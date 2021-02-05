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Із грудня по лютий тижнева кількість хворих на COVID-19 знизилася втричі, - Степанов. ВIДЕО

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Смертність від коронавірусу в Україні втричі нижча, ніж у Великій Британії і вдвічі, ніж у Франції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, Україна розташовується на 34 місці в Європі за рівнем смертності.

"У нас утричі менша смертність, ніж у Великій Британії і вдвічі, ніж у Франції. Це зокрема результат наших карантинних заходів", - зазначив міністр.

Водночас Степанов заявив, що з грудня по лютий тижнева кількість нових хворих знизилася втричі. За перший тиждень грудня їх було майже 89 тис., з за минулий тиждень - 27 тис.

"У нас є чітке розуміння і стратегія на майбутнє, що передбачає загальноепідемічні правила. Крім них, в областях будуть локальні обмеження. Якщо поширення збільшуватиметься такими темпами, які можуть призвести до колапсу в області, буде червоний рівень небезпеки. Це якщо 65% ліжок із киснем заповнені або на 50% збільшується кількість госпіталізованих за тиждень", - розповів глава МОЗ.

Також читайте: Планом вакцинація Зеленського проти COVID-19 не передбачена, але він може зробити щеплення, щоб показати приклад, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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..а до чого тут Степанов, диктор програми про здоров'я?.. який не вилазить із Зелено-голубого очка?
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05.02.2021 10:51 Відповісти
Смертность в Украине ниже, чем в ЕС , при в разы более низком уровне медицины в Украине объясняется исключительно подтасовкой клоунами статистики.
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05.02.2021 10:57 Відповісти
С декабря по февраль недельное количество заболевших COVID-19 снизилось в три раза, - Степанов. НадА Шо то дєлать. Срочно разрєшіть всє тусовкі, разрешіть маскі на на нос нє адівать і во всьом транспортє отмєніть ліміт пасажиров Із грудня по лютий тижнева кількість хворих на COVID-19 знизилася втричі, - Степанов - Цензор.НЕТ 7983
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05.02.2021 11:19 Відповісти
В умерших - примерно в полтора(поправьте, если ошибаюсь). О чем это говорит?
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05.02.2021 12:05 Відповісти
 
 