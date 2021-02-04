Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Шоу-бізнес
"Суспільне" оголосило пісню, яку Go_A представить на конкурсі Євробачення-2021.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", на розгляд журі, до складу якого увійшли Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін, були представлені три нові композиції: "Рано", "Церковка" і "Шум". З трьох запропонованих групою пісень одноголосно обрали - "Шум".
В основу пісні покладена однойменна гра-"веснянка". Пісня "Шум" в інтерпретації групи Go_A - це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами древнього магічного обряду.
На початку березня буде представлена конкурсна версія пісні "Шум" і новий відеокліп.
Зазначимо, що згідно з правилами відбору, представник України на Євробаченні-2021, група Go_A повинна була представити не менше двох пісень для відбору журі до 29 січня.
Нагадаємо, що група Go_A стала переможцем на Національному відборі-2020 року, але через скасування пісенного конкурсу в 2020 році група Go_A представлятиме Україну на Євробаченні-2021 з новою піснею, як це було оголошено в березні 2020 року.
У цьому році 65-й пісенний конкурс Євробачення пройде в Роттердамі. Півфінали - 18 і 20 травня, фінал - 22 травня.
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которые слушают музыку на свистелках от ноута (в лучшем случае), а то и на сяоми-мейзу-онорах и прочей хероте.
Если нет нормальной звуковой карты и хотя бы средней акустики, найдите нормальные наушники (не затычки) и услышите (если понимаете, конечно), что трек офигенно сведен, проведен качественный мастеринг, что партия баса драйвовая и не банальная, что развитие сделано грамотно и выведено в пик на танцевальном темпе, который заставит людей танцевать, ибо кач!
А текст... Тексты на евровидении всегда были вторчины.
Такое этно-техно.
п.с. когда первый раз слушал, тоже услышал - жопу порвали, зеленую... Думал, шо крезкизденту
Бомбезна пісняра, це круто!
Чтобы слушали это… исполнители должны слушателям заплатить, да и то не все выдержат до конца.
Где вообще мелодия? Эстетика? Голоса? Что за вой мартовских котов и конвульсии? Отстой, зачем так страну позорить? Это же посмешище.
Такими веснянками наші пращури пробуджували Шум Шумлячого, щоб розвивався в зелені, набирався весняно-літньої сили, щоб приносив радість і відганяв усе лихе.