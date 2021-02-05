Російській актрисі Тархановій, яка знімалася в окупованому Криму, на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Російську актрису, яка незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію України АР Крим, співробітники Держприкордонслужби виявили в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Іноземка прилетіла в Україну вчора рейсом зі Стамбула.

Під час заходів прикордонного контролю військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що громадянка РФ торік незаконно перебувала в окупованому Криму. На півострів вона потрапила, порушуючи встановлений порядок в'їзду і виїзду. За наявною інформацією, вона брала участь в зйомках серіалу "Непотоплювана", в якому виконувала головну роль.

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Через порушення українського законодавства прикордонники притягнули іноземку до адміністративної відповідальності за ст.204-2 КУпАП, відмовили їй в перетині кордону і наклали заборону на в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що в окупованому Криму почалися зйомки серіалу "Непотоплювана". Головну роль в цьому серіалі виконує Глафіра Тарханова.

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