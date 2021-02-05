Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза. ВIДЕО
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Україна має припинити діяльність "112 Україна", NewsOne, Zik, тому що через ці канали до нас заходить кремлівська пропаганда.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк в ефірі телеканалу "1 + 1".
"Усі ці канали мають велику кількість санкцій від Національної ради. За що? Це мова ворожнечі, заперечення наявності факту агресії з боку Росії, це пропаганда зверхності, це образа за національною ознакою - і ганебний випадок з антисемітськими висловлюваннями, - це популяризація органів країни-агресора. І на цей момент Національна рада і далі розглядає подібні речі і констатує, що чим далі, тим серйозніше ці рупори пропаганди, а не журналістські колективи, це заносять у наш ефір. Через ці якраз канали, про які дехто сьогодні турбується, заходить в Україну, в інформаційний простір кремлівська зараза", - сказала Герасим’юк.
Вона зазначила, що ці три канали уже давно заявляють про те, що Національна рада намагається їх закрити, хоча у неї немає таких повноважень.
"Це вже триває, мабуть, четвертий рік. Вся причина в тому, що ми за весь цей час не спромоглися –і я сподіваюсь, що це станеться в цьому році, - запровадити нормальне законодавство в нормальній європейській країні. Коли на сьогодні заблоковано, поки що, розгляд закону "Про медіа", подивіться, хто це робить і чому. А це якраз необхідний крок на тому етапі інформаційної війни, який сьогодні ми маємо, у відсутність будь-яких механізмів для тої самої Національної ради, щоб реагувати відповідно на те, що робиться в ефірах", - наголосила голова Національної ради.
Водночас вона додала, що діяльність цих каналів не має нічого спільного з журналістикою.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Грьобані колхозніки.
Не "нарешті побачили". А Україна розвивається, в тому числі з приходом нового президента, замість матьорого корупціонера.
Колабораціонізм (процес, дія) - СПІВПРАЦЯ громадян (колаборантів) з ворогом в інтересах ворога і на шкоду своїй державі чи громаді.
Зрозумів, грамотій?
Але ти цього не бачиш.
І прикритих ( надовго ? ) колаборантських не побачила б обслуга Бєні Герасим'юк та Ко, якби не отримали копняка.
@DidMykola2
Ткаченко зізнався як видумував фейки про Порошенка.
Крюкова зізналася як видумували фейки про Порошенка.
Питання руба: А хтось з тих, що активно розповсюджували (а дехто і нині розповсюджує) ті видумані фейки про Порошенка зізнався?
Коротко
Зеленський заблокував канали Медведчука спеціально, щоб члени ВО "Свобода" більше не з'являлись на телебаченні.
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Кино: сделано богатыми для бедных.
Опера: сделано богатыми для богатых.
Театр: сделано бедными для богатых.
Мемы: сделано бедными для бедных.
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Очень странно работает внешнее управление: три канала запретили, а на их место ни Netflix, ни Pornhub не добавили.
Мистер Байден, у меня к Вам есть вопросы.
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І настане той час. І назве єврей єврея зеленим фашистом українською мовою.
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Запретом на вещание трёх телеканалов Зеленский как бы намекает, что фильм "Земляне" смотреть всем всё-таки придётся.
Моторола расстреливает дома в Донецке из гранатомета
https://www.dialog.ua/war/223427_1612430810
Медведчук та Ківа розгорнули екран з прямою трансляцією Телеканалу ZIK у залі Верховної Ради.
А раньше ты, баба Оля, этого не видела и поэтому молчала?!
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
А те, що не державною мовою вся та Мураєвсько-Медведчуківська шобла гавкає, цього тоже Герасим'юк не чує-бачить!?
Паразити!!!
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Студія «Квартал 95», яка у своєму виступі в Юрмалі посміялася над власною державою-попрошайкою, але сама просила у Держкіно 14 млн на черговий кіношедевр.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала телеведуча, перший заступник голови Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
«Квартал Зеленського посміявся в Юрмалі над власною державою-попрошайкою, всі зараз про це говорять і виносять свої ухвали.
І водночас, маючи непогані гроші на йолках, корпоративах і нескінченних «кварталах», де завжди висміюює лише тих, проти кого заплатять чергові інвестори (не плутати з демократією і свободою слова), - сам просить у Держкіно 14 млн на свій черговий кіношедевр....
Попрошайка просить у держави-попрошайки? Сюжет. Комічєськіє куплєти», - написала ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
Нагадаю, що за 3-4 години до оголошення Зеленським Указу про "закриття цих каналів" Національна рада з питань телебачення та рідіомовлення (головою якої і є Герасим"юк) ЗНЯЛА ШТРАФНІ САНКЦІЇ З 112-каналу ...
Сказав десь що йде громадянська війна, що війни з Росією нема, що вояки зсу це злочинці, або щось про злочини УПА - штраф у кілька десятків тисяч гривень, при рецидиві - 1-2 роки в'язниці, при рецидиві - більше, або примусове лікування.
Використання саме формулювання "публічні заяви" добре тим, що можна буде карати не тільки у етерах ТВ, а і у інтернеті і інших публічних заходах, адже все це є публічна заява.
І головне, що це не буде порушенням свободи слова, адже заборонено буде лише брехати, все інше можна.
От побачите, весь потік пропаганди припиниться би за лічені місяці.
При бубочці Медведчук купив 3-й і був власником 1рік і 7 місяців.
Так чому чекав,маючи постанову ВР 2018р, яку прийняла попередня влада ?
А Інтер, а ахметівська ТБ "Україна", а Г + Г , а проросійські руцкоязічні фільми ICTV не несуть кремлівської пропаганди ? Сказав А, говори і Б