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Київ (13849) Нацполіція (13932) протест (2250) Крищенко Андрій (341)

Начальник поліції Києва Крищенко про події в Шевченківському РУВС: "Всі маніпуляції і провокаційні шоу будуть жорстко припинятися". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко, коментуючи сьогоднішні події в Шевченківському райуправлінні поліції, заявив про неприпустимість спроб тиску на поліцію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліції нагадали, що сьогодні під час акції біля одного з телеканалів за порушення громадського порядку в Шевченківське управління поліції доставили чотирьох осіб. Під час складання адміністративних матеріалів один із чоловіків відкрив вікно і став на підвіконня. При цьому він висловлював низку вимог, зокрема щодо закриття телеканалу, звільнення учасників акції і зняття з посади одного з керівників територіального управління поліції.

"Поліцейські діють виключно в рамках чинного законодавства. Тому жодні спроби тиску на поліцію для прийняття будь-яких рішень не дадуть позитивного результату. Тому наголошую: всі маніпуляції і провокаційні шоу будуть жорстко припинятися" - зазначив Крищенко.

Читайте також: Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Начальник поліції Києва повідомив, що призначив службову перевірку, "але щодо факту дій поліцейських, які привели до цієї НП". Їм буде дана оцінка, і також оцінка керівників, які не забезпечили дотримання норм законодавства та заходів особистої безпеки поліцейських. Крищенко додав, що співробітник поліції, відсторонення якого вимагав активіст, уже три доби перебуває на лікарняному в госпіталі МВС після отримання тілесних ушкоджень при виконанні службових обов'язків.

За фактами подій біля поліцейського управління та офісу телеканалу відкрито кримінальне провадження за ст. 342 (Опір працівникові поліції).

За словами Крищенка, під час проведення акції біля Шевченківського райуправління поліції одна з учасниць "напала на журналістів, пошкодила техніку і завдала тілесних ушкоджень представнику преси". За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Нападницю затримано.

Нагадуємо, 4 лютого пройшла акція протесту біля телеканалу "Наш", учасники якої вступили в бійку з поліцією. Чотирьох активістів затримали і доставили в Шевченківське райуправління поліції Києва. Один із затриманих, Олексій Сердюк, заліз на підвіконня на 4 поверсі РУВС і погрожував зістрибнути, висуваючи низку вимог.

Після того, як активісту пообіцяли провести службове розслідування проти двох посадових осіб Шевченківського райуправління, він від своїх намірів відмовився.
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Топ коментарі
+10
Кремлёвские шлюшки гей парад планируют?

Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 5019
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04.02.2021 21:38
+6
Крыс в форме такую ряху нажрало что фото надо ужимать...
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04.02.2021 21:41
+5
Крищенко сбросив сепаратиста
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04.02.2021 21:48
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Кремлёвские шлюшки гей парад планируют?

Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 5019
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04.02.2021 21:38 Відповісти
Крыс в форме такую ряху нажрало что фото надо ужимать...
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04.02.2021 21:41 Відповісти
Я й досі не вірю, що цей чєл Крищ захищав шось на донеччині! Ну як можна так перевзуватися?! Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 9904 Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 5043
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04.02.2021 22:26 Відповісти
Боюсь что даже на геев им не стоит надеется. Как бы эти двое не маскировались а на парад пид...сов геи не подпишутся...
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04.02.2021 21:42 Відповісти
Мертвечук в перчатках фистинг киве собрался делать?
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04.02.2021 21:55 Відповісти
ну,надо соблюдать правила гигиены...
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04.02.2021 21:57 Відповісти
Ні шантаж, ні тероризм не є прийнятними. Крапка. Є інші важелі тиску на владу.
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04.02.2021 21:41 Відповісти
Дійсно. Позивайтеся до суду на як вони себе називаюиь виродків поліцейських
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04.02.2021 22:12 Відповісти
Я у вас просив "сов'Єту"? Та невже...)))
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04.02.2021 22:24 Відповісти
ну как всегда...обманули мужика (который сигать собирался)...
а крищенко пора заняться спортом...и кушатки по-меньше...
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04.02.2021 21:43 Відповісти
Крищенко сбросив сепаратиста
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04.02.2021 21:48 Відповісти
браво!
(но все равно...даже для собственного здоровья ему бы похудеть...у пухлых слишком много предпосылок для серьезных болячек...а оно ему надо?)
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04.02.2021 21:53 Відповісти
Не по теме, но по ходу сайт 112 заблочили, у меня не заходит)
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04.02.2021 21:46 Відповісти
Яка сумна новина!
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04.02.2021 21:49 Відповісти
да не вроде идет в ютубе надеючь недолго осталось гавкают сейчас про радикалов и тдhttps://www.youtube.com/watch?v=3Q11d6I21PE
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04.02.2021 21:51 Відповісти
Я именно за сам их сайт 112.ua
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04.02.2021 21:54 Відповісти
ааа я думал ютуб тот еще идет да сайт нет доступа если этот имеется ввиду https://112.ua/live
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04.02.2021 21:55 Відповісти
На сайт ньюзвана также не заходит))
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04.02.2021 21:55 Відповісти
направило на сайт пету шария при ввода поиска в гугле новость о сайтах 112 поменяли типа https://sharij.net/perestali-rabotat-sajty-kanalov-112-ukraina-newsone-i-zik
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04.02.2021 22:00 Відповісти
переехали на другие адреса сволочи https://newsoneua.tv/
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04.02.2021 22:02 Відповісти
Ну так они сейчас в одном черном списке с одноглазниками.
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04.02.2021 21:56 Відповісти
Еще утром был доступ на сайт, читал как полыхали ватные пердаки, сейчас зашел проверить, сайты на вечер заблочили) осталось еще чтобы в ютюбе заблокировали
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04.02.2021 21:59 Відповісти
Поздновато ощетинился. Обоссанная палиция. Боже, какие же они жалкие.
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04.02.2021 21:49 Відповісти
эти тебе больше по нраву? Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 7237

Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 1920
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04.02.2021 22:07 Відповісти
Ментов жалко?)
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04.02.2021 22:08 Відповісти
у вас в латвии менты? Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 2292 даже в рахе на бумаге полиция Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 2148
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04.02.2021 22:13 Відповісти
- Говори чмо!
- Хорошо, хорошо, все палицейские будут атстранены... Только не бейте.

Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 9475
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04.02.2021 21:56 Відповісти
Штаб Навального в Петербурге

В Петербурге закончились все места в спецприёмниках для арестованных.

Вместо того чтобы прекратить свои безумные репрессии, власти отправляют петербуржцев отбывать стуки в Ленобласть, г. Волосово, за 70 км от города.
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04.02.2021 22:10 Відповісти
Це той горлівський чорт,якому за розстріл п'яти мєнтів в Княжичах, Авак генерала поліції третього рангу дав ? Обжився кабанчик.
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04.02.2021 21:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zBnW5tc2BYc&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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05.02.2021 13:42 Відповісти
Потрібен закон, який дасть імунітет від арешту всім ветеранам ООС на період військових дій, а можливість арешту залишити лише після постанови суду. Тому що такі дії, як штовханина з поліцією і супротив арешту вони роблять із світлих намірів і попадають за це. Це не правильно.
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04.02.2021 22:00 Відповісти
Закон один для всіх.
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04.02.2021 22:26 Відповісти
Мусора не люди (с) Аваков.
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04.02.2021 22:27 Відповісти
нормальный хавальник отел,в селфи не влезет даже на последнем айфоне)) мусора при всех правительствах чувствовали себя хорошо,начиная с кучмо.
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04.02.2021 22:52 Відповісти
Полиция - безчнстные выродки и это уже общепринято
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04.02.2021 23:48 Відповісти
Необхідно знищити дику кланово-олігархічну систему. Бо яка б поліція не була, вона буде служити владі, а отже кланово-олігархічній владі. Як цю систему знищити, то давайте будем думати й пропонувати, а не приймати участь в розколі суспільства. Ми повинні розуміти, що поліція це виконавці. Необхідно з владою щось робити.
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05.02.2021 13:51 Відповісти
Я впевнений що поліція буде з більшим задоволенням служити народній владі.
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05.02.2021 14:24 Відповісти
Мусарське сєпарське рило.
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06.02.2021 11:42 Відповісти
А не то - боров Крищенко лица провокаторам лично обглодает.
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06.02.2021 11:50 Відповісти
 
 