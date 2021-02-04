Кандидатом у Раду від "Європейської Солідарності" на Черкащині стане Роман Сущенко, - Порошенко. ВIДЕО

Відомий український журналіст, колишній в'язень Кремля, перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко стане кандидатом у народні депутати від партії "Європейська Солідарність" на довиборах у 197 окрузі на Черкащині.

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук лідер партії, п'ятий президент України Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фракцію "Європейської Солідарності" у Верховній Раді називають спецпризначенцями опозиції. І дійсно, наші депутати - це люди без страху і докору, які готові відстоювати Україну де завгодно: в сесійній залі, в ПАРЄ, навіть на полі бою. І саме такою людиною без сумніву є Роман Сущенко. Людина, яка пройшла російські катівні, яка боролася за Україну навіть у безнадійній, здавалося б, ситуації. Роман став символом боротьби за Україну, яку підтримав увесь світ", - підкреслив Порошенко.

Він зазначив, що досвід Романа допоможе парламентській боротьбі з російською п'ятою колоною.

"Я хочу окремо підкреслити: Роман відразу влився в нашу команду, і можна точно сказати, що він - наша людина. А "Європейська Солідарність" - його і ваша партія. І на місцевих виборах завдяки Роману довіра Черкащини до"Європейської Солідарності" виросла вдвічі", - повідомив лідер партії.

Роман Сущенко очолює партійний осередок на Черкащині, працює над розвитком і очищенням партії - говорить Порошенко. "Його обрали першим заступником голови обласної ради. Роман добре знає проблеми черкаського краю і тому принесе в парламенті багато користі - зокрема і жителям області. Саме тому наша партія вирішила висунути Романа Сущенка кандидатом у народні депутати, як тільки буде оголошено довибори в Черкащині", - пояснив Порошенко.

"Саме завдяки таким людям як Роман авторитет і підтримка партії ростуть, і впевнений - далі зростатимуть. Ми ще раз продемонстрували, що "Європейська Солідарність" є не тільки єдиною опозиційною проукраїнської і проєвропейської силою, але і єдиною проукраїнською і проєвропейської альтернативою цій владі. Силою, яка може не тільки говорити про свої досягнення і перемоги в минулому, а й про свої досягнення і перемоги сьогодні і в майбутньому", - зазначив п'ятий президент.

"Черкаська область - центр України не тільки в географічному сенсі. Це серце нашої держави, його духовний центр. На просторах черкаського краю створювалася велика і славна історія. Багатий цей край повноводними ріками, родючими землями, безцінними скарбами надр. Але головне надбання - його люди, вмілі в невтомній праці, хоробрі в бою. Іду на вибори, щоб працювати для людей, захищати інтереси громад і вітчизни саме з командою "Європейської Солідарності", - зазначив Роман Сущенко.