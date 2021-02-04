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Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Шоу-бізнес

"Суспільне" оголосило пісню, яку Go_A представить на конкурсі Євробачення-2021.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", на розгляд журі, до складу якого увійшли Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін, були представлені три нові композиції: "Рано", "Церковка" і "Шум". З трьох запропонованих групою пісень одноголосно обрали - "Шум".

В основу пісні покладена однойменна гра-"веснянка". Пісня "Шум" в інтерпретації групи Go_A - це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами древнього магічного обряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацвідбір на "Євробачення 2021" не проводитиметься: Україну представить переможець відбору-2020 Go_A, - Аласанія

На початку березня буде представлена ​​конкурсна версія пісні "Шум" і новий відеокліп.

Зазначимо, що згідно з правилами відбору, представник України на Євробаченні-2021, група Go_A повинна була представити не менше двох пісень для відбору журі до 29 січня.

Нагадаємо, що група Go_A стала переможцем на Національному відборі-2020 року, але через скасування пісенного конкурсу в 2020 році група Go_A представлятиме Україну на Євробаченні-2021 з новою піснею, як це було оголошено в березні 2020 року.

У цьому році 65-й пісенний конкурс Євробачення пройде в Роттердамі. Півфінали - 18 і 20 травня, фінал - 22 травня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
класс... из комментов :
Украину на Евровидении-2021 представит группа Go_A с песней "Шум" - Цензор.НЕТ 6761
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04.02.2021 17:29
+15
Фигня полная! Дай бог с такой композицией, хоть последнее место занять
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04.02.2021 17:29
+14
Чьи они родственники из партии СН?
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04.02.2021 17:27
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не нужно снимать клип в костюмах аля ковид....поверьте, европейцев эта эпидемия не меньше нашего зае...ла...и костюмы в клипе только будут раздражать людей. Все от этого неимоверно устали. Это не зайдет.
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04.02.2021 20:52 Відповісти
Украину на международной арене вообще представляет тупое криворожское быдло. А несколько ранее - быдлодамбаский уголовник. Вот это стыдно, а не конкурсант Евровидения.
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04.02.2021 20:58 Відповісти
Гринджоли-2
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04.02.2021 21:03 Відповісти
Хардкісс у свій час не пустили, а зараз поїде отето Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум" - Цензор.НЕТ 5869
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04.02.2021 21:04 Відповісти
Боже, яка маячня!
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04.02.2021 21:33 Відповісти
Чудовий саунд при дуже посередньому відеорядку. Їм би позичити костюми у Онуки і хореографа запросити
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04.02.2021 21:35 Відповісти
Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум" - Цензор.НЕТ 1014
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04.02.2021 21:37 Відповісти
класно Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум" - Цензор.НЕТ 3141
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04.02.2021 21:50 Відповісти
Про конопельку актуальненько так, в тренде)
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04.02.2021 21:50 Відповісти
да тут сплошь музыкальные критики! Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум" - Цензор.НЕТ 9319
которые слушают музыку на свистелках от ноута (в лучшем случае), а то и на сяоми-мейзу-онорах и прочей хероте.
Если нет нормальной звуковой карты и хотя бы средней акустики, найдите нормальные наушники (не затычки) и услышите (если понимаете, конечно), что трек офигенно сведен, проведен качественный мастеринг, что партия баса драйвовая и не банальная, что развитие сделано грамотно и выведено в пик на танцевальном темпе, который заставит людей танцевать, ибо кач! Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум" - Цензор.НЕТ 6175
А текст... Тексты на евровидении всегда были вторчины.
Такое этно-техно.
п.с. когда первый раз слушал, тоже услышал - жопу порвали, зеленую... Думал, шо крезкизденту Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум" - Цензор.НЕТ 9319
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04.02.2021 22:08 Відповісти
Євробачення - це конкурс пісні! Майже завжди перемагала милозвучна пісня.
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04.02.2021 22:21 Відповісти
далеко не завжди й приклад цьому славнозвісні Lordi. Та і саме Євробачення був завжди політично заангажованим. І це факт, який даже не оспорюється. Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум" - Цензор.НЕТ 449
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05.02.2021 09:58 Відповісти
Бували виключення, саме таким був і Lordi. Я б не сказав, що "політично заангажованим", просто глядачі надають перевагу учасникам сусідніх країн, бо знають їх краще. Але якщо пісня гарна, чи погана то сусідство ніякої ролі не грає.
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05.02.2021 12:24 Відповісти
Бггг. Баб'яче завивання колгоспниці, чи асфіктичне кудкудакання здихаючої курки - дуже милозвучно тема. В костюмах біозахисту, і епілептичним нападом у підтанцьовки. Успіх гарантовано
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04.02.2021 22:59 Відповісти
бла-бла-бла Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум" - Цензор.НЕТ 5789
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05.02.2021 10:10 Відповісти
P.S. Слухав через блютус-ресівер Fiio BTR5 на навушниках Audiotechnika SR5.
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04.02.2021 23:01 Відповісти
Головне що пісня в тему: коноплі, маріхуана, айкоси...
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04.02.2021 22:16 Відповісти
Не зашло. Был в восторге от "Соловей", но это произведение попахивает провалом. Не нужно использовать тему пандемии и карантина - людям от этого и так уже тошнит.
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04.02.2021 22:29 Відповісти
и соловей гуано
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05.02.2021 00:54 Відповісти
"Не гни патик"
Бомбезна пісняра, це круто!
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04.02.2021 23:00 Відповісти
яб повів бімба бімбова!
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05.02.2021 01:39 Відповісти
Огонь
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04.02.2021 23:21 Відповісти
Евробачення - це такий відстій, що його взагалі потрібно закривати. Цей конкурс не об'єднує, а навпаки роз'єднує європейську спільноту на своїх та чужих. Пісня та кліп не сподобались, вони мені і минулого року не сподобались, то ж за рік нічого не змінилось.
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04.02.2021 23:22 Відповісти
Я все життя слухаю різну музику: від року до хіп-хопу. Музичні композиції, які спеціально готують для цього конкурсу мене ніколи не приваблювали. Зараз намагалась згадати хочаб одну пісню з Євробачення, яка мені сподобалась - це ABBA "Waterloo". Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум" - Цензор.НЕТ 3261
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04.02.2021 23:52 Відповісти
Та навіщо вам моя пошта, давайте дружити родинами на Цензорі. Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум" - Цензор.НЕТ 6606
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05.02.2021 00:19 Відповісти
Не переймайтеся, бо я сама собі навігатор і слухаю тільки те, що подобається мені. А сюди дійсно нізя зайвого викладати. До речі, вас за цей флуд теж покарають. Так шо припиняйте порушувати правила сайту. Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум" - Цензор.НЕТ 9714
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05.02.2021 00:41 Відповісти
******** - абсолютно політичний конкурс, який не має жодного відношення до культури і музики! Чого Україна взагалі туди їздить? Не зрозуміло...
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04.02.2021 23:24 Відповісти
Какой ужас. Призовое место? Шутите?
Чтобы слушали это… исполнители должны слушателям заплатить, да и то не все выдержат до конца.
Где вообще мелодия? Эстетика? Голоса? Что за вой мартовских котов и конвульсии? Отстой, зачем так страну позорить? Это же посмешище.
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05.02.2021 00:06 Відповісти
ТОчно такой под копирку коммент видел на ДУмска.нет. Но мнение адысытов совершенно не интересует. Да, там полно креативных и одаренных людей, но в общем Одесса и есть столица украинского жлобства. Глубоко провинциальный город, грязный порт, криминальный рай и ад. Это правда, я прекрасно знаю Адесу не понаслышке, кто хорошо знает Киев и Одессу никогда не будет их сравнивать. Это как Кличко сравнивать и жида из Одесских джентельменов Филимонова. Поэтому пишите Света свои ватные комменты, но на Евровидение поедет шедевр "Шум" от Gо_А, а не ваша кривоскракая (реально) Марув.
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05.02.2021 13:14 Відповісти
Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум" - Цензор.НЕТ 5120
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05.02.2021 00:16 Відповісти
ви що!? здуріли? де тут зраду напасаранити) +++
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05.02.2021 01:35 Відповісти
Трохи нагадають "Гриби", но то таке, "Гриби" то скоріш якісь наркомани та ще й кацапомовні, а манера виконання схожа )
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05.02.2021 01:38 Відповісти
CooL !!!
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05.02.2021 06:09 Відповісти
Херня какаята! С этим на евровидении ты пролетим по полной!))
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05.02.2021 07:50 Відповісти
Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум" - Цензор.НЕТ 5238
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05.02.2021 08:10 Відповісти
Мне очень нравиться CooL
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05.02.2021 08:39 Відповісти
Коменты писали совки старые...
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05.02.2021 08:44 Відповісти
600к просмотров в ютубе, 35к лайков. Старпёрам подавай софию ротару.
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05.02.2021 09:04 Відповісти
оригинально. достойный представитель.
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05.02.2021 10:17 Відповісти
Чудова ідея заохотити українських міфологічних персонажів для порятунку світу від коронавірусу.
Такими веснянками наші пращури пробуджували Шум Шумлячого, щоб розвивався в зелені, набирався весняно-літньої сили, щоб приносив радість і відганяв усе лихе.
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05.02.2021 10:29 Відповісти
відеоряд - таке. пісня - вогонь.
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05.02.2021 10:37 Відповісти
Вогонь пердаков упоротых.
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05.02.2021 12:26 Відповісти
Костюми з когось з медиків познімали ... Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум" - Цензор.НЕТ 3646
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05.02.2021 10:54 Відповісти
"Бурановские бабушки" помолодели однако
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05.02.2021 18:52 Відповісти
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