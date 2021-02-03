Апеляційний суд змінив запобіжний захід Котеленець (Фортуні) на домашній арешт: її звільнили з-під варти в залі суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід ветеранці АТО/ООС Вікторії Котеленець з утримання плід вартою на цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Колегія суддів у складі Лашевич, Рибак і Ященко розглянула апеляцію на запобіжний захід ветерану АТО/ООС Вікторії Котеленець (Фортуні) у вигляді утримання під вартою без права на заставу і вирішила змінити її на цілодобовий домашній арешт. Котеленець звільнили з-під варти в залі суду.
Варто зазначити, що в зал суду викликали швидку допомогу. Матері Котеленець стало зле перед оголошенням рішення суду. У неї підозрюють напад епілепсії.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
2 лютого Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Котеленець: "Затримана за нібито участь у "параді" бойовиків Вікторія Котеленець (Фортуна): "Колись я вже говорила з есбеушником. Він пильно мене розглядав, розпитував. Потім сказав, що то не я"
Нагадаємо, ветеранку Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоювання українських полонених на "параді" в Донецьку. Вікторію Котеленець поліція затримала через зовнішню схожість з терористкою "ДНР", яка конвоювала українських військових на "параді полонених" в окупованому Донецьку влітку 2014 року. Котеленець затримали в Міністерстві ветеранів 19 січня, куди вона прийшла отримувати посвідчення учасника бойових дій. З 2015 по 2017 роки вона воювала в лавах ДУК "Правий сектор", а потім - Української добровольчої армії. Чоловік Вікторії - лейтенант ЗСУ. Суд відправив матір двох малолітніх дітей у СІЗО на 60 діб без права внесення застави.
Будь ласка, зачекайте...
Яна Зінкевич
Разом з колегами Народними депутатами 8 та 9 скликань Бондар Михайло, Andriy Sharaskin,Оксана Корчинська, Міністром у справах ветеранів Yulia Lap, делегованим представником від ПС Dana Nicka уже в суді по справі ветеранки Вікторія Фортуна Котеленець
Будемо поручителями.
Також суд не прийняв документи депутатів, що нажаль не змогли бути присутніми на засіданні (а планували приєднатись ближче до кінця суду, коли заслуховуватимуть поручителів, попередньо і завчасно вчора передавши заяви про поруки адвокатам). Це взагалі нонсенс.
Але сьогодні хоча б пропустили поручителів у залу суду на відміну від вчорашнього судового засідання по Андрію Free Riff в Шевченківському суді.
Боремось!
Наказание за наклёп!