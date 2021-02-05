Лерос про відключення проросійських каналів: Не вірте! Це черговий шкурняк. Після перемоги Байдена Зеленський намагається відвести удар від Єрмака. ВIДЕО
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Саме президент України Володимир Зеленський і глава Офісу Президента Андрій Єрмак втрутилися в американські справи і це вони мають нести персональну відповідальність.
Про це у своєму відеоролику заявив виключений зі "СН" нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Зеленський несподівано взявся за ворогів України, відхрещуючись від втручання Офісу Президента у вибори в США. Але я ще пів року тому заявив, що оприлюднення "плівок Байдена" було освячено саме в Офісі Президента. Більше того, Єрмак постійно контактував з адвокатом Трампа Джуліані. ... А це відео таємної зустрічі Андрія Єрмака з радником Дональда Трампа, впливовим лобістом Браяном Ланзою в Києві. Це був час, коли команда Зеленського явно зробила ставку саме на Путіна і Трампа, почавши брудну кампанію проти Байдена. Два роки Зеленського все влаштовувало, але після перемоги Байдена Зеленський намагається замести сліди і відвести удар від свого Єрмака", - заявив Лерос.
"Ми провели розслідування і з'ясували, що головний організатор кампанії проти Байдена, пан Деркач, при Зеленському дуже добре почувається. Він разом із заступником Єрмака Олегом Татаровим контролює головну монополію в енергетиці, компанію "Енергоатом". Більше того, саме цю монополію називають платою Зеленського за публікацію "плівок Байдена". Віддати таку стратегічну монополію не могли без узгодження із Зеленським. Якщо пан Деркач робив свої пресконференції щодо "плівок Байдена" не санкціоновано з Офісом Президента. Зеленський відразу б його зняв з багатомільярдних потоків", - акцентував Лерос.
"Саме Зеленський з Єрмаком втрутилися в американські справи. Це вони мають нести персональну відповідальність. Тому всі їхні потуги зробити із себе патріотів мають жалюгідний вигляд. Зеленського з Єрмаком два роки влаштовувало зливати Україну під Росію. Просто зараз вони відчувають, що їхні дупи можуть підсмажити на пательні. Тому не вірте! Це черговий шкурняк", - резюмував Лерос.
"Скільки Зеленському та Єрмаку коштували "плівки Байдена"?
На прикладі лише однієї угоди ми побачили, як маржа 2,4 млрд грн осіла у диверсантів країни агресора.
Дивіться у випуску.
Одразу після призначення пана Котіна тво президента "Енергоатому", контроль за монополією почав здійснювати автор міжнародного скандалу - пан Деркач, призначивши до керівного складу компанії своїх людей.
Віцепрезидентами "Енергоатому" призначили:
Германа Галущенка, якого називають похресником Деркача та Якоба Хартмута, за яким тягнеться стійкий кремлівський шлейф.
Ще одного давнього соратника деркача Олега Бояринцева призначили керувати кадрами "Енергоатому",
а дружину губернатора Київської області Людмилу Володіну призначили в "Енергоатом" виконавчим директором з правового забезпечення.
Через цих махінаторів збиток "Енергоатому" за останні 7 місяців становитиме 6-8 млрд грн.
Так куди поділися прибутки компанії, яка останні роки була прибутковою, спитаєте ви?
Прибутки перетекли до трейдерів олігархів.
Перше, з чого почав "Енергоатом", після призначення на посаду керівника Котіна і віцепрезидента Галущенка, це продавати електричну енергію собі в збиток, при чому від слова зовсім.
"Енергоатом" продає електричну енергію за неринковими заниженими цінами трейдерам олігархів, а трейдери олігархів вже реалізують електричну енергію кінцевим споживачам в рази дорожче від ціни закупівлі в "Енергоатому".
Наведу вам приклад:
Згідно з кримінальною справою НАБУ, 21 грудня 2020 року віцепрезидент Якоб Хартмут особисто реалізував електроенергію за неринковою ціною, завдавши збитків "Енергоатому" приблизно 2,4 млрд грн!!!
Тільки за цією схемою в держави вкрали 2,4 млрд грн!!!
Володимире Зеленський, як так може бути, що ще у вересні 2020 року пана Деркача посольство США назвало агентом російських спецслужб, який підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами вже 10 років, але вам це не завадило віддати йому курирувати стратегічну атомну монополію?
Чому не скликаєте РНБО щодо цих диверсантів країни агресора, бо вхопите себе за хвіст? - заявив Лерос.
Будь ласка, зачекайте...
Пока ермак, агент московии, который слил информацию про * вагнеровцев*возле янелоха оманского, все это пшик!
- наприклад, про 40% росту ВВП за 5 років - улітку 2019 було 4,6% росту ВВП, але уже в січні 2020 ВВП пішов у мінус - тобто ДО початку епідемії!
- чи про податок на виведений капітал - на другий день після зустрічі з Пінчука Зе сказав, що не вводитиме його.
- чи про деолігархізацію ... Тепер у Ахметова цілий свій прем'єр - при Янику такого не було навіть!
- чи про здешевлення комуналки... Зараз газ дешевший на світових ринках, ніж у 2019, а тарифи ВИЩІ!
Або давайте згадаємо низку питань, які Зе на стадіоні задавав Петі - тепер йому можна задати ці самі питання!!! Нічого ж не вирішилося!
І чим поїздка Зе в Оман краща за поїздку Петі на Мальдіви??? Чим кінобізнес Зе у рашці кращий за ліпецьку фабрику?
Ну і ще - мені потрібен президент-інтелектуал, щирий свідомий українець і моральний авторитет - Зе не є жодним!
Якщо на момент зміни влади у 2 кварталі 2019 були 4,6% росту ВВП, а у 4 кварталі - уже всього 1,5% росту, а на початку 2020 ВВП пішов у мінус (уперше з 2015!) - то про що це говорить?
Якщо промислове виробництво впало на 8,3%, то про що це говорить?
Якщо курс гривні менш, ніж за рік обвалився з 24 до 28,5 то про що це говорить?
Якщо в мінус пішли прямі іноземні інвестиції (це взагалі нонсенс, такого навіть у 2014 не було!), то про що це говорить?
А це ключові економічні показники! Проти цифр не попреш!
І я президентів міряю не тільки і не стільки за обіцянками, скільки за інтелектуальним та культурним рівнем, а також за тим, наскільки це справжні свідомі українці! І тому мій улюблений президент - інтелектуал Ющенко (як не дивно, при ньому ми і жили найбагатше в історії)!
Натомість у списку в 2019 був, приміром, чудовий економіст Новак із західною освітою. Сильно багато за нього проголосували? Менше 1%!
Та й у 1991 - чим треба було думати, щоб в один день 1 грудня одночасно проголосувати на референдумі за вихід з ссср і незалежність та обрати президентом не дисидента-інтелектуала Чорновола, а комуняку Кравчука...
А Зе - це той самий Кравчук, але молодший, це людина із совковим, а не західним мисленням, це не інтелектуал рівня Чорновола чи Вацалава Гавела. Також це не свідомий українець, він не одягає вишиванку за покликом душі і не цитує Шевченка без папірця...
Ось приклад ставлення до Зе від справжньої інтелектуалки:
https://www.youtube.com/watch?v=waVIwhM9oFQ
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/zabuzhko-porivnyala-novorichne-zvernennya-zelenskogo-z-jolkoyu-v-kremli.htm
https://www.radiosvoboda.org/a/30046290.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zhadan-pro-zelenskom-ljudina-prosto-nekompetentnij-vin-ne-rozumije-shcho-robit-1069557.html
При Ющенку було:
- стабільно 7-8% росту ВВП щороку (зараз ВВП в мінусі);
- рекордні 9-11 млрд. доларів іноземних інвестицій на рік (у 2019 було 3 млрд., у 2020 інвестицій нема - вони В МІНУСІ);
- середня зарплата в Україні близько 500 баксів, по Києву - майже 1000 баксів;
- у Ахметова забрали Криворіжсталь;
- ввели допомогу при народженні дитини і уже на початку 2005 року підняли мінімальну пенсію в 2,5 раза!
- про добробут свідчить те, що в 2007 продано 550 тис. нових машин, в 2008 - 620 тис. НОВИХ машин, а не блях! За 2019 і 2020 продано лише десь по 90 тис. нових машин, при Янику - десь 200-300 тис. щороку.
- культурне відродження - український дубляж в кіно, відбудовані палаци Батурина та Чигирина, створено Мистецький Арсенал...
Питання є???
І епідемія грипу була... Взагалі-то, грип H1N1 небезпечніший за Ковід, просто менш заразний - це не я кажу, це ВООЗ... А так, тоді за рік перехворіло 5,6 млн. осіб, 345 тис. - госпіталізовано.
І якось пережили епідемію БЕЗ ЛОКДАУНІВ, ЗУПИНКИ МЕТРО І ПОТЯГІВ! Карантин у школах був, маски носили, але економіку НЕ ЗУПИНЯЛИ! Мені особисто було комфортно...
І так, порівняйте Пєтін воєнний стан кінця 2018 і Зєлін весняний карантин, який ввели БЕЗ ОГОЛОШЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, тобто не зовсім законно... У воєнний стан ви відчули хоч якісь обмеження????
Но как по мне, закрытие каналов стоит многих "рабиновичей", которых у соседей как гуана, одного "рабиновича" посадят - поставят другого.
Вывод: кукловодов этих "рабиновичей" надо таки на солце вытаскивать, на свет божий.
Ведь чьи-то денежные интересы этот "желудь" представляет, верно?
Вот пусть кукловоды и прествятся, покажут личико.
толку с закрытия каналов которые никто(кроме проФФесора Зеленского)не смотрел
Когда Деркача посадят??
Нет, это вряд ли.
Тогда он к соседям пойдет с обидою, оно того надо?
Хотя я х/з, может, это будет очередной победой на международной арене?
После военного переворота в Мьянме?
Обох треба у американську в язницю, коломойському приготуватись до екстрадиції, Пороха на президента