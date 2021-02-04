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"Чтобы что-то украсть, надо что-то иметь. Поэтому давайте что-то поимеем", - екскомуніст, депутат міськради Одеси Кисловський про будівництво нового Палацу спорту. ВIДЕО

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Депутат міської ради Одеси, колишній комуніст Андрій Кисловський підтримав будівництво нового Палацу спорту в Одесі, підібравши для цього не дуже однозначні слова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опубліковано в телеграм-каналі "Думська - Новини Одеси", Кисловський сказав: "Для того, чтобы что-то украсть, нужно что-то еще иметь. Я с конца начал. Поэтому давайте что-то поимеем сначала. Тем более, что нам за это еще дают деньги".

Будівництво триповерхового Палацу спорту біля аеропорту в Одесі анонсували в 2019 році. Це питання вирішили обговорити на засіданні міської ради і в 2021 році.

Андрій Кисловський - одеський юрист, бізнесмен і політик. У міськраді Одеси раніше був депутатом від "Комуністичної партії". У 2020 році знову став депутатом від партії мерів "Довіряй справам".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Украсть и поиметь - это у них в крови. Истинный коммунист (регионал, опзжист, путинист, единорос, etc.)
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04.02.2021 10:42
+19
Ну и не разу не смешно, это наша реальность. И Всем кажется, что причина наших бед где то снаружи, кто то там злобный нам вредит , а на самом деле она внутри нас...
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04.02.2021 10:38
+18
Коллеги его поняли. Никто не возмутился...
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04.02.2021 10:44
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Ну и не разу не смешно, это наша реальность. И Всем кажется, что причина наших бед где то снаружи, кто то там злобный нам вредит , а на самом деле она внутри нас...
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04.02.2021 10:38 Відповісти
тоесть по твоему нам всем кажется что, у нас 7 лет идет война,оккупированные территории и убито 14 000 украинцев,а на самом деле проблема то внутри,ну типа гражданская война?
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04.02.2021 10:48 Відповісти
І завадила війна та вбивство 14 тисяч українців стати 1 (золотому)% населення ще в рази багатішими?
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04.02.2021 10:52 Відповісти
ты сам прекрасно понимаешь что он имел ввиду,зачем передергивать? Путин *****,но и у нас уродов много которые разворовывают страну до нитки, если бы у нас было сильное,сплоченное общество с моральными принципами и уставами то никакое ***** нам бы не было помехой
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04.02.2021 10:59 Відповісти
За Геннадием Трухановым тянется криминальный шлейф. Прокуратура должна довести до логического конца уголовное дело по «Краян»у и отвезти любителя калорадской ленты на «Мерседесе» в буцегарню на улице Водопроводной, а мэром Одессы одесситы должны избрать пана Обухова.
Автор: Иван Дегтярев
17:1608.11.2020
Напомним, не так давно спецслужбы обнаружили в порту Южный 76 коробок из-под сладостей, в которых находился каптагон, который еще называют наркотиком ИГИЛ. Партия оказалась рекордной - 750 килограммов таблеток. В конце октября здесь же нашли крупную партию кокаина в коробках с бананами - 50 килограммов запрещенного вещества. Большая часть должна была уйти в Европу и Россию. Ранее пограничники задержали в Южном партию кокаина весом в 112 кг, а в порту Одессы - 120 кг кокаина, передает «ZIK».
Оперативники уверены, что в перевалочные базы наркоторговцев одесские порты превратил мэр Геннадий Труханов. Он же - через третьих лиц - контролирует преступную схему. В досье итальянской полиции, составленном еще в 1998 году, Труханов упоминается как один из членов одесской преступной группировки, причастной к убийствам, отмыванию денег, а также контрабанде наркотиков и оружия. Так что бороться с наркотрафиком для него - все равно что пилить сук, на котором сидишь.
В криминальных кругах Одессы Труханова называют Капитаном. Прозвище он получил в 1990-е, основав сеть бойцовских клубов с таким же названием. В них вербовали спортсменов в местную группировку. В 2014 году Труханов с большим отрывом выиграл выборы и первое, что пообещал, - сотрудничать со всеми политическими силами и установить мир. Ни в том, ни в другом, не преуспел. Однако это не мешает ему баллотироваться на второй срок.
Предвыборная кампания Труханова достойна лозунга «и вашим, и нашим». Дабы заручиться поддержкой русскоязычного электората, он, например, обещает решить вопрос с хаотичной застройкой курортной зоны и вернуть проспекту Героев небесной сотни имя советского маршала Жукова. При этом многие уверены, что он одновременно поддерживает и местных радикалов.
И это лишь часть сомнительной биографии градоначальника. В прошлом году Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело о незаконном обогащении Труханова. Доказательств было собрано столько, что единственным выходом оставить обвиняемого на свободе стало упразднение статьи уголовного кодекса.
Источник: https://zaodessu.com.ua/operativniki-dejstvuyushhij-mer-prevratil-porty-odessy-i-oblasti-v-tranzitnye-narkotochki/?fbclid=IwAR2RCgl1tiOhLqC_krBvUpkz_WLB1DIAZ-0UvJpYMQRZGPxkPX0CedndnrA
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04.02.2021 14:56 Відповісти
Я про воровство и бедность, а ты все святее папы римского хочешь быть. Да и про войну тоже, если бы в начале 90 х не продали все что можно было, и ЯО в том числе, войны не было бы, это факт.
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04.02.2021 12:37 Відповісти
То есть просто воровать уже мало, нужно ещё и поиметь кого то???!
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04.02.2021 10:38 Відповісти
ЦИНИЗМ В ТОМ ЧТО в тех местах Трухлявый ублюдок который шестёрка у владельцев Одесского УКРАДЕННОГО АЭРОПРТА ВЧЕРА ПОСЛАЛ НА УЙ владельцев тысячи людей авто кооперативов стоящие там гаражи с 1967 года!!!!! но Кауфман ублюдок кстати не дострелянный подонок и сотрудник России почему его не санкционируют дос их пор его бизнес расцвел в оккупированном Крыму так вот трухлявый дешевый дырывый кондом лег под кауфмана людей на воздух гаражи снести ибо так решил кауфман а также рядом пристроят овбанную хибару дворец не ясно чего по слухам Новая Синагога Евреев.. будет после того как ее арендуют и украдут...как все воруют в Одессе просто Кимсловский оговорился классически по Фрейду выдал как сумбур правду!!!!! у нас вся Старосенная площадь возле Ж.Д вокзала где расположены новый автовокзал диспетчерская трамваям разворотное кольцо и рынок Цифра по документам обозначен как туалет!!!!! это не шутка так по всем документам весь сквер--- ТУАЛЕТ...
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04.02.2021 10:51 Відповісти
так и про Зелькин проект " Велике будівництво " можно так же сказать "Чтобы что-то украсть, надо что-то иметь. Поэтому давайте что-то поимеем", - экс-коммунист, депутат горсовета Одессы Кисловский поддержал строительство нового Дворца спорта - Цензор.НЕТ 2524
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04.02.2021 10:38 Відповісти
Украсть и поиметь - это у них в крови. Истинный коммунист (регионал, опзжист, путинист, единорос, etc.)
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04.02.2021 10:42 Відповісти
помилково важати що лише в згаданих вами шайках рулять комуняки.
Почитайте уважно біографії тих, хто "державотворить" крайні 20-30 років. Комуняки рулять, оскільки не було повновісної люстрації.
нещодавно був сюжет щодо архіву КДБ - там теж значна частина матеріалів за 70-80 роки знищена. Але з голів пузатих жлобів у вишиванках совок ніхто не видалив.
Один скульож про ринок землі чого вартий, а "прокорорування" комуняки луценка яку шкоду нанесло... комсорги, парторги.. всі при ділі.
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04.02.2021 11:17 Відповісти
Коллеги его поняли. Никто не возмутился...
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04.02.2021 10:44 Відповісти
всю контору сдал молодой дурак=)
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04.02.2021 10:46 Відповісти
Дідусь Фрейд аплодує стоячи!
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04.02.2021 10:46 Відповісти
"Чтобы продать что-нибудь ненужное , сначало надо купить что-нибудь ненужное - а у нас денег нет!" ®
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04.02.2021 10:48 Відповісти
теперь мы не увидим "простоквашино" ... так жаль... "Чтобы что-то украсть, надо что-то иметь. Поэтому давайте что-то поимеем", - екскомуніст, депутат міськради Одеси Кисловський про будівництво нового Палацу спорту - Цензор.НЕТ 6390
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04.02.2021 10:50 Відповісти
Что-то украсть, сказал... и жадно облизнулось.. типичная держиморда "антикоррупционер"
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04.02.2021 10:48 Відповісти
да там усім похеру(((
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04.02.2021 11:01 Відповісти
Как эта гнида комуняцкая попала в гор совет , всем известно что последние комуняки были проходимцами 😡
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04.02.2021 11:11 Відповісти
менталитет типичного коммуняки.
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04.02.2021 11:13 Відповісти
Украсть і паімєть! Справжній комуняка,твакий ідейній,махровий...
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04.02.2021 11:16 Відповісти
Одеський гумор. "Чтобы что-то украсть, надо что-то иметь. Поэтому давайте что-то поимеем", - екскомуніст, депутат міськради Одеси Кисловський про будівництво нового Палацу спорту - Цензор.НЕТ 2693
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04.02.2021 11:17 Відповісти
Во первых на каком языке оно выступает ,ему законы пофиг ,оножедепутат мэрской фракции доверяй ворам ! Во вторых по нему конкретно плачет уголовка , столько сколько ,и как в прошлых созывах оно стырили земли у громады , и вообще этот "выбранный" персонаж-яркий пример по чему все живут в дерьме !
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04.02.2021 11:25 Відповісти
эту фразу нужно внести в Конституцию.
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04.02.2021 11:30 Відповісти
Одесити, ви це схвалюєте чи схаваєте?
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04.02.2021 11:39 Відповісти
редчайший случай но.... он прав- просто воровать нужно своё (если оно есть) а не кредиты ко
торые нужно отдавать с процентами.....
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04.02.2021 11:48 Відповісти
В ссср все поголовно были воры, и во главе были комуняки, и этот порок, даже у бывших остался на генном уровне.
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04.02.2021 11:48 Відповісти
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Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!








Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.


Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).


То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.


Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.


Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.






Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).


Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.


А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».


Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.


В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите


меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.


Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.


Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.


Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!.
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04.02.2021 11:51 Відповісти
Кисловский до того, как был депутатом от компартии , был депутатом горсовета от партии Защитников Отечества. Так что сейчас это уже третья, как минимум партия.
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04.02.2021 11:58 Відповісти
Строительство дворца спорта:
1. на чьей земле?
2. за чей счёт?
3. чья будет собственность?
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04.02.2021 12:29 Відповісти
У одесситов украсть -это в крови!! На хрен в Одессе ещё один дворец спорта , если этот имеющийся, единственный в Одессе, простаивает И разваливается!! Что ??? Некуда деньги девать или уже не на чём крупно воровать??!!
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04.02.2021 13:03 Відповісти
Как зачем? На месте старого высотку в 30 этажей! Одна уже 30-этажная стоит за ним, какбэээ намекает...
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05.02.2021 09:31 Відповісти
Гениально!
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04.02.2021 13:26 Відповісти
С таким подходом надо чтобы этого кисловского давно на зоне имели.
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04.02.2021 14:29 Відповісти
экс-коммунист, депутат горсовета Одессы Кисловский ------ я фигею. Ему бы бабу для расплоду. Кто о чём, а комуняка о краже в особо крупном. Одесса каркнула во всё одесско горло.
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04.02.2021 17:49 Відповісти
Він хотів сказати що як хочеш щось мати то треба вкрасти.
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04.02.2021 18:16 Відповісти
молодец, честный политик и с одесским юмором.
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04.02.2021 19:46 Відповісти
достойні нащадки чЛєніна!
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04.02.2021 23:20 Відповісти
 
 