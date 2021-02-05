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Деркач Андрій (116) Зеленський (17459) США (14482) Енергоатом (446) Єрмак Андрій (1230) Лерос Гео (381)

Лерос про відключення проросійських каналів: Не вірте! Це черговий шкурняк. Після перемоги Байдена Зеленський намагається відвести удар від Єрмака. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Саме президент України Володимир Зеленський і глава Офісу Президента Андрій Єрмак втрутилися в американські справи і це вони мають нести персональну відповідальність.

Про це у своєму відеоролику заявив виключений зі "СН" нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський несподівано взявся за ворогів України, відхрещуючись від втручання Офісу Президента у вибори в США. Але я ще пів року тому заявив, що оприлюднення "плівок Байдена" було освячено саме в Офісі Президента. Більше того, Єрмак постійно контактував з адвокатом Трампа Джуліані. ... А це відео таємної зустрічі Андрія Єрмака з радником Дональда Трампа, впливовим лобістом Браяном Ланзою в Києві. Це був час, коли команда Зеленського явно зробила ставку саме на Путіна і Трампа, почавши брудну кампанію проти Байдена. Два роки Зеленського все влаштовувало, але після перемоги Байдена Зеленський намагається замести сліди і відвести удар від свого Єрмака", - заявив Лерос.

Також читайте: Усі, хто втручався у вибори в США, мають відповідати за законом. У правоохоронців уже є напрацювання, скоро будуть результати, - Зеленський

"Ми провели розслідування і з'ясували, що головний організатор кампанії проти Байдена, пан Деркач, при Зеленському дуже добре почувається. Він разом із заступником Єрмака Олегом Татаровим контролює головну монополію в енергетиці, компанію "Енергоатом". Більше того, саме цю монополію називають платою Зеленського за публікацію "плівок Байдена". Віддати таку стратегічну монополію не могли без узгодження із Зеленським. Якщо пан Деркач робив свої пресконференції щодо "плівок Байдена" не санкціоновано з Офісом Президента. Зеленський відразу б його зняв з багатомільярдних потоків", - акцентував Лерос.

"Саме Зеленський з Єрмаком втрутилися в американські справи. Це вони мають нести персональну відповідальність. Тому всі їхні потуги зробити із себе патріотів мають жалюгідний вигляд. Зеленського з Єрмаком два роки влаштовувало зливати Україну під Росію. Просто зараз вони відчувають, що їхні дупи можуть підсмажити на пательні. Тому не вірте! Це черговий шкурняк", - резюмував Лерос.

"Скільки Зеленському та Єрмаку коштували "плівки Байдена"?

На прикладі лише однієї угоди ми побачили, як маржа 2,4 млрд грн осіла у диверсантів країни агресора.

Дивіться у випуску.

Одразу після призначення пана Котіна тво президента "Енергоатому", контроль за монополією почав здійснювати автор міжнародного скандалу - пан Деркач, призначивши до керівного складу компанії своїх людей.

Віцепрезидентами "Енергоатому" призначили:

Германа Галущенка, якого називають похресником Деркача та Якоба Хартмута, за яким тягнеться стійкий кремлівський шлейф.

Ще одного давнього соратника деркача Олега Бояринцева призначили керувати кадрами "Енергоатому",

а дружину губернатора Київської області Людмилу Володіну призначили в "Енергоатом" виконавчим директором з правового забезпечення.

Через цих махінаторів збиток "Енергоатому" за останні 7 місяців становитиме 6-8 млрд грн.

Так куди поділися прибутки компанії, яка останні роки була прибутковою, спитаєте ви?

Прибутки перетекли до трейдерів олігархів.

Перше, з чого почав "Енергоатом", після призначення на посаду керівника Котіна і віцепрезидента Галущенка, це продавати електричну енергію собі в збиток, при чому від слова зовсім.

"Енергоатом" продає електричну енергію за неринковими заниженими цінами трейдерам олігархів, а трейдери олігархів вже реалізують електричну енергію кінцевим споживачам в рази дорожче від ціни закупівлі в "Енергоатому".

Наведу вам приклад:

Згідно з кримінальною справою НАБУ, 21 грудня 2020 року віцепрезидент Якоб Хартмут особисто реалізував електроенергію за неринковою ціною, завдавши збитків "Енергоатому" приблизно 2,4 млрд грн!!!

Тільки за цією схемою в держави вкрали 2,4 млрд грн!!!

Володимире Зеленський, як так може бути, що ще у вересні 2020 року пана Деркача посольство США назвало агентом російських спецслужб, який підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами вже 10 років, але вам це не завадило віддати йому курирувати стратегічну атомну монополію?

Чому не скликаєте РНБО щодо цих диверсантів країни агресора, бо вхопите себе за хвіст? - заявив Лерос.

Лерос про відключення проросійських каналів: Не вірте! Це черговий шкурняк. Після перемоги Байдена Зеленський намагається відвести удар від Єрмака 01
Лерос про відключення проросійських каналів: Не вірте! Це черговий шкурняк. Після перемоги Байдена Зеленський намагається відвести удар від Єрмака 02
Лерос про відключення проросійських каналів: Не вірте! Це черговий шкурняк. Після перемоги Байдена Зеленський намагається відвести удар від Єрмака 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+59
Рассчитывать на то, что ватный клоун не будет работать против Украины - верх идиотизма.
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05.02.2021 11:59
+21
Зебоба? Це давно відомо.
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05.02.2021 12:02
+20
Тобто краще вірити "криворожской роже"?)))))
А взагалі проста порада - довіряйте інтелектуалам! Інтелігенціія - дороговказ для кожного народу. Вірили б ми інтелігенції - ніколи б не обрали в 1991 Кравчука, в 2010 Яника, а в 2019 - Зе!
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05.02.2021 12:11
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Зараз Єрмак заховався, Блінкен не з ним забажав розмовляти, а з Кулеблою. Бо чим той Єрмак відрізняється від Дубінського, якщо й відрізняєтья у справі впливу у вибори в США , так тільки тим що він прямий агент Раші, що він перебирав усі міжнародні контакти на себе - з Джуліані у тому числі , з Патрушевимв Омані у тому числі... Але він просто занадто близький до тільця нашого презе, щоб про нього вголос можена було говорити , як про Дубінського. У якому зараз багні знаходиться вова уявити важко ... Маневри з трьома каналами то так- чичто пил в очі.
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05.02.2021 12:47 Відповісти
Откуда Кловпн этого Ярмака достал ?
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05.02.2021 13:10 Відповісти
а знакомые евреи из мацквы порекомендовали!
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05.02.2021 13:14 Відповісти
Окурок порекомендовал. Сказал: "Люби и жалуй !".
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05.02.2021 16:13 Відповісти
Чому США не роблять санкцій проти Єрмака?! Хто-хто, а а цей непотріб давно заслуговує
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07.02.2021 01:22 Відповісти
Даже не сомневаюсь в этом!
Пока ермак, агент московии, который слил информацию про * вагнеровцев*возле янелоха оманского, все это пшик!
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05.02.2021 12:48 Відповісти
+++
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05.02.2021 15:31 Відповісти
Лерос- приклад того, що робить людина з дрібною душею і завищеними особистими амбіціями. Такі люди здатні на любу підлість.
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05.02.2021 12:54 Відповісти
Точнісінький портрет тільця у памперсах!
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05.02.2021 12:57 Відповісти
Можливо... Але хіба у Зе велика душа і немає амбіції величезних?
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05.02.2021 12:58 Відповісти
У нього по займаній посаді повинні бути великі амбіції. І якщо у Зе вони є- це добре.
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05.02.2021 13:12 Відповісти
Амбіції повинні бути підкріплені діями, а без дій це лише вада... Ну і краще мати інтелект, ніж великі амбіції!
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05.02.2021 13:21 Відповісти
Можливо, що ви не туди, або не так дивитеся і не бачите дій. Це в великій мірі залежить від того, що ви налаштовані побачити. Це ваша особиста справа і право...або діагноз.
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05.02.2021 13:41 Відповісти
Ну хоча б достатньо подивитися на передвиборчі обіцянки та їх виконання...

- наприклад, про 40% росту ВВП за 5 років - улітку 2019 було 4,6% росту ВВП, але уже в січні 2020 ВВП пішов у мінус - тобто ДО початку епідемії!
- чи про податок на виведений капітал - на другий день після зустрічі з Пінчука Зе сказав, що не вводитиме його.
- чи про деолігархізацію ... Тепер у Ахметова цілий свій прем'єр - при Янику такого не було навіть!
- чи про здешевлення комуналки... Зараз газ дешевший на світових ринках, ніж у 2019, а тарифи ВИЩІ!

Або давайте згадаємо низку питань, які Зе на стадіоні задавав Петі - тепер йому можна задати ці самі питання!!! Нічого ж не вирішилося!

І чим поїздка Зе в Оман краща за поїздку Петі на Мальдіви??? Чим кінобізнес Зе у рашці кращий за ліпецьку фабрику?

Ну і ще - мені потрібен президент-інтелектуал, щирий свідомий українець і моральний авторитет - Зе не є жодним!
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05.02.2021 13:52 Відповісти
" Смешалиь в кучу: кони, люди..." Ви мене не здивували своїми викладками суміші статистики і власних спостережень. Мабуть є правда у ваших словах. Це правда "совка" (не ображайтесь), який ось вже 30 років ведеться на "щирих" обіцянках кандидатів у всі органи влади. І всякий раз потому, чеше потилицю, що вибрав не того. Тому ви і ставите знак рівності між ПО і ВО. Скажу більше: кого б ви не вибрали у президенти у 2019 році, у вас до всіх були б аналогчні претензіі. По-перше, тому що вибираєте по кількості обіцянок: а по-друге, що всякий новий президент починає і буде діяти в тій системі, яка йому дісталася. І щоб щось добре зробити потрібно перебудувати устрій, систему. А для цього потрібен час...
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05.02.2021 14:13 Відповісти
Ну ок, давайте дивитися не на обіцянки, а на економічні показники...
Якщо на момент зміни влади у 2 кварталі 2019 були 4,6% росту ВВП, а у 4 кварталі - уже всього 1,5% росту, а на початку 2020 ВВП пішов у мінус (уперше з 2015!) - то про що це говорить?
Якщо промислове виробництво впало на 8,3%, то про що це говорить?

Якщо курс гривні менш, ніж за рік обвалився з 24 до 28,5 то про що це говорить?

Якщо в мінус пішли прямі іноземні інвестиції (це взагалі нонсенс, такого навіть у 2014 не було!), то про що це говорить?

А це ключові економічні показники! Проти цифр не попреш!

І я президентів міряю не тільки і не стільки за обіцянками, скільки за інтелектуальним та культурним рівнем, а також за тим, наскільки це справжні свідомі українці! І тому мій улюблений президент - інтелектуал Ющенко (як не дивно, при ньому ми і жили найбагатше в історії)!
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05.02.2021 15:23 Відповісти
Назвіть мені державу у світі, де за виділений вами час збільшилися показники економічного росту. При тому у держав з незрівнянно кращими зовнішньо-політичними умовами і станом економіки
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05.02.2021 16:30 Відповісти
Ми ж про 2019 говоримо, правда? Бо у нас ріст ВВП угробили ДО початку пандемії, тому варто дивитися показники за 2019?
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05.02.2021 17:23 Відповісти
Я не почув назву держави, у якої виріс ВВП.
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05.02.2021 17:46 Відповісти
За 2019? Наприклад, Польща - 4,23% росту ВВП...
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05.02.2021 17:51 Відповісти
Китай - 6,1%, Грузія - 5,2%...
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05.02.2021 17:55 Відповісти
Ну визнайте простий очевидний факт - Зе - це не Чорновіл, не Лук'яненко, не Юхновський і не Горбулін! РІВЕНЬ НЕ ТОЙ!!!!!
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05.02.2021 15:24 Відповісти
Названі вами люди достойні, але я їх не бачив у списку кандидатів під час виборів. Питання до вас: чому?
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05.02.2021 16:34 Відповісти
Недолуге питання, якщо чесно... Ви хочете у списках бачити покійників чи 90-річних дідів?

Натомість у списку в 2019 був, приміром, чудовий економіст Новак із західною освітою. Сильно багато за нього проголосували? Менше 1%!

Та й у 1991 - чим треба було думати, щоб в один день 1 грудня одночасно проголосувати на референдумі за вихід з ссср і незалежність та обрати президентом не дисидента-інтелектуала Чорновола, а комуняку Кравчука...

А Зе - це той самий Кравчук, але молодший, це людина із совковим, а не західним мисленням, це не інтелектуал рівня Чорновола чи Вацалава Гавела. Також це не свідомий українець, він не одягає вишиванку за покликом душі і не цитує Шевченка без папірця...
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05.02.2021 17:22 Відповісти
Ви живете в якому вимірі? До кого ви апелюєте, коли паплюжите нинішню владу? Ми маємо те, що маємо!. Навіть, якщо уявити, що ви своїми зусиллями скинете цю владу, ким ви їх заміните? У вас є черга достойних( по вашим міркам) людей, які здатні ощасливити Україну за 2 роки? Може вам Рабінович у якості президента підійде? Він готовий., тільки підмогніть йому.
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05.02.2021 18:02 Відповісти
Можливо варто просто не повторювати помилок 2014 і таки створити українське Гуантанамо для таких, як Рабіновіч?
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05.02.2021 18:06 Відповісти
Це занадто! Потрібно міняти систему, щоб таким людям не було місця в нормальній, демократичній і правовій державі.
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05.02.2021 18:10 Відповісти
Щоб змінити систему треба бути Лі Куан Ю або трішки Піночетом... ну або як Саакашвілі у Грузії - діяв не завжди законно, але ефективно!
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05.02.2021 18:14 Відповісти
Та ні, систему призвані змінити отакі зеленські, голобородьки, арестовичі, ....Може вони і є колективний Лі Куан Ю для України. А щодо Піночета, я "ЗА" на період вибудовування держави. Але чи готові українці весь цей піночетовський період стояти в"стойлі"?
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05.02.2021 18:34 Відповісти
Ну і зустрічне питання - чому кращі представники української інтелігенції категорично проти Зе? Від Забужко до Павличка, від Роговцевої до Сейтаблаєва, від Брюховецького до Мариновича...
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05.02.2021 17:34 Відповісти
Відповідь на це запитання краще за все почути від названих людей. Я не впевнений, що вони категорично проти, хоча і допускаю наявність принципових розбіжностей у тактичних питаннях.
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05.02.2021 18:06 Відповісти
Вищеназвані люди навесні 2019 підписали лист-звернення до українців із закликом категорично не голосувати за Зе...

Ось приклад ставлення до Зе від справжньої інтелектуалки:

https://www.youtube.com/watch?v=waVIwhM9oFQ
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05.02.2021 18:09 Відповісти
Це було напередодні виборів. Ми говоримо про сьогодні.
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05.02.2021 18:11 Відповісти
Ось свіжачок:
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/zabuzhko-porivnyala-novorichne-zvernennya-zelenskogo-z-jolkoyu-v-kremli.htm
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05.02.2021 18:13 Відповісти
Або ось - тут детальніше:
https://www.radiosvoboda.org/a/30046290.html
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05.02.2021 18:12 Відповісти
Ось іще думка інтелектуала:
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zhadan-pro-zelenskom-ljudina-prosto-nekompetentnij-vin-ne-rozumije-shcho-robit-1069557.html
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05.02.2021 18:15 Відповісти
Йой!
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05.02.2021 13:00 Відповісти
После расследование Беллингкэйт о вагнеровцах Зе вообще останется без поддержки.
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05.02.2021 13:05 Відповісти
могу смкем угодно поспорить что зеля дальше закрытия каналов не пойдет! это его пик! почему? а сцыкотно, жить то дальше тоже хочется.... думаю начнуться долгие договорняки и оттяжка времени.
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05.02.2021 13:11 Відповісти
Поспорь с тещей.
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05.02.2021 13:13 Відповісти
только разве что с твоей! моя уже давно на том свете.... нет могу еще с мендельшей поспорить, она мне заодно еще раз про самого мудрого и влиятельного во всем мире президента зельца расскажет. а ты шо сомневаешься? давай с тобой забьем?
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05.02.2021 13:19 Відповісти
Давай
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05.02.2021 13:20 Відповісти
ну тогда прогнозируй шо дальше будет. я внимательно слушаю.....
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05.02.2021 13:22 Відповісти
А нічого не буде:каналів не буде, хоча це і не зупинить суттєво натиск ворожої агітації і пропагади. Більш активно росія почне використовувати внутрішні сили для розкачування України, успішно використовуючи, в тому числі, тебе і тобі подібних. І ви самі приведете до влади тих, кого прикрила своїм ріщенням РНБО і Президент.
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05.02.2021 13:32 Відповісти
а я шо не те ж саме писав? не погоджуюся з тобою, зєля не президент, він блазень-малорос ще й посіпака олігарха. я вірю що наступний президент буде патріот та етнічний українець. а ти звичайно можешь продовжувати "по пріколу" поповнювати лави 73-відсодкових дятлів!
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05.02.2021 13:39 Відповісти
красиво ответил имбецилу-Коле
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05.02.2021 13:45 Відповісти
"Патріот та елітичний українець...."-це вже ми бачили і пожинаємо плоди діяльності до сьогодні. Він можливий і потрібен буде тоді, коли отакі несвідомі, молоді і амбітні, не зрозумілі для більшості ******** "еліт" люди з команди нинішнього Президента, зруйнують цю пагубну, антиукраїнську систему замішану на совку і олігархії.
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05.02.2021 13:52 Відповісти
Так! Ющ у в'язниці буде сидіти років 5, а усі інші президенти України по 10-15 років, бо деякі з них убівці. Не кажучи вже про те, що всі вони корупціонери
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05.02.2021 15:51 Відповісти
Патріотом та етнічним українцем був Ющенко і при Ющі ми жили НАЙКРАЩЕ за всю історію України.

При Ющенку було:
- стабільно 7-8% росту ВВП щороку (зараз ВВП в мінусі);
- рекордні 9-11 млрд. доларів іноземних інвестицій на рік (у 2019 було 3 млрд., у 2020 інвестицій нема - вони В МІНУСІ);

- середня зарплата в Україні близько 500 баксів, по Києву - майже 1000 баксів;
- у Ахметова забрали Криворіжсталь;
- ввели допомогу при народженні дитини і уже на початку 2005 року підняли мінімальну пенсію в 2,5 раза!

- про добробут свідчить те, що в 2007 продано 550 тис. нових машин, в 2008 - 620 тис. НОВИХ машин, а не блях! За 2019 і 2020 продано лише десь по 90 тис. нових машин, при Янику - десь 200-300 тис. щороку.

- культурне відродження - український дубляж в кіно, відбудовані палаци Батурина та Чигирина, створено Мистецький Арсенал...

Питання є???
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05.02.2021 15:53 Відповісти
Як на рахунок Криму? Донбасу? Ковід? .....було при Ющенко? це самі прості і явні питання, які чомусь не враховуються такими, як ти стратегами
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05.02.2021 16:23 Відповісти
Дитячий лемент! Ви пробуєте порівняти не порівнювальне за масштабами.
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05.02.2021 16:40 Відповісти
Ок, просте питання - які об'єктивні причини падіння ВВП у другій половині 2019, коли на фронті було затишшя, а про коронавірус ще ніхто не чув?
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05.02.2021 17:31 Відповісти
При Ющенку взагалі-то була глобальна криза 2008... І падіння економі кибуло МЕНШЕ, ніж у 2020. І гривня упала всього лиш з 5 до 8.

І епідемія грипу була... Взагалі-то, грип H1N1 небезпечніший за Ковід, просто менш заразний - це не я кажу, це ВООЗ... А так, тоді за рік перехворіло 5,6 млн. осіб, 345 тис. - госпіталізовано.

І якось пережили епідемію БЕЗ ЛОКДАУНІВ, ЗУПИНКИ МЕТРО І ПОТЯГІВ! Карантин у школах був, маски носили, але економіку НЕ ЗУПИНЯЛИ! Мені особисто було комфортно...

І так, порівняйте Пєтін воєнний стан кінця 2018 і Зєлін весняний карантин, який ввели БЕЗ ОГОЛОШЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, тобто не зовсім законно... У воєнний стан ви відчули хоч якісь обмеження????
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05.02.2021 16:36 Відповісти
Ну, Рабиновича то можно спокойно проводить по 111 статье, но вот проведут ли?
Но как по мне, закрытие каналов стоит многих "рабиновичей", которых у соседей как гуана, одного "рабиновича" посадят - поставят другого.

Вывод: кукловодов этих "рабиновичей" надо таки на солце вытаскивать, на свет божий.
Ведь чьи-то денежные интересы этот "желудь" представляет, верно?
Вот пусть кукловоды и прествятся, покажут личико.
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05.02.2021 15:04 Відповісти
+++
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05.02.2021 15:32 Відповісти
100%
толку с закрытия каналов которые никто(кроме проФФесора Зеленского)не смотрел
Когда Деркача посадят??
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05.02.2021 13:13 Відповісти
ну не ври, ещё мама смотрела....
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05.02.2021 13:20 Відповісти
Клоун есть клоун!!
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05.02.2021 13:23 Відповісти
Докази. Де докази? Я наприклад можу прийняти це все але тільки с доказами....А до ти це просто пи..дьож...Лерос ти чий??? Судячи з твого трепежа.. ти не знаєш що казати і починаєшь морозити звичайну для всіх уже не потрібних шісток...Що тепер платити немає тобі за що... От ти і мутиш
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05.02.2021 13:30 Відповісти
Боюсь,Єрмака вже ніщо не спасе.Він для Америки токсичний і з ним серйозні справи ніхто не буде вести.Зеленський зможе спастись тільки в тому випадку, якщо позбудеться Єрмака. Не везе йому з "сірими кардиналами". Спочатку Богдан, тепер Єрмак!
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05.02.2021 13:38 Відповісти
Lerosu-RESPECKT !
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05.02.2021 13:42 Відповісти
Молодец этот Дэу Ланос
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05.02.2021 13:46 Відповісти
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Лерос про відключення проросійських каналів: Не вірте! Це черговий шкурняк. Після перемоги Байдена Зеленський намагається відвести удар від Єрмака - Цензор.НЕТ 1893
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05.02.2021 13:50 Відповісти
Якщо Єрмака і Зеленського з часом чекає довічне ув'язнення в США, то я тоді аплодую стоячи!
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05.02.2021 13:55 Відповісти
Всё,что озвучивал Ермак,после того как стал главой ОП,то сразу начала риторика и действия президента резко меняться.И это после Омана,только слепой не видел.А после 11.03. 2020г.,когда на договорняке между Ермаком и Казаком все действия власти были направленны на выполнение хотелок хремляди.На всех направлениях(и не только по Донбассу или Деркачу) стало очевидным усиление российского присутствия.Увы, и это факт.И даже обличения Лероса смотрятся мелкими по сравнению с деяниями ОП!!!
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05.02.2021 13:55 Відповісти
Зеленского ждут персональные санкции вслед за Дубинским.
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05.02.2021 14:21 Відповісти
От США?
Нет, это вряд ли.
Тогда он к соседям пойдет с обидою, оно того надо? Лерос про відключення проросійських каналів: Не вірте! Це черговий шкурняк. Після перемоги Байдена Зеленський намагається відвести удар від Єрмака - Цензор.НЕТ 194
Хотя я х/з, может, это будет очередной победой на международной арене?
После военного переворота в Мьянме?
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05.02.2021 15:05 Відповісти
єрмак дійсний шпигун. Розробляє комбінацію, знаходить шлях до відступу, визначає операцію прикриття, переводить стрілки на окремих осіб і вважає себе гуру горського шпіонажу, операція прикриття провалилась,композитор почав грати з чужих нот, руді перестав брати слухавку. санкції були введені за Трампа, вони розсердились за топорну роботу конфідентів. Сашко просто контролював компанію із сторони Ігоря Валерійовича. Америкоси продовжують перевірку втручання, вже виникло питання, де взялися плівки. Невнятне бурмотіння, що це надав путін,(Оніщенко) посилює підозру щодо Єрмака, ще один герой Данилюк який шукав "вкрадений" порошенком сервер, скоріш за все пояснив ФБР, що Єрмак був зачинщиком і саме він був конфідентом Руді, Перрі, та інших льовчиків трампа. А "героїзм" Єрмака щодо медведчука - це виконання завдань Дяді Колі по дифамації непотрібного для однієї із кремлівських башен кандидата в цісари. Однак Байден вже не випустить бобиків із залізних лещат. А ця гопкомпанія знов опростоволосилась із порушенням криміналу на третій день після інагурації. Знову венедиктова схрумала справи навіть не запиваючи. Питання, чим вони думають - риторичне -не думають нічим, бо не має.
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05.02.2021 14:46 Відповісти
Головне не відкого відводить , а проти кого направляє.
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05.02.2021 14:56 Відповісти
Етот Лерос ****@бол, за все время никаких официальных доказательств как кроме ****еж@ Лероса нету. Если есть официальные доказательства то хай покажет и заодно докажет что он не ****@бол и **** он ходил выступать на ети телеканалы (наверно растроился что закрыли каналы где мог рассказывать свой ****е*)
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05.02.2021 15:10 Відповісти
"Именно Зеленский с Ермарком вмешались в американские дела. Это они должны нести персональную ответсвенность. Источник: https://censor.net/ru/v3246178

Обох треба у американську в язницю, коломойському приготуватись до екстрадиції, Пороха на президента Лерос про відключення проросійських каналів: Не вірте! Це черговий шкурняк. Після перемоги Байдена Зеленський намагається відвести удар від Єрмака - Цензор.НЕТ 5719
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05.02.2021 17:11 Відповісти
якщо це правда то це ж просто кандидат на премію Дарвіна - віддати ключову галузь економіки ворогу за те що він опублікує плівки, на яких начебто майбутній президент наймогутнішої держави світу. Це хібанутість навіть не в кубі, це хібанутість сотого ступеню.
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05.02.2021 17:28 Відповісти
согласна с Леросом....зелёной шмаркле не верю...шаг правильный, но вопрос : какая причина для закрытия? явно не любовь к Украине и украинцам...думаю, что этот наполеончик психанул когда узнал, что опожопники рассматривали только кандидатуры Мертвечука и Бойко на выдвижение на выборах президентом от этих партий....а клоун так мечтал с ними объединится...против партии ЕС, Порошенко.... поэтому решил показать этим придуркам кто в доме хозяин и заодно поймать два зайца : закрыть помойные мертвечуковские каналы,то есть отомстить и тем самым набрать баллы у Байдена...
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05.02.2021 19:01 Відповісти
ланос... яке воно хворе.
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05.02.2021 19:27 Відповісти
Также так считаю! Хотят отвести удар! А, потом дадут Козаку якобы "продать" каналы и конец громкой истории!
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05.02.2021 23:14 Відповісти
Похоже, Зорян и Шкиряк опять материализуются...
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07.02.2021 01:17 Відповісти
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