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Вакарчук (235) мандат (127)

Життя поставило мене в ситуацію, в якій у мене не було хорошого виходу, - Вакарчук про відносини з політикою. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Ухвалюючи рішення йти у велику політику, а також про складання депутатського мандата, музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук прекрасно розумів, що величезна кількість людей не підтримуватиме його.

Про це Вакарчук розповів в інтерв'ю Сергію Жадану для видання "Новое время", інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом останніх п'яти років мені було вкрай непросто. Я, по-перше, втратив кількох дуже близьких людей у ​​своєму житті. По-друге, життя мене поставило в ситуацію, в якій у мене не було хорошого виходу. І я маю на увазі мої відносини з політикою. Я вибрав для себе, переконаний, єдино правильний шлях. Тому що інакше я б дуже шкодував, що не зробив того, що зробив", - зазначив Вакарчук.

"Разом з тим я добре розумів, що це той момент, коли ти не зможеш виграти. Ти точно десь втратиш, ти десь щось недоотримаєш, а десь отримаєш. Я прекрасно розумів, що я отримаю, що буде велика кількість людей, які не сприймуть або крок, що я заходжу в політику, або те, що я потім піду з Ради. Я це знав, але це дорослий момент, коли доросла людина усвідомлено приймає, що є рамки, і ти повинен діяти в них, тому що так складається життя", - додав Вакарчук.

Також читайте: Політики радіють, коли можна розділити народ. Так легше отримати свій шматок пирога, - Вакарчук

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, партія "Голос" на позачерговому з'їзді позбавила мандата Вакарчука.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+43
Ну этот хоть признался что обосрался.
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04.02.2021 13:23
+29
І так 2 рази.
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04.02.2021 13:27
+25
А Славик в свои годы не в курсе, что жизнь людей довольно часто в ситуацию когда нет хорошего выхода. Только вот то что он сделал дважды обычно называют мужик без яиц. Сказал А - говори Я. Еще хоть как-то можно было понять его первый демарш. Второй, извините, гнильцой отдает. И это все при том, что лично я уважаю его как музыканта и певца. Но как политика - абсолютно не воспринимаю.
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04.02.2021 13:28
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Что опять ушел? Он же один раз уже приходил-уходил в 2008 году. Шалтай балтай
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04.02.2021 22:26 Відповісти
"Жизнь поставила меня в ситуацию..." - в цій фразі вся суть Вакарчука. Слабка психічна конституція, тому не вимагайте від нього неможливого. Та й 90% творчості про нерозділену любов до якоїсь баби, прости Господи, ще й рима недосконала...
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04.02.2021 22:58 Відповісти
и в армии не служил, всё учился, а может отмазали?
помню как в 2014 Порошенко нараждал в АП Руслану и этого Славика, и еще кого-то.
Славик взял награду, а потом разразился критикой в адрес Порошенко - что всё не то, и не так, плохо Порох воюет, не освободил Украину и не закончил войну.. и Руслана поместила на УП свой опус: " Мене задовбало...!" с критикой Пороха и это во время жестокой схватки с Путиным, гибели воинов ВСУ. Эти артистики и музыкантики точно не от мира сего.
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05.02.2021 00:58 Відповісти
Если говорить просто, то своим уходом ты просто обманул своих избирателей. Сам , по своей инициативе, обезглавил нормальную партию, чем ее почти убил. Я не знаю, что это было.
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05.02.2021 07:25 Відповісти
Ця людина співак, представник мистецтва. Він створив багато хітів, які ти зараз слухаєш. І не його вина, що ти дегенерат та вибираєш в управлінці країною таких співаків та коміків тількі із-за того, що вони преживають за долю твоєї держави.
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05.02.2021 08:44 Відповісти
а я слышал другую версию. Вакарчук, по заказу некоторых олигархов (возможно что и российских), просто поработал спойлером (есть такая политтехнология) и оттянул часть голосов от Порошенко. Так что ...
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05.02.2021 09:10 Відповісти
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