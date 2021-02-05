УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4961 відвідувач онлайн
Новини Відео Політика України
19 240 108
ВР (11733) Лозинський Роман (34)

Пропозиція нардепа Лозинського не пускати в Раду працівників NewsOne, "112" і Zik спровокувала конфлікт у сесійній залі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У Верховній Раді ледь не побилися через пропозицію не впускати в парламент працівників NewsOne, "112" і Zik.

Як інформує Цензор.НЕТ, депутат від партії "Голос" Роман Лозинський почав свій виступ з випаду в бік депутатів ОПЗЖ. "Колеги, ви чули позавчора сморід в цьому залі? А? Це підгорає у проросійських народних депутатів, колишніх регіоналів, яких вже давним-давно не повинно було бути в цьому залі. Підгорає через те, що РНБО прикрила смітники, які займалися пропагандою - Zik, NewsOne, 112-й канал", - сказав Лозинський.

Після цих слів біля трибуни стали збиратися представники ОПЗЖ на чолі з Олегом Волошиним. "Рашизм не повинен проходити і на третій поверх нашого парламенту, адже те, що прикрили брудні смітники російської пропаганди, вони досі піднімаються на третій поверх. Досі там працюють так звані журналісти, які борються за "свободу слова", - додав Лозинський.

Також читайте: "За Майбутнє" і ОПЗЖ - головні прогульники під час 4-ї сесії ВР, - КВУ

До цього моменту біля трибуни зібралося вже кілька десятків депутатів, які запекло сперечалися і штовхалися. Лозинського це не зупинило, і він продовжив. "Ворожа пропаганда не має нічого спільного зі свободою слова. Бо допомога ворогові під час війни - це мазохізм. Тому телемости з "Росія 24"- це підігрування ворогові. Тому робити своїми топспікерами Портнова або Азарова, які втекли з нашої країни після Революції Гідності, - це не свобода слова", - заявив депутат.

"Зробили перший крок - закрили російські смітники пропаганди, повинні зробити другий крок - їх в українському парламенті не повинно бути. Рашизм не пройде", - підсумував Лозинський. Депутати, які зібралися біля трибуни, ще трохи посперечалися між собою і за наполяганням першого віцеспікера Руслана Стефанчука розійшлися по місцях.

 

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+50
Таксь. Прохід у ВР тільки по акредитації працівникам ЗМІ. Якщо канал припинив своє існування- то журналісти втратили статус представників ЗМІ. Висновок- гнати зікуїв в три шиї.
показати весь коментар
05.02.2021 13:25
+46
За ці лейбли на мікрофонах треба бити морди.
показати весь коментар
05.02.2021 13:24
+39
А чого не наголошуєте про те, що з числа "депутатов, которые ожесточенно спорили и толкались" з ворожого боку були зажопи, а з нашого - виключно представники Європейської Солідарності та Голосу? Чого не кажете, що матьківщина, замайбах - "в нейтралітеті"; а слуги уродів - не вийшли захищати Лозинського?
показати весь коментар
05.02.2021 13:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Лозинский красава, молодец.
Место ОПЗЖопки в Ростове.
показати весь коментар
06.02.2021 00:43 Відповісти
Маладца! Так тримати! Давити рашистську гедоту.
показати весь коментар
06.02.2021 11:31 Відповісти
депутат прав. если более не существует каналов то не существует и журналистов этих каналов! кого они сейчас представляют? получается никого..... пусть устраиваются на работу в другие зми , получают аккредитацию и потом приходят! а так кто они? сбитые летчики? свободные фрилансеры? а вот йух вам ребята , это тогда любого сетевого блогера надо в парламент пускать....балкон обвалится!
показати весь коментар
06.02.2021 13:10 Відповісти
Меня улыбнул герой-махач Кива)))) До олигофрена походу начало доходить, что не на ту лошадку поставил, не рвётся в бой, как прежде))))
показати весь коментар
06.02.2021 18:22 Відповісти
Треба йти далі, негайно прийняти закон " Про колабораціонізм " і бити по бізнесу ворога, судити , і садити..! Захищатися, бо під маркою захисту свободи слова, населення від росту тарифів, пандемію, будуть збурювати народ і виводити на вулиці, перекривати вулиці...?!
показати весь коментар
07.02.2021 04:07 Відповісти
опжз считают что выбрались из грязи в князи ,но невечны князи вечна грязь.
показати весь коментар
07.02.2021 09:57 Відповісти
чаму прарасейскі злачынец ківа яшчэ не ў вязьніцы?! чаму гэтая крымінальная руская малпа быкуе ва украінскам парляменце?!
показати весь коментар
07.02.2021 17:55 Відповісти
Нічого спільного ці пропоганд...они з журналістикою не мають. Нема чого їм робити у ВР.
показати весь коментар
08.02.2021 09:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 