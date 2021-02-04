Очікуємо перемоги над COVID-19 цього року, - Шмигаль. ВIДЕО
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує перемоги над коронавірусом уже в цьому році, боротьба триває.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив у ході спільної зустрічі Європейської бізнес асоціації "Глобальний огляд економіки України".
Глава уряду зазначив, що Україна перебуває на етапі боротьби з пандемією.
"Очікуємо перемоги цього року, але квітень місяць - це такий показник ... Як ми будемо рухатися далі", - підкреслив Шмигаль.
Топ коментарі
+19 Oljik
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Будь ласка, зачекайте...
Курва вам там кокс якийсь космічний достаили? Срамота.
СРЕДА, 13 МАЯ 2020, 10:53
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251432/
вроде не было такого то
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251432/
под лицом всегда
и Степанов не знает
кто с него спросит "статистику"
но увы... мне вас так не хочется терять...(песня кстати, а Стебанов - а ПУтина идет)
МОЗ визначити "ринок'..
кількість своїх клієнтів серед геїв..
серед них напевне є свої"специфічні хвороби- наприклад кровотечі в аналі....
це треба прописати в бюджет лікарень...
И не тарифы поднимать , а уровень дохода простого народа .
А ожидать ты и в камере тюрьмы сможешь , с такой же эффективностью ...
ХОБА!
типо так шоле
ПЕРЕКЛАДАЮ.
ДО КІНЦЯ РОКУ ЗАКІНЧАТЬСЯ ГРОШІ НА ТЕСТУВАННЯ..
ПІСЛЯ ПРОПЛАТИ ОСТАННЬОГО ЗАПЛАНОВАНОГО КІЛОМЕТРУ ТРАСИ КИЇВ-ОДЕСА..
Как Зе-нарик обещал.
Теперь вот, эпидемию победют...
просто цікаво,
де ШВЛ українського виробництва які з такою помпою обіцяв янелох
де вакцина не маюча аналогів?
чому китайські маски які йшли як гумонітарка продавались в магазинах ?
чому досі не домовлено про жодну вакцину, для масової вакцинації...
памяти не имеет, реагирует только на раздражители. Этим шарлатаны и пользуются,так устроен человек, только об этом нужно помнить . Все познается в сравнении.