Десятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Родичі народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака володіють десятками квартир, будинками і земельними ділянками - переважно в Києві чи у Львові. Ця нерухомість не потрапляє під українські санкції.
Нещодавно РНБО запровадила санкції проти народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака. Увечері 2 лютого, через кілька годин після запровадження санкцій, його телеканали - ZIK, NewsOne та "112 Україна" - вже припинили мовлення. Але телеканали - не єдині активи проросійського політика. У своїй декларації за 2019 рік він також вказав частки у 12 компаніях. Також він задекларував будинок на 330 квадратних метрів у селі Сокільники під Львовом та офіс на 100 квадратних метрів у Львові. У Києві він орендує будинок у компанії, що належить дружині одного з лідерів "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Оксані Марченко. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство.Інфо.
Більшість коштів Козак зберігає у білоруських банках. Відповідно до останньої декларації депутата, всього на рахунках політика у Білорусі - понад 7 млн євро. В українському "Укрбудінвестбанку" Козак зберігає понад 378 тис. гривень на 30 тис. євро, а готівкою - 150 тис. євро та майже 2,5 млн гривень. Та чимало активів все ж оминули українські санкції. Це стосується майна, яке офіційно належить не самому Козаку, а його рідним. Зокрема, молодший брат Тараса Козака Богдан володіє 12-ма квартирами лише у Києві. З них 11 - у житловому комплексі Eliseum, а 12-та квартира площею майже 2500 квадратних метрів розташована на елітному Печерську.
Також у Львові Богдану Козаку належить будинок, квартира, два паркомісця та дві комірки, а в області - будинок та кілька земельних ділянок. Ще 24 ділянки землі по львівській області він орендує. Про молодшого брата нардепа Козака відомо, він веде спільний бізнес із братом Віктора Медведчука Сергієм — зокрема, вони займаються вантажними автомобілями, будівництвом та видобуванням піску.
70-річна матір Тараса Козака Софія - теж не бідна людина. Пенсіонерка володіє квартирою та паркомісцем у Львові, будинком та трьома земельними ділянками у Львівській області. Окрім цього, їй належить чотири квартири у новобудові в столиці.
Ще одна близька до Тараса Козака особа - Наталія Лавренюк - теж володіє низкою нерухомості. Жінка, як встановили наші колеги з програми "Схеми", є цивільною дружиною нардепа та матір’ю його дитини. Також вона займається нафтовидобувним бізнесом у Росії разом з Оксаною Марченко, дружиною Віктора Медведчука.
Лавренюк володіє, зокрема, квартирою в Києві, 10-ма земельними ділянками у Київській області, будинком, квартирою та офісом у Львові. Раніше "Схеми" розповідали про вісім земельних ділянок Наталії Лавренюк у Тарасівці, що під Києвом. Там станом на 2019 рік велося будівництво. Зараз же, відповідно до реєстру нерухомості, на цій землі вже звели три будинки площею понад пів тисячі квадратних метрів. Втім, вони надійно сховані за високим парканом.
Також Наталія Лавренюк володіє елітною автівкою - MERCEDES-BENZ V 300 D 2020 року випуску. Зараз такий автомобіль коштує приблизно три мільйони гривень.
Будь ласка, зачекайте...
для'найпатріотичнішого Мера',друга Фрідмана,тим більше...
Да и всех родственников перевезли в Киев и область.
Узнаю рыгов: циничны, подлы, воры.
Посмотрите как живут Ваши местные царьки и сколько они вам платят и попробуйте у них получить надбавку.
Там всем хватит. Пуйло на такое денег не жалеет.
А в Донецк - кашу.
#слухи Говорят, что самолёты Медведчука,которые попали под санкции, использовались для ввоза наличных, с которых в т.ч. финансировалась партия.
Именно поэтому ОПЗЖ выглядит настолько обескураженно.
Им четко объяснили, любой лишний кипиш - публикация материала экономической части. Именно поэтому Рабинович избегает журналистов, которые спрашивают: почему фракция по сути кроме громких заявлений ничего не делает.
Они судорожно думают, как не потерять активы...
Наприкінці 2005-го його ім'я фігурувало і серед можливих причетних до вбивства екс-голови Львівської ОДА Степана Сенчука. Саме вбивство сталося у листопаді 2005-го і тоді слідчі пов'язували це із «боротьбою» за «Львівсільмаш». За даними ZN.UA, серед можливих причетних до цього фігурував і Тарас Козак.
Під час роботи у митниці Тарас Козак вперше спробував пройти у Верховну Раду - у 2006 році йшов під 15 номером у виборчому списку блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція», але цей блок не подолав прохідного бар'єру. Після остаточного звільнення із митниці у 2010 році вдруге став депутатом Львівської обласної ради (тепер від Української селянської демократичної партії).Життя і бізнес Тараса КозакаЯк і чому львів'янин став уособленням російської пропаганди
Тарас Козак є уродженцем Львівщини і частина його компаній зареєстровані саме у Львові. Попри це введення санкцій суттєво не вплине на роботу цих компаній, бо вони переважно належать його родині та родичам Віктора Медведчука.
Окрім медіахолдингу «Новини» Тарасу Козаку офіційно належать зареєстровані на Кіпрі компанії
Turul Investments Limited,
Havanor Management Limited та
Revelon Investments LTD,
Alvho Trading Limited.
У декларації про доходи за 2019 рік Козак вказав, що отримав понад 237 млн грн дивідентів від кіпрського офшору Turul Investments Limited. Козак також є власником благодійного фонду «Разом-Здолаємо», зареєстрованої у Львові. Тарас Козак офіційно є керівником Львівської регіональної організації політичної партії «ОПЗЖ».
Разом з тим чимало бізнесу належить родині Тараса Козака. Зокрема, його брат Богдан Козак разом з матір'ю Софією є власниками великого готельно-відпочинкового комплексу «Наварія-Нова» біля Львова. Богдан Козак разом із колишнім головою податкової інспекції Львівщини Сергієм Медведчуком, братом Віктора Медведчука, є власниками компанії «Керамбуд», що займається видобутком піску та виготовленням керамічної цегли на Львівщині. Братам Козака і Медведчука також належить ТзОВ «Бетонбуд», що займається виробництвом бетону у мікрорайоні Рясне у Львові. Богдан Козак також є співвласником ринку «Галицьке перехрестя»на виїзді зі Львова.
Разом з батьком Богдан Козак є серед акціонерів будівельної компанії «Осокір». Богданові Козаку також офіційно належать зареєстровані у Львові будівельні компанії «Будімекс» та «Атлантбуд-всесвіт», а також фірма «Зелений Бір», що займається оздоровленням.
Кум Тараса Козака Олег Шепіта також має зареєстрований у Львові бізнес. Зокрема, йому належить 60% будівельної компанії «Епіташ», та 30% українсько-польської компанії «Пройпшем Україна».
У 2019 році журналісти програми розслідувань «Схеми» повідомили про статки та бізнес цивільної дружини Тараса Козака Наталії Лавренюк. За даними журналістів, Наталія Лавренюк має 25% частку в російській компанії «НЗНП Трейд», яка бурить нафтові свердловини. Їй належить чимало нерухомості в Україні, зокрема, величезна кам'яниця на вул. Князя Романа у центрі Львова, де розташований готель «Швейцарський».
https://zaxid.net/statti_tag50974/
Вообще, в Киеве и Львове масса красивой недвиги
На Апартила https://apartila.com например, но властьимущие как всегда