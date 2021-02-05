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Аваков (1961) Зеленський (17459) Донбас (21733) Хомчак (245)

На Донбасі різке загострення ситуації, ніякого мирного процесу вже немає, - Аваков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

На лінії фронту на Донбасі відбувається загострення ситуації. Саме тому президент України Володимир Зеленський напередодні введення санкцій проти "телеканалів Медведчука" відправив на передову головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні що відбувалося в тому ж РНБО і кабінеті президента? Може багато хто не побачив цього факту, оскільки він промайнув серед яскравих подій. А президент був змушений негайно відправити Хомчака на схід, на лінію фронту. Тому що у нас там відбувається різке загострення ситуації за останній тиждень.

Ніякого мирного процесу вже немає - діють снайперські пари, діють обстріли, війна триває. Тому я пропоную вам подивитися на це рішення з цієї точки зору, на тлі цих ситуацій", - сказав Аваков.
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Топ коментарі
+65
На Донбасі різке загострення ситуації, ніякого мирного процесу вже немає, - Аваков - Цензор.НЕТ 3339
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05.02.2021 00:29
+61
И чем помог Хомчак на передовой? Премии за нестрелять выдавал?
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04.02.2021 23:54
+51
Хомяк должен был во время войны там дневать и ночевать , а не за бабки сраться
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04.02.2021 23:59
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І що далі?- читай КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ і нищ ворога і зрадників!!! Де ГАРАНТ???
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05.02.2021 18:49 Відповісти
Я шо та не понял, куда и хто послал хомяка? Ара говорит Зеленскийна передок, а слышится ******* на ху№ок.
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05.02.2021 21:25 Відповісти
зебилы комент затерли - повторю. Так зелупе это скажи,а то он все мир в очке х..у..йла узревает.
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06.02.2021 00:33 Відповісти
там где аваков там всехда разрушения нишетпа и смерти за что не береться вывков все в гавно преврашаеться засиделся арсен
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07.02.2021 12:35 Відповісти
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