіздьож на користь бідних...
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03.02.2021 17:04 Відповісти
трійка вигляда розгубленою - дзвінка явно не було! незалежний суд, мля...
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03.02.2021 17:09 Відповісти
Тот случай, когда приходится доказывать, что не верблюд.
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03.02.2021 17:11 Відповісти
Если это не она была конвоиром, почему не закрыть дело и не извиниться?
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03.02.2021 17:11 Відповісти
Какие нах извинения?

Наказание за наклёп!
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03.02.2021 17:31 Відповісти
По-перше, компенсація за збитки.
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03.02.2021 17:37 Відповісти
По-ихнему не так уже и сразу закрыть дело. Будут по аналогии дела Шеремета- ещё кучу экспертиз роста, походки, разреза глаз, крыльев носа, размера ноги, бюста, таза и т.д. и т.п. Надо ж хотя бы год "протянуть" по сбору "макулатуры".
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03.02.2021 18:04 Відповісти
ЗАместо того, шобы по примеру абамы ударно поливать подворотни рашки продуктами жизнедеятельности, бидон занялся маневрами на местности
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03.02.2021 17:35 Відповісти
Её надо не под домашний арест, а вообще освободить и компенсировать деньгами, за всё время которое она провела в ваших лапах.
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03.02.2021 18:03 Відповісти
А що підозру відмінив?? Закрив справу? Як би суд виправдальний вирок постановив - тоді...Як би після виправдального вироку звільнили (притягли до кримінальної відповідальності" причетних, а так....роками будуть "розслідувати", але вже є показник про розкриття особо тяжкого злочину проти Держави, звання, медалі отримані...Хоч до дітей відпустили...Про Савченко вже забули?? Теж - терористка була, а у Київі засіла дуже непогано!
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03.02.2021 18:06 Відповісти
тобто все звинувачення засноване на зовнішній схожісті з кимось, а де ж експертиза, свідки і таке інше. перевірка де в той же час знаходилась людина я думаю не займе багато часу при нинішньому рівні техніки. що в нас за слідчі такі?
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03.02.2021 18:11 Відповісти
Судьи в Америку хотят летать,очко горит))
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03.02.2021 18:56 Відповісти
Когда, суки, Рифа освободите?
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03.02.2021 19:01 Відповісти
Это хорошая новость, а сбушник дебил
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04.02.2021 00:37 Відповісти
 
 