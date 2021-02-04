Музей російсько-української війни відкрили в костелі у Хмельницькому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Настоятель храму регулярно їздить на Донбас, і в одну з таких поїздок задумав створити військовий музей.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеву муніципальну телерадіокомпанію "Місто".
"Приходячи сюди, люди можуть зрозуміти, в яких умовах перебувають наші військові, що саме забирає їхні життя і яка ціна цього миру для нас", - зазначив організатор музею отець Микола Лучинський.
Усі експонати він сам привіз із капеланських поїздок на Донбас, в одній з яких і виник задум створити музей.
Музей розташований у двох кімнатах. У першій з них зібрали все, що принесла війна - розірвані снаряди, предмети армійського побуту, військові костюми і прапори. Друга відтворює бліндаж: тут максимально точно передали умови, в яких на фронті живуть захисники України.
На відкритті музею побували ветерани, волонтери, містяни, рідні яких загинули на війні.
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Американцы направили к границам России эскадрилью стратегических бомбардировщиков
https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/02/03/119618/amerikantsy-napravili-k-granitsam-rossii-eskadrilyu-strategicheskikh-bombardirovschikov.shtml
Прибывший на ротацию военнослужащий Вооруженных Сил Украины рассказал, что в его воинском подразделении, в зоне боевых действий, бойцы заметили странную закономерность.
Как только на их артиллерийскую позицию приезжал их непосредственный русскоговорящий командир, получивший военное образование в Москве, россияне моментально прекращали минометный и артиллерийский обстрел.
Стоило командиру уехать в штаб - как сразу же начинался огонь на поражение, причем стрельба велась прицельно по новым, уже измененным позициям, хотя полёты российских беспилотников в данной местности за последние сутки не были зафиксированы.
Позже командир случайно погиб от вражеского осколка российского «Града» и с того времени систематические точечные обстрелы этого подразделения прекратились.
* Омелянович-Павленко М. Українсько-польська війна 1918-1919. Прага, 1929
* Шандрук П. Українсько-московська війна 1920 в документах. 1933
* Крезуб А. Нарис історії українсько-польської війни. Львів, 1933
* Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 - березень 1918). К.-Львів, 1996
* Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Львів, 1998
* Чіхрадзе О. Друга українсько-більшовицька війна (листопад 1918 - грудень 1919 рр.). Львів, 2003.
Героям слава!