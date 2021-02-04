УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9747 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
5 482 125
Порошенко (13234) Черкащина (646) Сущенко (486) Європейська Солідарність (1021)

Кандидатом у Раду від "Європейської Солідарності" на Черкащині стане Роман Сущенко, - Порошенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Відомий український журналіст, колишній в'язень Кремля, перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко стане кандидатом у народні депутати від партії "Європейська Солідарність" на довиборах у 197 окрузі на Черкащині.

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук лідер партії, п'ятий президент України Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Кандидатом у Раду від Європейської Солідарності на Черкащині стане Роман Сущенко, - Порошенко 01

"Фракцію "Європейської Солідарності" у Верховній Раді називають спецпризначенцями опозиції. І дійсно, наші депутати - це люди без страху і докору, які готові відстоювати Україну де завгодно: в сесійній залі, в ПАРЄ, навіть на полі бою. І саме такою людиною без сумніву є Роман Сущенко. Людина, яка пройшла російські катівні, яка боролася за Україну навіть у безнадійній, здавалося б, ситуації. Роман став символом боротьби за Україну, яку підтримав увесь світ", - підкреслив Порошенко.

Він зазначив, що досвід Романа допоможе парламентській боротьбі з російською п'ятою колоною.

"Я хочу окремо підкреслити: Роман відразу влився в нашу команду, і можна точно сказати, що він - наша людина. А "Європейська Солідарність" - його і ваша партія. І на місцевих виборах завдяки Роману довіра Черкащини до"Європейської Солідарності" виросла вдвічі", - повідомив лідер партії.

Роман Сущенко очолює партійний осередок на Черкащині, працює над розвитком і очищенням партії - говорить Порошенко. "Його обрали першим заступником голови обласної ради. Роман добре знає проблеми черкаського краю і тому принесе в парламенті багато користі - зокрема і жителям області. Саме тому наша партія вирішила висунути Романа Сущенка кандидатом у народні депутати, як тільки буде оголошено довибори в Черкащині", - пояснив Порошенко.

"Саме завдяки таким людям як Роман авторитет і підтримка партії ростуть, і впевнений - далі зростатимуть. Ми ще раз продемонстрували, що "Європейська Солідарність" є не тільки єдиною опозиційною проукраїнської і проєвропейської силою, але і єдиною проукраїнською і проєвропейської альтернативою цій владі. Силою, яка може не тільки говорити про свої досягнення і перемоги в минулому, а й про свої досягнення і перемоги сьогодні і в майбутньому", - зазначив п'ятий президент.

Кандидатом у Раду від Європейської Солідарності на Черкащині стане Роман Сущенко, - Порошенко 02

"Черкаська область - центр України не тільки в географічному сенсі. Це серце нашої держави, його духовний центр. На просторах черкаського краю створювалася велика і славна історія. Багатий цей край повноводними ріками, родючими землями, безцінними скарбами надр. Але головне надбання - його люди, вмілі в невтомній праці, хоробрі в бою. Іду на вибори, щоб працювати для людей, захищати інтереси громад і вітчизни саме з командою "Європейської Солідарності", - зазначив Роман Сущенко.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Кандидатом в Раду от "Европейской Солидарности" на Черкасщине станет Роман Сущенко, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8240
показати весь коментар
04.02.2021 19:49
+19
Молодці! За Україну треба не вмирати,за Україну треба вбивати! Петру Олексійовичу Порошенку честь і слава,Роману Сущенку - надхнення та успіхів!
показати весь коментар
04.02.2021 19:47
+19
Кандидатом у Раду від "Європейської Солідарності" на Черкащині стане Роман Сущенко, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2144
показати весь коментар
04.02.2021 19:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А тебе без спама "нещитово"?
Чем ты ***, и тебе подобные ***, отличаетесь от комуняк, стараясь заткнуть рот за малейшее инакомыслие?
Аргументировано ответить неспособны, так спамом обсыраетесь! Жло***е!
показати весь коментар
04.02.2021 22:32 Відповісти
Твоюж😁!!! Не, я слышал от на параше маты запретили, но то ли вы так оперативно запипикивать стали.....😁😁😁
показати весь коментар
04.02.2021 23:30 Відповісти
Успехов им обоим. Кандидатом у Раду від "Європейської Солідарності" на Черкащині стане Роман Сущенко, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8837
показати весь коментар
04.02.2021 20:28 Відповісти
Новина прям рівня топ СМІ
показати весь коментар
04.02.2021 20:34 Відповісти
Вот у ***** твоего выбор невелик, либо стенка, либо берёзка
показати весь коментар
04.02.2021 20:47 Відповісти
Як то не реально щоб на Черкащині в цьому славному проукраїнському регіоні вибрали в і так не зовсім проукраїнську Раду, ще одного антиукраїнського депутата .... Бажаємо яскравої перемоги на виборах патріоту України Роману Сущенко.
показати весь коментар
04.02.2021 20:39 Відповісти
Ой, Петро Порошенко, славний ти козаче, за тобою та Маринкой вся Вкраiна плаче.
показати весь коментар
04.02.2021 20:40 Відповісти
Андрюша, как там еврогеи? А ведь предупреждал тебя Киселёв.
показати весь коментар
04.02.2021 21:30 Відповісти
Киселёв головного мозга?
показати весь коментар
04.02.2021 21:37 Відповісти
я сам гей, в прошлом году был на прайде в Стокгольме.
показати весь коментар
04.02.2021 21:40 Відповісти
Та без проблем, меня больше боевые ********* КалоМойши веселят.
показати весь коментар
04.02.2021 22:05 Відповісти
Успіху і удачі пане Сущенко. А землякам із Черкащини-здорового ґлузду під час голосування і не "по приколу".
показати весь коментар
04.02.2021 21:32 Відповісти
"У 2015-2016 роках тричі літав до Росії. Затриманий та заарештований 30 вересня 2016 року у Москвi"
А чего он туда летал? Не знали с кем Украина воюет? Да и прямое авиасообщение было закрыто, на перекладных надо было добираться...
показати весь коментар
04.02.2021 22:06 Відповісти
Мало того: народився в Миколаєві, див та працював в Києві, сім'я живе у Франції. Яким боком він до Черкас?
показати весь коментар
04.02.2021 22:11 Відповісти
Народився таки в Черкасах
показати весь коментар
04.02.2021 22:16 Відповісти
Радикал-Маргінали голосують за ЄС!

головний УРБАНІСТ Львова Юліан Чаплінський Кандидатом у Раду від "Європейської Солідарності" на Черкащині стане Роман Сущенко, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2141
показати весь коментар
04.02.2021 22:09 Відповісти
ЕС - это Европейский Союз. Вы, очевидно, имели ввиду ПЕС ?
показати весь коментар
04.02.2021 22:12 Відповісти
Українською ЄС.
або БЄС...
Барижна..... Кандидатом у Раду від "Європейської Солідарності" на Черкащині стане Роман Сущенко, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2847
показати весь коментар
04.02.2021 23:09 Відповісти
То, что его попутали в РФ, как шпиёна - настораживает, конечно. Шастать к неприятелю во время войны, да еще (как там уверяли) будучи связанным с такой мутной конторой, как СБУ - филиалом ФСБ... Однако, засылать в Украину обратным путем шпионов: через обмен? А потом внедрять к Пороху? Тем более, что есть более симпатичный и проверенный проход в нашу политику - через Тимошенку. Вон, Гадя, до сих пор на телепомойках живет в нашей политике, как вам это? Верный путь. Нельзя исключать ничего.
Впрочем, если Сущенка завербовали - я не удивлюсь. Порошенко тоже нужны свои российские шпионы. Вон, Дерьмак трудится на благо Украины, не отходя не на шаг от Зеленского. Чем от него хуже Порошенко? Каждому президенту по российскому шпиону. А то - еще и по Портнову в придачу, как было у Януковоща.
показати весь коментар
05.02.2021 06:46 Відповісти
Кандидат в депутаты от ЕС и голова ОДА от гундявого две ветви эволюции

Кандидатом у Раду від "Європейської Солідарності" на Черкащині стане Роман Сущенко, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3884
показати весь коментар
05.02.2021 11:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 