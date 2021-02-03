"Без цензури" в прямому ефірі: початок кінця ватного пекла, епічний Рабінович, пафосний Разумков, міцний господарник Гройсман. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як завжди гострий і в'їдливий стрім "Без цензури в прямому ефірі" приготував для вас інформаційну смакоту!

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич з 20:45 розкладають по поличках "розкішників та розкішниць" вітчизняного медіапростору, які прикриваються званням "журналістів", щоб займатися російською пропагандою.

Не пропустіть смажені подробиці від Марини про те, чому "попередники" так і не перекрили кисень медведчуківською медіахолдингу! А тепер по пунктах.

- Кінець ОПЗЖ-ТВ під санкціями. Санкції проти телеканалів вводяться терміном на 5 років. У "NewsOne", "Zik" і "112 Україна" буде заблоковано активи, їм анулюють ліцензії і заборонять користуватися телекомунікаційними мережами. Вони не зможуть виконувати економічні та фінансові зобов'язання і втратять право виводити капітали за межі України. Чи справді російський вплив в Україні залишиться без інформаційного поля?

- Виття Рабіновича і Ко, або День епічних цитат. Які хімічні реакції відбуваються під час згоряння вати? Як тепер працюватимуть (якщо взагалі будуть) ці рупори російської пропаганди в Україні?

- Українізація Зеленського, або що з людьми Байден животворящий робить. Загинаємо пальці: за останні кілька днів президент ввів санкції проти правої руки Медведчука і проти його медіахолдингу, ввів санкції проти китайських покупців "Мотор-Січі", а його фракція у Верховній Раді виключила зі свого складу Олександра Дубінського, який нерівно дихає до олігарха Ігоря Коломойського. А на додачу парламент у першому читанні підтримав реформу СБУ.

- Разумков, Гройсман та Кличко атакують. Як троє політиків, кожен з яких може претендувати на наступне президентство, готують ґрунт для майбутніх кампаній?

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "Без цензури в прямому ефірі"!