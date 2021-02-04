Музей російсько-української війни відкрили в костелі у Хмельницькому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Настоятель храму регулярно їздить на Донбас, і в одну з таких поїздок задумав створити військовий музей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеву муніципальну телерадіокомпанію "Місто".

"Приходячи сюди, люди можуть зрозуміти, в яких умовах перебувають наші військові, що саме забирає їхні життя і яка ціна цього миру для нас", - зазначив організатор музею отець Микола Лучинський.

Усі експонати він сам привіз із капеланських поїздок на Донбас, в одній з яких і виник задум створити музей.

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Музей розташований у двох кімнатах. У першій з них зібрали все, що принесла війна - розірвані снаряди, предмети армійського побуту, військові костюми і прапори. Друга відтворює бліндаж: тут максимально точно передали умови, в яких на фронті живуть захисники України.

На відкритті музею побували ветерани, волонтери, містяни, рідні яких загинули на війні.

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