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Герасим’юк (25) Нацрада_ТРМ (361)

Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Україна має припинити діяльність "112 Україна", NewsOne, Zik, тому що через ці канали до нас заходить кремлівська пропаганда.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк в ефірі телеканалу "1 + 1".

"Усі ці канали мають велику кількість санкцій від Національної ради. За що? Це мова ворожнечі, заперечення наявності факту агресії з боку Росії, це пропаганда зверхності, це образа за національною ознакою - і ганебний випадок з антисемітськими висловлюваннями, - це популяризація органів країни-агресора. І на цей момент Національна рада і далі розглядає подібні речі і констатує, що чим далі, тим серйозніше ці рупори пропаганди, а не журналістські колективи, це заносять у наш ефір. Через ці якраз канали, про які дехто сьогодні турбується, заходить в Україну, в інформаційний простір кремлівська зараза", - сказала Герасим’юк.

Також читайте: Стосовно Козака є кримінальні провадження, вони розслідуються, - "слуга народу" Веніславський розповів, коли нардепу оголосять про підозру

Вона зазначила, що ці три канали уже давно заявляють про те, що Національна рада намагається їх закрити, хоча у неї немає таких повноважень.

"Це вже триває, мабуть, четвертий рік. Вся причина в тому, що ми за весь цей час не спромоглися –і я сподіваюсь, що це станеться в цьому році, - запровадити нормальне законодавство в нормальній європейській країні. Коли на сьогодні заблоковано, поки що, розгляд закону "Про медіа", подивіться, хто це робить і чому. А це якраз необхідний крок на тому етапі інформаційної війни, який сьогодні ми маємо, у відсутність будь-яких механізмів для тої самої Національної ради, щоб реагувати відповідно на те, що робиться в ефірах", - наголосила голова Національної ради.

Водночас вона додала, що діяльність цих каналів не має нічого спільного з журналістикою.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Також читайте: Указ Зеленського про санкції проти "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" оскаржено у Верховному Суді

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Глава Нацсовета по ТРВ Герасимьюк о "каналах Медведчука": Через них в Украину заходит кремлевская зараза - Цензор.НЕТ 804
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05.02.2021 09:20
+24
Нарешті, побачили.
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05.02.2021 09:19
+15
А через Інтер ця зараза не заходить? Чого це він ще працює? Чи ви не бачите негативний вплив цього каналу на свідомість українців? А музичні канали чого це займаються сатанячою деградацією молоді і ви цього не бачите навіть в окулярах?
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05.02.2021 09:22
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Нарешті, побачили.
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05.02.2021 09:19 Відповісти
підібрала правильні діоптрії...
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05.02.2021 12:28 Відповісти
Як завжди. Порожній комент з топовою кількістю коментів.
Грьобані колхозніки.
Не "нарешті побачили". А Україна розвивається, в тому числі з приходом нового президента, замість матьорого корупціонера.
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05.02.2021 14:13 Відповісти
Стара підсліпкуавта шкапа Оля- прозрєла нарешті ! О диво ! А до цього тільки на "Прямому бачила крамолу : антипорошенківська кобила !
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05.02.2021 19:03 Відповісти
А на кой черт тогда , бесполезный совет содержать , если ониАБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО , а могут только подтявкивать , куда ветер дует
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07.02.2021 19:41 Відповісти
Глава Нацсовета по ТРВ Герасимьюк о "каналах Медведчука": Через них в Украину заходит кремлевская зараза - Цензор.НЕТ 8687....
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05.02.2021 09:20 Відповісти
Глава Нацсовета по ТРВ Герасимьюк о "каналах Медведчука": Через них в Украину заходит кремлевская зараза - Цензор.НЕТ 804
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05.02.2021 09:20 Відповісти
К О Л А Б О Р А Ц І О Н І С Т І В ! Не колаборантів ! В словник подивіться , перед тим , як користуватися словами , значення яких не розумієте ...
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05.02.2021 09:30 Відповісти
напрям вірний , елементарної освіти не вистачає ...
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05.02.2021 09:31 Відповісти
Напрямок
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05.02.2021 09:32 Відповісти
Правильно там написано.Це рівнозначні за значенням слова.
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05.02.2021 10:07 Відповісти
Щоб не сперечатися пропоную компромісний варіант - колоради.
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05.02.2021 19:36 Відповісти
Колаборант (особа) - ЗРАДНИК інтересів держави або громади.
Колабораціонізм (процес, дія) - СПІВПРАЦЯ громадян (колаборантів) з ворогом в інтересах ворога і на шкоду своїй державі чи громаді.
Зрозумів, грамотій?
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05.02.2021 20:32 Відповісти
+++ правильно не правильно , всі розуміємо про що йдеться .
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05.02.2021 11:15 Відповісти
И что же тебе мешало это заявить раньше?
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05.02.2021 09:21 Відповісти
А через Інтер ця зараза не заходить? Чого це він ще працює? Чи ви не бачите негативний вплив цього каналу на свідомість українців? А музичні канали чого це займаються сатанячою деградацією молоді і ви цього не бачите навіть в окулярах?
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05.02.2021 09:22 Відповісти
Через канал твого хазяїна Бєню також.
Але ти цього не бачиш.
І прикритих ( надовго ? ) колаборантських не побачила б обслуга Бєні Герасим'юк та Ко, якби не отримали копняка.
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05.02.2021 09:25 Відповісти

@DidMykola2

Ткаченко зізнався як видумував фейки про Порошенка.
Крюкова зізналася як видумували фейки про Порошенка.

Питання руба: А хтось з тих, що активно розповсюджували (а дехто і нині розповсюджує) ті видумані фейки про Порошенка зізнався?
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05.02.2021 11:40 Відповісти
А до этого ты не замечала? Или герасимьючку трахнули хорошенько?
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05.02.2021 09:25 Відповісти
Глава Нацсовета по ТРВ Герасимьюк о "каналах Медведчука": Через них в Украину заходит кремлевская зараза - Цензор.НЕТ 8797
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05.02.2021 09:26 Відповісти
Скоростное переобувание ))
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05.02.2021 09:26 Відповісти
А ещё через всяких сватов, слуг народа и 95 бакинских комиссаров...
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05.02.2021 09:27 Відповісти
Шо, Оля робить черговий поворот оверштаг ?
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05.02.2021 09:27 Відповісти
з її комплекцією так до оверкіля недалеко
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05.02.2021 10:04 Відповісти
Получила команду "фас". В этом вся ее порядочность.
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05.02.2021 09:27 Відповісти
ВСЕ ДАВНО знали о Гебельсовой пропаганде с каналов кума *****... Давно пора былоо их прикрыть, это подпитка ватников пенсионеров в Украине. Медведчук и его свора будут через суды действовать.. и зная продажность наших судей нет уверенности, что интересы Украины будут в приоритете!!!!!
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05.02.2021 09:29 Відповісти
Вже перевзулась? Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза - Цензор.НЕТ 5779 Вата буде дивитись лаптєстан через тарілки. Подивіться скільки на дахах тарілок. Там і вата.
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05.02.2021 09:31 Відповісти
А у нас в місті щезли тарілки з фасадів та дахів,ще десь колись зустрічаються іржаві,це правда,пенси т2 дивляться,це у нас на заході.
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05.02.2021 11:45 Відповісти
Доброго ранку, панове, й гарної п'ятниці! Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза - Цензор.НЕТ 8585

Коротко

Зеленський заблокував канали Медведчука спеціально, щоб члени ВО "Свобода" більше не з'являлись на телебаченні.
* * *
Кино: сделано богатыми для бедных.
Опера: сделано богатыми для богатых.
Театр: сделано бедными для богатых.
Мемы: сделано бедными для бедных.
* * *
Очень странно работает внешнее управление: три канала запретили, а на их место ни Netflix, ни Pornhub не добавили.
Мистер Байден, у меня к Вам есть вопросы.

* * *
І настане той час. І назве єврей єврея зеленим фашистом українською мовою.

* * *
Запретом на вещание трёх телеканалов Зеленский как бы намекает, что фильм "Земляне" смотреть всем всё-таки придётся.
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05.02.2021 09:35 Відповісти
Посмотрите любители рускаго мирка..
Моторола расстреливает дома в Донецке из гранатомета
https://www.dialog.ua/war/223427_1612430810
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05.02.2021 09:36 Відповісти
а слепая Бандаренка "видит,что это ВСУ растреливает детей.
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05.02.2021 18:46 Відповісти
да, надо интернет запретить, оставить только укрнет, из телевидения - только фильмы Сенцова.
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05.02.2021 12:50 Відповісти
Курінний отаман Очевиденко підтверджує цей факт.
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05.02.2021 09:37 Відповісти
Свободу слова не спинити!

Медведчук та Ківа розгорнули екран з прямою трансляцією Телеканалу ZIK у залі Верховної Ради.

Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза - Цензор.НЕТ 5197
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05.02.2021 09:39 Відповісти
кто в паре голубков актив, кто пассив?
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05.02.2021 09:52 Відповісти
"Какая разница?" Оба.... хороши. Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза - Цензор.НЕТ 7758
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05.02.2021 09:58 Відповісти
Панас Стець, схоже, що лівий персонаж актів - в проктологічних рукавичках Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза - Цензор.НЕТ 9266
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05.02.2021 12:30 Відповісти
кто первый проснулся, тот сверху.
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05.02.2021 12:50 Відповісти
+++
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05.02.2021 11:19 Відповісти
Изделие номер два
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05.02.2021 11:42 Відповісти
Злые языки говорят, что каналы у мертветчука отобрал ахметов, за то, мертветчук фактически свиснул у него опзж. К прекращению антиукраинской пропаганды это не имеет никакого отношения, тк остался канал мураева наш. Гундявый клоун на это никогда бы не решился и не имеет к принятию этого решения никакого отношения
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05.02.2021 09:48 Відповісти
Судячи з того, як аваковські пси той "наш" захищають, то цілком ймовірно.
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05.02.2021 09:57 Відповісти
А що ж ти, сучище, 2 роки того не бачила?
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05.02.2021 09:56 Відповісти
Где вы все раньше такие умные были?
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05.02.2021 10:00 Відповісти
Фарисейская риторика Герасим,юк вызывает удивление... Не думала забрать лицензии в лайноканалов мертвечука? даже сейчас, после их закрития, пусть судятся без лицензии...
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05.02.2021 10:03 Відповісти
Проституция с претензиями на благопристойность остается проституцией, г-жа Герасимюк(или предпочитаете другую роль?).
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05.02.2021 10:15 Відповісти
Все, бл@дь, прямо прозрели вдруг, одновременно и массово!
А раньше ты, баба Оля, этого не видела и поэтому молчала?!
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05.02.2021 10:32 Відповісти
она и сейчас много чего видит, но молчит
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05.02.2021 10:34 Відповісти
Мовчання - золото, можливі і долари.
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05.02.2021 19:40 Відповісти
Если мертвечук ложил с прибором на ваше "большое количество санкции", то на кой черт вообще нужна ваша шарашкина контора?
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05.02.2021 10:39 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
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05.02.2021 10:48 Відповісти
Це все добре. А коли ми побачимо на лаві підсудних тих хто це все робив?
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05.02.2021 10:51 Відповісти
Уважаемые форумчане,свидетели явления сывочолого,все ваши вопросы,претензии,возмущения и пр. пр. пр.,которые вы выражаете Ольге Герасимюк,будьте так добры,аккуратненько,без изменений,перешлите Петюне,который и сотворил этого монстра СМИ.При этом имея на руках и решение СНБО и постановление Верховной Рады.Ах да,мог же пуйло напасть...
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07.02.2021 14:22 Відповісти
Ти не Борис Бойда, ти Борис Хвойда. Ти ж прекрасно занєш, шо нацрада це колегіальний орган як і верховна зрада. І туди завжди пропхнуть якесь падло і ще й не одне для блокування того чи іншого рішення. Таким як тобі тупорилим Петро вже казав, якби він заблокував роботу цих телеканалів, хоча при ньому вони ссуки боялись так відверто капостити, так от, якби він їх якимосьспособом заблокував то воні було б на всіх рівнях, що Порох використовує адмінресурс перед виборами. Хоча це ти і сам прекрасно знаєш. Просто твоя робота брехати і перекручувати факти.
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07.02.2021 17:07 Відповісти
Де ти, зараза, раніше була?!
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05.02.2021 11:49 Відповісти
А где все раньше были
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05.02.2021 13:02 Відповісти
А ти, малоповажна пані, раніше цієї зарази не бачила?Гроші олігархів гріли? А тепер треба спасати імідж, якого і так нема...
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05.02.2021 13:32 Відповісти
4-ийрік це продовжується, та імпотентна Рада тільки зараз схаменулася.
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05.02.2021 18:43 Відповісти
Та що ти таке кажеш?! А де ж ти зі всраною нацрадою була раніше - жополизка?
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05.02.2021 14:36 Відповісти
что вы хотите от бабушки - уже 64 года!
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05.02.2021 22:51 Відповісти
стара нiкчемна сраколизка
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05.02.2021 15:50 Відповісти
розшнурувала рот, зараза. не пускайте її в ефір, бо спохабить абсолютно все. Де слуги народу, куди ви дивитесь.
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05.02.2021 16:43 Відповісти
Та Нацрада з ТРМ паразити на тілі платників податків, нічого не вирішують, нічого не можуть, імпотенти, а гроші Бюджету жеруть!

А те, що не державною мовою вся та Мураєвсько-Медведчуківська шобла гавкає, цього тоже Герасим'юк не чує-бачить!?

Паразити!!!
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05.02.2021 17:29 Відповісти
У нас в информационном пространстве такой бардак творится именно потому, что вот такие герасемьючки нацрадой управляют. Вчерашний эфир смотрел, просто гыдко, нерасчёнанное, закудланное существо пытается что то варнякать о журналистской этике.
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05.02.2021 18:43 Відповісти
Як Оля заговорила.Що дідусь Байден робить з людьми.
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05.02.2021 19:11 Відповісти
Як Оля заговорила.Що дідусь Байден робить з людьми.
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05.02.2021 19:13 Відповісти
А це ж він і місяць не пробув на посаді, пока так сказати тільки "розминка".
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05.02.2021 19:42 Відповісти
А это не та Герасимюк, которая ещё недавно пыталась закрыть Прямой из-за "разжигания междунациональной розни"? Что-то быстро она лапти поменяла.
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05.02.2021 20:37 Відповісти
да, это она
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05.02.2021 22:45 Відповісти
Дааа! Совок нам ещё долго вытравливать. Ничего не можем без команды сверху.
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05.02.2021 23:05 Відповісти
Виступ актора та художнього керівника студії «квартал-95» Володимира Зеленського в латвійській Юрмалі під час фестивалю перед в основному російською публікою з пародійним номером у ньому він назвав україну «жебраком», а також «актрисою німецького фільму для дорослих», яка «готова прийняти будь-яку кількість з будь-якого боку »
.
Студія «Квартал 95», яка у своєму виступі в Юрмалі посміялася над власною державою-попрошайкою, але сама просила у Держкіно 14 млн на черговий кіношедевр.


Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала телеведуча, перший заступник голови Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
«Квартал Зеленського посміявся в Юрмалі над власною державою-попрошайкою, всі зараз про це говорять і виносять свої ухвали.
І водночас, маючи непогані гроші на йолках, корпоративах і нескінченних «кварталах», де завжди висміюює лише тих, проти кого заплатять чергові інвестори (не плутати з демократією і свободою слова), - сам просить у Держкіно 14 млн на свій черговий кіношедевр....
Попрошайка просить у держави-попрошайки? Сюжет. Комічєськіє куплєти», - написала ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
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06.02.2021 02:34 Відповісти
наташа перетворилася у королеву гнійної купи - найбільший та найвонючиший шмат лайна.
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06.02.2021 09:39 Відповісти
Герасим*юк на "лежить" на своїй посаді ще з часів Кучми. Ніякої користі від неї я не бачив. Хоч і важелів впливу у голови нацради ТРМ більше ніж достатньо, жодної реакції на ватний шабаш я не бачив. Єдине, чим мені запам*яталась нацрада ТРМ - заборона кількох серій "південного парку". А підмазатись під щось круте, зроблене кимось іншим - багато мізків не треба.
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06.02.2021 10:43 Відповісти
Прокинулись! Доброго ранку! Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза - Цензор.НЕТ 8049
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06.02.2021 11:28 Відповісти
Що це кремлівська зараза було відомо вже давно а от вас як назвати за те що ви таку заразу бачили і нічого з нею не робили???
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06.02.2021 14:23 Відповісти
Потому шо зараза в Киеве сидит.
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06.02.2021 20:42 Відповісти
Йьопть, прокинулась а де ти разом зі своєю насрадою була до цього, спала...
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06.02.2021 21:31 Відповісти
Насправді можна вирішити все простіше, потрібен закон про протидію дезінформації з переліком пунктів, що до яких встановлюється лише одне вірне толкування, затверджене за участю істориків і громадських активістів із стародавніх часів до нашого часу, тобто завести такий собі "еталон правди" із кримінальною відповідальністю за його порушення при публічних заявах.
Сказав десь що йде громадянська війна, що війни з Росією нема, що вояки зсу це злочинці, або щось про злочини УПА - штраф у кілька десятків тисяч гривень, при рецидиві - 1-2 роки в'язниці, при рецидиві - більше, або примусове лікування.
Використання саме формулювання "публічні заяви" добре тим, що можна буде карати не тільки у етерах ТВ, а і у інтернеті і інших публічних заходах, адже все це є публічна заява.
І головне, що це не буде порушенням свободи слова, адже заборонено буде лише брехати, все інше можна.
От побачите, весь потік пропаганди припиниться би за лічені місяці.
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07.02.2021 01:14 Відповісти
Тим хто волає:"Чому Порох не закрив?",ще нагадаю: Медведчук був власником 2 каналів при Пороху-6 місяців,вже йшла передвиборча гонка,ви б перші звинуватили його в узурпації.
При бубочці Медведчук купив 3-й і був власником 1рік і 7 місяців.
Так чому чекав,маючи постанову ВР 2018р, яку прийняла попередня влада ?
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07.02.2021 16:30 Відповісти
Украина должна прекратить деятельность "112 Украина", NewsOne, Zik, потому что через эти каналы к нам заходит кремлевская пропаганда. Источник: https://censor.net/ru/v3246139

А Інтер, а ахметівська ТБ "Україна", а Г + Г , а проросійські руцкоязічні фільми ICTV не несуть кремлівської пропаганди ? Сказав А, говори і Б Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза - Цензор.НЕТ 3425
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07.02.2021 21:37 Відповісти
тупая ****
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07.02.2021 22:14 Відповісти
 
 