"Без цензури" в прямому ефірі: початок кінця ватного пекла, епічний Рабінович, пафосний Разумков, міцний господарник Гройсман. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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Як завжди гострий і в'їдливий стрім "Без цензури в прямому ефірі" приготував для вас інформаційну смакоту!
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич з 20:45 розкладають по поличках "розкішників та розкішниць" вітчизняного медіапростору, які прикриваються званням "журналістів", щоб займатися російською пропагандою.
Не пропустіть смажені подробиці від Марини про те, чому "попередники" так і не перекрили кисень медведчуківською медіахолдингу! А тепер по пунктах.
- Кінець ОПЗЖ-ТВ під санкціями. Санкції проти телеканалів вводяться терміном на 5 років. У "NewsOne", "Zik" і "112 Україна" буде заблоковано активи, їм анулюють ліцензії і заборонять користуватися телекомунікаційними мережами. Вони не зможуть виконувати економічні та фінансові зобов'язання і втратять право виводити капітали за межі України. Чи справді російський вплив в Україні залишиться без інформаційного поля?
- Виття Рабіновича і Ко, або День епічних цитат. Які хімічні реакції відбуваються під час згоряння вати? Як тепер працюватимуть (якщо взагалі будуть) ці рупори російської пропаганди в Україні?
- Українізація Зеленського, або що з людьми Байден животворящий робить. Загинаємо пальці: за останні кілька днів президент ввів санкції проти правої руки Медведчука і проти його медіахолдингу, ввів санкції проти китайських покупців "Мотор-Січі", а його фракція у Верховній Раді виключила зі свого складу Олександра Дубінського, який нерівно дихає до олігарха Ігоря Коломойського. А на додачу парламент у першому читанні підтримав реформу СБУ.
- Разумков, Гройсман та Кличко атакують. Як троє політиків, кожен з яких може претендувати на наступне президентство, готують ґрунт для майбутніх кампаній?
Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "Без цензури в прямому ефірі"!
Будь ласка, зачекайте...
Ну, нарешті вони на своєму місці! Хай 112, ZiK i NewsOne теж туди переїжджають - та ж скабєєвщина, тільки іноді українською.
Червоний то любов, чорний то журба, а зелений то хвашисти.
Кстати, напомни мне когда при пете мы у кацапов покупали электричество.
Что с вами соевые мне очень сложно понять......
Если по вашему кум президента на самом высоком посту силовиков не ручной, то наверно что-то не так с головой.
"задача шоколодного была всю силу Закона обрушить на рыгаловское ворье. Уничтожить их бизнес, который грабил страну до Майдана и финансировал сепаров после. "Смотрящую" шваль по регионам раскидать по тюрьмам (если в Киеве кишка тонка) И, если "Законы" не позволяют, то добавить нужные. Для этого его народ и избрал - навести порядок и справедливость в стране. Вместо этого, это чмо назначило своег кума алкаша в ген. прокуроры и вступило в сговор с регионалами. Только такой факт может объяснить, что за 5 лет не сел ни один регионал. Понимаешь НИ ОДИН. В том числе и их пособники - титушки, организаторы и т.д.
До соевых эта информация просто не способна пробиться к мозгу. Это как кацапам сказать, что сцарь не настоящий, начинается "а вот как было при Ельцине, он страну подянял" Так соевому скажи - гецьман продал все жертвы и ожидания Майдана, начинается...Томос, безвиз, мова, віра...."
До Майдана я открывал свой первый филиал. Тебе, всю жизнь работающему "на дядю", просто не понять, что такое открывать свой бизнес. Даже на банальном этапе оформления расчетных счетов и открытия вида деятельности на свое помещение, мне на маленьких канцелярских листиках, прямо в гос структурах типо местного водоканала, не стесняясь писали 1000$- холодная вода (это просто за заключение договора) 1500- горячая, еще 1000 стоки. Это после того, как ты уже прошел все ады архитектуры, тех расчетов и согласований. Просто за печать начальника на финальном этапе. В конвертике. Все это происходило с отсылкой на так называемый в нашем городе Запорожье тогда "золотой офис" - офис смотрящего Анисимова. Свет мне делали 1,5 года, воду год. Т.е. я оплатил юристам услуги по подготовке всех документов, но их не пропускали пока не дам взятку годами! Не давал принципиально. И тут Майдан....... когда смылся чивакуня, а за ним и смотрящие, ты бы видел как затрусились жопы в креслах местных чинуш. У них руки сутками дрожали. Думали все - пипдец, будут закрывать. Все мои документы были подписаны за несколько дней и я начал деятельность.
У теперь подумай, если есть чем. Какой вывод сделала вся эта местная мразь, когда поняла, что никто и ни за что не понес отвественности? Когда можно творить что угодно и не попадать на нары? Вот почему очень нужны были посадки. Садишь одного - обсирается вокруг 1000. Но..... мова, віра..... как говорит говорящая лошадь лавров - дебилы..лядь...
Никогда не идеализировал Пороха. Самые большие претензии к нему были именно к его окружению. Я тоже не мог терпеть этих вечных прилипал Луценких. На счет Авакова не знаю, но точно знаю одно, что никогда нельзя делать выводов о человеке, пока не узнаешь истинные причины его поступков. Это касается и Порошенка. А в основном, на тот момент, он делал все правильно и то, что можно было сделать в этих условиях.
И еще, две цитаты, самого уважаемого мною политика.
«Даже самого яркого света не бывает без тени». «Умный человек не делает сам все ошибки - он дает шанс и другим». © Сэр Уинстон Черчилль.
Уж об этом столько сейчас писали. Хотя вы писатель, а не читатель.
https://twitter.com/i/status/1357047343732948995
Он *****, в советское время обокрал летчицу Гризодубову!!!
Пусть вернет украденные гвозди, линолеум и унитазы.