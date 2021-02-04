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майно (200) санкції (6850) Козак (115) Слідство.Інфо (28)

Десятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Родичі народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака володіють десятками квартир, будинками і земельними ділянками - переважно в Києві чи у Львові. Ця нерухомість не потрапляє під українські санкції.

Нещодавно РНБО запровадила санкції проти народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака. Увечері 2 лютого, через кілька годин після запровадження санкцій, його телеканали - ZIK, NewsOne та "112 Україна" - вже припинили мовлення. Але телеканали - не єдині активи проросійського політика. У своїй декларації за 2019 рік він також вказав частки у 12 компаніях. Також він задекларував будинок на 330 квадратних метрів у селі Сокільники під Львовом та офіс на 100 квадратних метрів у Львові. У Києві він орендує будинок у компанії, що належить дружині одного з лідерів "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Оксані Марченко. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство.Інфо.

Більшість коштів Козак зберігає у білоруських банках. Відповідно до останньої декларації депутата, всього на рахунках політика у Білорусі - понад 7 млн євро. В українському "Укрбудінвестбанку" Козак зберігає понад 378 тис. гривень на 30 тис. євро, а готівкою - 150 тис. євро та майже 2,5 млн гривень. Та чимало активів все ж оминули українські санкції. Це стосується майна, яке офіційно належить не самому Козаку, а його рідним. Зокрема, молодший брат Тараса Козака Богдан володіє 12-ма квартирами лише у Києві. З них 11 - у житловому комплексі Eliseum, а 12-та квартира площею майже 2500 квадратних метрів розташована на елітному Печерську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne

Також у Львові Богдану Козаку належить будинок, квартира, два паркомісця та дві комірки, а в області - будинок та кілька земельних ділянок. Ще 24 ділянки землі по львівській області він орендує. Про молодшого брата нардепа Козака відомо, він веде спільний бізнес із братом Віктора Медведчука Сергієм — зокрема, вони займаються вантажними автомобілями, будівництвом та видобуванням піску.

70-річна матір Тараса Козака Софія - теж не бідна людина. Пенсіонерка володіє квартирою та паркомісцем у Львові, будинком та трьома земельними ділянками у Львівській області. Окрім цього, їй належить чотири квартири у новобудові в столиці.

Ще одна близька до Тараса Козака особа - Наталія Лавренюк - теж володіє низкою нерухомості. Жінка, як встановили наші колеги з програми "Схеми", є цивільною дружиною нардепа та матір’ю його дитини. Також вона займається нафтовидобувним бізнесом у Росії разом з Оксаною Марченко, дружиною Віктора Медведчука.

Лавренюк володіє, зокрема, квартирою в Києві, 10-ма земельними ділянками у Київській області, будинком, квартирою та офісом у Львові. Раніше "Схеми" розповідали про вісім земельних ділянок Наталії Лавренюк у Тарасівці, що під Києвом. Там станом на 2019 рік велося будівництво. Зараз же, відповідно до реєстру нерухомості, на цій землі вже звели три будинки площею понад пів тисячі квадратних метрів. Втім, вони надійно сховані за високим парканом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Козак із 2014 року пов'язаний з "ЛДНР" через кіпрський офшор, - ЦПК

Також Наталія Лавренюк володіє елітною автівкою - MERCEDES-BENZ V 300 D 2020 року випуску. Зараз такий автомобіль коштує приблизно три мільйони гривень.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
нарид, который голосует за опзж, совершенно уверен в том, что такие как козак, соскучившись со своими домами, квартирами и паркоместами в какой-то момент решают, а не пойти ли мне в парламент бороться за права простых людей, потому как кто, если не я... и нарид, облившись слезами от такой смелости и благородства, доверят ему свой голос..., сумасшедший дом какой-то...
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04.02.2021 15:14
+22
Десятки домов, квартир и земучастков. Родственники попавшего под санкции Козака владеют элитной недвижимостью в Киеве и Львове, - СМИ - Цензор.НЕТ 3860
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04.02.2021 15:15
+15
Пора вешать!
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04.02.2021 15:12
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04.02.2021 15:08 Відповісти
Для Львова це не новина..
для'найпатріотичнішого Мера',друга Фрідмана,тим більше...
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04.02.2021 18:21 Відповісти
та ніхто і не сумнівався за бідолагу кизяка Десятки домов, квартир и земучастков. Родственники попавшего под санкции Козака владеют элитной недвижимостью в Киеве и Львове, - СМИ - Цензор.НЕТ 2777
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04.02.2021 15:08 Відповісти
Рубли не пахнут !
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04.02.2021 15:08 Відповісти
Козак до жовтня 2014р. - слідчий в МВС, колега Татарова. Здається, Тетяна Чорновол розказувала, що ходила до нього на допити по справі щодо нападу на неї.
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04.02.2021 15:09 Відповісти
Ні, то не той(їх до фіга). Цей розжирів на митниці.
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04.02.2021 15:33 Відповісти
Пора вешать!
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04.02.2021 15:12 Відповісти
то что законы и суды заточены для блага воров давно уже не секрет. в самом крайнем случае купит себе vip-камеру.
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04.02.2021 15:12 Відповісти
нарид, который голосует за опзж, совершенно уверен в том, что такие как козак, соскучившись со своими домами, квартирами и паркоместами в какой-то момент решают, а не пойти ли мне в парламент бороться за права простых людей, потому как кто, если не я... и нарид, облившись слезами от такой смелости и благородства, доверят ему свой голос..., сумасшедший дом какой-то...
показати весь коментар
04.02.2021 15:14 Відповісти
Десятки домов, квартир и земучастков. Родственники попавшего под санкции Козака владеют элитной недвижимостью в Киеве и Львове, - СМИ - Цензор.НЕТ 3860
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04.02.2021 15:15 Відповісти
и договариваться этим типам не надо ибо это топ тема для мировой прессы.
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04.02.2021 15:28 Відповісти
всё жулье и ворье любит путина и рф
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04.02.2021 15:20 Відповісти
Ну, ***** - хрещений батько фсбешної країни, що тут дивногоДесятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 258
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04.02.2021 16:51 Відповісти
Параллельно с блокировкой средств, изыманием имущества и т.д. должно проходить физической устранение всех причастных к прорасейской деятельности, людей...
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04.02.2021 15:21 Відповісти
Патрійоти! Мать і їх! Талановиті держслужбовці! Чому ми такі бідні? Бо...не вмієм порахувати заробітню платню- на ню лишити частину награбованого, а решту-на користь пенсіонерам!
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04.02.2021 15:22 Відповісти
Комплекс неполноценности он такой Десятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2058
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04.02.2021 15:26 Відповісти
Цікавий погляд на... єврейство Десятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3942
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04.02.2021 16:52 Відповісти
Цей Козак,це багатій можна так сказати другого,або третього ешелону.Але все одно,можна любого прижати,якщо захотіти.Я сам звісно не проти багатих людей.Але такі.як цей Козак,точно не заробили.
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04.02.2021 15:26 Відповісти
Звідки тобі відомо про його "ешелон"? Як раз того, хто керує усім цим движем, ми можемо зовсім не помічати і не знати про його статки.
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04.02.2021 16:55 Відповісти
растуди Так він не першого ешелону багатій.Ну як це не помічати? В Мертвечука ще більше грошей.
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04.02.2021 17:26 Відповісти
Все, как у всех подлецов-рыгов: всем брешут про "руцкий мир" и "святую русь" в дамбасе, а сами скупают земельку и недвижимость подальше от войны, которую сами же и разожгли.
Да и всех родственников перевезли в Киев и область.
Узнаю рыгов: циничны, подлы, воры.
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04.02.2021 15:30 Відповісти
От не знали 5 років, і тільки сьогодні взнали)
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04.02.2021 15:38 Відповісти
Люди , разве достаток повод для преследования. Суммирование такой политики приводит к тому что нет мотивации работать , потому что тебя всегда могут в чем то обвинить и забрать.
Посмотрите как живут Ваши местные царьки и сколько они вам платят и попробуйте у них получить надбавку.
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04.02.2021 15:41 Відповісти
Начнем с того что их каналы не прибыльные, декларируют только убытки, какой достаток, откуда? Обыкновенное воровство.
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04.02.2021 15:45 Відповісти
комисарам - очень даже повод
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04.02.2021 15:48 Відповісти
хорошо устроился ватноголовый Петушок....
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04.02.2021 15:44 Відповісти
Цей Козак-це звичайнісінький львівський барига.Свого часу працював з братом Медведчука у львіській податковій,потім у митниці.Мав,як кажуть,чуйку до грошей.Там і злигався з Медведчуками.На митниці і в ДПА,особливо в той час страшний бандитизм був(та й і є).Потрібне було прикриття.Вони всі бандити повязані між собою.Або ти всій,або!!!Вот і дійшли ниточки до Москви.Я просто не розумію людей в Україні,які кричать,як тут погано і так підтримують звичайних бандитів.
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04.02.2021 15:51 Відповісти
А кого підтримувати?..Так,Козак барига і хабарник,очолював Львівську податкову,потім з 2003-го керував Львівською митницею...Мистецтво хабаря він так відшліфував і організував,що всі знали,в які дні,скільки і кому заносити...Але до нього митницю шість років очолював відомий націоналіст,правдоборець і член славної сім"ї дисидентів Микола Горинь...Так той винайшов систему атестацій,коли посади продавались а потім щорічно оплачувались і розробив систему штрафів за невчасні хабарі...І я повторюю питання - кого ж тоді обирати?..Ми вже всіх перебрали,дійшли до клоунів і до прірви...
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04.02.2021 17:12 Відповісти
В тому і проблема,що не зрозуміло кого обирати.Та й народ весь час хоче,щоб йому хтось весь час щось давав.Але,вибачте,підтримувати бандитів теж,мабуть якось не зовсім вірно.Тим більше їхня діяльність спрямована проти нас.Як не крути багато людей,особливо на сході України бачуть вину у всьому чомусь саме жителів Галичини.А канали різних бандитів тільки й те роблять,що підливають масла у вогонь.Це й саме роблять,між ншим й інші канали.Просто дещо в закомуфльованому вигляді.А гроші вони навчились ділити між собою.Якщо Козак продавав вугілля з окупованих територій,то попердня влада цього не могла не знати.Просто гроші ділились між собою,а людям як завжди вішали лапшу.
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05.02.2021 10:05 Відповісти
госдолжности в налоговой и на таможне - питомник украинских оли гархов.этот жирный червяк прогрыз себе путь на ки прские оффшоры именно через таке украинские институции.
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04.02.2021 15:56 Відповісти
А хто ж так охоче той пітомнік підгодовує? Той же "простий та мудрий нарід", який і собі пнеться до рівня податківців і митників: тягне в країну контрабанду, щоб зідрати за неї сім шкір. Почніть з себе, шановніДесятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2394
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04.02.2021 17:02 Відповісти
Потрібні закони про ПРОВОКАЦІЮ ХАБАРЯ, закон про відповідність витрат легальним доходам. А майно таких козаків треба конфісковувати в користь держави якщо не довів їх легальне походження за весь період трудової діяльності.
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04.02.2021 16:04 Відповісти
Да там целое кодло. И у всех все нажито "непосильным" трудом. Не люблю коммуняк. Но тут надо все "взять и поделить". Десятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 15 Если серьезно. Давно напрашивается закон о колаборантах, со всеми вытекающими последствиями, конфискацией и национализацией.
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04.02.2021 16:07 Відповісти
І що? З квартири 2500 кв.м зробити 100 комуналок? Як це усе ділити? Може, не треба дозволяти будувати оті "дворци *****"Десятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7295
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04.02.2021 16:59 Відповісти
Наивняк. Десятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1201
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04.02.2021 17:05 Відповісти
Хто має не дозволяти,якщо у них вся влада і закони вони всі писали під себе.Попробуй те щось оформляйте чи щось організуйте,побачите,як орда на вас накинеться.
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05.02.2021 10:18 Відповісти
Квартира 2500 м2! А таке взагалі буває? Це два повних поверхи ******** свічки?
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04.02.2021 16:13 Відповісти
І ЯК ЩЕ ЗЕМЛЯ ГОРДОЇ ГАЛИЧИНИ НОСИТЬ ЦИХ ПРИХВОСНІВ КРЕМЛЯ?! МОЖЕ ТРЕБА ЗРОБИТИ ВСЕ ЩОБ ТАКІ ЗАПРОДАНЦІ ВОРОГА НЕ ГАНЬБИЛИ ГАЛИЧАН?!
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04.02.2021 17:13 Відповісти
Вот, почему там в пророссийской оппозиции такая возня идёт за потоки: Оппоблок Вилкула, Шарий, ЗаЖОП Медведчука - все хотят на пуйловские потоки попасть.
Там всем хватит. Пуйло на такое денег не жалеет.
А в Донецк - кашу.
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04.02.2021 17:23 Відповісти
солома@elnazaro777

#слухи Говорят, что самолёты Медведчука,которые попали под санкции, использовались для ввоза наличных, с которых в т.ч. финансировалась партия.
Именно поэтому ОПЗЖ выглядит настолько обескураженно.
Им четко объяснили, любой лишний кипиш - публикация материала экономической части. Именно поэтому Рабинович избегает журналистов, которые спрашивают: почему фракция по сути кроме громких заявлений ничего не делает.
Они судорожно думают, как не потерять активы...
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04.02.2021 18:02 Відповісти
воры в законе
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04.02.2021 21:51 Відповісти
У вересні 2005-го у Козака та близького до нього екс-начальника обласного управління МВС Олега Сала провели масштабні обшуки (лише у готельному комплексі у Наварії, яке належить родині Козаків, вилучили 212 тис. доларів США та 5 тис. євро). Попри відкриті розслідування через несплату мита за літак та незаконних повернень ПДВ, сам Козак тоді заявляв, що у постанові суду про обшуки було написано, що правоохоронці шукають у нього кілера, який скоїв замах на Петра Писарчука, основного власника ринку «Південний» і голови місцевого осередку «Партії регіонів».
Наприкінці 2005-го його ім'я фігурувало і серед можливих причетних до вбивства екс-голови Львівської ОДА Степана Сенчука. Саме вбивство сталося у листопаді 2005-го і тоді слідчі пов'язували це із «боротьбою» за «Львівсільмаш». За даними ZN.UA, серед можливих причетних до цього фігурував і Тарас Козак.
Під час роботи у митниці Тарас Козак вперше спробував пройти у Верховну Раду - у 2006 році йшов під 15 номером у виборчому списку блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція», але цей блок не подолав прохідного бар'єру. Після остаточного звільнення із митниці у 2010 році вдруге став депутатом Львівської обласної ради (тепер від Української селянської демократичної партії).Життя і бізнес Тараса КозакаЯк і чому львів'янин став уособленням російської пропаганди
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04.02.2021 23:15 Відповісти
Бізнес Тараса Козака
Тарас Козак є уродженцем Львівщини і частина його компаній зареєстровані саме у Львові. Попри це введення санкцій суттєво не вплине на роботу цих компаній, бо вони переважно належать його родині та родичам Віктора Медведчука.


Окрім медіахолдингу «Новини» Тарасу Козаку офіційно належать зареєстровані на Кіпрі компанії
Turul Investments Limited,
Havanor Management Limited та
Revelon Investments LTD,
Alvho Trading Limited.
У декларації про доходи за 2019 рік Козак вказав, що отримав понад 237 млн грн дивідентів від кіпрського офшору Turul Investments Limited. Козак також є власником благодійного фонду «Разом-Здолаємо», зареєстрованої у Львові. Тарас Козак офіційно є керівником Львівської регіональної організації політичної партії «ОПЗЖ».
Разом з тим чимало бізнесу належить родині Тараса Козака. Зокрема, його брат Богдан Козак разом з матір'ю Софією є власниками великого готельно-відпочинкового комплексу «Наварія-Нова» біля Львова. Богдан Козак разом із колишнім головою податкової інспекції Львівщини Сергієм Медведчуком, братом Віктора Медведчука, є власниками компанії «Керамбуд», що займається видобутком піску та виготовленням керамічної цегли на Львівщині. Братам Козака і Медведчука також належить ТзОВ «Бетонбуд», що займається виробництвом бетону у мікрорайоні Рясне у Львові. Богдан Козак також є співвласником ринку «Галицьке перехрестя»на виїзді зі Львова.
Разом з батьком Богдан Козак є серед акціонерів будівельної компанії «Осокір». Богданові Козаку також офіційно належать зареєстровані у Львові будівельні компанії «Будімекс» та «Атлантбуд-всесвіт», а також фірма «Зелений Бір», що займається оздоровленням.
Кум Тараса Козака Олег Шепіта також має зареєстрований у Львові бізнес. Зокрема, йому належить 60% будівельної компанії «Епіташ», та 30% українсько-польської компанії «Пройпшем Україна».
У 2019 році журналісти програми розслідувань «Схеми» повідомили про статки та бізнес цивільної дружини Тараса Козака Наталії Лавренюк. За даними журналістів, Наталія Лавренюк має 25% частку в російській компанії «НЗНП Трейд», яка бурить нафтові свердловини. Їй належить чимало нерухомості в Україні, зокрема, величезна кам'яниця на вул. Князя Романа у центрі Львова, де розташований готель «Швейцарський».
https://zaxid.net/statti_tag50974/
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04.02.2021 23:18 Відповісти
Было бы чему удивляться)
Вообще, в Киеве и Львове масса красивой недвиги
На Апартила https://apartila.com например, но властьимущие как всегда
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17.06.2021 00:28 Відповісти
 
 