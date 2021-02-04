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Музей російсько-української війни відкрили в костелі у Хмельницькому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Настоятель храму регулярно їздить на Донбас, і в одну з таких поїздок задумав створити військовий музей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеву муніципальну телерадіокомпанію "Місто".

"Приходячи сюди, люди можуть зрозуміти, в яких умовах перебувають наші військові, що саме забирає їхні життя і яка ціна цього миру для нас", - зазначив організатор музею отець Микола Лучинський.

Усі експонати він сам привіз із капеланських поїздок на Донбас, в одній з яких і виник задум створити музей.

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Музей розташований у двох кімнатах. У першій з них зібрали все, що принесла війна - розірвані снаряди, предмети армійського побуту, військові костюми і прапори. Друга відтворює бліндаж: тут максимально точно передали умови, в яких на фронті живуть захисники України.

На відкритті музею побували ветерани, волонтери, містяни, рідні яких загинули на війні.

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Музей російсько-української війни відкрили в костелі у Хмельницькому 01
Музей російсько-української війни відкрили в костелі у Хмельницькому 02
Музей російсько-української війни відкрили в костелі у Хмельницькому 03
Музей російсько-української війни відкрили в костелі у Хмельницькому 04
Музей російсько-української війни відкрили в костелі у Хмельницькому 05
Музей російсько-української війни відкрили в костелі у Хмельницькому 06

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Добра справа, Отче.
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04.02.2021 06:43
+6
Странная закономерность.
 Прибывший на ротацию военнослужащий Вооруженных Сил Украины рассказал, что в его воинском подразделении, в зоне боевых действий, бойцы заметили странную закономерность.
Как только на их артиллерийскую позицию приезжал их непосредственный русскоговорящий командир, получивший военное образование в Москве, россияне моментально прекращали минометный и артиллерийский обстрел.
Стоило командиру уехать в штаб - как сразу же начинался огонь на поражение, причем стрельба велась прицельно по новым, уже измененным позициям, хотя полёты российских беспилотников в данной местности за последние сутки не были зафиксированы.
Позже командир случайно погиб от вражеского осколка российского «Града» и с того времени систематические точечные обстрелы этого подразделения прекратились.
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04.02.2021 09:54
+4
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Музей российско-украинской войны открыли в костеле в Хмельницком - Цензор.НЕТ 2702
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04.02.2021 07:38
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Американцы направили к границам России эскадрилью стратегических бомбардировщиков

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/02/03/119618/amerikantsy-napravili-k-granitsam-rossii-eskadrilyu-strategicheskikh-bombardirovschikov.shtml
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04.02.2021 01:35 Відповісти
И что дальше, бомбить будут?
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04.02.2021 01:52 Відповісти
Странная закономерность.
 Прибывший на ротацию военнослужащий Вооруженных Сил Украины рассказал, что в его воинском подразделении, в зоне боевых действий, бойцы заметили странную закономерность.
Как только на их артиллерийскую позицию приезжал их непосредственный русскоговорящий командир, получивший военное образование в Москве, россияне моментально прекращали минометный и артиллерийский обстрел.
Стоило командиру уехать в штаб - как сразу же начинался огонь на поражение, причем стрельба велась прицельно по новым, уже измененным позициям, хотя полёты российских беспилотников в данной местности за последние сутки не были зафиксированы.
Позже командир случайно погиб от вражеского осколка российского «Града» и с того времени систематические точечные обстрелы этого подразделения прекратились.
показати весь коментар
04.02.2021 09:54 Відповісти
Bitte in Zukunft aufs morgendliche kiffen verzichten..
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04.02.2021 09:59 Відповісти
Добра справа, Отче.
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04.02.2021 06:43 Відповісти
А какого числа война началась.
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04.02.2021 07:16 Відповісти
Таблетки от склероза лаптеногий пей....
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04.02.2021 08:19 Відповісти
Баранов рюсскава мира начали мочить в сортире 1 марта 2014 года...
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04.02.2021 07:20 Відповісти
Дата символическая и сакральная....1 марта 1917 года сбросили сцаря Никалашку кровавого...1 марта 1881 года был убить сцарь Александр II Музей российско-украинской войны открыли в костеле в Хмельницком - Цензор.НЕТ 1199
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04.02.2021 07:23 Відповісти
Тут ничего не поделаешь ....ДурьДума РАБссии проголосовала о вводе войск в Украину по запросу фюрера Путлера...
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04.02.2021 07:27 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Музей российско-украинской войны открыли в костеле в Хмельницком - Цензор.НЕТ 2702
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04.02.2021 07:38 Відповісти
Знову ця розтиражована і неправильна назва війни... "Російсько-українська" вона для москвинів. Для українців назва війни "українсько-російська", бо у назвах міжнародних двосторонніх воєн, так само як міжнародних двосторонніх відносин, пишуть першою свою країну, а не чужу. Це усталена практика ще з XIX ст. Хоча б історіографію українську за останнє століття підняли, щоб подивитися як правильно називати такі речі:

* Омелянович-Павленко М. Українсько-польська війна 1918-1919. Прага, 1929
* Шандрук П. Українсько-московська війна 1920 в документах. 1933
* Крезуб А. Нарис історії українсько-польської війни. Львів, 1933
* Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 - березень 1918). К.-Львів, 1996
* Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Львів, 1998
* Чіхрадзе О. Друга українсько-більшовицька війна (листопад 1918 - грудень 1919 рр.). Львів, 2003.
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04.02.2021 11:08 Відповісти
Слава Україні!
Героям слава!
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04.02.2021 12:27 Відповісти
Молоді покоління мають бути в курсі тих "справ" які приніс на українську землю "руський мір" ...
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04.02.2021 12:37 Відповісти
 
 