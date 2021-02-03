Секретар РНБО Данілов пообіцяв введення санкцій і щодо інших пропагандистських ресурсів: Як тільки у нас будуть документи. ВIДЕО

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов зібрав брифінг у зв'язку з санкціями проти каналів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Суспільне Харків.

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"Те, що стосується законності ухвалення санкцій, у нас немає жодних сумнівів. Усіх процедур, в яких була необхідність, дотримано. Звертаю увагу, що частина санкцій була прийнята з урахуванням рішення ВР, датованого 2018 роком", - заявив він. За словами Данілова, робота з цим рішенням велася всі ці роки дуже ретельно.

Ще одна причина для рішення РНБО - звернення від СБУ з відповідними документами.

"Відповідно до закону про санкції, є 5 інституцій, які можуть подавати подання в апарат Ради національної безпеки та оборони: президент України, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Служба безпеки України, Національний банк", - нагадав Данілов. Він уточнив, що частина отриманих документів - секретні, частина отримана від держави-агресора. Секретар РНБО підкреслив, що інформація, яка зараз поширюється щодо причин введення санкцій - неофіційна, офіційну поки розкрити не можна.

"Таких каналів дуже багато. Як тільки у нас будуть документи - звертаю вашу увагу, не емоції, не слова, а документи, - ми відразу будемо робити відповідне реагування. Наша позиція дуже жорстка, оскільки на сьогодні ми перебуваємо в украй важкому стані, у стані війни. Це потрібно всім усвідомлювати і розуміти", - підкреслив Данілов.

Секретар РНБО підтвердив, що на засіданні РНБО підтримали введення санкцій 17 членів із 19, і уточнив, що не голосував міністр оборони Андрій Таран, який перебуває у відрядженні.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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