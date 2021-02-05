Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? ВIДЕО
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Пропагандисти трьох медіаборделів Медведчука просили про журналістську солідарність, тож хочемо підтримати їх, але у своєму стилі. Марина Данилюк-Ярмолаєва підготувала епічний огляд тих, за ким іще плачуть санкції за роботу проти України.
А перед тим, як копнути глибше і звернути увагу СБУ та РНБО на те, кого іще варто було би заблокувати, Марина зібрала найкраще із виття на болотах російської пропаганди.
Ввечері 4 лютого стало відомо, що улюблені канали ОПЗЖ ЗІК, "112" та Ньюзвас оскаржили у Верховному Чуді своє закриття. Отже, на нас чекає епічна битва Зеленського і сектою "русского мира".
За що і кого ведучі заблокованих телеканалів погрожують розстрілами? (Так, розстрілами, вам не почулося!) В кого найбільше палає через закриття філій російської пропаганди в Україні? Що вони розказують про Володимира Зеленського і як він у їхніх вустах повільно стає мало не найбільшим бандерівцем і взагалі втіленням всього світового зла?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.
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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
А Ющенко - українець.
Скажеш, його американці нам підсунули ?
ви ж раби, звикли цьомкати лапті свого дряхлого дідугана.
Говорити гіпотетично, то ви навчились, а от факти вбивств тисяч українців твоїм пуйлом, а також мільйони замордованих російським окупантом, чомусь ігноруєте.
Даже промосковский «Интер», который острословы переименовали в «СЕПАР» не выливал на пятого президента Украины столько лайна.
А від помийок нарешті позбулись і це лише плюс.
Разглагольствовали о свободе слова.
А сегодня поют хвалебные оды Зеле за то же самое и открыто выступают против своих ватных коллег.
Что так кардинально изменилось?
А ведь если бы еще тогда журналистская братия вела себя тогда, как сейчас, можно было зачистить эти гнойники еще тогда.
19 ТРАВНЯ 2017
Лещенко про заборону соцмереж: Цим займаються авторитарні режими.
https://www.pravda.com.ua/news/2017/05/19/7144415/
Эти двое, будучи депутатами в 2018 году, НЕ голосовали ЗА постановление ВР, на основании которого Зеля заблокировал медведчуковские каналы.
Сколько журналистов тогда так же открыто и громко, как сегодня, поддержали тогда закрытие гужвинско-кремлевских Вестей?
За його словами, підставами для санкцій стали рішення Верховної Ради від 2018 року, а також звернення Служби безпеки України з відповідними документами в апарат РНБО."
Джерело: https://censor.net/ua/n3245828
https://pbs.twimg.com/media/EtUG-G-WgAAZFXW?format=jpg&name=small
Я відповідала.
Не горбаться на Пукіна, бо буде те, що із врачем, який рятував Навального!
Пукін твого горба не оцінить!
1. По заветам дядюшки Рейгена.
Сотрудничество с Московией входит в планы президента США Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Необходимо подойти к этим отношениям с позиции противостояния силы. Президент Байден должен показать, что действия Путина будут иметь последствия, путем введения обязательных двухпартийных санкций против "Северного потока-2" в соответствии с законом о защите европейской энергобезопасности."
Сенат США уже разработал законопроект, в котором Госдепартамент призывает убедить Германию отказаться от поддержки проекта "Северный поток-2".
"Трубопровод Nord Stream 2, по которому природный газ будет транспортироваться из россии в Германию через Балтийское море, подрывает трансатлантическую безопасность. Решения о санкциях по Nord Stream 2 будут приниматься по мере завершения проекта", - Госдеп.
Оцените красоту игры: вы можете строить трубу, можете не строить (можете копать, можете не копать), но если решитесь достроить, все рано получите дырку от трубы, а не газ.
Слушай, абидна, да!
Но идем дальше.
Сенат США подготовил санкции за Навального, по которым предлагается заморозить активы чиновников *********, а в догонку еще потребовал разобраться с "богатством Пуйла".
"В течение 180 дней, администрации также поручается подготовить доклад об "источниках и размерах личного благосостояния президента Владимира Путина и членов его семьи"."
Приплыли тапочки к дивану!
А тем временем, на мещерских болотах продолжается дележ власти.
На Залесье собирают подписи под петицией с требованием пожизненно отстранить от работы в СМИ главреда RT Маргариту Симоньян, ее супруга Тиграна Кеосаяна, телеведущих Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Артема Шейнина, Петра Толстого.
Война "башен Кремля" набирает обороты.
2. Не верю в резкое прозрение Зеленского.
Если бы Зеленский был патриотом, он бы за каждого убитого нашего защитника (воина), рвал бы очко двуглавой курице, чтобы перья летели, а не наматывал сопли на кулак.
А так, верить в то, что малоросс вдруг стал патриотом - это как верить в то, что прыщавая ЗЕленая лягушка превратилась в красавицу.
Но единственное, что в нашей сказке произошло, так это то, что Зеленского кто-то очень смачно "поцеловал", так что "голограмма" начала искажаться и показывать двойное изображение: малоросс-бандеровец. Не более того.
И пока в ОПе - засилье российской агентуры, пока Рифф сидит в тюрьме, пока Бужанский в Раде топит за двуязычие, пока Шкарлет министр образования, пока Деркач не под следствием, пока мы закупаем российскую электроэнергию, пока олигархи обдирают граждан Украины, - ни в какой патриотизм Зеленского я не поверю.
И чем бы не закончилась атака Зеленского на Медведчука, надо понимать, что это борьба не за Украину, а за сохранение своей шкуры.
С одной стороны - это информационная бомба, с другой - это решение судов. И еще не известно, в чьих руках эта информационная бомба разорвется.
Как то так.
3. Вымирающий лепрозорий "русского мира".
Как известно, в конце января на оккупированной части Донбасса прошел настоящий аншлаг из понаехавших пропагандистов Симонян, Кеосаян и Бабаян. Рассуждали они о глубинном "русском Донбассе". Обсуждали долгожданное воссоединение разобщенных народов и процесс объединения "ЛНР" и "ДНР". Договорились, что этот вопрос будет вынесен на так называемый "референдум Донбасса". Как будет называться новое образование не сообщается, но в предвкушении совокупления, все особи принимающие в этой неистовой оргии, испытали струйный оргазм, что забрызгали окружающих.
Между тем, российская оккупация не только изменила структуру промышленности Донбасса, но и кардинально повлияла на демографическую ситуацию в регионе.
Заводы были вывезены за паребрик, 70% шахт порезаны на металл. В связи с чем, в так называемой "ЛНР" оккупационные власти приняли решение о закрытии и ряда учебных заведений. Называется это "реорганизацией" в связи с незаполненностью проектной мощности и без перспективы наполнения в дальнейшем.
В свою очередь, в оккупированном Донецке минимальная зарплата 6 тыс руб (3000 грн), а средняя от 8 тыс руб (4000 грн).
Но с другой стороны, они нам сделали одолжение.
Нам в любом случае пришлось бы дотационный угольный регион, с деградирующей промышленностью -- закрывать. И когда бы Киев начал это делать, они бы еще лет 10 стучали тут касками.
А там - прикладом в рыло, в подвал, и все счастливы. Кто же знал, что они любят жесткий секс?
Донбасс давно услышан и натянут.
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався... Слава Україні!
І.Лютий
Любопытные факты из жизни стран, находящихся, по словам промоцковских идиотов, под "внешним" управлением США.
Обеды в одной из старших школ города Паджу, Южная Корея:
Естественно, крабы и омары там на столе не каждый день. Ротация меню - естественна и целесообразна.
Но речь вообщем то даже не об этом.
Главное в другом - школа финансируется из бюджета!
К которому просто народ не допустил клоунов!
И.Ерохин
tZE inform:
Дивны дела твои, Господи
Руководитель ВО "Свобода" О. Тягныбок за последний год участвовал в эфирах Медведчуковского канала "112 Україна" в ТРИ (!) раза чаще, чем глава депутатской фракции ОПЗЖ в ВР Юра Бойко!
Путч ТК:
З'ясувалася причина мовчання Юлі про закриття каналів Медведчука. Виявляється, за 2020 рік вона була в ефірі спецформатів на них 19 разів.
Таку медіапідтримку надають лише однодумцям - правда, Юліє Володимирівно? Путч знає все!
Д.Чекалкін
Мустафа Найем с синекурой (на зарплате в 3 млн грн в год), категорически за:
Мустафа Найем без доступа к кормушке 3 года назад, против/воздерживается:
А вот он же, но с кормушкой - 1,4 млн грн за 4 месяца:
Причём обязательно нужно набросить на Порошенко, ведь за это ему деньги и платят. И не важно, что этот наброс - враньё.
https://ibigdan.livejournal.com/26244847.html
Потому шо тут ещё нужно в Верховном суде от Портянки отбиться и потом в ЕСПЧ .
Нужно определить законом , кого следует считать колаборционизстом и что такое пропаганда капитулянтских наротивов .
Без чётких дефиниций это может обернуться всё в "пирову победу" !
Нужно так же чётко юридически определить , что есть страна оккупант . Ввести сроки действия данного определения юридического состояний и чётко и точно (не увлекаясь излишиствами) определить какие ограничения свобод и прав человека накладываются на резидентов данной страны .
А la guerre comme à la guerre
Какие приятные люди
Ведучі Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва одружились.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Ввести персональные санкции против всех депутатов из вражеской про-российской партии опзж.