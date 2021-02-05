Начальник поліції Києва Крищенко про події в Шевченківському РУВС: "Всі маніпуляції і провокаційні шоу будуть жорстко припинятися". ВIДЕО

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко, коментуючи сьогоднішні події в Шевченківському райуправлінні поліції, заявив про неприпустимість спроб тиску на поліцію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

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У поліції нагадали, що сьогодні під час акції біля одного з телеканалів за порушення громадського порядку в Шевченківське управління поліції доставили чотирьох осіб. Під час складання адміністративних матеріалів один із чоловіків відкрив вікно і став на підвіконня. При цьому він висловлював низку вимог, зокрема щодо закриття телеканалу, звільнення учасників акції і зняття з посади одного з керівників територіального управління поліції.

"Поліцейські діють виключно в рамках чинного законодавства. Тому жодні спроби тиску на поліцію для прийняття будь-яких рішень не дадуть позитивного результату. Тому наголошую: всі маніпуляції і провокаційні шоу будуть жорстко припинятися" - зазначив Крищенко.

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Начальник поліції Києва повідомив, що призначив службову перевірку, "але щодо факту дій поліцейських, які привели до цієї НП". Їм буде дана оцінка, і також оцінка керівників, які не забезпечили дотримання норм законодавства та заходів особистої безпеки поліцейських. Крищенко додав, що співробітник поліції, відсторонення якого вимагав активіст, уже три доби перебуває на лікарняному в госпіталі МВС після отримання тілесних ушкоджень при виконанні службових обов'язків.

За фактами подій біля поліцейського управління та офісу телеканалу відкрито кримінальне провадження за ст. 342 (Опір працівникові поліції).

За словами Крищенка, під час проведення акції біля Шевченківського райуправління поліції одна з учасниць "напала на журналістів, пошкодила техніку і завдала тілесних ушкоджень представнику преси". За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Нападницю затримано.

Нагадуємо, 4 лютого пройшла акція протесту біля телеканалу "Наш", учасники якої вступили в бійку з поліцією. Чотирьох активістів затримали і доставили в Шевченківське райуправління поліції Києва. Один із затриманих, Олексій Сердюк, заліз на підвіконня на 4 поверсі РУВС і погрожував зістрибнути, висуваючи низку вимог.

Після того, як активісту пообіцяли провести службове розслідування проти двох посадових осіб Шевченківського райуправління, він від своїх намірів відмовився.