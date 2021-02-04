Життя поставило мене в ситуацію, в якій у мене не було хорошого виходу, - Вакарчук про відносини з політикою. ВIДЕО

Ухвалюючи рішення йти у велику політику, а також про складання депутатського мандата, музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук прекрасно розумів, що величезна кількість людей не підтримуватиме його.

Про це Вакарчук розповів в інтерв'ю Сергію Жадану для видання "Новое время", інформує Цензор.НЕТ.

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"Протягом останніх п'яти років мені було вкрай непросто. Я, по-перше, втратив кількох дуже близьких людей у ​​своєму житті. По-друге, життя мене поставило в ситуацію, в якій у мене не було хорошого виходу. І я маю на увазі мої відносини з політикою. Я вибрав для себе, переконаний, єдино правильний шлях. Тому що інакше я б дуже шкодував, що не зробив того, що зробив", - зазначив Вакарчук.

"Разом з тим я добре розумів, що це той момент, коли ти не зможеш виграти. Ти точно десь втратиш, ти десь щось недоотримаєш, а десь отримаєш. Я прекрасно розумів, що я отримаю, що буде велика кількість людей, які не сприймуть або крок, що я заходжу в політику, або те, що я потім піду з Ради. Я це знав, але це дорослий момент, коли доросла людина усвідомлено приймає, що є рамки, і ти повинен діяти в них, тому що так складається життя", - додав Вакарчук.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, партія "Голос" на позачерговому з'їзді позбавила мандата Вакарчука.