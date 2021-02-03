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Данілов (1191) санкції (6845) РНБО (1717)

Секретар РНБО Данілов пообіцяв введення санкцій і щодо інших пропагандистських ресурсів: Як тільки у нас будуть документи. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов зібрав брифінг у зв'язку з санкціями проти каналів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Суспільне Харків.

Читайте також: Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути. ВIДЕО

"Те, що стосується законності ухвалення санкцій, у нас немає жодних сумнівів. Усіх процедур, в яких була необхідність, дотримано. Звертаю увагу, що частина санкцій була прийнята з урахуванням рішення ВР, датованого 2018 роком", - заявив він. За словами Данілова, робота з цим рішенням велася всі ці роки дуже ретельно.

Ще одна причина для рішення РНБО - звернення від СБУ з відповідними документами.

"Відповідно до закону про санкції, є 5 інституцій, які можуть подавати подання в апарат Ради національної безпеки та оборони: президент України, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Служба безпеки України, Національний банк", - нагадав Данілов. Він уточнив, що частина отриманих документів - секретні, частина отримана від держави-агресора. Секретар РНБО підкреслив, що інформація, яка зараз поширюється щодо причин введення санкцій - неофіційна, офіційну поки розкрити не можна.

"Таких каналів дуже багато. Як тільки у нас будуть документи - звертаю вашу увагу, не емоції, не слова, а документи, - ми відразу будемо робити відповідне реагування. Наша позиція дуже жорстка, оскільки на сьогодні ми перебуваємо в украй важкому стані, у стані війни. Це потрібно всім усвідомлювати і розуміти", - підкреслив Данілов.

Секретар РНБО підтвердив, що на засіданні РНБО підтримали введення санкцій 17 членів із 19, і уточнив, що не голосував міністр оборони Андрій Таран, який перебуває у відрядженні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко
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Топ коментарі
+13
Про сми хорошо,но у кого мы покупаем электроэнергию на сегодня?
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03.02.2021 17:58
+9
Што ты гаваришь? Яке добро? Где оно было два года? Это добро из-под американского батога делается вынужденно. Хрен бы что зелень сделала по доброй воле.
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03.02.2021 18:11
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Русофоб!
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03.02.2021 17:54 Відповісти
Як тільки влада зробить бодай якесь добро, відразу розпочинаєть критика зверх патріотів. Та з
паршивої вівці - бодай шерсті крок.
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03.02.2021 18:05 Відповісти
Што ты гаваришь? Яке добро? Где оно было два года? Это добро из-под американского батога делается вынужденно. Хрен бы что зелень сделала по доброй воле.
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03.02.2021 18:11 Відповісти
На Гетьмана батіг не діяв.Крім демагогії і звіздьожі ми на жаль дій від нього так і недочекалися.
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03.02.2021 18:14 Відповісти
хочешь сравнить достижения Петра и Вовы для украинского государства?
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03.02.2021 18:22 Відповісти
Зебилко, что , память зеленым шмурдяком отшибло?? При Порохе запрешены ВСЕ свнсбч каналы и сайты, вместе с ВК и Одноглазниками. Вой стоял до небес.
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03.02.2021 18:46 Відповісти
Вася, тебе в этом репортаже ясно указали, что все документы были подготовлены ещё в 18-ом, при, как ты выражаешься, Гетьмане. Но вот в чём прикол, закрой "Гетьман" каналы в 18-ом, он тут же получил бы тем самым батогом за притеснение на кануне выборов. Но эти факты, те у кого глаза залиты уриной, в упор не замечают.
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03.02.2021 19:53 Відповісти
СПОКЙНО ПРИКАЦАПЛЕНИЙ.
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03.02.2021 18:18 Відповісти
Как только у нас будут документы
Ну, наконец-то! -- опять про будущее...*)
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03.02.2021 17:57 Відповісти
Про сми хорошо,но у кого мы покупаем электроэнергию на сегодня?
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03.02.2021 17:58 Відповісти
"То, что касается законности принятия санкций, у нас нет никаких сомнений. Все процедуры, в которых была необходимость, соблюдены. Обращаю внимание, что часть санкций была принята с учетом решения ВР, датированного 2018 годом", - заявил он. По словам Данилова, работа с этим решением велась все эти годы, очень тщательно."
Зелебобики, поняли, да? Поняли, почему Порошенко не применял санкции к ватным каналам? Читайте еще раз, что говорит выше ваш Данилов.
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03.02.2021 17:58 Відповісти
Нюнюню...Если у бабульки будет кака у дедульки..
*****,точняк , за досвідом припреться, падлюка..
Накосячили з Конституцією- зараз викручуєтеся
як вужики на пательні?..
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03.02.2021 18:00 Відповісти
В живых остаться должен только один 1+1, Петро уже напрягся!
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03.02.2021 18:00 Відповісти
Шо закрита ліпєцкая фабріка досі переказує кошти на рахунки прямого та 5го Секретар РНБО Данілов пообіцяв введення санкцій і щодо інших пропагандистських ресурсів: Як тільки у нас будуть документи - Цензор.НЕТ 1347
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03.02.2021 18:07 Відповісти
то не прямий , то тоніс Сашка Януковича , в спадок перейшов .
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03.02.2021 18:40 Відповісти
Неужели "дваговна" и "наш" закроют? Вот было бы здорово! Только если навсегда, а не так, как игровые автоматы.🙂
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03.02.2021 18:08 Відповісти
Не прикидывайся дурачком😛
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03.02.2021 18:15 Відповісти
Оно не прикидывается, оно такое по жизни.
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03.02.2021 18:47 Відповісти
а шо хоть у тебя вата в лугандонии показывают?))
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03.02.2021 19:37 Відповісти
Секретар РНБО Данілов пообіцяв введення санкцій і щодо інших пропагандистських ресурсів: Як тільки у нас будуть документи - Цензор.НЕТ 5088
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04.02.2021 10:05 Відповісти
ДАНИЛОВ КРАСАВА.
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03.02.2021 18:16 Відповісти
Коротко,лаконічно,зрозуміло. Дякую за роботу РНБО.
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03.02.2021 18:18 Відповісти
Сериал "Сикретныя МАТерьялы" и агенты Малдер та Скали..
🤑
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03.02.2021 18:18 Відповісти
Секретар РНБО Данілов пообіцяв введення санкцій і щодо інших пропагандистських ресурсів: Як тільки у нас будуть документи - Цензор.НЕТ 8466
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03.02.2021 18:55 Відповісти
Больше санкций хороших и разных😁
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03.02.2021 18:58 Відповісти
Савецкий союз тоже был в состоянии вечной войны с империалистами и капиталистами и вне запрета было аж два канала и одна партия. Верным путем идем, товарищи!
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03.02.2021 19:27 Відповісти
вата, ты шо тут забыло?))
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03.02.2021 19:38 Відповісти
Мураев и сейчас льет грязь на страну...,Ютьюб все фиксирует,быдло Мавзолейное..там есть все ваши говнобросы Секретар РНБО Данілов пообіцяв введення санкцій і щодо інших пропагандистських ресурсів: Як тільки у нас будуть документи - Цензор.НЕТ 7062болваны...
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03.02.2021 20:05 Відповісти
На пятом и прямом напряглись.
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03.02.2021 20:27 Відповісти
 
 